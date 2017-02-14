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В окрестностях самой высокой дамбы

в США объявлена эвакуация







Десятки тысяч людей покидают окрестности города Оровилл штата Калифорния, где началось разрушение самой большой плотины в США. Местные власти объявили о срочной эвакуации жителей города и прилегающих населенных пунктов. «Объявлена срочная эвакуация из нижних частей города Оровилл, а также районов вниз по течению реки. Это не учебная тревога. Это не учебная тревога», — предупреждает официальная страница Facebook округа Бьютт в Калифорнии.







Нармина БАБАЕВА



Власти Калифорнии призвали жителей севера штата покинуть район вблизи Оровилльской плотины из-за повреждения аварийного водосброса на 230-метровой дамбе. Существует угроза затопления в районе самой высокой дамбы в США. Аварийный водосброс может не выдержать нагрузки и рухнуть в любой момент, заявляют власти, предлагая тысячам жителей покинуть свои дома. И это первая за 50-летнию историю Оровилльской дамбы эвакуация населения.

После сильных ливневых дождей уровень воды в озере Оровилль поднялся до критической отметки, понизить который не удается из-за неисправного состояния аварийного водосброса. Речь идет о том, что если аварийный водосброс перестанет выполнять свою функцию, то вода из озера может подняться выше уровня плотины, что грозит ее неконтролируемым перетоком через кромку плотины.

Если раньше вода гасила свою энергию, плавно стекая с высоты 770 футов, то сейчас, после спонтанного повреждения водосброса около недели назад и серии заливших регион ливней, нижняя часть конструкции выглядит как бурлящий поток воды с летающими глыбами железобетона, размывая поверхность до самых скальных пород. Повреждение основной конструкции дамбы ожидается в течение часа. Обрушившееся после этого с высоты масса воды объемом более трех кубических метров сотрет с лица земли целую область.

Департамент водных ресурсов Калифорнии в 7 часов вечера по калифорнийскому времени в своем Twitter сообщил, что водосброс прорвет дамбу в ближайшие часы. Наутро, в 5 часов, не спавшие всю ночь жители окрестностей получили сообщения об эвакуации. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун отдал распоряжение о введении чрезвычайного положения в связи с разрушением плотины в Оровилле и объявленной эвакуацией в ряде населенных пунктов, сообщается на сайте губернатора. «Я нахожусь в тесном контакте с сотрудниками экстренных служб, которые занимаются ситуацией в Оровилле, — говорится в заявлении. — Штат направляет весь необходимый персонал и ресурсы, чтобы справиться с этой серьезной ситуацией», — сообщил губернатор.

По данным Reuters, людей приказано уводить на юг, запад или восток, но ни при каких — на север. Пункт эвакуации разместили примерно в 30 километрах от Оровилля в городе Чико, а также других поселках, не находящихся на пути у реки. Через какое-то время из населенных пунктов Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити уже были вывезены 130 тыс. человек. Не меньшее их количество пытается выбраться из зоны бедствия — на дорогах образовались гигантские пробки, из-за чего процесс эвакуации затягивается. Зафиксированы и случаи мародерства. По словам офицера полиции города Оровилл, несколько правонарушителей задержаны.

Возникшая ситуация активно обсуждается в социальных сетях. Некоторые из них склоны выдвигать конспирологические версии. Вот что пишет, например, блогер под ником Flyingcuttlefish: «Несколько лет назад я общался со спасателем-добровольцем из Северной Каролины. Он по секрету, боясь, что нас кто-то услышит, сказал мне, что они проводят особые учения на случай, если будет разрушена плотина выше по течению от большого населенного пункта. И даже назвал мне приблизительную дату, когда это может произойти. Слова спасателя не были для меня неожиданностью и только подтвердили мои подозрение. Дело в том, что как-то странно совпало и получилось, что армия инженеров Соединенных Штатов построила более 50% своих плотин на местах активных подземных разломов и в тех местах, где вниз по реке были собраны крупные группы населения. А что если плотины были так построены специально — в ожидании будущих событий, стихийных бедствий? Или даже бедствий, запускаемых искусственно, например, при помощи таких устройств, как HAARP. Если наводнение убьет много людей, разрушит местную экономику, HAARP может влиять не просто на погоду, а на политику».

Подозрения на HAARP при любых природных или техногенных катастрофах в США появляются неизменно. High Frequency Active Auroral Research Program («Программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием») — американский научно-исследовательский проект по изучению ионосферы и полярных сияний запущен весной 1997 года в Гаконе, штат Аляска. Эта программа была запущена совместными силами ВМС и ВВС США для изучения возможностей боевого применения возмущений в ионосфере и магнитосфере Земли. Научные журналы утверждают, что с помощью HAARP можно вызывать искусственные северные сияния, забивать помехами загоризонтные радиолокационные станции раннего обнаружения пусков баллистических ракет, связываться с подводными лодками в океане и даже обнаруживать подземные секретные комплексы противника.

