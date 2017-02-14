Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Правосудие должно быть эффективным



На днях президент Ильxам Aлиeв подписал распоряжение «Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации карательной политики и расширении применения мер альтернативного наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества». В нем даны конкретные поручения Верховному суду, Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции, выполнение которых направлено на имплементацию нового документа.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Эксперты Совета Европы, сотрудничающие с нашей страной по вопросам судебно-правовых реформ, не раз отмечали позитивную динамику в этой сфере. Действительно, за последние годы сделано многое: возрос бюджет, выделяемый на нужды юстиции, проводятся реформы в пенитенциарной системе, ведется строительство инновационных судебных комплексов, значительно увеличилось число судей и сотрудников судов, что позволяет избегать бюрократических проволочек и др.

Однако, как говорится в распоряжении главы государства, несмотря на реформы, осуществляемые в области исполнения наказаний, не обеспечивается нормальная деятельность учреждений отбывания наказания поселенческого типа, возникают трудности в процессе исполнения наказания в виде общественных работ, недостаточно используются возможности современных информационно-коммуникационных технологий в органах и учреждениях исполнения наказания.

С целью организации эффективного контроля за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и повышения эффективности управления в этой сфере создается служба пробации при Министерстве юстиции. По словам председателя комитета Милли меджлиса по правовой политике и госстроительству Али Гусейнова, принятое на высоком уровне решение говорит о качественно новом этапе проводимых в стране реформ.

В этом смысле создание госслужбы пробации — т.е. учреждения, которое заботится об общественной безопасности, работая с людьми, отбывающими уголовное наказание не в местах лишения свободы, а в обществе (условные наказания, принудительные работы), поможет бывшим заключенным вернуться в общество. Не на общественных началах, как это делали некоторые общественные организации, а в соответствии с законом работники служб пробации будут оказывать помощь в решении возникающих проблем тем, кто освободился из мест лишения свободы.

Работы предстоит немало. Во-первых, необходимо создать нормативно-правовую базу под планируемые изменения. Принять законы, которые обеспечат декриминализацию преступлений, в частности преступлений в области экономической деятельности. Потребуется не только дополнить санкции наказаниями, альтернативными лишению свободы, но и определить, что они собой будут представлять. И это лишь малая часть нововведений, позволяющих минимизировать карательный характер наказаний, если преступление не связано с опасностью для общества. Далее необходимо подготовить кадры для всей этой работы. Выработать меры по стимулированию предпринимателей для участия в восстановлении производственных участков и создания новых рабочих мест в учреждениях отбывания наказания. Словом, работа предстоит большая и важная. И самое главное, направленная на то, чтобы правосудие стало более эффективным.

На днях президент Ильxам Aлиeв подписал распоряжение «Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации карательной политики и расширении применения мер альтернативного наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества». В нем даны конкретные поручения Верховному суду, Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции, выполнение которых направлено на имплементацию нового документа.Эксперты Совета Европы, сотрудничающие с нашей страной по вопросам судебно-правовых реформ, не раз отмечали позитивную динамику в этой сфере. Действительно, за последние годы сделано многое: возрос бюджет, выделяемый на нужды юстиции, проводятся реформы в пенитенциарной системе, ведется строительство инновационных судебных комплексов, значительно увеличилось число судей и сотрудников судов, что позволяет избегать бюрократических проволочек и др.Однако, как говорится в распоряжении главы государства, несмотря на реформы, осуществляемые в области исполнения наказаний, не обеспечивается нормальная деятельность учреждений отбывания наказания поселенческого типа, возникают трудности в процессе исполнения наказания в виде общественных работ, недостаточно используются возможности современных информационно-коммуникационных технологий в органах и учреждениях исполнения наказания.С целью организации эффективного контроля за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и повышения эффективности управления в этой сфере создается служба пробации при Министерстве юстиции. По словам председателя комитета Милли меджлиса по правовой политике и госстроительству Али Гусейнова, принятое на высоком уровне решение говорит о качественно новом этапе проводимых в стране реформ.В этом смысле создание госслужбы пробации — т.е. учреждения, которое заботится об общественной безопасности, работая с людьми, отбывающими уголовное наказание не в местах лишения свободы, а в обществе (условные наказания, принудительные работы), поможет бывшим заключенным вернуться в общество. Не на общественных началах, как это делали некоторые общественные организации, а в соответствии с законом работники служб пробации будут оказывать помощь в решении возникающих проблем тем, кто освободился из мест лишения свободы.Работы предстоит немало. Во-первых, необходимо создать нормативно-правовую базу под планируемые изменения. Принять законы, которые обеспечат декриминализацию преступлений, в частности преступлений в области экономической деятельности. Потребуется не только дополнить санкции наказаниями, альтернативными лишению свободы, но и определить, что они собой будут представлять. И это лишь малая часть нововведений, позволяющих минимизировать карательный характер наказаний, если преступление не связано с опасностью для общества. Далее необходимо подготовить кадры для всей этой работы. Выработать меры по стимулированию предпринимателей для участия в восстановлении производственных участков и создания новых рабочих мест в учреждениях отбывания наказания. Словом, работа предстоит большая и важная. И самое главное, направленная на то, чтобы правосудие стало более эффективным. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.02.17 | Просмотров : 99

