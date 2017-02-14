Продвижение бренда Made in Azerbaijan подкрепляется
конкретными мерами
Как
уже сообщали «Азербайджанские известия», на минувшей неделе было
принято решение об открытии в России первого торгового представительства
Азербайджана за рубежом. И вот сейчас началось формирование
Азербайджанского торгового дома в Беларуси. На очереди — аналогичные
структуры в Пакистане, Украине, ОАЭ, Китае и ряде иных государств. Эта и
другие меры предпринимаются с целью расширения экспортного потенциала
страны, продвижения в мире бренда Made in Azerbaijan.
Эльдар МУСАЕВ
Как заявил на встрече с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем министр экономики Шахин Мустафаев, намерение расширения торгового сотрудничества между двумя странами не случайно, ибо у него огромный потенциал. Сегодня в Беларуси уже действуют 69 азербайджанских компаний, а в Азербайджане — 31 белорусская компания, объем товарооборота между странами в прошлом году вырос на 33%», — отметил он.
По словам министра, Гянджинский автомобильный завод совместно с Минским тракторным и автомобильным заводом в 2007-2016 годах произвел более 10 тыс. тракторов, автомобилей, прицепов и другой техники. Азербайджанские и белорусские компании заключили также два контракта на расширение экспорта табака и хлопка. Были подписаны ряд меморандумов по другим сферам, где имеются большие возможности для укрепления и углубления экономических отношений. Большую роль в реализации этих связей может и должно играть открытие азербайджанского торгового дома в Беларуси. Работа в этом направлении уже началась. А на встрече министр и посол обсудили вопросы организации экспортной миссии в Беларусь, ориентированной, в том числе, на экспорт винодельческой продукции, создание совместных предприятий, усиление сотрудничества в промышленной сфере, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и др.
Инициатива по направлению торгово-экономических миссий за рубеж, реализуемая в рамках соответствующего распоряжения президента Ильxама Aлиeва, доказала свою эффективность уже после первого такого шага, предпринятого в ноябре прошлого года. Тогда в Гонконгской выставке вина и спиртных напитков и Винной выставке в Гуанчжоу приняли участие 12 азербайджанских компаний. Их продукция получила высокую оценку, а вино Savalan, производимое компанией ASPI Winery, удостоилось премии Interwine China-2016 в Гуанчжоу. В целом же первая азербайджанская экспортная миссия завершилась заключением на поставку в Китай из Азербайджана 500 тыс. бутылок вина.
Можно не сомневаться, что столь же успешны будут и другие экспортные миссии — уже состоявшиеся и еще предстоящие — в различных странах. Как раз в эти дни одна из них находится в Пакистане. В нее входят 16 азербайджанских компаний, задействованных в таких сферах, как производство фруктов и овощей, фруктовых соков, натуральных минеральных вод и кондитерских изделий, мебели и других промышленных товаров. Как отмечается в сообщении Министерства экономики, в Исламабаде наша экспортная миссия провела встречу с передовыми пакистанскими компаниями. «В ходе встречи, в которой принимали участие более 70 компаний, были обсуждены вопросы расширения связей между азербайджанскими и пакистанскими компаниями, а также возможности экспорта в Пакистан», — говорится в информации ведомства. Ранее аналогичная встреча состоялась в городе Равалпинди, вызвавшая большой интерес присутствовавших здесь представителей свыше 40 местных компаний. Успешно прошла и презентация азербайджанской продукции в городе Лахор. По итогам завершившейся миссии, видимо, также следует ожидать новых контрактов, обеспечивающих спрос на товары под брендом Made in Azerbaijan.