В
XXXV юбилейном международном Шаляпинском фестивале Авез АБДУЛЛА
принимает участие в трех спектаклях — «Турандот», «Аида» и «Риголетто».
После первого спектакля корреспондент «Вечерней Казани» взяла у артиста
блиц-интервью в гримерке, которое и предлагаем вниманию читателей.
— Ну как первые впечатления?
—
В казанском фестивале участвую второй год. Увы, на гала-концерт не
останусь, улетаю сразу после «Риголетто». Здорово, что у вас я застал
настоящую зиму и мороз. В Германии-то в начале февраля было плюс 10, я
практически в майке ходил, а тут и пуховик пригодился.— Вы случайно
не моржуете? Глядя на ваши накачанные мускулы, невольно думаешь:
наконец-то на смену грузным фигурам на оперной сцене приходят певцы
новой формации — подтянутые, подвижные.
— До купания в проруби еще не
дошло, но плаванием занимаюсь, а также айкидо, фитнесом, бодибилдингом.
Мне нравится спортивный стиль жизни. В жизни стараюсь заниматься только
тем, к чему душа лежит. Но я не был бы категоричен в оценке коллег с
излишним весом, это же индивидуальная физиология. Знаю севших на жесткую
диету певцов, которые, похудев, почти потеряли голос. В опере градация
по типу «толстый — тонкий» не проходит. Вспомните великого Паваротти, им
весь мир восхищался, принимая его образ таким, какой он есть.— Появились ли новые требования к современному оперному солисту?
—
Они повысились. Востребован не просто певец с роскошными вокальными
данными, а именно артист! Не так, чтобы встал на одном месте, руки на
пузо, исполнил партию. Современный оперный артист должен быть акробатом,
фехтовальщиком, легкоатлетом. Очень важна физическая выносливость, я бы
сравнил оперу с фитнесом. Да вся постмодернистская опера — это спорт и
нагрузки. После спектакля артист теряет порой несколько килограммов
веса. Особенно если выступаешь в тяжелом костюме — многослойной шубе,
сложном головном уборе.— Это вы о конкретном спектакле?
— О
«Набукко», в котором я выступал на открытой площадке в Баварии при
пятитысячном зале. Это был драматический фестиваль с 400-летней
историей. Лето, жара, а на мне кольчуга и все остальные детали костюма
не бутафорские, а точь-в-точь, полная реконструкция. Исполнительнице
партии Абигайль стало дурно, ее из ведра водой поливали. Вот почему
нужно быть в хорошей физической форме оперному артисту.— Надеюсь, казанский фестиваль вас не изматывает?
—
Что вы, это же огромное удовольствие! Я вообще не воспринимаю оперу как
«работу». Если сравнить с походом в спортзал, то мышцы после тренировки
болят, а тебе все равно приятно. Я благодарен за приглашение в Казань,
здесь очень комфортно. В непростое время проводить фестиваль на столь
высоком уровне, собирать уникальные составы, честное слово, реально —
молодцы! Здесь я встретил новых друзей — Сергея Ковнира, Ахмеда Агади и
других, до этого мы не были лично знакомы.
Жаль, нет времени ближе
познакомиться с городом, я приехал сюда во второй раз, и опять зимой. В
прошлом году вырвался в Казанский Кремль, зашел в мечеть, оценил
великолепный вид на реку. Весь мой маршрут нынче — это недолгая прогулка
от гостиницы «Джузеппе» на Кремлевской до театра и обратно.— Каким
образом возникла столь нестандартная траектория в вашей судьбе: сначала
авиационный институт, повар в ресторане и оперная сцена?
— Мечтал о
небе, хотел стать летчиком, но не прошел медкомиссию. Получил диплом
авиационного инженера в Баку. А в 1990-е — перелом эпохи, безработица.
Вот и пошел в повара, тем более что и мама моя поваром была. Пять лет
осваивал японскую кухню, причем с удовольствием, и даже чуть не стал
шеф-поваром. До сих пор мои любимые блюда — суши, сашими, жареный лосось
с японским соусом, который сам готовлю. Когда творил на кухне, всегда
пел, и, видимо, слишком громко. Клиенты посоветовали: иди петь, а то
надоел уже. Почему бы нет? И я пошел на прослушивание в консерваторию,
был принят сразу на второй курс. Через год стал солистом театра, а еще
через пару лет — народным артистом Азербайджана. Последние годы я живу в
Германии, много езжу по миру, пою на разных театральных площадках.
Жаль, что мама до этого времени не дожила. Но ее совет — всегда
заниматься только любимым делом — стал моим жизненным кредо.