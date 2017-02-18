Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Исфар САРАБСКИЙ, заслуженный артист Азербайджана:«Всегда рад играть в Баку, рад видеть своих соотечественников на концертах. Это совсем другие ощущения»



Имя молодого джазового музыканта Исфара Сарабского знакомо не только азербайджанской публике. Будучи еще совсем молодым, он сумел покорить сердца любителей джаза своей виртуозной игрой на пианино. В 2009 году Исфар стал победителем международного джазового фестиваля «Montreux jazz festival» в Швейцарии. Его имя включено в «Золотую книгу юных талантов Азербайджана». О себе и своем творчестве заслуженный артист Азербайджана, лауреат Государственной премии «Zirva» Исфар САРАБСКИЙ рассказал в интервью Vesti.Az.









— Вы занимаетесь музыкой с раннего детства. Как возникло это увлечение?

— В нашем доме всегда играла музыка, различная: поп, джазовая, народная, поэтому можно сказать, что я практически вырос на ней. Однажды у нас оказался музыкальный инструмент — труба, я был в полном восторге от нее. В свои 3-4 года пытался сыграть на ней, воспроизвести какие-то музыкальные звуки. Мне казалось, что я играл круто. Но начало болеть горло. Отвели к врачу, и тот сказал, что мне нельзя больше играть на трубе. И с тех пор я оставил это дело. Но я всегда играл на пианино. Отец мне потом привез синтезатор Casio. Это были первые шаги на пути к серьезным занятиям музыкой. Мне было интересно играть.

Потом я поступил в Музыкальную школу имени Бюльбюля, где выступал на концертах, участвовал в музыкальных конкурсах. Позже ездил в Москву брать уроки у джазовых музыкантов — таких, как Яков Окунь и его отец Михаил Моисеевич Окунь. А потом поехал на учебу в Беркли, в Америку. Но не доучился там по определенным обстоятельствам. Сейчас я работаю, выступаю на концертах, и мне это нравится.



— Где прошло первое зарубежное выступление?

— Сейчас трудно вспомнить, но скажу, что на начальном этапе выступал в Америке, России и Кыргызстане. Первое время мне было очень тяжело выезжать за границу, находиться далеко от родителей, поскольку я был очень привязан к ним.

— А самое запоминающееся выступление?

— Они все запоминающиеся. Если только сказать о залах, то хотелось бы отметить Альберт-холл в Лондоне — это потрясающее место, где я с детства мечтал выступить. Выделю еще джазовый клуб Роуни Скотта в Лондоне. Недавно играл в зале Де Шотле в Париже.

— Как зарубежные зрители воспринимают азербайджанскую музыку?

— По-разному. Многие получают удовольствие от новых мотивов в музыке. Недавно во время концерта в Омане зрители — и мужчины в белом одеянии, и женщины, покрытые с ног до головы, — пританцовывали под наше выступление с Дафером Юссефом. Видно было, что они получают наслаждение, им весело и хорошо, мне это было приятно. Бывают и приятные отзывы, конечно. Ко мне подходили после концертов, интересовались нашим мугамом, говорили, что знают Вагифа Мустафазаде. Это, безусловно, радует, и поэтому мы стараемся показать миру нашу культуру, рассказать о нашей истории через наше искусство.

— Вы сменили музыкальное направление, занялись электронной музыкой…

— Я начал заниматься электронной музыкой совсем недавно. Я давно слушаю электронную музыку, она на меня повлияла очень сильно. На решение заняться ею самому оказали влияние работающие в этом направлении музыканты. Одним из первых был, пожалуй, Supermax. А сегодня я начал слушать таких молодых музыкантов, как Дэвид Август, Джон Хопкинс и многие другие, которые, так или иначе, повлияли на мои нынешние предпочтения. Но пришлось многому учиться, хотя поначалу казалось все просто. Узнавал у профессионалов, как разрабатывать определенные звуки, как их сводить, как пользоваться эквалайзером. В итоге пришел к тому, что начал создавать собственные композиции. Недавно вышел новый трек, и меня порадовали приятные отзывы слушателей. Я рад, что люди так хорошо воспринимают мою новую музыку, я понял, что им интересно узнать меня по-новому, и это меня еще больше мотивирует.

— У вас ведь недавно был концерт в Тбилиси. От кого поступило предложение выступить на грузинской сцене?

