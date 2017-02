Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Миссия выполнима



Продвижение бренда Made in Azerbaijan подкрепляется

конкретными мерами







Как уже сообщали «Азербайджанские известия», на минувшей неделе было принято решение об открытии в России первого торгового представительства Азербайджана за рубежом. И вот сейчас началось формирование Азербайджанского торгового дома в Беларуси. На очереди — аналогичные структуры в Пакистане, Украине, ОАЭ, Китае и ряде иных государств. Эта и другие меры предпринимаются с целью расширения экспортного потенциала страны, продвижения в мире бренда Made in Azerbaijan.







Эльдар МУСАЕВ



Как заявил на встрече с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем министр экономики Шахин Мустафаев, намерение расширения торгового сотрудничества между двумя странами не случайно, ибо у него огромный потенциал. Сегодня в Беларуси уже действуют 69 азербайджанских компаний, а в Азербайджане — 31 белорусская компания, объем товарооборота между странами в прошлом году вырос на 33%», — отметил он.

По словам министра, Гянджинский автомобильный завод совместно с Минским тракторным и автомобильным заводом в 2007-2016 годах произвел более 10 тыс. тракторов, автомобилей, прицепов и другой техники. Азербайджанские и белорусские компании заключили также два контракта на расширение экспорта табака и хлопка. Были подписаны ряд меморандумов по другим сферам, где имеются большие возможности для укрепления и углубления экономических отношений. Большую роль в реализации этих связей может и должно играть открытие азербайджанского торгового дома в Беларуси. Работа в этом направлении уже началась. А на встрече министр и посол обсудили вопросы организации экспортной миссии в Беларусь, ориентированной, в том числе, на экспорт винодельческой продукции, создание совместных предприятий, усиление сотрудничества в промышленной сфере, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и др.

Инициатива по направлению торгово-экономических миссий за рубеж, реализуемая в рамках соответствующего распоряжения президента Ильxама Aлиeва, доказала свою эффективность уже после первого такого шага, предпринятого в ноябре прошлого года. Тогда в Гонконгской выставке вина и спиртных напитков и Винной выставке в Гуанчжоу приняли участие 12 азербайджанских компаний. Их продукция получила высокую оценку, а вино Savalan, производимое компанией ASPI Winery, удостоилось премии Interwine China-2016 в Гуанчжоу. В целом же первая азербайджанская экспортная миссия завершилась заключением на поставку в Китай из Азербайджана 500 тыс. бутылок вина.

Можно не сомневаться, что столь же успешны будут и другие экспортные миссии — уже состоявшиеся и еще предстоящие — в различных странах. Как раз в эти дни одна из них находится в Пакистане. В нее входят 16 азербайджанских компаний, задействованных в таких сферах, как производство фруктов и овощей, фруктовых соков, натуральных минеральных вод и кондитерских изделий, мебели и других промышленных товаров. Как отмечается в сообщении Министерства экономики, в Исламабаде наша экспортная миссия провела встречу с передовыми пакистанскими компаниями. «В ходе встречи, в которой принимали участие более 70 компаний, были обсуждены вопросы расширения связей между азербайджанскими и пакистанскими компаниями, а также возможности экспорта в Пакистан», — говорится в информации ведомства. Ранее аналогичная встреча состоялась в городе Равалпинди, вызвавшая большой интерес присутствовавших здесь представителей свыше 40 местных компаний. Успешно прошла и презентация азербайджанской продукции в городе Лахор. По итогам завершившейся миссии, видимо, также следует ожидать новых контрактов, обеспечивающих спрос на товары под брендом Made in Azerbaijan.

Как уже сообщали «Азербайджанские известия», на минувшей неделе было принято решение об открытии в России первого торгового представительства Азербайджана за рубежом. И вот сейчас началось формирование Азербайджанского торгового дома в Беларуси. На очереди — аналогичные структуры в Пакистане, Украине, ОАЭ, Китае и ряде иных государств. Эта и другие меры предпринимаются с целью расширения экспортного потенциала страны, продвижения в мире бренда Made in Azerbaijan.Как заявил на встрече с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем министр экономики Шахин Мустафаев, намерение расширения торгового сотрудничества между двумя странами не случайно, ибо у него огромный потенциал. Сегодня в Беларуси уже действуют 69 азербайджанских компаний, а в Азербайджане — 31 белорусская компания, объем товарооборота между странами в прошлом году вырос на 33%», — отметил он.По словам министра, Гянджинский автомобильный завод совместно с Минским тракторным и автомобильным заводом в 2007-2016 годах произвел более 10 тыс. тракторов, автомобилей, прицепов и другой техники. Азербайджанские и белорусские компании заключили также два контракта на расширение экспорта табака и хлопка. Были подписаны ряд меморандумов по другим сферам, где имеются большие возможности для укрепления и углубления экономических отношений. Большую роль в реализации этих связей может и должно играть открытие азербайджанского торгового дома в Беларуси. Работа в этом направлении уже началась. А на встрече министр и посол обсудили вопросы организации экспортной миссии в Беларусь, ориентированной, в том числе, на экспорт винодельческой продукции, создание совместных предприятий, усиление сотрудничества в промышленной сфере, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и др.Инициатива по направлению торгово-экономических миссий за рубеж, реализуемая в рамках соответствующего распоряжения президента Ильxама Aлиeва, доказала свою эффективность уже после первого такого шага, предпринятого в ноябре прошлого года. Тогда в Гонконгской выставке вина и спиртных напитков и Винной выставке в Гуанчжоу приняли участие 12 азербайджанских компаний. Их продукция получила высокую оценку, а вино Savalan, производимое компанией ASPI Winery, удостоилось премии Interwine China-2016 в Гуанчжоу. В целом же первая азербайджанская экспортная миссия завершилась заключением на поставку в Китай из Азербайджана 500 тыс. бутылок вина.Можно не сомневаться, что столь же успешны будут и другие экспортные миссии — уже состоявшиеся и еще предстоящие — в различных странах. Как раз в эти дни одна из них находится в Пакистане. В нее входят 16 азербайджанских компаний, задействованных в таких сферах, как производство фруктов и овощей, фруктовых соков, натуральных минеральных вод и кондитерских изделий, мебели и других промышленных товаров. Как отмечается в сообщении Министерства экономики, в Исламабаде наша экспортная миссия провела встречу с передовыми пакистанскими компаниями. «В ходе встречи, в которой принимали участие более 70 компаний, были обсуждены вопросы расширения связей между азербайджанскими и пакистанскими компаниями, а также возможности экспорта в Пакистан», — говорится в информации ведомства. Ранее аналогичная встреча состоялась в городе Равалпинди, вызвавшая большой интерес присутствовавших здесь представителей свыше 40 местных компаний. Успешно прошла и презентация азербайджанской продукции в городе Лахор. По итогам завершившейся миссии, видимо, также следует ожидать новых контрактов, обеспечивающих спрос на товары под брендом Made in Azerbaijan. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.02.17 | Просмотров : 100