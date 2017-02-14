Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Юлий ЮСУПОВ, экономист (Узбекистан):«Нельзя взрастить конкурентоспособный бизнес в тепличных условиях»





Состояние мировой экономики в условиях кризиса — одна из самых актуальных тем дня. Как она дальше будет развиваться, что необходимо предпринять, чтобы минимизировать негативное влияние глобальных процессов на национальные экономики? Об этом и многом другом в интервью Azeri.Today размышляет известный узбекский ученый, директор Центра содействия экономическому развитию Юлий ЮСУПОВ.





— В декабре прошлого года Федрезерв США повысил учетную ставку. Как, на ваш взгляд, это решение повлияло на экономику стран Центральной Азии и Южного Кавказа?

— Повышение учетной ставки имеет своей целью укрепление курса доллара. Но вряд ли оно будет значительным. Американцы не заинтересованы в сильном укреплении своей валюты, так как чем она дороже, тем дороже экспортные товары на международных рынках (следовательно, падает экспорт) и дешевле импортные товары на внутреннем рынке (следовательно, растет импорт). В результате местные производители ухудшают свои позиции и на внешних, и на внутреннем рынках.

Хочу отметить, что по отношению к валютам наших стран в последние годы растет не только доллар, но и остальные мировые валюты. Но укрепление доллара далеко не самая главная причина падения курса национальных валют в странах наших регионов. Гораздо большее влияние на эти процессы оказали падение цен на углеводороды, кризис российской экономики и девальвация рубля. На мой взгляд, проблема в низкой конкурентоспособности местных производителей несырьевых товаров, очень высокой зависимости валютных поступлений в страну от экспорта сырьевых товаров (особенно это касается Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана) и поступлений заработков трудовых мигрантов. Отсюда и ответ на ваш вопрос: повышение учетной ставки ФРС, конечно, несколько укрепит курс доллара, но это далеко не самый главный фактор изменения стоимости наших национальных валют. Есть факторы гораздо более влиятельные.

— Продолжится ли падение обменных курсов национальных валют стран двух регионов в 2017 году?

— Это зависит от следующих основных факторов:

•ситуация на мировом нефтяном рынке. Цены на нефть уже не могут обвалиться так же сильно, как в 2014 г. Если и будут падать, то с гораздо более низкого уровня;

•состояние экономики России и уровень российского рубля. Экономика России вроде бы выходит из стагнации, хотя до устойчивого роста еще далеко, рубль вряд ли будет сильно падать (его курс зависит главным образом от цен на нефть);



•денежная политика в наших странах. Прогноз следующий: падение курсов национальных валют в странах нашего региона в 2017 г. если и продолжится, то главным образом по внутренним причинам. Например, по таким, как инфляционная политика ЦБ, сокращение экспорта несырьевых товаров из-за его низкой конкурентоспособности. При росте цен на нефть обменные курсы стран — экспортеров углеводородов могут даже несколько подрасти. Однако прогноз объективен при условии, что в мировой экономике и политике не произойдет чего-то экстравагантного.

— При росте курса доллара растут и цены в магазинах. Можно ли каким-то образом минимизировать последствия долларизации?

— Я бы не стал называть это явление долларизацией. Рост обменного курса иностранных валют и, соответственно, падение курса национальной валюты неизбежно ведут к удорожанию импорта и росту общего уровня цен. Как я уже говорил выше, ключевая проблема не в укреплении доллара, а в слабости наших валют. Другая проблема — сильная зависимость от импорта, низкая конкурентоспособность местных производителей, которые не могут составить полноценную конкуренцию импорту.

— Что вы можете предложить странам — экспортерам энергоресурсов для ослабления зависимости от импорта?

— Есть положительный опыт ряда стран Малайзии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, которые более-менее успешно решили и решают проблемы так называемого «проклятия природными ресурсами». Что нужно делать, что бы развивать собственный производственный потенциал:

•создание максимально благоприятного бизнес-климата, который позволит развиваться и местному предпринимательству и привлечет иностранные инвестиции. Это тема отдельного большого разговора, но ключевые моменты следующие: низкие административные барьеры, низкие налоги, простота и прозрачность системы налогообложения, доступность финансовых ресурсов;

•создание жесткой конкурентной среды. Нельзя взрастить конкурентоспособный бизнес в «тепличных» условиях. Только конкуренция обеспечит: а) отсев неэффективных бизнес-проектов и предпринимателей, которые в «тепличных» условиях просто пожирают ресурсы; б) создаст стимулы для ускоренного развития перспективных бизнес-проектов. Поэтому не надо «защищать национальных производителей. Как правило, такая защита» оборачивается неравными условиями ведения бизнеса, разрушением конкуренции, коррупцией, а, следовательно, потерей ресурсов и времени. Это также тема отдельного большого разговора;