Радиоизлучение HAARP способно проникать под землю и диагностировать скрытые бункеры и тоннели, выжигать электронику, выводить из строя космические спутники. Кроме того, специалисты, работающие на HAARP, пытаются создать технологии воздействия на атмосферу, которые позволят изменять погоду вплоть до возбуждения стихийных бедствий: мощных ливней, землетрясений, наводнений и ураганов. Сайт Федерации американских ученых утверждает, что это всего лишь научная работа. Однако некоторые эксперты убеждены, что функционирующая на Аляске установка, в действительности, в числе прочего и настоящее климатическое оружие. И именно проводимые с его использованием эксперименты стали причиной большинство потрясших за последние годы мир катаклизмов. Тут и необычайная засуха в Европе, и многочисленные цунами, унесшие тысячи жизней, землетрясения в самых неожиданных местах и многое, многое другое.

Есть и другие, не более неожиданные версии. Одну из них предлагает блогер Jim Stone: «Все записи по техническому обслуживанию плотины показывают, что еще недавно водосброс был в отличном состоянии. Я проанализировал много часов видео с камеры наблюдения за дамбой и на некоторых фреймах заметно, что куски бетона настила как бы подпрыгивают высоко в воздухе. Поэтому я думаю, что водосброс был взорван. Или это какой-то предумышленный саботаж. Очевидно, что у меня нет никаких доказательств преднамеренного подкопа под водосток или следов взрывчатых веществ, но согласитесь — это вполне рациональное объяснение. Даже инженеры страшно удивляются, как это случилось. А это много значит. Поэтому у меня есть сомнения, что все закончится хорошо. Если плотина рухнет, это будет двойной Ниагарский водопад. Или даже Ниагара, умноженная на четыре».

Между тем крушения плотин, в том числе и катастрофические, и прежде случались не раз. Одно из них — в той же Калифорнии почти 90 лет назад, когда никакого климатического оружия и в помине не существовало. Тогда, в марте 1928 года, неподалеку от Лос-Анджелеса прорвало дамбу Сент Френсис. Разрушив все на своем пути, хлынувшая в долину лавина унесла жизни свыше 600 человек. А вот одно из последних событий подобного рода. На минувшей неделе в центральной китайской провинции Хубэй взорвали дамбу протяженностью 3,7 километра. Ликвидация сооружения, разделявшего два озера, была необходима, чтобы понизить чрезмерно поднявшийся в результате обильных дождей уровень воды и избежать наводнения. И эта мера позволила избежать жертв.

