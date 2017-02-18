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Тарифный совет будет ориентировать механизм ценообразования

лекарств на курс реального маната







В нынешних сложных экономических условиях рост цен коснулся, можно сказать, всего и вся. Тем не менее люди, как правило, весьма чувствительно относятся к ценам на лекарства. И это понятно: без масла, творога или гречки как-то еще можно обойтись, а вот без лекарств — никак.







Ирада ГАСАНОВА



Как назло, с нынешним зимним сезоном совпало повышение в бакинских аптеках цен на многие лекарственные препараты. Например, продававшийся ранее лечебный чай за 1,8 маната теперь стоит 2 маната, а лекарство против гриппа для детей с 4,8 маната подорожало до 5 манатов. Панангин с 2,5 подорожал до 3 манатов. Гутталакс подорожал с 3 манатов до 4.

Сильно подорожали и противовоспалительные препараты, так как в соответствии с сезоном возрос спрос на лекарства от простуды и гриппа. Например, если раньше «фервекс» стоил 1,5 маната, то сейчас он продается по 2,5 маната за упаковку. Цена «терафлю» поднялась с 1,2 до 2,2 маната. Продавцы затрудняются объяснить причины подорожания.

Сотрудники аптек не комментируют эти факты, отмечая, что цены на лекарства устанавливает Тарифный совет. В свою очередь секретарь Тарифного совета Илькин Меджидов попытался разъяснить ситуацию в связи с урегулированием цен на лекарственные средства. «Последнее урегулирование цен на лекарственные средства было проведено 28 ноября 2016 года, и цены были приведены в соответствие с курсом доллара на тот период. Тогда курс маната по отношению к доллару составлял 1,7196. Сегодня курс маната выше этого показателя. Цены на лекарственные средства будут снижены, если курс упадет ниже этой отметки, если же доллар подорожает по отношению к манату, то и цены также поднимутся», — заявил Меджидов.

В свою очередь советник министра экономики Манаф Байрамов сообщил, что формирование цен на лекарственные препараты до их госрегулирования не соответствовало рыночным требованиям. Так, до регулирования цен лекарственный препарат производства Индии продавался, скажем, за 15 манатов, а препарат с тем же составом, произведенный в Германии, — за 4 маната. Вмешательство государство в процессы ценообразования на фармакологическом рынке помогло нивелировать эту разницу. Без госрегулирования цены на лекарства не упадут, напротив, возрастут.

Эксперты-экономисты объективно относятся к происходящему в аптечной сети. По мнению председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, курс маната и дальше будет оказывать влияние на цены фармакологической продукции, продаваемой в Азербайджане. И тут дело не в капризах и стремлении к наживе аптекарей. Не секрет, что более 90% фармакологических средств импортируется в страну из-за рубежа. Если курс нацвалюты упадет, то соответственно и цены на лекарства вырастут или же наоборот. Это закон экономики. «Государственное регулирование цен на лекарственные препараты затронуло не все препараты. Из-за нестабильности нацвалюты стало невыгодно закупать лекарства западного производства, потому что их реализация, как правило, обходится дорого. Подорожание произошло по всем группам лекарств: от витаминов до препаратов по кардиологии, сахарному диабету… Препараты, которые поставлялись из Швеции, Германии, Венгрии, Польши и других стран, сегодня встречаются редко. В основном лекарства поступают из России и Украины», — говорит Агаев.