•активное участие в международном разделении труда. Современные конкурентоспособные производства строятся преимущественно на участии в международных цепочках создания добавленной стоимости, а также на специализации, основанной на сравнительных преимуществах. Для того, чтобы найти свое место в международной экономике, надо с самого начала активно участвовать в глобальной торговле, ориентировать местных производителей на экспорт и кооперацию с предприятиями других стран;

•политика заниженного обменного курса национальной валюты. Экспорт природных ресурсов вызывает мощный приток иностранной валюты в страну. В результате реальный обменный курс национальной валюты растет, что ведет к ослаблению конкурентоспособности местных производителей на внутреннем рынке (импорт дешевеет) и на внешних рынках (экспортные товары дорожают). В результате производство несырьевых товаров хиреет, развиваются преимущественно добыча сырья и производство товаров с низкой добавленной стоимостью. Это еще называют «голландской болезнью». Выход в искусственном занижении курса национальной валюты. Для этого избыточная валюта просто не допускается на внутренний рынок: накапливается в фондах ЦБ и правительства, перенаправляется на внешние инвестиции. В настоящее время обменные курсы наших стран и так упали, их не надо сознательно девальвировать. Следует только следить, чтобы они не стали сильно расти. То, что они упали, — это шанс для наших экономик наконец освободиться от сырьевой или миграционной зависимости. Но одного падения курса национальной валюты для обеспечения устойчивого развития местного производства недостаточно! Посмотрите, как по-разному отреагировала российская экономика на девальвации 1998 и 2014 гг. В первом случае — резкий взлет производства и экспорта. Во втором — почти нулевой эффект. А в чем разница? В прочих факторах прежде всего в условиях для развития частного бизнеса. В конце 90-х условия для развития бизнеса в России были гораздо лучше, чем сейчас: конкурентная среда более развита, а коррупция менее всеохватывающая. Поэтому в первом случае частный сектор и рынки благодарно среагировали на открывшиеся возможности. Во втором, как оказалось, реагировать особенно некому: частный сектор зажат в тисках госкорпораций и государственного регулирования, секторы экономики поделены между влиятельными кланами, защищающими себя от конкуренции, а коррупционная и природная рента оказались более привлекательными для прибылей от несырьевого экспорта.

Так что заниженный обменный курс — это далеко не панацея, а лишь один из инструментов.



