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Исполнилось 90 лет со дня рождения выдающейся

азербайджанской балерины Лейлы Векиловой







Блистательная прима-балерина, мастер классического и национального балета и танца, художественный руководитель хореографического училища и танцевального ансамбля, великолепный педагог, вырастивший целую плеяду молодых звезд балета, Лейла Векилова, вслед за неповторимой Гамэр Алмасзаде, вписала ярчайшие страницы в историю азербайджанского хореографического искусства. Ее имя больше трех десятилетий не сходило с афиш Азербайджанского государственного театра оперы и балета. Она и по сей день остается в памяти всех, кто знаком с ее искусством.







Низами АГАЕВ



Лейла Векилова родилась 29 января 1927 года в Баку, в семье, принадлежавшей к известному роду Векиловых, давших Азербайджану многих знаменитостей в разных областях. Говорят, Самед Вургун, придя на ее выпускное выступление в хореографическом училище, чтобы поддержать Лейлу, с улыбкой напутствовал ее: «Ну что ж, будет в нашем роду и балерина!».

И действительно, ни родители, ни другие родственники девушки к хореографии не имели никакого отношения. Отец Махат и мать Ольга были учителями-филологами. Махат Векилов преподавал азербайджанский язык в русской школе, а Ольга ханым — русский в азербайджанской школе. А тот выпускной спектакль хореографического училища в Театре оперы и балета в 1943 году стал дебютом молодой талантливой балерины на большой сцене. И, наверное, закономерно, что вся ее последующая жизнь напрямую оказалась связана с этими двумя важными для Азербайджана очагами культуры.

После окончания училища Лейла Векилова начала выступать в составе кордебалета, затем как солистка Азербайджанского государственного театра оперы и балета. А в альма-матер, наряду со сценической деятельностью, с 1953 года и до конца жизни преподавала классические танцы, став в 1992-м ее художественным руководителем.

Тот дебютный спектакль, в котором Лейла выступила в роли Одиллии в третьем акте балета «Лебединое озеро» П.Чайковского, сразу выявил две основные линии творческого почерка танцовщицы: элегически мягкую и драматически экспрессивную манеру исполнения. Эти во многом взаимоисключающие грани дарования артистки в дальнейшем питали и обогащали все ее сценическое творчество.

Характерная, виртуозная техника балерины, строгая, уверенная и точная по форме, блестящая грациозность и яркость исполнения в короткий срок выдвинули ее в ряд ведущих мастеров советской хореографии. За время артистической карьеры Лейла Векилова перетанцевала практически весь коронный «балеринский» репертуар — царственную, чуть надменную Раймонду, любящую Никию из «Баядерки», хрупкую Аврору в «Спящей красавице», трогательную в своей отроческой самоотверженности Машу из «Щелкунчика», нежную куклу Мальвину из «Золотого ключика», в балетных спектаклях, поставленных на музыку А.Глазунова, Л.Минкуса, П.Чайковского, Б.Зейдмана и многих других. И всегда блистательно, что постоянно отмечали хореографы и критики. Вот что, например, говорил о балерине, готовя спектакль «Семь красавиц», в котором Лейла Векилова разучивала центральную партию, балетмейстер-постановщик П.Гусев: «Отличная танцовщица! Живая, ловкая, сильная. Все заиграло, стало выглядеть по-другому».

А вот что говорилось в рецензии, опубликованной после постановки (1955) в Театре им. М.Ф.Ахундова балета Чайковского «Спящая красавица» с центральным романтическим образом Авроры в исполнении Лейлы Векиловой: «Полным восторженных стремлений к счастью, светлых и чистых переживаний, юной грации и оптимизма рисует образ героини артистка Л.Векилова, вполне оправдывая ее поэтическое имя (Аврора — «утренняя заря»). Артистка в полной мере владеет сложной техникой танца. Успеху талантливой балерины способствуют ее исключительная музыкальность и та степень актерского мастерства, когда танец становится выражением характера и психологического состояния героя…». Еще цитата — из рецензии на спектакль «Золотой ключик» Б.Зейдмана (1957): «С большим мастерством артистка показывает Мальвину куклой в сценах у Карабаса, трогательную нежную девушку в адажио грусти, решительную, мужественную сцену побега. Четкий, легкий танец Л.Векиловой всегда покоряет зрителя».

