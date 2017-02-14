Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Туркменистан сделал свой выбор



В минувшее воскресенье, 12 февраля, в Туркменистане состоялись выборы нового главы государства. По предварительным итогам 97,69% избирателей отдали свои голоса действующему президенту страны Гурбангулы Бердымухаммедову. Помимо него на пост президента претендовали еще восемь кандидатов.







Заур AЛИEВ



На брифинге, посвященном предварительным итогам избирательной кампании, председатель Центризбиркома сообщил присутствующим, среди которых были и представители от ООН, ШОС, ОИС, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и миссии наблюдателей СНГ, о масштабах проведенной подготовительной работы, поблагодарил участников избирательного процесса. Глава Центризбиркома выразил также признательность зарубежным гостям за предложения по совершенствованию выборного процесса.

59-летний Бердымухаммедов занимает должность президента Туркменистана с 2007 года. В 2012 году он был переизбран на второй срок. На выборах в 2017 году граждане Туркменистана впервые выбирали главу государства на шестилетний, а не на четырехлетний срок — осенью прошлого года в Конституцию страны были внесены соответствующие поправки.

Судя по всему, руководство Туркменистана после прошедших 12 февраля президентских выборов сделает основной упор на проведение новых управленческих реформ и займется диверсификацией экономики. Президент Бердымухаммедов создал предпосылки для изменения структуры экономики и запустил ряд масштабных проектов. Среди крупных инфраструктурных инициатив, реализованных в Туркменистане в прошлом году, называют ввод в эксплуатацию и успешный запуск уникального для страны медицинского учебно-научного центра. Данный объект здравоохранения обладает инновационной технологической и научной инфраструктурой, методической базой, располагает собственными симуляционными центрами для обучения интернов. «Стажировку здесь прошли уже более 100 врачей со всей страны», — отмечают в ведомстве, курирующем отрасль здравоохранения.

Результат выборов позволит завершить и один из главных логистических объектов за всю историю страны: грузовой морской порт в Туркменбаши, общая площадь которого составляет около 645 тысяч квадратных метров. Как писали в СМИ, в данный проект входят, в том числе, паромный терминал для пассажиров и автотранспортных средств площадью 230 тысяч квадратных метров, а также терминал для погрузки контейнеров площадью 249 тысяч квадратных метров. Предполагается также, что здесь появятся терминал сыпучих грузов, общий погрузочный терминал, судоремонтный и судостроительный заводы. Ожидается, что большое внимание будет уделено и диверсификации экономики в целях сбалансирования бюджетных поступлений от экспорта газа, который является главной доходной статьей Туркменистана на данный момент. Следует также отметить, что по итогам 2016 года хлопковая отрасль Туркменистана вошла в Топ-5 мировых лидеров, к которым относятся США, Индия, Китай, Пакистан и Узбекистан.

Особо стоит упомянуть, что в Туркменистане в ближайшее время состоятся масштабные спортивные соревнования под эгидой Международного олимпийского комитета. Так, в Ашгабате завершается подготовка к запланированным на сентябрь 2017 года V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В рамках подготовки к этому событию была существенно обновлена спортивная инфраструктура. В столице и регионах Туркменистана возведены более 30 объектов высокого уровня, способных принимать соревнования самого большого масштаба. Среди них соответствующие всем требованиям МОК велотрек, арены для игровых видов спорта и борьбы всех видов, гимнастики, фехтования, бокса, боулинга и тяжелой атлетики, крытый теннисный корт, международный пресс-центр.

Эксперты полагают, что мандат народного доверия, который вновь получил президент Гурбангулы Бердымухаммедов, поможет правительству и Меджлису Туркменистана сосредоточиться на стоящих перед страной экономических задачах и приведет к их решению максимально эффективным способом.

Голосование по выборам президента Туркменистана состоялось и на избирательном участке при посольстве Туркменистана в Азербайджане. В нем приняли участие граждане Туркменистана, временно находящиеся на территории Азербайджана.

