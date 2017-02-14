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Армения вновь провоцирует обострение ситуации

на линии противостояния войск







Армения, фактически саботирующая мирный процесс и отвергающая любые требования по скорейшему изменению статус-кво в регионе карабахского конфликта, продолжает нагнетать обстановку на линии фронта. Вооруженные силы Азербайджана успешно пресекают очередные вражеские диверсии и провокации.







Натиг НАЗИМОГЛУ



В течение последних нескольких дней армянские агрессоры спровоцировали новое обострение ситуации по всей линии фронта на оккупированных территориях нашей страны и на армяно-азербайджанской границе. Как сообщило Министерство обороны Азербайджана, на минувшей неделе вооруженные подразделения Армении с различных направлений фронта вели обстрел позиций азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов, минометов и артиллерии. В результате незамедлительных ответных мер были уничтожены инженерные сооружения и огневые точки противника.

В военном ведомстве Азербайджана полагают, что обстрел наших позиций со стороны армянских вооруженных подразделений преследовал цель отвлечь внимание от попытки осуществления диверсии в другом направлении фронта. Однако не теряющие бдительности Вооруженные силы Азербайджана заранее выявили действия врага, заставили его отступить, неся потери.

12 февраля была предпринята еще одна попытка ВС Армении осуществить провокацию на оккупированных территориях. Однако и в этот раз армянская диверсионно-разведывательная группа была заранее выявлена и уничтожена отслеживающими противника подразделениями Вооруженных сил Азербайджана.

С целью отвести от себя вину за очередную эскалацию напряженности на линии фронта армянская военщина обвиняет Азербайджан в совершении вооруженных провокаций. Однако распространенные Минобороны Азербайджана видеокадры уничтожения армянской диверсионной группы подтверждают лживость утверждений армянской стороны, которая в действительности и выступает в роли силы, провоцирующей очередное обострение на линии фронта.

Кроме того, армянские военные подразделения вновь накаляют обстановку, осуществляя обстрелы азербайджанских войск как с позиций на оккупированных территориях, так и с территории самой Армении. Так, позиции ВС Азербайджана в Газахском, Товузском и Гядабейском районах подверглись обстрелу с вражеских позиций, расположенных на безымянных высотах в Иджеванском, Бердском и Красносельском районах Армении. Азербайджанская армия осуществляет соответствующие меры для подавления вражеской активности.

Минобороны нашей страны сообщает также о проведении в Центральном командном пункте служебного совещания под руководством главы военного ведомства Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова. Он довел до сведения личного состава азербайджанских ВС поручения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильxама Aлиeва, а также провел анализ ситуации на фронте. Закир Гасанов дал соответствующие указания по усилению служебно-боевой деятельности командиров и начальствующего состава всех категорий, всестороннему обеспечению системы обороны, усовершенствованию боевого дежурства и боевой подготовки войск. На совещании была отмечена важность использования примеров героизма при повышении морально-психологического состояния личного состава, воспитания военнослужащих в духе безграничной преданности Родине, государству и Верховному главнокомандующему.

Министр обороны Азербайджана поставил перед участниками совещания задачи по постоянному отслеживанию действий противника на прифронтовой линии, сохранению военного преимущества и инициативы во всех направлениях, а также незамедлительному и эффективному ответу на вражеские диверсии.

Армения, фактически саботирующая мирный процесс и отвергающая любые требования по скорейшему изменению статус-кво в регионе карабахского конфликта, продолжает нагнетать обстановку на линии фронта. Вооруженные силы Азербайджана успешно пресекают очередные вражеские диверсии и провокации.В течение последних нескольких дней армянские агрессоры спровоцировали новое обострение ситуации по всей линии фронта на оккупированных территориях нашей страны и на армяно-азербайджанской границе. Как сообщило Министерство обороны Азербайджана, на минувшей неделе вооруженные подразделения Армении с различных направлений фронта вели обстрел позиций азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов, минометов и артиллерии. В результате незамедлительных ответных мер были уничтожены инженерные сооружения и огневые точки противника.В военном ведомстве Азербайджана полагают, что обстрел наших позиций со стороны армянских вооруженных подразделений преследовал цель отвлечь внимание от попытки осуществления диверсии в другом направлении фронта. Однако не теряющие бдительности Вооруженные силы Азербайджана заранее выявили действия врага, заставили его отступить, неся потери.12 февраля была предпринята еще одна попытка ВС Армении осуществить провокацию на оккупированных территориях. Однако и в этот раз армянская диверсионно-разведывательная группа была заранее выявлена и уничтожена отслеживающими противника подразделениями Вооруженных сил Азербайджана.С целью отвести от себя вину за очередную эскалацию напряженности на линии фронта армянская военщина обвиняет Азербайджан в совершении вооруженных провокаций. Однако распространенные Минобороны Азербайджана видеокадры уничтожения армянской диверсионной группы подтверждают лживость утверждений армянской стороны, которая в действительности и выступает в роли силы, провоцирующей очередное обострение на линии фронта.Кроме того, армянские военные подразделения вновь накаляют обстановку, осуществляя обстрелы азербайджанских войск как с позиций на оккупированных территориях, так и с территории самой Армении. Так, позиции ВС Азербайджана в Газахском, Товузском и Гядабейском районах подверглись обстрелу с вражеских позиций, расположенных на безымянных высотах в Иджеванском, Бердском и Красносельском районах Армении. Азербайджанская армия осуществляет соответствующие меры для подавления вражеской активности.Минобороны нашей страны сообщает также о проведении в Центральном командном пункте служебного совещания под руководством главы военного ведомства Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова. Он довел до сведения личного состава азербайджанских ВС поручения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильxама Aлиeва, а также провел анализ ситуации на фронте. Закир Гасанов дал соответствующие указания по усилению служебно-боевой деятельности командиров и начальствующего состава всех категорий, всестороннему обеспечению системы обороны, усовершенствованию боевого дежурства и боевой подготовки войск. На совещании была отмечена важность использования примеров героизма при повышении морально-психологического состояния личного состава, воспитания военнослужащих в духе безграничной преданности Родине, государству и Верховному главнокомандующему.Министр обороны Азербайджана поставил перед участниками совещания задачи по постоянному отслеживанию действий противника на прифронтовой линии, сохранению военного преимущества и инициативы во всех направлениях, а также незамедлительному и эффективному ответу на вражеские диверсии. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.02.17 | Просмотров : 342

