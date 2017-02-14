Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Бронзовый хет-трик в Париже





Азербайджанские дзюдоисты трижды отличились

на турнире «Большого шлема» во Франции







Азербайджанские дзюдоисты ударно выступили на первом международном турнире в новом году, завоевав три бронзовые медали на «Большом шлеме» в Париже. На пьедестал почета поднялись Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг) и Хидаят Гeйдapов (73 кг). Последний в «малом финале» превзошел своего товарища по сборной, серебряного призера Олимпиады-2016 Рустама Оруджева.





Ага АСЛАНОВ



Старт во французской столице традиционно считается одним из самых сильных по составу участников в мировом календаре. И этому есть свои объяснения, так как этот турнир неизменно открывает соревновательный год и многие сборные везут сюда атлетов, которые затем будут в центре внимания на протяжении всего сезона. А для нынешнего года — нового олимпийского цикла. Поэтому выигрыш медалей во Франции является своеобразным знаком качества, замечательным моментом в карьере любого дзюдоиста. И отрадно, что команда Азербайджана смело может записать нынешний «Большой шлем» себе в актив.

Если говорить о персоналиях, то в весовой категории до 60 кг довольно ровно отборолся Орхан Сафаров, одолевший на пути к полуфиналу корейца Ин-Хьюк Чои, Гусмана Кыргызбаева из Казахстана и хозяина татами Винсента Лимаре. К слову, у француза Орхан выиграл в решающей схватке победного для себя старта World Masters в Гвадалахаре. А в парижском полуфинале Орхан столкнулся с другим старым знакомым — японцем Наохисой Такато, с котором встречался в малом финале Олимпиады-2016. Как и в Рио, схватка в Париже завершилась в пользу японца, но прошла в обоюдоострой борьбе. Однако Сафаров использовал свой шанс на бронзовую медаль, обыграв в споре за право подняться на пьедестал бразильца Эрика Такабатаке. В свою очередь Ниджат Шихализаде (66 кг) во второй раз в своей карьере отличился на турнире в Париже.

Ровно десять лет назад он отпраздновал там победу, правда, тогда старт назывался Суперкубком мира. На сей раз наш дзюдоист дошел до четвертьфинала, где уступил будущему финалисту — россиянину Анзауру Арданову. Но Шихализаде также удалось взять «бронзу», поочередно одолев в утешительных схватках израильтянина Таля Фликера и Антуана Бушара из Канады.

В весе до 73 кг многие ждали успеха от серебряного призера Олимпиады-2016 Рустама Оруджева. И азербайджанский дзюдоист оказался на пьедестале почета, только им стал не лидер мирового рейтинга, а победитель чемпионата Европы среди юниоров Хидаят Гeйдapов. На пути к медали ему сопутствовала и определенная доля везения, так как во втором круге его соперник Вали Куржев из России не вышел на татами из-за травмы. По той же причине в первом утешительном поединке с Гeйдapовым не встретился француз Люк Коваль. Но интересно и то, что единственным обидчиком нашего атлета стал будущий победитель «Большого шлема» Соичи Хашимото из Японии.

Апофеозом стал малый финал, в котором Хидаят встретился с Рустамом Оруджевым, который дошел до полуфинала, где в дополнительное время уступил корейцу Чан-Грим Ану. В схватке азербайджанских дзюдоистов все решил golden score: более удачливым оказался Гeйдapов, завоевавший свою первую награду «Большого шлема» в карьере.

Азербайджанские дзюдоисты ударно выступили на первом международном турнире в новом году, завоевав три бронзовые медали на «Большом шлеме» в Париже. На пьедестал почета поднялись Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг) и Хидаят Гeйдapов (73 кг). Последний в «малом финале» превзошел своего товарища по сборной, серебряного призера Олимпиады-2016 Рустама Оруджева.Старт во французской столице традиционно считается одним из самых сильных по составу участников в мировом календаре. И этому есть свои объяснения, так как этот турнир неизменно открывает соревновательный год и многие сборные везут сюда атлетов, которые затем будут в центре внимания на протяжении всего сезона. А для нынешнего года — нового олимпийского цикла. Поэтому выигрыш медалей во Франции является своеобразным знаком качества, замечательным моментом в карьере любого дзюдоиста. И отрадно, что команда Азербайджана смело может записать нынешний «Большой шлем» себе в актив.Если говорить о персоналиях, то в весовой категории до 60 кг довольно ровно отборолся Орхан Сафаров, одолевший на пути к полуфиналу корейца Ин-Хьюк Чои, Гусмана Кыргызбаева из Казахстана и хозяина татами Винсента Лимаре. К слову, у француза Орхан выиграл в решающей схватке победного для себя старта World Masters в Гвадалахаре. А в парижском полуфинале Орхан столкнулся с другим старым знакомым — японцем Наохисой Такато, с котором встречался в малом финале Олимпиады-2016. Как и в Рио, схватка в Париже завершилась в пользу японца, но прошла в обоюдоострой борьбе. Однако Сафаров использовал свой шанс на бронзовую медаль, обыграв в споре за право подняться на пьедестал бразильца Эрика Такабатаке. В свою очередь Ниджат Шихализаде (66 кг) во второй раз в своей карьере отличился на турнире в Париже.Ровно десять лет назад он отпраздновал там победу, правда, тогда старт назывался Суперкубком мира. На сей раз наш дзюдоист дошел до четвертьфинала, где уступил будущему финалисту — россиянину Анзауру Арданову. Но Шихализаде также удалось взять «бронзу», поочередно одолев в утешительных схватках израильтянина Таля Фликера и Антуана Бушара из Канады.В весе до 73 кг многие ждали успеха от серебряного призера Олимпиады-2016 Рустама Оруджева. И азербайджанский дзюдоист оказался на пьедестале почета, только им стал не лидер мирового рейтинга, а победитель чемпионата Европы среди юниоров Хидаят Гeйдapов. На пути к медали ему сопутствовала и определенная доля везения, так как во втором круге его соперник Вали Куржев из России не вышел на татами из-за травмы. По той же причине в первом утешительном поединке с Гeйдapовым не встретился француз Люк Коваль. Но интересно и то, что единственным обидчиком нашего атлета стал будущий победитель «Большого шлема» Соичи Хашимото из Японии.Апофеозом стал малый финал, в котором Хидаят встретился с Рустамом Оруджевым, который дошел до полуфинала, где в дополнительное время уступил корейцу Чан-Грим Ану. В схватке азербайджанских дзюдоистов все решил golden score: более удачливым оказался Гeйдapов, завоевавший свою первую награду «Большого шлема» в карьере. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.02.17 | Просмотров : 101