— Мой хороший товарищ, музыкант Кахабери Цискаридзе, услышав мои композиции, пригласил меня на Новый год в Грузию — сыграть электронный сет, состоящий из моей авторской музыки. Концерт прошел в музее-отеле. Грузинская публика восприняла эту музыку с большим интересом. К слову, поступило множество предложений выступить и в других странах.

— Расскажите про «Трио Исфара Сарабского»…

— Джазовое трио было моей мечтой с детства. На джаз-фестивале в шестом классе я выступил с другими музыкантами, это было для меня счастье. После начал набирать состав из разных школ, со многими из них близко подружился. Изначально в составе трио были Тофик Джаббаров и Руслан Гусейнов — это два человека, которые подталкивали и поддерживали меня на всем пути моего профессионального становления. И даже сегодня, как только нам удается собраться вместе, мы с радостью играем. А еще Сергей Краснянский — мы и с ним играли. Нынешний состав постоянно меняется, это бывают российские музыканты, американские, европейские.

— В последнее время вас нечасто можно встретить в Баку. А есть ли в планах дать здесь концерт?

— Я всегда хочу возвращаться в Баку — не могу долго находиться вдали от моего города. Когда бывает возможность выступить в дома, стараюсь ее не упускать. Всегда рад играть в Баку, всегда рад видеть своих соотечественников на концертах. Это совсем другие ощущения.

— Каждый творческий человек, безусловно, нуждается в отдыхе. Как вы предпочитаете его проводить?

— Я по-настоящему отдыхаю с моими друзьями. Мы сидим, общаемся с ними на абсолютно разные темы — о музыке, о Баку, обо всем. Но я отдыхаю даже тогда, когда играю.

— Чем еще увлекаетесь, помимо музыки?

— Спортом, люблю бильярд, футбол. Люблю посещать музеи, исторические места. Интересуюсь многим. Иногда даже думаю о том, что неплохо было бы освоить еще какую-то профессию. Не то, чтобы забросить музыку, нет, просто параллельно заняться и другим делом.

— Исфар, и напоследок, нельзя не задать вопрос по поводу видеоролика с вашим участием, где вы сыграли на фортепиано среди руин на «Советской». Это видео вызвало неоднозначные реакции в обществе. Как вообще возникла эта идея и почему?

— Мы с друзьями как-то проезжали по Советской и заметили фортепиано, одиноко стоявшее среди руин. Я сразу попросил остановить машину и только подошел к инструменту, как ребята тут же достали мобильные телефоны и начали снимать, как я играю. А потом они это видео выложили в Интернет. Были неприятные комментарии под этим роликом, но, поверьте, это все произошло спонтанно, в этом не было какого-то негативного посыла. Некоторые части инструментов были сломаны, он был в ужасном состоянии, было обидно на это смотреть. Клавиатуру фортепиано я забрал себе на память.

