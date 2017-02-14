 
    Сделать стартовой    Добавить в избранное   Главная   Архив номеров   Пишите нам!  
Разделы
 
Меню
 
Инфо-партнеры
















 
RSS / РСС
 
 


 
 
Обмен кнопками
получить код:
 
Новости » Главная
Введите слово для поиска :
Главная Правосудие должно быть эффективным


На днях президент Ильxам Aлиeв подписал распоряжение «Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации карательной политики и расширении применения мер альтернативного наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества». В нем даны конкретные поручения Верховному суду, Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции, выполнение которых направлено на имплементацию нового документа.



Элеонора АБАСКУЛИЕВА

Эксперты Совета Европы, сотрудничающие с нашей страной по вопросам судебно-правовых реформ, не раз отмечали позитивную динамику в этой сфере. Действительно, за последние годы сделано многое: возрос бюджет, выделяемый на нужды юстиции, проводятся реформы в пенитенциарной системе, ведется строительство инновационных судебных комплексов, значительно увеличилось число судей и сотрудников судов, что позволяет избегать бюрократических проволочек и др.
Однако, как говорится в распоряжении главы государства, несмотря на реформы, осуществляемые в области исполнения наказаний, не обеспечивается нормальная деятельность учреждений отбывания наказания поселенческого типа, возникают трудности в процессе исполнения наказания в виде общественных работ, недостаточно используются возможности современных информационно-коммуникационных технологий в органах и учреждениях исполнения наказания.
С целью организации эффективного контроля за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и повышения эффективности управления в этой сфере создается служба пробации при Министерстве юстиции. По словам председателя комитета Милли меджлиса по правовой политике и госстроительству Али Гусейнова, принятое на высоком уровне решение говорит о качественно новом этапе проводимых в стране реформ.
В этом смысле создание госслужбы пробации — т.е. учреждения, которое заботится об общественной безопасности, работая с людьми, отбывающими уголовное наказание не в местах лишения свободы, а в обществе (условные наказания, принудительные работы), поможет бывшим заключенным вернуться в общество. Не на общественных началах, как это делали некоторые общественные организации, а в соответствии с законом работники служб пробации будут оказывать помощь в решении возникающих проблем тем, кто освободился из мест лишения свободы.
Работы предстоит немало. Во-первых, необходимо создать нормативно-правовую базу под планируемые изменения. Принять законы, которые обеспечат декриминализацию преступлений, в частности преступлений в области экономической деятельности. Потребуется не только дополнить санкции наказаниями, альтернативными лишению свободы, но и определить, что они собой будут представлять. И это лишь малая часть нововведений, позволяющих минимизировать карательный характер наказаний, если преступление не связано с опасностью для общества. Далее необходимо подготовить кадры для всей этой работы. Выработать меры по стимулированию предпринимателей для участия в восстановлении производственных участков и создания новых рабочих мест в учреждениях отбывания наказания. Словом, работа предстоит большая и важная. И самое главное, направленная на то, чтобы правосудие стало более эффективным.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 14.02.17 | Просмотров : 99

Архив материалов
Выбрать год
Выбор месяца
« Фев.2017»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Новости партнеров

Россия подтвердила, что военные переговоры с США пройдут в Баку

10 otaql

Цены на нефть снова начали расти

В освобожденном селе Джоджуг Марджанлы продолжается разминирование территорий

Под "куполом" страха: АНКА снова пытается разрушить сотрудничество Баку и Тель-Авива

Муса Гулиев: Указ Президента Ильхама Алиева облегчит жизнь вынужденным переселенцам

Сирийская оппозиция о введении в страну международных сил

Сенат США отменил решение времен Обамы

Piyl

Az

Apple запатентовала сканер отпечатков, встроенный в экран

Aktrisa

Представитель посольства США в Баку посетила Джоджуг Марджанлы

Президент Ильхам Алиев поздравил главу Литвы

ОАЭ запустили в космос первый наноспутник

T

Молдова получила от США военную технику

Rusiyadan Tramp


Модный маникюр 2017: основные тенденции

D

В Баку прошла генеральная репетиция церемонии открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу

AB

AB

Нападение на посольство Турции в Швеции
 

© 2017 www.azerizv.az. Powered by Danneo

Адрес редакции: г.Баку, ул. Шарифзаде, 3. Телефон для справок: 4973424. Тел./факс: 4973125. E-mail: izvestia@azeurotel.com