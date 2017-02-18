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Приватизация госимущества позволила создать более 300 тысяч

новых рабочих мест в частном секторе







В минувшую среду в Баку состоялся деловой форум «Инвестиции в сферу приватизации: новые возможности и вызовы». В его работе приняли участие руководители и другие ответственные представители Госкомитета по вопросам имущества, Министерства экономики, Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK), Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), а также крупных холдингов, компаний, ассоциаций, банков.



Ильгар РАГИМОВ



Основная цель мероприятия — ознакомить предпринимательские субъекты с состоянием процесса приватизации в стране, новыми подходами к разгосударствлению имущества, внедрением инноваций и повышением прозрачности в данной сфере. Разговор шел и об объектах, выставленных на приватизацию, включая предприятия и нежилые участки, результатах исследований и просветительских мероприятий, проводимых в рамках популяризации сферы приватизации. И, наконец, далеко не самая последняя задача форума — расширение участия предпринимателей в процессе приватизации госимущества в стране.

По словам председателя Госкомитета по вопросам имущества (ГКВИ) Керема Гасанова, ведомством уже разработаны предложения в данном направлении. И в настоящее время они находятся на стадии рассмотрения. В них, в частности, предусмотрено проведение ряда мероприятий, в том числе совершенствование процесса организации приватизационных конкурсов. «В частности, мы предлагаем внедрение в практику прямых, адресных продаж госимущества, одновременную приватизацию земельных участков, строений и передачу данных объектов в аренду. Считаем также целесообразным применение механизма снижения цен на объекты, которые не могут продаться», — сказал К.Гасанов, добавив, что ГКВИ выступает и за предоставление предпринимателям налоговых и других льгот. Между тем из выступления главы ГКВИ стало ясно, что до сих пор в результате приватизации государственного имущества в сфере предпринимательства удалось создать более 300 тыс. новых рабочих мест, свыше 250 тыс. лиц стали акционерами. В целом же более 1,2 млн человек смогли воспользоваться приватизацией в той или иной форме. В процессе разгосударствления госимущества в Азербайджане приняли участие также инвесторы из США, Великобритании, Франции, Швеции, Турции, Германии, России, Китая, Финляндии и ряда других стран.

Заместитель министра экономики Ниязи Сафаров посвятил свое выступление теме новых возможностей и вызовов, которые предоставляет механизм поощрения инвестиций в приватизацию. «До сегодняшнего дня 98 предпринимателей (88 юридических лиц и 10 индивидуальных предпринимателей) получили 106 документов поощрения инвестиций в различные проекты в ненефтяном секторе страны. Они позволили им начать реализацию достаточно интересных проектов, связанных, например, с развитием промышленности и сельского хозяйства. В эти проекты, предположительно, будет вложено свыше 1 миллиарда манатов, что даст возможность создать более семи тысяч новых рабочих мест», — сказал Н.Сафаров.

Замминистра обратил внимание участников форума на то, что большая часть проектов, реализуемых в рамках мер по поощрению инвестиций, связана с производством внутри страны товаров и изделий, которые до сих пор Азербайджан импортировал из-за рубежа. Такая тенденция, помимо всего прочего, еще и результат значительных изменений, произошедших в последнее время в практике государственного регулирования предпринимательской деятельности. «В первую очередь следует отметить модернизацию системы государственного надзора. Как известно, на два года приостановлены проверки субъектов предпринимательской деятельности. Внесены также существенные изменения в систему выдачи лицензий и разрешений. В этой сфере приняты новые законодательные акты, число лицензий сократилось с 59 до 37, упрощена процедура получения лицензий и разрешений, они стали бессрочными, а размер госпошлины для их получения снижен вдвое для Баку и вчетверо для регионов», — сказал замминистра.

Сафаров отметил, что в нынешних условиях системные меры, направленные на развитие ненефтяного сектора, имеют стратегическое значение с точки зрения устойчивого развития экономики страны.

В минувшую среду в Баку состоялся деловой форум «Инвестиции в сферу приватизации: новые возможности и вызовы». В его работе приняли участие руководители и другие ответственные представители Госкомитета по вопросам имущества, Министерства экономики, Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK), Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), а также крупных холдингов, компаний, ассоциаций, банков.Основная цель мероприятия — ознакомить предпринимательские субъекты с состоянием процесса приватизации в стране, новыми подходами к разгосударствлению имущества, внедрением инноваций и повышением прозрачности в данной сфере. Разговор шел и об объектах, выставленных на приватизацию, включая предприятия и нежилые участки, результатах исследований и просветительских мероприятий, проводимых в рамках популяризации сферы приватизации. И, наконец, далеко не самая последняя задача форума — расширение участия предпринимателей в процессе приватизации госимущества в стране.По словам председателя Госкомитета по вопросам имущества (ГКВИ) Керема Гасанова, ведомством уже разработаны предложения в данном направлении. И в настоящее время они находятся на стадии рассмотрения. В них, в частности, предусмотрено проведение ряда мероприятий, в том числе совершенствование процесса организации приватизационных конкурсов. «В частности, мы предлагаем внедрение в практику прямых, адресных продаж госимущества, одновременную приватизацию земельных участков, строений и передачу данных объектов в аренду. Считаем также целесообразным применение механизма снижения цен на объекты, которые не могут продаться», — сказал К.Гасанов, добавив, что ГКВИ выступает и за предоставление предпринимателям налоговых и других льгот. Между тем из выступления главы ГКВИ стало ясно, что до сих пор в результате приватизации государственного имущества в сфере предпринимательства удалось создать более 300 тыс. новых рабочих мест, свыше 250 тыс. лиц стали акционерами. В целом же более 1,2 млн человек смогли воспользоваться приватизацией в той или иной форме. В процессе разгосударствления госимущества в Азербайджане приняли участие также инвесторы из США, Великобритании, Франции, Швеции, Турции, Германии, России, Китая, Финляндии и ряда других стран.Заместитель министра экономики Ниязи Сафаров посвятил свое выступление теме новых возможностей и вызовов, которые предоставляет механизм поощрения инвестиций в приватизацию. «До сегодняшнего дня 98 предпринимателей (88 юридических лиц и 10 индивидуальных предпринимателей) получили 106 документов поощрения инвестиций в различные проекты в ненефтяном секторе страны. Они позволили им начать реализацию достаточно интересных проектов, связанных, например, с развитием промышленности и сельского хозяйства. В эти проекты, предположительно, будет вложено свыше 1 миллиарда манатов, что даст возможность создать более семи тысяч новых рабочих мест», — сказал Н.Сафаров.Замминистра обратил внимание участников форума на то, что большая часть проектов, реализуемых в рамках мер по поощрению инвестиций, связана с производством внутри страны товаров и изделий, которые до сих пор Азербайджан импортировал из-за рубежа. Такая тенденция, помимо всего прочего, еще и результат значительных изменений, произошедших в последнее время в практике государственного регулирования предпринимательской деятельности. «В первую очередь следует отметить модернизацию системы государственного надзора. Как известно, на два года приостановлены проверки субъектов предпринимательской деятельности. Внесены также существенные изменения в систему выдачи лицензий и разрешений. В этой сфере приняты новые законодательные акты, число лицензий сократилось с 59 до 37, упрощена процедура получения лицензий и разрешений, они стали бессрочными, а размер госпошлины для их получения снижен вдвое для Баку и вчетверо для регионов», — сказал замминистра.Сафаров отметил, что в нынешних условиях системные меры, направленные на развитие ненефтяного сектора, имеют стратегическое значение с точки зрения устойчивого развития экономики страны. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.02.17 | Просмотров : 61

