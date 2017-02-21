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В Азербайджанском государственном академическом театре

оперы и балета состоялась премьера «Половецких плясок»







В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялась премьера одноактного балета «Половецкие пляски» Александра Бородина. Источником для либретто послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев.







Самира КЯЗИМОВА



Балет «Половецкие пляски», ставший фактически самостоятельным произведением, основан на сюжете памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающем о неудачном походе русского князя против половцев. Для написания оперы «Князь Игорь» Бородин познакомился с сохранившимся в Венгрии фольклором у потомков половцев.

По семейному преданию, род отца Бородина восходил к половецким князьям. Композитор работал над оперой 18 лет, но так и не завершил ее. После его смерти на основе оставшихся рукописей ее дописал Александр Глазунов, а Николай Римский-Корсаков оркестровал большую часть клавира. Впоследствии «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», став отдельным балетным спектаклем, ставились во многих театрах.

Для постановки балета «Половецкие пляски» в Баку руководство Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета пригласило хореографа Михайловского Санкт-Петербургского театра оперы и балета, заслуженного артиста России Сергея Мохначева, который уже много раз приезжал в нашу страну и каждый раз продолжает удивлять публику своими великолепными работами. Художник-хореограф балета — народный художник Азербайджана Рафис Исмайлов, дирижер — народный артист, профессор Ялчин Адыгезалов.

Среди солистов — заслуженные артистки Азербайджана Тамилла Мамедзаде и Алсу Гимадиева, а также Анар Микаилов и Анар Таиров. И они, равно как и остальные участники спектакля, блистательно воплотили на сцене восточные образы балета, отличающегося стихийной силой, поистине ослепительной красочностью, а вместе с тем грацией и пластичностью. Четыре разнохарактерные сцены сливаются в непрерывном действии. Контрастно чередуются плавная пляска девушек, необузданная мужская, стремительная и легкая мальчиков. Заканчивается действо общим темпераментным вихревым танцем.

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялась премьера одноактного балета «Половецкие пляски» Александра Бородина. Источником для либретто послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев.Балет «Половецкие пляски», ставший фактически самостоятельным произведением, основан на сюжете памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающем о неудачном походе русского князя против половцев. Для написания оперы «Князь Игорь» Бородин познакомился с сохранившимся в Венгрии фольклором у потомков половцев.По семейному преданию, род отца Бородина восходил к половецким князьям. Композитор работал над оперой 18 лет, но так и не завершил ее. После его смерти на основе оставшихся рукописей ее дописал Александр Глазунов, а Николай Римский-Корсаков оркестровал большую часть клавира. Впоследствии «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», став отдельным балетным спектаклем, ставились во многих театрах.Для постановки балета «Половецкие пляски» в Баку руководство Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета пригласило хореографа Михайловского Санкт-Петербургского театра оперы и балета, заслуженного артиста России Сергея Мохначева, который уже много раз приезжал в нашу страну и каждый раз продолжает удивлять публику своими великолепными работами. Художник-хореограф балета — народный художник Азербайджана Рафис Исмайлов, дирижер — народный артист, профессор Ялчин Адыгезалов.Среди солистов — заслуженные артистки Азербайджана Тамилла Мамедзаде и Алсу Гимадиева, а также Анар Микаилов и Анар Таиров. И они, равно как и остальные участники спектакля, блистательно воплотили на сцене восточные образы балета, отличающегося стихийной силой, поистине ослепительной красочностью, а вместе с тем грацией и пластичностью. Четыре разнохарактерные сцены сливаются в непрерывном действии. Контрастно чередуются плавная пляска девушек, необузданная мужская, стремительная и легкая мальчиков. Заканчивается действо общим темпераментным вихревым танцем. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.02.17 | Просмотров : 85