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на сайте Azeri.Today

Состояние мировой экономики в условиях кризиса — одна из самых актуальных тем дня. Как она дальше будет развиваться, что необходимо предпринять, чтобы минимизировать негативное влияние глобальных процессов на национальные экономики? Об этом и многом другом в интервью Azeri.Today размышляет известный узбекский ученый, директор Центра содействия экономическому развитию Юлий ЮСУПОВ.— Повышение учетной ставки имеет своей целью укрепление курса доллара. Но вряд ли оно будет значительным. Американцы не заинтересованы в сильном укреплении своей валюты, так как чем она дороже, тем дороже экспортные товары на международных рынках (следовательно, падает экспорт) и дешевле импортные товары на внутреннем рынке (следовательно, растет импорт). В результате местные производители ухудшают свои позиции и на внешних, и на внутреннем рынках.Хочу отметить, что по отношению к валютам наших стран в последние годы растет не только доллар, но и остальные мировые валюты. Но укрепление доллара далеко не самая главная причина падения курса национальных валют в странах наших регионов. Гораздо большее влияние на эти процессы оказали падение цен на углеводороды, кризис российской экономики и девальвация рубля. На мой взгляд, проблема в низкой конкурентоспособности местных производителей несырьевых товаров, очень высокой зависимости валютных поступлений в страну от экспорта сырьевых товаров (особенно это касается Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана) и поступлений заработков трудовых мигрантов. Отсюда и ответ на ваш вопрос: повышение учетной ставки ФРС, конечно, несколько укрепит курс доллара, но это далеко не самый главный фактор изменения стоимости наших национальных валют. Есть факторы гораздо более влиятельные.— Это зависит от следующих основных факторов:•ситуация на мировом нефтяном рынке. Цены на нефть уже не могут обвалиться так же сильно, как в 2014 г. Если и будут падать, то с гораздо более низкого уровня;•состояние экономики России и уровень российского рубля. Экономика России вроде бы выходит из стагнации, хотя до устойчивого роста еще далеко, рубль вряд ли будет сильно падать (его курс зависит главным образом от цен на нефть);•денежная политика в наших странах. Прогноз следующий: падение курсов национальных валют в странах нашего региона в 2017 г. если и продолжится, то главным образом по внутренним причинам. Например, по таким, как инфляционная политика ЦБ, сокращение экспорта несырьевых товаров из-за его низкой конкурентоспособности. При росте цен на нефть обменные курсы стран — экспортеров углеводородов могут даже несколько подрасти. Однако прогноз объективен при условии, что в мировой экономике и политике не произойдет чего-то экстравагантного.— Я бы не стал называть это явление долларизацией. Рост обменного курса иностранных валют и, соответственно, падение курса национальной валюты неизбежно ведут к удорожанию импорта и росту общего уровня цен. Как я уже говорил выше, ключевая проблема не в укреплении доллара, а в слабости наших валют. Другая проблема — сильная зависимость от импорта, низкая конкурентоспособность местных производителей, которые не могут составить полноценную конкуренцию импорту.— Есть положительный опыт ряда стран Малайзии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, которые более-менее успешно решили и решают проблемы так называемого «проклятия природными ресурсами». Что нужно делать, что бы развивать собственный производственный потенциал:•создание максимально благоприятного бизнес-климата, который позволит развиваться и местному предпринимательству и привлечет иностранные инвестиции. Это тема отдельного большого разговора, но ключевые моменты следующие: низкие административные барьеры, низкие налоги, простота и прозрачность системы налогообложения, доступность финансовых ресурсов;•создание жесткой конкурентной среды. Нельзя взрастить конкурентоспособный бизнес в «тепличных» условиях. Только конкуренция обеспечит: а) отсев неэффективных бизнес-проектов и предпринимателей, которые в «тепличных» условиях просто пожирают ресурсы; б) создаст стимулы для ускоренного развития перспективных бизнес-проектов. Поэтому не надо «защищать национальных производителей. Как правило, такая защита» оборачивается неравными условиями ведения бизнеса, разрушением конкуренции, коррупцией, а, следовательно, потерей ресурсов и времени. Это также тема отдельного большого разговора;•активное участие в международном разделении труда. Современные конкурентоспособные производства строятся преимущественно на участии в международных цепочках создания добавленной стоимости, а также на специализации, основанной на сравнительных преимуществах. Для того, чтобы найти свое место в международной экономике, надо с самого начала активно участвовать в глобальной торговле, ориентировать местных производителей на экспорт и кооперацию с предприятиями других стран;•политика заниженного обменного курса национальной валюты. Экспорт природных ресурсов вызывает мощный приток иностранной валюты в страну. В результате реальный обменный курс национальной валюты растет, что ведет к ослаблению конкурентоспособности местных производителей на внутреннем рынке (импорт дешевеет) и на внешних рынках (экспортные товары дорожают). В результате производство несырьевых товаров хиреет, развиваются преимущественно добыча сырья и производство товаров с низкой добавленной стоимостью. Это еще называют «голландской болезнью». Выход в искусственном занижении курса национальной валюты. Для этого избыточная валюта просто не допускается на внутренний рынок: накапливается в фондах ЦБ и правительства, перенаправляется на внешние инвестиции. В настоящее время обменные курсы наших стран и так упали, их не надо сознательно девальвировать. Следует только следить, чтобы они не стали сильно расти. То, что они упали, — это шанс для наших экономик наконец освободиться от сырьевой или миграционной зависимости. Но одного падения курса национальной валюты для обеспечения устойчивого развития местного производства недостаточно! Посмотрите, как по-разному отреагировала российская экономика на девальвации 1998 и 2014 гг. В первом случае — резкий взлет производства и экспорта. Во втором — почти нулевой эффект. А в чем разница? В прочих факторах прежде всего в условиях для развития частного бизнеса. В конце 90-х условия для развития бизнеса в России были гораздо лучше, чем сейчас: конкурентная среда более развита, а коррупция менее всеохватывающая. Поэтому в первом случае частный сектор и рынки благодарно среагировали на открывшиеся возможности. Во втором, как оказалось, реагировать особенно некому: частный сектор зажат в тисках госкорпораций и государственного регулирования, секторы экономики поделены между влиятельными кланами, защищающими себя от конкуренции, а коррупционная и природная рента оказались более привлекательными для прибылей от несырьевого экспорта.Так что заниженный обменный курс — это далеко не панацея, а лишь один из инструментов. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.02.17 | Просмотров : 108