Высоко оценивали талант танцовщицы и ее партнеры по сцене. «Для Векиловой, — писал народный артист Азербайджана Владимир Плетнев, — раздумывать над ролью означало раздумья о жизни, противоречивости человеческой природы, о тех внутренних мотивах, которые определяли поступки, все внешнее самовыражение героинь». И для такой оценки он имел все основания. Будучи замечательной соло-исполнительницей, мастером вариаций и монологов, Лейла Векилова была одинаково привлекательна и в дуэтном танце. Сколько интересных, запоминающихся дуэтов было создано ею совместно с народными артистами Азербайджана Константином Баташовым, Максудом Мамедовым, Владимиром Плетневым, в том числе и в национальном азербайджанском балете, который занимал особое место в ее обширном репертуаре.

В первом азербайджанском балете «Девичья башня» (А.Бадалбейли) Лейла Векилова создала образ Гюльянаг, дочери грозного хана. Впервые она выступила в этой роли в 1947 году, и с того времени неоднократно, с необычайным мастерством балерина раскрывала многогранность образа своей героини.

Будучи гордостью и славой азербайджанского балетного искусства, Лейла Векилова удивительно ярко себя проявила в дни Декады азербайджанской литературы и искусства в Москве (1959). Она несла тогда на своих хрупких плечах невероятный груз: танцевала в семи спектаклях (трижды в «Семи красавицах», по два раза в «Гыз галасы», в двух торжественных концертах). И все это — за десять дней! Титанический труд балерины, находящейся в апогее творчества, был высоко оценен государством. По итогам декады она удостоилась самого высокого советского ордена — Ленина.

Заслуги Лейлы Векиловой в развитии азербайджанского балетного искусства беспримерны. Как создатель большой балетной школы, она всю свою жизнь была воистину самоотверженным и неустанным пропагандистом азербайджанского искусства. Ей принадлежат большие заслуги и в успешной постановке выдающихся произведений мирового балета. А после исполнения партии Гюльянаг в первом азербайджанском балете «Девичья башня» она своим мастерством вдохновила на создание в этом жанре прекрасных образцов искусства и других азербайджанских композиторов — Солтана Гажибекова, Кара Караева, Фикрета Амирова, Арифа Меликова и Ашрафа Аббасова.

«…Сыгранные Вами на сцене незабываемые роли стали творческой школой, исполнительским образцом для новых поколений мастеров азербайджанского балета. Ваши заслуги в воспитании этого поколения неоспоримы…» — эти слова из обращения любившего искусство и тонко чувствовавшего балет общенационального лидера азербайджанского народа Гeйдapа Aлиeва Лейле Векиловой в связи с ее 70-летием. И в тот же день, 29 января 1997 года, тогдашний президент Азербайджана Гeйдap Aлиeв своим распоряжением наградил великую балерину высоким орденом «Шохрат» («Слава») — «за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры».

Виртуозную танцовщицу высоко ценили не только в Азербайджане, но и в бывшем Советском Союзе, и за его рубежами. Она в разное время выступала с концертами в Москве, Челябинске, Новосибирске, Тбилиси и других городах, принимала участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве, гастролировала в балетных спектаклях Тбилисского театра оперы и балета им. З.Палиашвили и других коллективов. Она с успехом гастролировала в таких странах, как Польша (1956, 1962, 1968), Сирия (1960), Чехословакия (1964), Индия (1965), Болгария (1966), Франция (1969, 1974), Венгрия (1973), Италия (1976), Турция (1977, 1982), Германия (1979), Непал (1981).

Сценическая жизнь балерины нашла свое логическое продолжение в ее педагогической деятельности. Плодотворной была деятельность Лейлы Векиловой в качестве художественного руководителя Азербайджанского государственного ансамбля (1976-1982). Почти полвека своей жизни она посвятила воспитанию юных мастеров балета в Бакинском хореографическом училище. Подготовленные ею молодые мастера балета стали ведущими солистами в балетных труппах ряда зарубежных стран.

Умерла великая балерина и профессор Лейла Векилова 20 февраля 1999 года на 73-м году жизни — она похоронена в Баку в Аллее почетного захоронения, но навсегда осталась в истории нашей культуры как выдающийся мастер балетного искусства.