Сегодня в Азербайджане снижены цены на 10 тысяч наименований лекарств. Ранее прошла информация о том, что будут внесены изменения в правила регистрации и регулирования цен на лекарства. «Новые правила будут введены на основе обращений импортеров лекарств, которые столкнулись с проблемой оценки товара из-за нестабильности обменного курса национальной валюты. Центральному банку уже даны соответствующие поручения. Если сейчас при импорте лекарств за основу берется курс ЦБА на день регистрации препарата, то по новым правилам будет учитываться реальная стоимость иностранной валюты на рынке», — прокомментировал ситуацию замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

В нынешних сложных экономических условиях рост цен коснулся, можно сказать, всего и вся. Тем не менее люди, как правило, весьма чувствительно относятся к ценам на лекарства. И это понятно: без масла, творога или гречки как-то еще можно обойтись, а вот без лекарств — никак.Как назло, с нынешним зимним сезоном совпало повышение в бакинских аптеках цен на многие лекарственные препараты. Например, продававшийся ранее лечебный чай за 1,8 маната теперь стоит 2 маната, а лекарство против гриппа для детей с 4,8 маната подорожало до 5 манатов. Панангин с 2,5 подорожал до 3 манатов. Гутталакс подорожал с 3 манатов до 4.Сильно подорожали и противовоспалительные препараты, так как в соответствии с сезоном возрос спрос на лекарства от простуды и гриппа. Например, если раньше «фервекс» стоил 1,5 маната, то сейчас он продается по 2,5 маната за упаковку. Цена «терафлю» поднялась с 1,2 до 2,2 маната. Продавцы затрудняются объяснить причины подорожания.Сотрудники аптек не комментируют эти факты, отмечая, что цены на лекарства устанавливает Тарифный совет. В свою очередь секретарь Тарифного совета Илькин Меджидов попытался разъяснить ситуацию в связи с урегулированием цен на лекарственные средства. «Последнее урегулирование цен на лекарственные средства было проведено 28 ноября 2016 года, и цены были приведены в соответствие с курсом доллара на тот период. Тогда курс маната по отношению к доллару составлял 1,7196. Сегодня курс маната выше этого показателя. Цены на лекарственные средства будут снижены, если курс упадет ниже этой отметки, если же доллар подорожает по отношению к манату, то и цены также поднимутся», — заявил Меджидов.В свою очередь советник министра экономики Манаф Байрамов сообщил, что формирование цен на лекарственные препараты до их госрегулирования не соответствовало рыночным требованиям. Так, до регулирования цен лекарственный препарат производства Индии продавался, скажем, за 15 манатов, а препарат с тем же составом, произведенный в Германии, — за 4 маната. Вмешательство государство в процессы ценообразования на фармакологическом рынке помогло нивелировать эту разницу. Без госрегулирования цены на лекарства не упадут, напротив, возрастут.Эксперты-экономисты объективно относятся к происходящему в аптечной сети. По мнению председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, курс маната и дальше будет оказывать влияние на цены фармакологической продукции, продаваемой в Азербайджане. И тут дело не в капризах и стремлении к наживе аптекарей. Не секрет, что более 90% фармакологических средств импортируется в страну из-за рубежа. Если курс нацвалюты упадет, то соответственно и цены на лекарства вырастут или же наоборот. Это закон экономики. «Государственное регулирование цен на лекарственные препараты затронуло не все препараты. Из-за нестабильности нацвалюты стало невыгодно закупать лекарства западного производства, потому что их реализация, как правило, обходится дорого. Подорожание произошло по всем группам лекарств: от витаминов до препаратов по кардиологии, сахарному диабету… Препараты, которые поставлялись из Швеции, Германии, Венгрии, Польши и других стран, сегодня встречаются редко. В основном лекарства поступают из России и Украины», — говорит Агаев.Сегодня в Азербайджане снижены цены на 10 тысяч наименований лекарств. Ранее прошла информация о том, что будут внесены изменения в правила регистрации и регулирования цен на лекарства. «Новые правила будут введены на основе обращений импортеров лекарств, которые столкнулись с проблемой оценки товара из-за нестабильности обменного курса национальной валюты. Центральному банку уже даны соответствующие поручения. Если сейчас при импорте лекарств за основу берется курс ЦБА на день регистрации препарата, то по новым правилам будет учитываться реальная стоимость иностранной валюты на рынке», — прокомментировал ситуацию замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.02.17 | Просмотров : 59

