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Главная Инициатива — зрелая и продуманная


Распоряжением руководителя администрации президента Рамиза Мехтиева утвержден план мероприятий в связи с объявлением 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности». Координация выполнения намеченных мероприятий поручена службе государственного советника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.



Элеонора АБАСКУЛИЕВА

Объявление нынешнего года Годом исламской солидарности — закономерное решение, принятое руководством страны в весьма актуальный для мира период. Не секрет, что военные и локальные конфликты, приведшие к огромному росту миграционных потоков, как следствие, вызвали и усиление напряженности по конфессиональному признаку. В странах Запада все больше становится тех, кто склонен во всех глобальных бедах видеть «исламскую угрозу». В этих условиях демонстрация опыта такого светского государства, как Азербайджан, 90% населения которого исповедует ислам, — веский способ доказать, что религия не может быть препятствием для мирного сосуществования людей.
Именно поэтому в мусульманском мире с одобрением было встречено объявление 2017-го в нашей стране Годом исламской солидарности. Очень ценной и значимой, отражающей глубокое понимание происходящих в мире процессов и тенденций, назвал инициативу президента Ильxама Aлиeва советник президента ОАЭ по правовым и религиозным вопросам аль-Сайид Али бен аль-Сайид Абдул Рахман аль-Хашим. По его мнению, сегодня, как никогда, исламскому миру необходим призыв к солидарности, так как он сталкивается с вызовами, которые необходимо преодолевать сообща. «Инициатива президента Азербайджана — очень зрелая и продуманная. Она, безусловно, будет поддержана мусульманскими странами и народами», — подчеркнул он.
Эта инициатива — естественное продолжение проводимой нашим государством взвешенной многовекторной внешней политики, позволяющей играть активную роль в укреплении межкультурного, межрелигиозного диалога, в том числе и за счет организации в Баку международных форумов и конференций в поддержку исламских стран. Нынешний год особенно богат на мероприятия, цель которых подчеркнуть единство и общность как с исламским миром, так и с государствами иной конфессиональной направленности. Планируются проведение научных конференций, «круглых столов», симпозиумов, семинаров, конкурсов, издание научных статей, сборников, книг, буклетов, выпуск почтовых марок, проведение как в нашей стране, так и в мусульманских странах выставок и фестивалей. Назовем лишь некоторые. В мае состоится международная конференция «Гeйдap Aлиeв и исламская солидарность». Во время проведения IV Исламских игр состоится «круглый стол» министров стран — членов ОИС, посвященный роли спорта в укреплении исламской солидарности. А 16 ноября, в Международный день толерантности, состоятся торжества, на которых религиозным и общественным деятелям разных стран будут вручены награды за вклад в исламскую солидарность и сотрудничество.
Наша страна в 2015 году была столицей первых Европейских игр, скоро она станет столицей Игр исламской солидарности. Это конкретный пример проведения верной межнациональной и межконфессиональной политики, суть которой толерантность, межэтническое и межконфессиональное сотрудничество.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 18.02.17 | Просмотров : 59

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