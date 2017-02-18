Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Авез АБДУЛЛА, народный артист Азербайджана:«Совет мамы — заниматься только любимым делом — стал моим жизненным кредо»







В XXXV юбилейном международном Шаляпинском фестивале Авез АБДУЛЛА принимает участие в трех спектаклях — «Турандот», «Аида» и «Риголетто». После первого спектакля корреспондент «Вечерней Казани» взяла у артиста блиц-интервью в гримерке, которое и предлагаем вниманию читателей.









— Ну как первые впечатления?

— В казанском фестивале участвую второй год. Увы, на гала-концерт не останусь, улетаю сразу после «Риголетто». Здорово, что у вас я застал настоящую зиму и мороз. В Германии-то в начале февраля было плюс 10, я практически в майке ходил, а тут и пуховик пригодился.

— Вы случайно не моржуете? Глядя на ваши накачанные мускулы, невольно думаешь: наконец-то на смену грузным фигурам на оперной сцене приходят певцы новой формации — подтянутые, подвижные.

— До купания в проруби еще не дошло, но плаванием занимаюсь, а также айкидо, фитнесом, бодибилдингом. Мне нравится спортивный стиль жизни. В жизни стараюсь заниматься только тем, к чему душа лежит. Но я не был бы категоричен в оценке коллег с излишним весом, это же индивидуальная физиология. Знаю севших на жесткую диету певцов, которые, похудев, почти потеряли голос. В опере градация по типу «толстый — тонкий» не проходит. Вспомните великого Паваротти, им весь мир восхищался, принимая его образ таким, какой он есть.

— Появились ли новые требования к современному оперному солисту?

— Они повысились. Востребован не просто певец с роскошными вокальными данными, а именно артист! Не так, чтобы встал на одном месте, руки на пузо, исполнил партию. Современный оперный артист должен быть акробатом, фехтовальщиком, легкоатлетом. Очень важна физическая выносливость, я бы сравнил оперу с фитнесом. Да вся постмодернистская опера — это спорт и нагрузки. После спектакля артист теряет порой несколько килограммов веса. Особенно если выступаешь в тяжелом костюме — многослойной шубе, сложном головном уборе.

— Это вы о конкретном спектакле?

— О «Набукко», в котором я выступал на открытой площадке в Баварии при пятитысячном зале. Это был драматический фестиваль с 400-летней историей. Лето, жара, а на мне кольчуга и все остальные детали костюма не бутафорские, а точь-в-точь, полная реконструкция. Исполнительнице партии Абигайль стало дурно, ее из ведра водой поливали. Вот почему нужно быть в хорошей физической форме оперному артисту.

— Надеюсь, казанский фестиваль вас не изматывает?

— Что вы, это же огромное удовольствие! Я вообще не воспринимаю оперу как «работу». Если сравнить с походом в спортзал, то мышцы после тренировки болят, а тебе все равно приятно. Я благодарен за приглашение в Казань, здесь очень комфортно. В непростое время проводить фестиваль на столь высоком уровне, собирать уникальные составы, честное слово, реально — молодцы! Здесь я встретил новых друзей — Сергея Ковнира, Ахмеда Агади и других, до этого мы не были лично знакомы.

Жаль, нет времени ближе познакомиться с городом, я приехал сюда во второй раз, и опять зимой. В прошлом году вырвался в Казанский Кремль, зашел в мечеть, оценил великолепный вид на реку. Весь мой маршрут нынче — это недолгая прогулка от гостиницы «Джузеппе» на Кремлевской до театра и обратно.

— Каким образом возникла столь нестандартная траектория в вашей судьбе: сначала авиационный институт, повар в ресторане и оперная сцена?

— Мечтал о небе, хотел стать летчиком, но не прошел медкомиссию. Получил диплом авиационного инженера в Баку. А в 1990-е — перелом эпохи, безработица. Вот и пошел в повара, тем более что и мама моя поваром была. Пять лет осваивал японскую кухню, причем с удовольствием, и даже чуть не стал шеф-поваром. До сих пор мои любимые блюда — суши, сашими, жареный лосось с японским соусом, который сам готовлю. Когда творил на кухне, всегда пел, и, видимо, слишком громко. Клиенты посоветовали: иди петь, а то надоел уже. Почему бы нет? И я пошел на прослушивание в консерваторию, был принят сразу на второй курс. Через год стал солистом театра, а еще через пару лет — народным артистом Азербайджана. Последние годы я живу в Германии, много езжу по миру, пою на разных театральных площадках. Жаль, что мама до этого времени не дожила. Но ее совет — всегда заниматься только любимым делом — стал моим жизненным кредо.

