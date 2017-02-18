Имя
молодого джазового музыканта Исфара Сарабского знакомо не только
азербайджанской публике. Будучи еще совсем молодым, он сумел покорить
сердца любителей джаза своей виртуозной игрой на пианино. В 2009 году
Исфар стал победителем международного джазового фестиваля «Montreux jazz
festival» в Швейцарии. Его имя включено в «Золотую книгу юных талантов
Азербайджана». О себе и своем творчестве заслуженный артист
Азербайджана, лауреат Государственной премии «Zirva» Исфар САРАБСКИЙ
рассказал в интервью Vesti.Az.
— Вы занимаетесь музыкой с раннего детства. Как возникло это увлечение?
— В нашем доме всегда играла музыка, различная: поп, джазовая, народная, поэтому можно сказать, что я практически вырос на ней. Однажды у нас оказался музыкальный инструмент — труба, я был в полном восторге от нее. В свои 3-4 года пытался сыграть на ней, воспроизвести какие-то музыкальные звуки. Мне казалось, что я играл круто. Но начало болеть горло. Отвели к врачу, и тот сказал, что мне нельзя больше играть на трубе. И с тех пор я оставил это дело. Но я всегда играл на пианино. Отец мне потом привез синтезатор Casio. Это были первые шаги на пути к серьезным занятиям музыкой. Мне было интересно играть.
Потом я поступил в Музыкальную школу имени Бюльбюля, где выступал на концертах, участвовал в музыкальных конкурсах. Позже ездил в Москву брать уроки у джазовых музыкантов — таких, как Яков Окунь и его отец Михаил Моисеевич Окунь. А потом поехал на учебу в Беркли, в Америку. Но не доучился там по определенным обстоятельствам. Сейчас я работаю, выступаю на концертах, и мне это нравится.— Где прошло первое зарубежное выступление?
— Сейчас трудно вспомнить, но скажу, что на начальном этапе выступал в Америке, России и Кыргызстане. Первое время мне было очень тяжело выезжать за границу, находиться далеко от родителей, поскольку я был очень привязан к ним.— А самое запоминающееся выступление?
— Они все запоминающиеся. Если только сказать о залах, то хотелось бы отметить Альберт-холл в Лондоне — это потрясающее место, где я с детства мечтал выступить. Выделю еще джазовый клуб Роуни Скотта в Лондоне. Недавно играл в зале Де Шотле в Париже.— Как зарубежные зрители воспринимают азербайджанскую музыку?
— По-разному. Многие получают удовольствие от новых мотивов в музыке. Недавно во время концерта в Омане зрители — и мужчины в белом одеянии, и женщины, покрытые с ног до головы, — пританцовывали под наше выступление с Дафером Юссефом. Видно было, что они получают наслаждение, им весело и хорошо, мне это было приятно. Бывают и приятные отзывы, конечно. Ко мне подходили после концертов, интересовались нашим мугамом, говорили, что знают Вагифа Мустафазаде. Это, безусловно, радует, и поэтому мы стараемся показать миру нашу культуру, рассказать о нашей истории через наше искусство.— Вы сменили музыкальное направление, занялись электронной музыкой…
— Я начал заниматься электронной музыкой совсем недавно. Я давно слушаю электронную музыку, она на меня повлияла очень сильно. На решение заняться ею самому оказали влияние работающие в этом направлении музыканты. Одним из первых был, пожалуй, Supermax. А сегодня я начал слушать таких молодых музыкантов, как Дэвид Август, Джон Хопкинс и многие другие, которые, так или иначе, повлияли на мои нынешние предпочтения. Но пришлось многому учиться, хотя поначалу казалось все просто. Узнавал у профессионалов, как разрабатывать определенные звуки, как их сводить, как пользоваться эквалайзером. В итоге пришел к тому, что начал создавать собственные композиции. Недавно вышел новый трек, и меня порадовали приятные отзывы слушателей. Я рад, что люди так хорошо воспринимают мою новую музыку, я понял, что им интересно узнать меня по-новому, и это меня еще больше мотивирует.— У вас ведь недавно был концерт в Тбилиси. От кого поступило предложение выступить на грузинской сцене?
— Мой хороший товарищ, музыкант Кахабери Цискаридзе, услышав мои композиции, пригласил меня на Новый год в Грузию — сыграть электронный сет, состоящий из моей авторской музыки. Концерт прошел в музее-отеле. Грузинская публика восприняла эту музыку с большим интересом. К слову, поступило множество предложений выступить и в других странах.— Расскажите про «Трио Исфара Сарабского»…
— Джазовое трио было моей мечтой с детства. На джаз-фестивале в шестом классе я выступил с другими музыкантами, это было для меня счастье. После начал набирать состав из разных школ, со многими из них близко подружился. Изначально в составе трио были Тофик Джаббаров и Руслан Гусейнов — это два человека, которые подталкивали и поддерживали меня на всем пути моего профессионального становления. И даже сегодня, как только нам удается собраться вместе, мы с радостью играем. А еще Сергей Краснянский — мы и с ним играли. Нынешний состав постоянно меняется, это бывают российские музыканты, американские, европейские.— В последнее время вас нечасто можно встретить в Баку. А есть ли в планах дать здесь концерт?
— Я всегда хочу возвращаться в Баку — не могу долго находиться вдали от моего города. Когда бывает возможность выступить в дома, стараюсь ее не упускать. Всегда рад играть в Баку, всегда рад видеть своих соотечественников на концертах. Это совсем другие ощущения.— Каждый творческий человек, безусловно, нуждается в отдыхе. Как вы предпочитаете его проводить?
— Я по-настоящему отдыхаю с моими друзьями. Мы сидим, общаемся с ними на абсолютно разные темы — о музыке, о Баку, обо всем. Но я отдыхаю даже тогда, когда играю.— Чем еще увлекаетесь, помимо музыки?
— Спортом, люблю бильярд, футбол. Люблю посещать музеи, исторические места. Интересуюсь многим. Иногда даже думаю о том, что неплохо было бы освоить еще какую-то профессию. Не то, чтобы забросить музыку, нет, просто параллельно заняться и другим делом.— Исфар, и напоследок, нельзя не задать вопрос по поводу видеоролика с вашим участием, где вы сыграли на фортепиано среди руин на «Советской». Это видео вызвало неоднозначные реакции в обществе. Как вообще возникла эта идея и почему?
— Мы с друзьями как-то проезжали по Советской и заметили фортепиано, одиноко стоявшее среди руин. Я сразу попросил остановить машину и только подошел к инструменту, как ребята тут же достали мобильные телефоны и начали снимать, как я играю. А потом они это видео выложили в Интернет. Были неприятные комментарии под этим роликом, но, поверьте, это все произошло спонтанно, в этом не было какого-то негативного посыла. Некоторые части инструментов были сломаны, он был в ужасном состоянии, было обидно на это смотреть. Клавиатуру фортепиано я забрал себе на память.