Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Бакинский диалог генералов



В Баку состоялись переговоры начальников генеральных штабов Вооруженных сил России и США. Встреча стала значимым событием как с точки зрения стратегического диалога двух крупнейших мировых держав, так и подтверждения растущего авторитета Азербайджана на международной арене.







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Бакинская встреча руководителей генштабов ВС РФ и США фактически ознаменовала собой начало прямых контактов Москвы и Вашингтона после прихода в Белый дом нового главы американской администрации Дональда Трампа. Эту же цель преследовали и состоявшиеся одновременно с бакинской встречей переговоры в Бонне госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова.

Переговоры главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова в столице Азербайджана уже нарекли историческими, поскольку они ознаменовали собой возобновление полноценного диалога обеих держав в военной сфере после его срыва в 2014 году из-за разногласий по украинскому вопросу. В качестве основной задачи бакинских переговоров было анонсировано «обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон».

Между тем о серьезной напряженности в отношениях обеих держав свидетельствовало озвученное в канун бакинской встречи заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что Соединенные Штаты остаются приверженными восстановлению сотрудничества с Россией, но намерены говорить с ней с позиции силы. Реакция Москвы была незамедлительной и, как ожидалось, резкой: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал понять, что на встрече в Баку российская сторона ждет от Пентагона разъяснений по поводу высказываний Мэттиса. «Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны», — подчеркнул Шойгу.

Джеймс Мэттис не замедлил отреагировать в том духе, что ему «совершенно нет необходимости отвечать на российское заявление». При этом глава Пентагона выразил готовность США и НАТО к политическому взаимодействию, но не к военному сотрудничеству с Россией.

Несмотря на подобную перепалку между главами военных ведомств США и России, бакинскую встречу руководителей генштабов ВС обеих держав можно в целом занести в актив их взаимодействия в стратегической сфере, отвечающего интересам всей международной безопасности. Согласно сообщению Пентагона, генералы Данфорд и Герасимов «обменялись взглядами на состояние отношений между американскими и российскими военными, а также насчет ситуации в сфере международной безопасности», определили «направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов». Кроме того, они договорились о продолжении контактов между генштабами обеих стран и командованием вооруженными силами России и США.

Генералы обсудили также ситуацию в регионах, которые стали очагами международной напряженности. Понятно, что речь идет, прежде всего, о сирийской проблеме, в контексте которой рассматривается и вопрос взаимодействия США и России в борьбе против так называемого «Исламского государства». Эксперты не исключают также обсуждение Данфордом и Герасимовым резко обострившейся в последнее время ситуации на востоке Украины.

Между тем сам факт проведения встречи военных руководителей США и России в Баку примечателен также с точки зрения интересов Азербайджана, который является стратегическим партнером и Вашингтона, и Москвы. Наша страна вновь подтвердила свою важную роль в системе современных международных отношений, вытекающую из ее лидирующих позиций на Южном Кавказе, реализации официальным Баку сбалансированной внешнеполитической стратегии в интересах самого Азербайджана, а также регионального и глобального мира и сотрудничества.

В Баку состоялись переговоры начальников генеральных штабов Вооруженных сил России и США. Встреча стала значимым событием как с точки зрения стратегического диалога двух крупнейших мировых держав, так и подтверждения растущего авторитета Азербайджана на международной арене.Бакинская встреча руководителей генштабов ВС РФ и США фактически ознаменовала собой начало прямых контактов Москвы и Вашингтона после прихода в Белый дом нового главы американской администрации Дональда Трампа. Эту же цель преследовали и состоявшиеся одновременно с бакинской встречей переговоры в Бонне госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова.Переговоры главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова в столице Азербайджана уже нарекли историческими, поскольку они ознаменовали собой возобновление полноценного диалога обеих держав в военной сфере после его срыва в 2014 году из-за разногласий по украинскому вопросу. В качестве основной задачи бакинских переговоров было анонсировано «обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон».Между тем о серьезной напряженности в отношениях обеих держав свидетельствовало озвученное в канун бакинской встречи заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что Соединенные Штаты остаются приверженными восстановлению сотрудничества с Россией, но намерены говорить с ней с позиции силы. Реакция Москвы была незамедлительной и, как ожидалось, резкой: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал понять, что на встрече в Баку российская сторона ждет от Пентагона разъяснений по поводу высказываний Мэттиса. «Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны», — подчеркнул Шойгу.Джеймс Мэттис не замедлил отреагировать в том духе, что ему «совершенно нет необходимости отвечать на российское заявление». При этом глава Пентагона выразил готовность США и НАТО к политическому взаимодействию, но не к военному сотрудничеству с Россией.Несмотря на подобную перепалку между главами военных ведомств США и России, бакинскую встречу руководителей генштабов ВС обеих держав можно в целом занести в актив их взаимодействия в стратегической сфере, отвечающего интересам всей международной безопасности. Согласно сообщению Пентагона, генералы Данфорд и Герасимов «обменялись взглядами на состояние отношений между американскими и российскими военными, а также насчет ситуации в сфере международной безопасности», определили «направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов». Кроме того, они договорились о продолжении контактов между генштабами обеих стран и командованием вооруженными силами России и США.Генералы обсудили также ситуацию в регионах, которые стали очагами международной напряженности. Понятно, что речь идет, прежде всего, о сирийской проблеме, в контексте которой рассматривается и вопрос взаимодействия США и России в борьбе против так называемого «Исламского государства». Эксперты не исключают также обсуждение Данфордом и Герасимовым резко обострившейся в последнее время ситуации на востоке Украины.Между тем сам факт проведения встречи военных руководителей США и России в Баку примечателен также с точки зрения интересов Азербайджана, который является стратегическим партнером и Вашингтона, и Москвы. Наша страна вновь подтвердила свою важную роль в системе современных международных отношений, вытекающую из ее лидирующих позиций на Южном Кавказе, реализации официальным Баку сбалансированной внешнеполитической стратегии в интересах самого Азербайджана, а также регионального и глобального мира и сотрудничества. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.02.17 | Просмотров : 60

