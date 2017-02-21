Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Серебряный старт летающих гимнастов



Сборная Азербайджана трижды отличилась на домашнем Кубке мира

по прыжкам на батуте и тамблингу







Летающие гимнасты Азербайджана открыли новый международный сезон впечатляющими достижениями: они стали обладателями трех серебряных наград на домашнем Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Хозяева помоста преуспели в обеих дисциплинах — батутист Илья Гришунин стал вторым на батуте, медали по итогам синхронных упражнений примерили Светлана Макштарева и Вероника Земляная, а Михаил Малкин поднялся на пьедестал почета в соревнованиях по тамблингу.







Вадим АЛЕКСАНДРОВ



В Баку съехались ряд ведущих команд, для которых Кубок мира стал началом отсчета текущего сезона. В нынешнем цикле подобные турниры будут проводиться в нашей столице ежегодно и с приближением Олимпиады-2020 приобретут рейтинговый статус. Поэтому можно не сомневаться, что в Азербайджан регулярно будут приезжать звезды первой величины так называемой летающей гимнастики. В то же время нынешние соревнования стали серьезной проверкой для хозяев турнира, и они успешно выдержали нелегкий экзамен на прочность.

Уже по итогам квалификации стало очевидно, что наши гимнасты будут представлены в четырех финалах. К тому же бронзовый призер первых Евроигр Илья Гришунин имел две возможности на выигрыш медалей — в индивидуальном зачете и в синхронных прыжках на батуте вместе с Олегом Пиуновым. В дуэте подняться на пьедестал почета не получилось (наши гимнасты стали четвертыми), а вот в личном финале И.Гришунин завоевал «серебро», пропустив вперед лишь россиянина Михаила Мельника.

После соревнований Илья признался, что ему легче выступать в индивидуальном зачете. «Здесь ты несешь ответственность только за себя, тогда как в синхронных прыжках приходится переживать и за партнера. Но думаю, что в дуэте мы еще скажем свое слово на последующих стартах. В целом, команда подошла к Кубку мира на пике формы, отсюда и результат», — подчеркнул И.Гришунин.

А вот в женском зачете батутистки С.Макштарева и В.Земляная блеснули в синхронных прыжках, выиграв «серебро». Первое место досталось белорусскому дуэту Анна Харченок — Татьяна Петреня. После финала азербайджанские гимнастки признались, что второе место стало для них приятной неожиданностью: «Надеялись на пьедестал, но не думали, что покажем столь высокий результат. Тем более что в квалификации мы выступили не очень успешно. Теперь на этой волне будем готовиться к следующему турниру, который пройдет через месяц в Голландии».

В зачете по тамблингу отличился М.Малкин, уступивший в финале лишь россиянину Григорию Носкову. Вообще-то Михаил являлся дебютантом Кубка мира, и тем отраднее, что первая же попытка оказалась успешной. А главной целью сезона он определил для себя выступление на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Болгарии.

Летающие гимнасты Азербайджана открыли новый международный сезон впечатляющими достижениями: они стали обладателями трех серебряных наград на домашнем Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Хозяева помоста преуспели в обеих дисциплинах — батутист Илья Гришунин стал вторым на батуте, медали по итогам синхронных упражнений примерили Светлана Макштарева и Вероника Земляная, а Михаил Малкин поднялся на пьедестал почета в соревнованиях по тамблингу.В Баку съехались ряд ведущих команд, для которых Кубок мира стал началом отсчета текущего сезона. В нынешнем цикле подобные турниры будут проводиться в нашей столице ежегодно и с приближением Олимпиады-2020 приобретут рейтинговый статус. Поэтому можно не сомневаться, что в Азербайджан регулярно будут приезжать звезды первой величины так называемой летающей гимнастики. В то же время нынешние соревнования стали серьезной проверкой для хозяев турнира, и они успешно выдержали нелегкий экзамен на прочность.Уже по итогам квалификации стало очевидно, что наши гимнасты будут представлены в четырех финалах. К тому же бронзовый призер первых Евроигр Илья Гришунин имел две возможности на выигрыш медалей — в индивидуальном зачете и в синхронных прыжках на батуте вместе с Олегом Пиуновым. В дуэте подняться на пьедестал почета не получилось (наши гимнасты стали четвертыми), а вот в личном финале И.Гришунин завоевал «серебро», пропустив вперед лишь россиянина Михаила Мельника.После соревнований Илья признался, что ему легче выступать в индивидуальном зачете. «Здесь ты несешь ответственность только за себя, тогда как в синхронных прыжках приходится переживать и за партнера. Но думаю, что в дуэте мы еще скажем свое слово на последующих стартах. В целом, команда подошла к Кубку мира на пике формы, отсюда и результат», — подчеркнул И.Гришунин.А вот в женском зачете батутистки С.Макштарева и В.Земляная блеснули в синхронных прыжках, выиграв «серебро». Первое место досталось белорусскому дуэту Анна Харченок — Татьяна Петреня. После финала азербайджанские гимнастки признались, что второе место стало для них приятной неожиданностью: «Надеялись на пьедестал, но не думали, что покажем столь высокий результат. Тем более что в квалификации мы выступили не очень успешно. Теперь на этой волне будем готовиться к следующему турниру, который пройдет через месяц в Голландии».В зачете по тамблингу отличился М.Малкин, уступивший в финале лишь россиянину Григорию Носкову. Вообще-то Михаил являлся дебютантом Кубка мира, и тем отраднее, что первая же попытка оказалась успешной. А главной целью сезона он определил для себя выступление на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Болгарии. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.02.17 | Просмотров : 74

