Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Банка России:«С учетом возросшей неопределенности всегда лучше быть готовыми к пессимистическому развитию событий»



Глобальный экономический кризис не обошел стороной и страны СНГ, в частности их финансовый и банковский секторы. Как ныне складывается ситуация в мире, чего следует ожидать в наступившем году и что предпринимать для минимизации возможных потерь? Об этом и многом другом, представляющем интерес и для Азербайджана, в интервью ТАСС рассказала председатель Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА.







— Какие риски в мировой экономике вы сейчас видите? Что может произойти в результате изменений в политике США, о которых говорит новый президент Дональд Трамп?

— Повышенный уровень неопределенности в мировой экономике и мировой политике наблюдается последние два-три года. Есть риски появления новых «черных лебедей», факторы неопределенности в целом постоянно будут влиять на финансовые рынки. Поэтому в целом очень консервативно подходим к нашим прогнозам. Мы стараемся избегать чрезмерного оптимизма, потому что, если ситуация с точки зрения темпов роста мировой экономики, торговли и цен на нефть будет складываться благоприятно, мы всегда сможем скорректировать свою политику. А с учетом возросшей неопределенности всегда лучше быть готовыми к пессимистическому развитию событий.

Что касается Федеральной резервной системы, то ее действия, безусловно, влияют на финансовые рынки, и ожидания в отношении политики ФРС сейчас меняются. Есть риск, что если в американской экономике достаточно активно будут применяться фискальные стимулы, о которых говорит Трамп, — сокращение налогов, дополнительные расходы на инфраструктуру, — это может создать некоторые элементы перегрева в экономике, потому что в США уже практически полная занятость, безработица ниже 5%. В результате инфляция в Америке может расти быстрее, чем ожидали эксперты. А это означает, что ФРС может быстрее повышать свою ставку. Эксперты уже пересмотрели ожидания с двух повышений ставки ФРС до трех. Мы должны следить за этой ситуацией, потому что политика ФРС влияет на глобальные финансовые рынки и косвенно — на российский рынок.

— А политика сильного доллара, о которой говорят Трамп и члены его администрации? Как она может сказаться на российской экономике?

— Если ФРС будет достаточно быстро нормализовывать свою политику, а Трамп введет ограничительные пошлины на импорт, то это будет означать и более сильный доллар. Это может негативно повлиять на цены на нефть, поэтому мы должны быть очень аккуратными с прогнозами цен на нефть. Тем более учитывая, что текущая достаточно высокая цена на нефть ведет к росту склонности к инвестированию в сланец и технологии в добыче развиваются. Поэтому не должно быть супероптимизма, что цена вышла на уровень $55 за баррель и выше и будет держаться на этом уровне несколько лет. Мы будем обновлять прогнозы в марте, на опорном заседании совета директоров Банка России по ставке. Нужно быть готовыми к тому, что цена на нефть в ближайшие годы будет достаточно волатильна.

В предыдущем прогнозе, сделанном до соглашения с ОПЕК, мы этот фактор не учитывали и оценивали цену на нефть в $40 за баррель на весь трехлетний период. Сейчас мы считаем, что в этом году средняя цена может быть выше $40 за баррель. Во многом это следствие соглашения с ОПЕК. Диапазон колебаний в ближайшие годы можно оценить в $40-55 за баррель. Цена на нефть будет зависеть от многих факторов, в том числе американской политики на энергетическом рынке, от реакции производителей сланцевой нефти на новую ценовую конъюнктуру, от перспектив продления соглашения с ОПЕК. Реакция со стороны спроса, особенно в Китае, на рост нефтяных цен также очень важна.

— А какие внутренние риски есть для российской экономики в этом году?

— Если говорить в целом об экономическом развитии, основные риски связаны со скоростью изменений в структуре экономики. Мы видим тенденции к импортозамещению, росту экспорта и начавшуюся структурную перестройку. Те секторы, которые выиграли от снижения курса рубля, активнее развиваются.

Темпы структурных изменений зависят как от общей политики правительства по улучшению инвестиционного климата, так и от действенности специальных решений по поддержке отдельных секторов, например, эффективны, на мой взгляд, программы поддержки ипотечного кредитования, сельского хозяйства. Надо суметь воспользоваться нынешней ситуацией для диверсификации экономики, и экономическая политика в первую очередь должна быть направлена на это.

— Многие банки отмечают, что в РФ высокий уровень теневой экономики, который препятствует наращиванию кредитования МСБ. Будет ли он снижаться?

— Действительно, есть проблема неполной прозрачности малого бизнеса для кредитующих банков. Отличать малый бизнес, который реально занимается производством, но не совсем прозрачен с точки зрения отчетности, от технических компаний, которые созданы для проведения сомнительных операций и реальной деятельности не ведут, достаточно сложно. Банк России, проводя политику борьбы с сомнительными операциями, следит за тем, как банки работают с клиентами, которые похожи на технические компании, как банки оценивают риски по ним, создают ли достаточные резервы. Конечно, банки больше заинтересованы работать с заемщиками прозрачными, чтобы иметь меньше рисков и создавать меньше резервов. У нас есть рабочая группа по малому бизнесу, где мы работаем с бизнес-ассоциациями, Корпорацией МСП, самими малыми предприятиями, парламентариями и обсуждаем, как улучшить доступность финансовых услуг для малого бизнеса.