В минувшее воскресенье, 12 февраля, в Туркменистане состоялись выборы нового главы государства. По предварительным итогам 97,69% избирателей отдали свои голоса действующему президенту страны Гурбангулы Бердымухаммедову. Помимо него на пост президента претендовали еще восемь кандидатов.На брифинге, посвященном предварительным итогам избирательной кампании, председатель Центризбиркома сообщил присутствующим, среди которых были и представители от ООН, ШОС, ОИС, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и миссии наблюдателей СНГ, о масштабах проведенной подготовительной работы, поблагодарил участников избирательного процесса. Глава Центризбиркома выразил также признательность зарубежным гостям за предложения по совершенствованию выборного процесса.59-летний Бердымухаммедов занимает должность президента Туркменистана с 2007 года. В 2012 году он был переизбран на второй срок. На выборах в 2017 году граждане Туркменистана впервые выбирали главу государства на шестилетний, а не на четырехлетний срок — осенью прошлого года в Конституцию страны были внесены соответствующие поправки.Судя по всему, руководство Туркменистана после прошедших 12 февраля президентских выборов сделает основной упор на проведение новых управленческих реформ и займется диверсификацией экономики. Президент Бердымухаммедов создал предпосылки для изменения структуры экономики и запустил ряд масштабных проектов. Среди крупных инфраструктурных инициатив, реализованных в Туркменистане в прошлом году, называют ввод в эксплуатацию и успешный запуск уникального для страны медицинского учебно-научного центра. Данный объект здравоохранения обладает инновационной технологической и научной инфраструктурой, методической базой, располагает собственными симуляционными центрами для обучения интернов. «Стажировку здесь прошли уже более 100 врачей со всей страны», — отмечают в ведомстве, курирующем отрасль здравоохранения.Результат выборов позволит завершить и один из главных логистических объектов за всю историю страны: грузовой морской порт в Туркменбаши, общая площадь которого составляет около 645 тысяч квадратных метров. Как писали в СМИ, в данный проект входят, в том числе, паромный терминал для пассажиров и автотранспортных средств площадью 230 тысяч квадратных метров, а также терминал для погрузки контейнеров площадью 249 тысяч квадратных метров. Предполагается также, что здесь появятся терминал сыпучих грузов, общий погрузочный терминал, судоремонтный и судостроительный заводы. Ожидается, что большое внимание будет уделено и диверсификации экономики в целях сбалансирования бюджетных поступлений от экспорта газа, который является главной доходной статьей Туркменистана на данный момент. Следует также отметить, что по итогам 2016 года хлопковая отрасль Туркменистана вошла в Топ-5 мировых лидеров, к которым относятся США, Индия, Китай, Пакистан и Узбекистан.Особо стоит упомянуть, что в Туркменистане в ближайшее время состоятся масштабные спортивные соревнования под эгидой Международного олимпийского комитета. Так, в Ашгабате завершается подготовка к запланированным на сентябрь 2017 года V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В рамках подготовки к этому событию была существенно обновлена спортивная инфраструктура. В столице и регионах Туркменистана возведены более 30 объектов высокого уровня, способных принимать соревнования самого большого масштаба. Среди них соответствующие всем требованиям МОК велотрек, арены для игровых видов спорта и борьбы всех видов, гимнастики, фехтования, бокса, боулинга и тяжелой атлетики, крытый теннисный корт, международный пресс-центр.Эксперты полагают, что мандат народного доверия, который вновь получил президент Гурбангулы Бердымухаммедов, поможет правительству и Меджлису Туркменистана сосредоточиться на стоящих перед страной экономических задачах и приведет к их решению максимально эффективным способом.Голосование по выборам президента Туркменистана состоялось и на избирательном участке при посольстве Туркменистана в Азербайджане. В нем приняли участие граждане Туркменистана, временно находящиеся на территории Азербайджана. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.02.17 | Просмотров : 101