В XXXV юбилейном международном Шаляпинском фестивале Авез АБДУЛЛА принимает участие в трех спектаклях — «Турандот», «Аида» и «Риголетто». После первого спектакля корреспондент «Вечерней Казани» взяла у артиста блиц-интервью в гримерке, которое и предлагаем вниманию читателей.— В казанском фестивале участвую второй год. Увы, на гала-концерт не останусь, улетаю сразу после «Риголетто». Здорово, что у вас я застал настоящую зиму и мороз. В Германии-то в начале февраля было плюс 10, я практически в майке ходил, а тут и пуховик пригодился.— До купания в проруби еще не дошло, но плаванием занимаюсь, а также айкидо, фитнесом, бодибилдингом. Мне нравится спортивный стиль жизни. В жизни стараюсь заниматься только тем, к чему душа лежит. Но я не был бы категоричен в оценке коллег с излишним весом, это же индивидуальная физиология. Знаю севших на жесткую диету певцов, которые, похудев, почти потеряли голос. В опере градация по типу «толстый — тонкий» не проходит. Вспомните великого Паваротти, им весь мир восхищался, принимая его образ таким, какой он есть.— Они повысились. Востребован не просто певец с роскошными вокальными данными, а именно артист! Не так, чтобы встал на одном месте, руки на пузо, исполнил партию. Современный оперный артист должен быть акробатом, фехтовальщиком, легкоатлетом. Очень важна физическая выносливость, я бы сравнил оперу с фитнесом. Да вся постмодернистская опера — это спорт и нагрузки. После спектакля артист теряет порой несколько килограммов веса. Особенно если выступаешь в тяжелом костюме — многослойной шубе, сложном головном уборе.— О «Набукко», в котором я выступал на открытой площадке в Баварии при пятитысячном зале. Это был драматический фестиваль с 400-летней историей. Лето, жара, а на мне кольчуга и все остальные детали костюма не бутафорские, а точь-в-точь, полная реконструкция. Исполнительнице партии Абигайль стало дурно, ее из ведра водой поливали. Вот почему нужно быть в хорошей физической форме оперному артисту.— Что вы, это же огромное удовольствие! Я вообще не воспринимаю оперу как «работу». Если сравнить с походом в спортзал, то мышцы после тренировки болят, а тебе все равно приятно. Я благодарен за приглашение в Казань, здесь очень комфортно. В непростое время проводить фестиваль на столь высоком уровне, собирать уникальные составы, честное слово, реально — молодцы! Здесь я встретил новых друзей — Сергея Ковнира, Ахмеда Агади и других, до этого мы не были лично знакомы.Жаль, нет времени ближе познакомиться с городом, я приехал сюда во второй раз, и опять зимой. В прошлом году вырвался в Казанский Кремль, зашел в мечеть, оценил великолепный вид на реку. Весь мой маршрут нынче — это недолгая прогулка от гостиницы «Джузеппе» на Кремлевской до театра и обратно.— Мечтал о небе, хотел стать летчиком, но не прошел медкомиссию. Получил диплом авиационного инженера в Баку. А в 1990-е — перелом эпохи, безработица. Вот и пошел в повара, тем более что и мама моя поваром была. Пять лет осваивал японскую кухню, причем с удовольствием, и даже чуть не стал шеф-поваром. До сих пор мои любимые блюда — суши, сашими, жареный лосось с японским соусом, который сам готовлю. Когда творил на кухне, всегда пел, и, видимо, слишком громко. Клиенты посоветовали: иди петь, а то надоел уже. Почему бы нет? И я пошел на прослушивание в консерваторию, был принят сразу на второй курс. Через год стал солистом театра, а еще через пару лет — народным артистом Азербайджана. Последние годы я живу в Германии, много езжу по миру, пою на разных театральных площадках. Жаль, что мама до этого времени не дожила. Но ее совет — всегда заниматься только любимым делом — стал моим жизненным кредо. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.02.17 | Просмотров : 58