Объективно, для того чтобы малый бизнес получал больше доступа к финансовым ресурсам банковской системы, он должен становиться более прозрачным. В свое время были единичные послабления по бухгалтерскому учету, но для кредитора этой отчетности может быть недостаточно, чтобы оценить все риски, которые происходят с компанией в динамике. Банк использует чужие деньги, поэтому должен давать в долг прозрачным заемщикам. Это двусторонний процесс: если малый бизнес хочет получать средства, он должен становиться более прозрачным.



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на сайте tass.ru

Глобальный экономический кризис не обошел стороной и страны СНГ, в частности их финансовый и банковский секторы. Как ныне складывается ситуация в мире, чего следует ожидать в наступившем году и что предпринимать для минимизации возможных потерь? Об этом и многом другом, представляющем интерес и для Азербайджана, в интервью ТАСС рассказала председатель Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА.— Повышенный уровень неопределенности в мировой экономике и мировой политике наблюдается последние два-три года. Есть риски появления новых «черных лебедей», факторы неопределенности в целом постоянно будут влиять на финансовые рынки. Поэтому в целом очень консервативно подходим к нашим прогнозам. Мы стараемся избегать чрезмерного оптимизма, потому что, если ситуация с точки зрения темпов роста мировой экономики, торговли и цен на нефть будет складываться благоприятно, мы всегда сможем скорректировать свою политику. А с учетом возросшей неопределенности всегда лучше быть готовыми к пессимистическому развитию событий.Что касается Федеральной резервной системы, то ее действия, безусловно, влияют на финансовые рынки, и ожидания в отношении политики ФРС сейчас меняются. Есть риск, что если в американской экономике достаточно активно будут применяться фискальные стимулы, о которых говорит Трамп, — сокращение налогов, дополнительные расходы на инфраструктуру, — это может создать некоторые элементы перегрева в экономике, потому что в США уже практически полная занятость, безработица ниже 5%. В результате инфляция в Америке может расти быстрее, чем ожидали эксперты. А это означает, что ФРС может быстрее повышать свою ставку. Эксперты уже пересмотрели ожидания с двух повышений ставки ФРС до трех. Мы должны следить за этой ситуацией, потому что политика ФРС влияет на глобальные финансовые рынки и косвенно — на российский рынок.— Если ФРС будет достаточно быстро нормализовывать свою политику, а Трамп введет ограничительные пошлины на импорт, то это будет означать и более сильный доллар. Это может негативно повлиять на цены на нефть, поэтому мы должны быть очень аккуратными с прогнозами цен на нефть. Тем более учитывая, что текущая достаточно высокая цена на нефть ведет к росту склонности к инвестированию в сланец и технологии в добыче развиваются. Поэтому не должно быть супероптимизма, что цена вышла на уровень $55 за баррель и выше и будет держаться на этом уровне несколько лет. Мы будем обновлять прогнозы в марте, на опорном заседании совета директоров Банка России по ставке. Нужно быть готовыми к тому, что цена на нефть в ближайшие годы будет достаточно волатильна.В предыдущем прогнозе, сделанном до соглашения с ОПЕК, мы этот фактор не учитывали и оценивали цену на нефть в $40 за баррель на весь трехлетний период. Сейчас мы считаем, что в этом году средняя цена может быть выше $40 за баррель. Во многом это следствие соглашения с ОПЕК. Диапазон колебаний в ближайшие годы можно оценить в $40-55 за баррель. Цена на нефть будет зависеть от многих факторов, в том числе американской политики на энергетическом рынке, от реакции производителей сланцевой нефти на новую ценовую конъюнктуру, от перспектив продления соглашения с ОПЕК. Реакция со стороны спроса, особенно в Китае, на рост нефтяных цен также очень важна.— Если говорить в целом об экономическом развитии, основные риски связаны со скоростью изменений в структуре экономики. Мы видим тенденции к импортозамещению, росту экспорта и начавшуюся структурную перестройку. Те секторы, которые выиграли от снижения курса рубля, активнее развиваются.Темпы структурных изменений зависят как от общей политики правительства по улучшению инвестиционного климата, так и от действенности специальных решений по поддержке отдельных секторов, например, эффективны, на мой взгляд, программы поддержки ипотечного кредитования, сельского хозяйства. Надо суметь воспользоваться нынешней ситуацией для диверсификации экономики, и экономическая политика в первую очередь должна быть направлена на это.— Действительно, есть проблема неполной прозрачности малого бизнеса для кредитующих банков. Отличать малый бизнес, который реально занимается производством, но не совсем прозрачен с точки зрения отчетности, от технических компаний, которые созданы для проведения сомнительных операций и реальной деятельности не ведут, достаточно сложно. Банк России, проводя политику борьбы с сомнительными операциями, следит за тем, как банки работают с клиентами, которые похожи на технические компании, как банки оценивают риски по ним, создают ли достаточные резервы. Конечно, банки больше заинтересованы работать с заемщиками прозрачными, чтобы иметь меньше рисков и создавать меньше резервов. У нас есть рабочая группа по малому бизнесу, где мы работаем с бизнес-ассоциациями, Корпорацией МСП, самими малыми предприятиями, парламентариями и обсуждаем, как улучшить доступность финансовых услуг для малого бизнеса.Объективно, для того чтобы малый бизнес получал больше доступа к финансовым ресурсам банковской системы, он должен становиться более прозрачным. В свое время были единичные послабления по бухгалтерскому учету, но для кредитора этой отчетности может быть недостаточно, чтобы оценить все риски, которые происходят с компанией в динамике. Банк использует чужие деньги, поэтому должен давать в долг прозрачным заемщикам. Это двусторонний процесс: если малый бизнес хочет получать средства, он должен становиться более прозрачным. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.02.17 | Просмотров : 58

