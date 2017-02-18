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В XXXV международном Шаляпинском фестивале принимает участие наш замечательный вокалист Авез Абдулла







В Казани близится к завершению XXXV юбилейный международный Шаляпинский фестиваль, который по праву называют культурным брендом Татарстана. Как и в прежние годы, нынешний фестиваль собрал звезд оперной сцены, выступающих на лучших площадках мира. В их числе и наш замечательный вокалист, работающий ныне в Германии, лауреат международных конкурсов, обладатель премии президента Азербайджана и почетной медали Фонда Ирины Архиповой, народный артист Азербайджана Авез Абдулла.





Сабина ГАСАНОВА



Шаляпинский фестиваль в Казани, который проводится неизменно в феврале, месяце рождения выдающегося оперного баса, родился в 1982 году, когда Татарский театр оперы и балета переживал глубокий кризис. Его директор Рауфаль Мухаметзянов в поисках идеи, способной вернуть публику в опустевший зал, придумал новую модель — театр приглашенных солистов. Отчасти эту идею повторил и наш Театр оперы и балета: и ныне продолжающаяся практика привлечения гастролеров к своим спектаклям дала ему возможность не только удержаться на плаву в самые сложные времена, но и возродить былые традиции.

Однако в Татарстане пошли еще дальше, учредив Шаляпинский фестиваль и задумав его прежде всего как фестиваль голосов. А два неизменных по сей день условия — участие в спектаклях мировых звезд, певцов, выступающих в лучших театрах мира, и включение в программу фестиваля последних премьер театра, а также опер «шаляпинского» репертуара, — позволили ему за короткий срок приобрести статус сначала всероссийского (1985), а затем и международного (1991) фестивалей. Резко возрос и уровень спектаклей самого театра, на сцене которого пели такие выдающиеся певцы, как Ирина Архипова, Тамара Синявская, Елена Образцова, Артур Эйзен, Юрий Мазурок, Дмитрий Хворостовский, Владимир Маторин и многие другие. Сегодня принять участие в фестивале считают честью ведущие солисты крупнейших театров России, известные зарубежные певцы и дирижеры.

Нынешнюю программу старейшего в России оперного форума, который продолжается три недели (в нынешнем году — с 1 по 20 февраля), составили 12 спектаклей и два гала-концерта с участием приглашенных исполнителей из девяти стран. В операх «Турандот», «Мадам Баттерфляй», «Аида», «Севильский цирюльник», «Евгений Онегин», «Борис Годунов» и др. выступают Елена Максимова (Австрия), Михаил Светлов-Крутиков (США), Рональд Самм (Великобритания), тенор из Турции Левент Гундуз и т.д.

В Казани близится к завершению XXXV юбилейный международный Шаляпинский фестиваль, который по праву называют культурным брендом Татарстана. Как и в прежние годы, нынешний фестиваль собрал звезд оперной сцены, выступающих на лучших площадках мира. В их числе и наш замечательный вокалист, работающий ныне в Германии, лауреат международных конкурсов, обладатель премии президента Азербайджана и почетной медали Фонда Ирины Архиповой, народный артист Азербайджана Авез Абдулла.Шаляпинский фестиваль в Казани, который проводится неизменно в феврале, месяце рождения выдающегося оперного баса, родился в 1982 году, когда Татарский театр оперы и балета переживал глубокий кризис. Его директор Рауфаль Мухаметзянов в поисках идеи, способной вернуть публику в опустевший зал, придумал новую модель — театр приглашенных солистов. Отчасти эту идею повторил и наш Театр оперы и балета: и ныне продолжающаяся практика привлечения гастролеров к своим спектаклям дала ему возможность не только удержаться на плаву в самые сложные времена, но и возродить былые традиции.Однако в Татарстане пошли еще дальше, учредив Шаляпинский фестиваль и задумав его прежде всего как фестиваль голосов. А два неизменных по сей день условия — участие в спектаклях мировых звезд, певцов, выступающих в лучших театрах мира, и включение в программу фестиваля последних премьер театра, а также опер «шаляпинского» репертуара, — позволили ему за короткий срок приобрести статус сначала всероссийского (1985), а затем и международного (1991) фестивалей. Резко возрос и уровень спектаклей самого театра, на сцене которого пели такие выдающиеся певцы, как Ирина Архипова, Тамара Синявская, Елена Образцова, Артур Эйзен, Юрий Мазурок, Дмитрий Хворостовский, Владимир Маторин и многие другие. Сегодня принять участие в фестивале считают честью ведущие солисты крупнейших театров России, известные зарубежные певцы и дирижеры.Нынешнюю программу старейшего в России оперного форума, который продолжается три недели (в нынешнем году — с 1 по 20 февраля), составили 12 спектаклей и два гала-концерта с участием приглашенных исполнителей из девяти стран. В операх «Турандот», «Мадам Баттерфляй», «Аида», «Севильский цирюльник», «Евгений Онегин», «Борис Годунов» и др. выступают Елена Максимова (Австрия), Михаил Светлов-Крутиков (США), Рональд Самм (Великобритания), тенор из Турции Левент Гундуз и т.д. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.02.17 | Просмотров : 58