Десятки тысяч людей покидают окрестности города Оровилл штата Калифорния, где началось разрушение самой большой плотины в США. Местные власти объявили о срочной эвакуации жителей города и прилегающих населенных пунктов. «Объявлена срочная эвакуация из нижних частей города Оровилл, а также районов вниз по течению реки. Это не учебная тревога. Это не учебная тревога», — предупреждает официальная страница Facebook округа Бьютт в Калифорнии.Власти Калифорнии призвали жителей севера штата покинуть район вблизи Оровилльской плотины из-за повреждения аварийного водосброса на 230-метровой дамбе. Существует угроза затопления в районе самой высокой дамбы в США. Аварийный водосброс может не выдержать нагрузки и рухнуть в любой момент, заявляют власти, предлагая тысячам жителей покинуть свои дома. И это первая за 50-летнию историю Оровилльской дамбы эвакуация населения.После сильных ливневых дождей уровень воды в озере Оровилль поднялся до критической отметки, понизить который не удается из-за неисправного состояния аварийного водосброса. Речь идет о том, что если аварийный водосброс перестанет выполнять свою функцию, то вода из озера может подняться выше уровня плотины, что грозит ее неконтролируемым перетоком через кромку плотины.Если раньше вода гасила свою энергию, плавно стекая с высоты 770 футов, то сейчас, после спонтанного повреждения водосброса около недели назад и серии заливших регион ливней, нижняя часть конструкции выглядит как бурлящий поток воды с летающими глыбами железобетона, размывая поверхность до самых скальных пород. Повреждение основной конструкции дамбы ожидается в течение часа. Обрушившееся после этого с высоты масса воды объемом более трех кубических метров сотрет с лица земли целую область.Департамент водных ресурсов Калифорнии в 7 часов вечера по калифорнийскому времени в своем Twitter сообщил, что водосброс прорвет дамбу в ближайшие часы. Наутро, в 5 часов, не спавшие всю ночь жители окрестностей получили сообщения об эвакуации. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун отдал распоряжение о введении чрезвычайного положения в связи с разрушением плотины в Оровилле и объявленной эвакуацией в ряде населенных пунктов, сообщается на сайте губернатора. «Я нахожусь в тесном контакте с сотрудниками экстренных служб, которые занимаются ситуацией в Оровилле, — говорится в заявлении. — Штат направляет весь необходимый персонал и ресурсы, чтобы справиться с этой серьезной ситуацией», — сообщил губернатор.По данным Reuters, людей приказано уводить на юг, запад или восток, но ни при каких — на север. Пункт эвакуации разместили примерно в 30 километрах от Оровилля в городе Чико, а также других поселках, не находящихся на пути у реки. Через какое-то время из населенных пунктов Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити уже были вывезены 130 тыс. человек. Не меньшее их количество пытается выбраться из зоны бедствия — на дорогах образовались гигантские пробки, из-за чего процесс эвакуации затягивается. Зафиксированы и случаи мародерства. По словам офицера полиции города Оровилл, несколько правонарушителей задержаны.Возникшая ситуация активно обсуждается в социальных сетях. Некоторые из них склоны выдвигать конспирологические версии. Вот что пишет, например, блогер под ником Flyingcuttlefish: «Несколько лет назад я общался со спасателем-добровольцем из Северной Каролины. Он по секрету, боясь, что нас кто-то услышит, сказал мне, что они проводят особые учения на случай, если будет разрушена плотина выше по течению от большого населенного пункта. И даже назвал мне приблизительную дату, когда это может произойти. Слова спасателя не были для меня неожиданностью и только подтвердили мои подозрение. Дело в том, что как-то странно совпало и получилось, что армия инженеров Соединенных Штатов построила более 50% своих плотин на местах активных подземных разломов и в тех местах, где вниз по реке были собраны крупные группы населения. А что если плотины были так построены специально — в ожидании будущих событий, стихийных бедствий? Или даже бедствий, запускаемых искусственно, например, при помощи таких устройств, как HAARP. Если наводнение убьет много людей, разрушит местную экономику, HAARP может влиять не просто на погоду, а на политику».Подозрения на HAARP при любых природных или техногенных катастрофах в США появляются неизменно. High Frequency Active Auroral Research Program («Программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием») — американский научно-исследовательский проект по изучению ионосферы и полярных сияний запущен весной 1997 года в Гаконе, штат Аляска. Эта программа была запущена совместными силами ВМС и ВВС США для изучения возможностей боевого применения возмущений в ионосфере и магнитосфере Земли. Научные журналы утверждают, что с помощью HAARP можно вызывать искусственные северные сияния, забивать помехами загоризонтные радиолокационные станции раннего обнаружения пусков баллистических ракет, связываться с подводными лодками в океане и даже обнаруживать подземные секретные комплексы противника.Радиоизлучение HAARP способно проникать под землю и диагностировать скрытые бункеры и тоннели, выжигать электронику, выводить из строя космические спутники. Кроме того, специалисты, работающие на HAARP, пытаются создать технологии воздействия на атмосферу, которые позволят изменять погоду вплоть до возбуждения стихийных бедствий: мощных ливней, землетрясений, наводнений и ураганов. Сайт Федерации американских ученых утверждает, что это всего лишь научная работа. Однако некоторые эксперты убеждены, что функционирующая на Аляске установка, в действительности, в числе прочего и настоящее климатическое оружие. И именно проводимые с его использованием эксперименты стали причиной большинство потрясших за последние годы мир катаклизмов. Тут и необычайная засуха в Европе, и многочисленные цунами, унесшие тысячи жизней, землетрясения в самых неожиданных местах и многое, многое другое.Есть и другие, не более неожиданные версии. Одну из них предлагает блогер Jim Stone: «Все записи по техническому обслуживанию плотины показывают, что еще недавно водосброс был в отличном состоянии. Я проанализировал много часов видео с камеры наблюдения за дамбой и на некоторых фреймах заметно, что куски бетона настила как бы подпрыгивают высоко в воздухе. Поэтому я думаю, что водосброс был взорван. Или это какой-то предумышленный саботаж. Очевидно, что у меня нет никаких доказательств преднамеренного подкопа под водосток или следов взрывчатых веществ, но согласитесь — это вполне рациональное объяснение. Даже инженеры страшно удивляются, как это случилось. А это много значит. Поэтому у меня есть сомнения, что все закончится хорошо. Если плотина рухнет, это будет двойной Ниагарский водопад. Или даже Ниагара, умноженная на четыре».Между тем крушения плотин, в том числе и катастрофические, и прежде случались не раз. Одно из них — в той же Калифорнии почти 90 лет назад, когда никакого климатического оружия и в помине не существовало. Тогда, в марте 1928 года, неподалеку от Лос-Анджелеса прорвало дамбу Сент Френсис. Разрушив все на своем пути, хлынувшая в долину лавина унесла жизни свыше 600 человек. А вот одно из последних событий подобного рода. На минувшей неделе в центральной китайской провинции Хубэй взорвали дамбу протяженностью 3,7 километра. Ликвидация сооружения, разделявшего два озера, была необходима, чтобы понизить чрезмерно поднявшийся в результате обильных дождей уровень воды и избежать наводнения. И эта мера позволила избежать жертв. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.02.17 | Просмотров : 79