Имя молодого джазового музыканта Исфара Сарабского знакомо не только азербайджанской публике. Будучи еще совсем молодым, он сумел покорить сердца любителей джаза своей виртуозной игрой на пианино. В 2009 году Исфар стал победителем международного джазового фестиваля «Montreux jazz festival» в Швейцарии. Его имя включено в «Золотую книгу юных талантов Азербайджана». О себе и своем творчестве заслуженный артист Азербайджана, лауреат Государственной премии «Zirva» Исфар САРАБСКИЙ рассказал в интервью Vesti.Az.— В нашем доме всегда играла музыка, различная: поп, джазовая, народная, поэтому можно сказать, что я практически вырос на ней. Однажды у нас оказался музыкальный инструмент — труба, я был в полном восторге от нее. В свои 3-4 года пытался сыграть на ней, воспроизвести какие-то музыкальные звуки. Мне казалось, что я играл круто. Но начало болеть горло. Отвели к врачу, и тот сказал, что мне нельзя больше играть на трубе. И с тех пор я оставил это дело. Но я всегда играл на пианино. Отец мне потом привез синтезатор Casio. Это были первые шаги на пути к серьезным занятиям музыкой. Мне было интересно играть.Потом я поступил в Музыкальную школу имени Бюльбюля, где выступал на концертах, участвовал в музыкальных конкурсах. Позже ездил в Москву брать уроки у джазовых музыкантов — таких, как Яков Окунь и его отец Михаил Моисеевич Окунь. А потом поехал на учебу в Беркли, в Америку. Но не доучился там по определенным обстоятельствам. Сейчас я работаю, выступаю на концертах, и мне это нравится.— Сейчас трудно вспомнить, но скажу, что на начальном этапе выступал в Америке, России и Кыргызстане. Первое время мне было очень тяжело выезжать за границу, находиться далеко от родителей, поскольку я был очень привязан к ним.— Они все запоминающиеся. Если только сказать о залах, то хотелось бы отметить Альберт-холл в Лондоне — это потрясающее место, где я с детства мечтал выступить. Выделю еще джазовый клуб Роуни Скотта в Лондоне. Недавно играл в зале Де Шотле в Париже.— По-разному. Многие получают удовольствие от новых мотивов в музыке. Недавно во время концерта в Омане зрители — и мужчины в белом одеянии, и женщины, покрытые с ног до головы, — пританцовывали под наше выступление с Дафером Юссефом. Видно было, что они получают наслаждение, им весело и хорошо, мне это было приятно. Бывают и приятные отзывы, конечно. Ко мне подходили после концертов, интересовались нашим мугамом, говорили, что знают Вагифа Мустафазаде. Это, безусловно, радует, и поэтому мы стараемся показать миру нашу культуру, рассказать о нашей истории через наше искусство.— Я начал заниматься электронной музыкой совсем недавно. Я давно слушаю электронную музыку, она на меня повлияла очень сильно. На решение заняться ею самому оказали влияние работающие в этом направлении музыканты. Одним из первых был, пожалуй, Supermax. А сегодня я начал слушать таких молодых музыкантов, как Дэвид Август, Джон Хопкинс и многие другие, которые, так или иначе, повлияли на мои нынешние предпочтения. Но пришлось многому учиться, хотя поначалу казалось все просто. Узнавал у профессионалов, как разрабатывать определенные звуки, как их сводить, как пользоваться эквалайзером. В итоге пришел к тому, что начал создавать собственные композиции. Недавно вышел новый трек, и меня порадовали приятные отзывы слушателей. Я рад, что люди так хорошо воспринимают мою новую музыку, я понял, что им интересно узнать меня по-новому, и это меня еще больше мотивирует.— Мой хороший товарищ, музыкант Кахабери Цискаридзе, услышав мои композиции, пригласил меня на Новый год в Грузию — сыграть электронный сет, состоящий из моей авторской музыки. Концерт прошел в музее-отеле. Грузинская публика восприняла эту музыку с большим интересом. К слову, поступило множество предложений выступить и в других странах.— Джазовое трио было моей мечтой с детства. На джаз-фестивале в шестом классе я выступил с другими музыкантами, это было для меня счастье. После начал набирать состав из разных школ, со многими из них близко подружился. Изначально в составе трио были Тофик Джаббаров и Руслан Гусейнов — это два человека, которые подталкивали и поддерживали меня на всем пути моего профессионального становления. И даже сегодня, как только нам удается собраться вместе, мы с радостью играем. А еще Сергей Краснянский — мы и с ним играли. Нынешний состав постоянно меняется, это бывают российские музыканты, американские, европейские.— Я всегда хочу возвращаться в Баку — не могу долго находиться вдали от моего города. Когда бывает возможность выступить в дома, стараюсь ее не упускать. Всегда рад играть в Баку, всегда рад видеть своих соотечественников на концертах. Это совсем другие ощущения.— Я по-настоящему отдыхаю с моими друзьями. Мы сидим, общаемся с ними на абсолютно разные темы — о музыке, о Баку, обо всем. Но я отдыхаю даже тогда, когда играю.— Спортом, люблю бильярд, футбол. Люблю посещать музеи, исторические места. Интересуюсь многим. Иногда даже думаю о том, что неплохо было бы освоить еще какую-то профессию. Не то, чтобы забросить музыку, нет, просто параллельно заняться и другим делом.— Мы с друзьями как-то проезжали по Советской и заметили фортепиано, одиноко стоявшее среди руин. Я сразу попросил остановить машину и только подошел к инструменту, как ребята тут же достали мобильные телефоны и начали снимать, как я играю. А потом они это видео выложили в Интернет. Были неприятные комментарии под этим роликом, но, поверьте, это все произошло спонтанно, в этом не было какого-то негативного посыла. Некоторые части инструментов были сломаны, он был в ужасном состоянии, было обидно на это смотреть. Клавиатуру фортепиано я забрал себе на память. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.02.17 | Просмотров : 58