Блистательная прима-балерина, мастер классического и национального балета и танца, художественный руководитель хореографического училища и танцевального ансамбля, великолепный педагог, вырастивший целую плеяду молодых звезд балета, Лейла Векилова, вслед за неповторимой Гамэр Алмасзаде, вписала ярчайшие страницы в историю азербайджанского хореографического искусства. Ее имя больше трех десятилетий не сходило с афиш Азербайджанского государственного театра оперы и балета. Она и по сей день остается в памяти всех, кто знаком с ее искусством.Лейла Векилова родилась 29 января 1927 года в Баку, в семье, принадлежавшей к известному роду Векиловых, давших Азербайджану многих знаменитостей в разных областях. Говорят, Самед Вургун, придя на ее выпускное выступление в хореографическом училище, чтобы поддержать Лейлу, с улыбкой напутствовал ее: «Ну что ж, будет в нашем роду и балерина!».И действительно, ни родители, ни другие родственники девушки к хореографии не имели никакого отношения. Отец Махат и мать Ольга были учителями-филологами. Махат Векилов преподавал азербайджанский язык в русской школе, а Ольга ханым — русский в азербайджанской школе. А тот выпускной спектакль хореографического училища в Театре оперы и балета в 1943 году стал дебютом молодой талантливой балерины на большой сцене. И, наверное, закономерно, что вся ее последующая жизнь напрямую оказалась связана с этими двумя важными для Азербайджана очагами культуры.После окончания училища Лейла Векилова начала выступать в составе кордебалета, затем как солистка Азербайджанского государственного театра оперы и балета. А в альма-матер, наряду со сценической деятельностью, с 1953 года и до конца жизни преподавала классические танцы, став в 1992-м ее художественным руководителем.Тот дебютный спектакль, в котором Лейла выступила в роли Одиллии в третьем акте балета «Лебединое озеро» П.Чайковского, сразу выявил две основные линии творческого почерка танцовщицы: элегически мягкую и драматически экспрессивную манеру исполнения. Эти во многом взаимоисключающие грани дарования артистки в дальнейшем питали и обогащали все ее сценическое творчество.Характерная, виртуозная техника балерины, строгая, уверенная и точная по форме, блестящая грациозность и яркость исполнения в короткий срок выдвинули ее в ряд ведущих мастеров советской хореографии. За время артистической карьеры Лейла Векилова перетанцевала практически весь коронный «балеринский» репертуар — царственную, чуть надменную Раймонду, любящую Никию из «Баядерки», хрупкую Аврору в «Спящей красавице», трогательную в своей отроческой самоотверженности Машу из «Щелкунчика», нежную куклу Мальвину из «Золотого ключика», в балетных спектаклях, поставленных на музыку А.Глазунова, Л.Минкуса, П.Чайковского, Б.Зейдмана и многих других. И всегда блистательно, что постоянно отмечали хореографы и критики. Вот что, например, говорил о балерине, готовя спектакль «Семь красавиц», в котором Лейла Векилова разучивала центральную партию, балетмейстер-постановщик П.Гусев: «Отличная танцовщица! Живая, ловкая, сильная. Все заиграло, стало выглядеть по-другому».А вот что говорилось в рецензии, опубликованной после постановки (1955) в Театре им. М.Ф.Ахундова балета Чайковского «Спящая красавица» с центральным романтическим образом Авроры в исполнении Лейлы Векиловой: «Полным восторженных стремлений к счастью, светлых и чистых переживаний, юной грации и оптимизма рисует образ героини артистка Л.Векилова, вполне оправдывая ее поэтическое имя (Аврора — «утренняя заря»). Артистка в полной мере владеет сложной техникой танца. Успеху талантливой балерины способствуют ее исключительная музыкальность и та степень актерского мастерства, когда танец становится выражением характера и психологического состояния героя…». Еще цитата — из рецензии на спектакль «Золотой ключик» Б.Зейдмана (1957): «С большим мастерством артистка показывает Мальвину куклой в сценах у Карабаса, трогательную нежную девушку в адажио грусти, решительную, мужественную сцену побега. Четкий, легкий танец Л.Векиловой всегда покоряет зрителя».