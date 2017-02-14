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Новости » Культура
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Культура Во имя живой жизни


Средства, собранные на открывшейся в Берлине экологической
выставке, будут направлены на очистку Куры



В Берлине состоялось открытие выставки «Живая жизнь» (Live Life), организованной общественным объединением International Dialogue for Environmental Action — Международный диалог по охране окружающей среды. В торжественной церемонии по этому случаю приняла участие руководитель IDEA Лейла Aлиeва, работы которой также представлены в экспозиции.


Сабина ГАСАНОВА

«Выставка посвящена тому, что очень важно для всех нас, — заявила она, — природе и окружающей среде. Этими рисунками, инсталляциями и картинами мы попытались показать красоту природы и магию жизни. Мы, люди, никогда не сможем создать ничего такого волшебного, необычного и ценного, как жизнь насекомого или дерева».
Лейла Aлиeва рассказала о деятельности возглавляемого ею объединения, о проектах, осуществленных за пять лет его существования. В частности, о том, что при помощи организации в Азербайджане за это время «была увеличена популяция газелей с 300 до 6 тысяч, высажено более 5 млн деревьев, прошли экологические уроки в школах и университетах, были сняты документальные фильмы, напечатаны книги. Одной из главных целей IDEA стала защита вымирающих видов животных, в особенности каспийских белуг, переднеазиатских леопардов».
Она сообщила также, что все сборы с первой выставки «Живая жизнь» в Лондоне организация пожертвовала National Park Rescue Foundation (Фонд спасения национальных парков). Ныне собранные деньги будут пожертвованы на очистку реки Куры — главного места для нереста белуг, одних из самых древних и интересных животных на планете. Очистив реку, удастся увеличить популяцию рыб.
На выставке демонстрируются произведения руководителя IDEA Лейлы Aлиeвой, художников Рагима Чопурова, Наили Султан, Джулиан Мелькиори, Марьям Алекперли, Ляман Гасановой, Нока Курала, видеографа Тимура Оздемирова и фотографа Тео Аллофза. Выставка продлится до 26 июня.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 14.02.17 | Просмотров : 102

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