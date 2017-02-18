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Главная Во имя мира и безопасности


Мюнхенская конференция собрала на одной дискуссионной площадке около пятисот ключевых политических деятелей мирового масштаба



Вчера в Баварии состоялось открытие 53-й Мюнхенской конференции по безопасности. В ее работе наряду с главами свыше 30 государств и правительств, а также более 80 министров обороны и иностранных дел принимает участие и президент Ильxам Aлиeв.



Ильгар РАГИМОВ

Открывшаяся вчера в отеле Байеришер Мюнхенская конференция по безопасности, которая завершится в воскресенье, 19 февраля, собрала на одной дискуссионной площадке около пятисот ключевых политических деятелей мирового масштаба для обмена мнениями по центральным военно-политическим вызовам, стоящим перед человечеством. Основной темой дискуссий обозначены вызывающие беспокойство западных элит положение международного устройства и усиление антилиберальных сил.
В частности, в дискуссионную повестку включено будущее трансатлантических связей и блока НАТО после избрания президентом США Дональда Трампа. К наиболее важным темам конференции ее организаторы причисляют сотрудничество между странами ЕС в области безопасности и обороны, кризис в Украине и отношения между Западом и Россией, войну в Сирии, ситуацию безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе — не в последнюю очередь в Северной Корее. Естественно, в фокусе внимания участников конференции и борьба с глобальным терроризмом, информационные войны и климатические угрозы. «Ситуация в сфере политики безопасности в мире сегодня неустойчива, как, пожалуй, никогда ранее со времен окончания Второй мировой войны», — заявил накануне открытия мюнхенской конференции председатель, посол Вольфганг Ишингер. «Либеральное устройство, — подчеркнул он, — которое многие из нас воспринимали как само собой разумеющееся, все сильнее подвергается угрозам изнутри и снаружи. Поэтому так важно, чтобы политики, ответственные за принятие важных международных решений, собрались вместе в Мюнхене, чтобы обсудить, как можно укрепить фундамент либерализма и тем самым ответить на сильнейшие вызовы в сфере политики безопасности нашего времени».
Внимание Азербайджана к проходящим в Мюнхене дискуссиям обусловлено повесткой форума, многие пункты которого напрямую затрагивают интересы и нашей страны, которые на мероприятиях конференции и во время двусторонних встреч отстаивает глава нашего государства. Так, вчера президент Ильxам Aлиeв уже принял участие в проведенном в рамках форума заседании за «круглым столом» на тему «К стабилизации цен? Возвращение ОРЕС и нефтяная геополитика», выступив со своим видением решения проблемы.
А вечером накануне открытия конференции здесь состоялась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном. Как уже сообщили мировые агентства, со стороны ОБСЕ в переговорах участвовали сопредседатель Минской группы от России, посол по особым поручениям Игорь Попов, французский сопредседатель Стефан Висконти, новый сопредседатель от США Ричард Хогланд, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
По итогам встречи в Мюнхене сопредседатели Минской группы распространили заявление, в котором говорится, что посредники обсудили с министрами текущую ситуацию на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе. Примечательно, что в документе содержится и оценка так называемого конституционного референдума, который планируется провести в Нагорном Карабахе 20 февраля. Сопредседатели еще раз подчеркнули, что ни одна из стран, включая Армению и Азербайджан, не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. Соответственно, не могут быть признаны и результаты референдума как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 18.02.17 | Просмотров : 141

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