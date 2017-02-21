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Спорт Пехлеваны на пьедестале


Команда Азербайджана по вольной борьбе добилась первого значимого результата в нынешнем сезоне. На Кубке мира в Керманшахе наши пехлеваны завоевали бронзовые медали.



Ага АСЛАНОВ

Присутствие в составе сборной таких известных борцов, как олимпийский чемпион Шариф Шарифов (86 кг), Гаджи Aлиeв (65 кг), Джабраил Гасанов (74 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг), должно было придать уверенности и другим перспективным атлетам команды. И свои амбиции коллектив подтвердил уже в первом поединке, одолев сборную России. Наилучший результат в составе нашей команды продемонстрировал Гаджи Aлиeв (65 кг), выигравший во всех четырех схватках. По три победы записали в свой актив Али Рагимзаде (61 кг), Асланбек Альборов (97 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг).
Наставник сборной Азербайджана Фирдовси Умудов отметил, что судьба путевки в финал решалась в заключительном матче группового этапа против США.
«На мой взгляд, в той встрече арбитры допустили ошибку в схватке Мурада Сулейманова (74 кг) с Джорданом Барроузом, присудив техническую победу титулованному американцу. Мы могли выйти в финал, но заняли третье место. Это хороший результат, да и молодежь наша выступила удачно, показав себя с лучшей стороны», — подчеркнул Ф.Умудов.
Тренер рассказал также о ближайших планах команды. «Руководство Федерации борьбы Азербайджана поставило перед нами цель — подготовить резерв к Олимпиаде-2020. Впереди сборную ждут Игры исламской солидарности и чемпионат Европы. Пока не спешим обнародовать состав, определим его после контрольных турниров», — заключил Умудов.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 21.02.17 | Просмотров : 77

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