Высоко оценивали талант танцовщицы и ее партнеры по сцене. «Для Векиловой, — писал народный артист Азербайджана Владимир Плетнев, — раздумывать над ролью означало раздумья о жизни, противоречивости человеческой природы, о тех внутренних мотивах, которые определяли поступки, все внешнее самовыражение героинь». И для такой оценки он имел все основания. Будучи замечательной соло-исполнительницей, мастером вариаций и монологов, Лейла Векилова была одинаково привлекательна и в дуэтном танце. Сколько интересных, запоминающихся дуэтов было создано ею совместно с народными артистами Азербайджана Константином Баташовым, Максудом Мамедовым, Владимиром Плетневым, в том числе и в национальном азербайджанском балете, который занимал особое место в ее обширном репертуаре.В первом азербайджанском балете «Девичья башня» (А.Бадалбейли) Лейла Векилова создала образ Гюльянаг, дочери грозного хана. Впервые она выступила в этой роли в 1947 году, и с того времени неоднократно, с необычайным мастерством балерина раскрывала многогранность образа своей героини.Будучи гордостью и славой азербайджанского балетного искусства, Лейла Векилова удивительно ярко себя проявила в дни Декады азербайджанской литературы и искусства в Москве (1959). Она несла тогда на своих хрупких плечах невероятный груз: танцевала в семи спектаклях (трижды в «Семи красавицах», по два раза в «Гыз галасы», в двух торжественных концертах). И все это — за десять дней! Титанический труд балерины, находящейся в апогее творчества, был высоко оценен государством. По итогам декады она удостоилась самого высокого советского ордена — Ленина.Заслуги Лейлы Векиловой в развитии азербайджанского балетного искусства беспримерны. Как создатель большой балетной школы, она всю свою жизнь была воистину самоотверженным и неустанным пропагандистом азербайджанского искусства. Ей принадлежат большие заслуги и в успешной постановке выдающихся произведений мирового балета. А после исполнения партии Гюльянаг в первом азербайджанском балете «Девичья башня» она своим мастерством вдохновила на создание в этом жанре прекрасных образцов искусства и других азербайджанских композиторов — Солтана Гажибекова, Кара Караева, Фикрета Амирова, Арифа Меликова и Ашрафа Аббасова.«…Сыгранные Вами на сцене незабываемые роли стали творческой школой, исполнительским образцом для новых поколений мастеров азербайджанского балета. Ваши заслуги в воспитании этого поколения неоспоримы…» — эти слова из обращения любившего искусство и тонко чувствовавшего балет общенационального лидера азербайджанского народа Гeйдapа Aлиeва Лейле Векиловой в связи с ее 70-летием. И в тот же день, 29 января 1997 года, тогдашний президент Азербайджана Гeйдap Aлиeв своим распоряжением наградил великую балерину высоким орденом «Шохрат» («Слава») — «за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры».Виртуозную танцовщицу высоко ценили не только в Азербайджане, но и в бывшем Советском Союзе, и за его рубежами. Она в разное время выступала с концертами в Москве, Челябинске, Новосибирске, Тбилиси и других городах, принимала участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве, гастролировала в балетных спектаклях Тбилисского театра оперы и балета им. З.Палиашвили и других коллективов. Она с успехом гастролировала в таких странах, как Польша (1956, 1962, 1968), Сирия (1960), Чехословакия (1964), Индия (1965), Болгария (1966), Франция (1969, 1974), Венгрия (1973), Италия (1976), Турция (1977, 1982), Германия (1979), Непал (1981).Сценическая жизнь балерины нашла свое логическое продолжение в ее педагогической деятельности. Плодотворной была деятельность Лейлы Векиловой в качестве художественного руководителя Азербайджанского государственного ансамбля (1976-1982). Почти полвека своей жизни она посвятила воспитанию юных мастеров балета в Бакинском хореографическом училище. Подготовленные ею молодые мастера балета стали ведущими солистами в балетных труппах ряда зарубежных стран.Умерла великая балерина и профессор Лейла Векилова 20 февраля 1999 года на 73-м году жизни — она похоронена в Баку в Аллее почетного захоронения, но навсегда осталась в истории нашей культуры как выдающийся мастер балетного искусства. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.02.17 | Просмотров : 57

