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Мнения экспертов по поводу нового механизма поддержки малоимущих полярно разделились







Социальная защита граждан страны в условиях экономического кризиса остается в числе приоритетных направлений деятельности правительства. Несмотря на реструктуризацию бюджетных расходов, финансирование социальных программ сохранено в полном объеме. Как заявил президент Ильxам Aлиeв на последнем заседании Кабинета министров, стратегическая цель Азербайджана как социального государства остается, невзирая на кризис, неизменной — подтянуть национальные социальные стандарты до лучших европейских и мировых образцов.







Ирада АГАЕВА



Для обеспечения социальной стабильности предпринимаются конкретные меры. С начала года проиндексирована страховая часть трудовых пенсий граждан. Индексация коснулась 94% пенсионеров, или 1,24 млн человек. На реализацию этой акции из бюджета выделено 122,5 млн манатов (10,21 млн манатов ежемесячно). Кроме того, повышены минимальные зарплаты, прожиточный минимум, зарплаты школьных педагогов, успешно прошедших диагностическое оценивание, а также сумма критерия нуждаемости для выплаты социальной адресной помощи малоимущим семьям. Важным событием стало и начало строительства социального жилья для молодых семей. Одновременно создаются новые рабочие места в различных сферах экономики.

Все эти и другие меры направлены на социальную защиту людей, минимизацию последствий экономического кризиса, сопровождающегося инфляцией, повышением цен на продукты питания, одежду, лекарства, услуги, что привело к росту расходов граждан. По данным Госкомстата, в прошлом году уровень инфляции в Азербайджане составил 12,4%. Продукты питания подорожали на 14,7%. За отчетный период население приобрело потребительских товаров на сумму 30,2 млрд манатов, что на 1,5% превышает показатель 2015-го. Расходы населения на непродовольственные товары составили 15,1 млрд манатов (рост по сравнению с 2015 годом — 0,8%), на фармацевтические и медицинские товары — 700 млн манатов.

В соседней России наблюдается аналогичная ситуация: высокая инфляция, рост цен на продукты питания, услуги. Примечательно, что задачи и планы правительств двух стран в этой ситуации схожи: не допустить повышения уровня бедности, обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Для этого вырабатываются антикризисные меры социальной защиты граждан. Скажем, в России недавно анонсирована новая программа адресной продовольственной помощи.

В рамках программы нуждающиеся получат пластиковые карты российской платежной системы «Мир», на которые ежемесячно будут начисляться баллы (эквивалент денежных средств). Ими можно будет расплатиться за еду. В перечень продуктов войдут такие отечественные товары, как хлеб, крупы, яйца, растительное масло, мясо, рыба, молочные и макаронные изделия, овощи, фрукты, сахар, соль, саженцы, корма для животных и другие товары. Купить их можно будет в любом магазине, который будет оснащен терминалом, принимающим карточки «Мир».

Окончательно сумма ежемесячной помощи не определена, но предположительно она может составить 1200 баллов (1200 рублей). Простые подсчеты показывают: если эти предположения окажутся близки к действительности, государству на реализацию программы потребуется более 290 млрд рублей в год.

Кстати, подобная практика поддержки бедных граждан существует на Западе. Есть американская Food Stamp Program (программа льготной покупки продуктов), когда дают ограниченные по потреблению талоны, по которым можно купить продукты. Суть программы в том, что на каждого малоимущего (то есть живущего ниже черты бедности, доход которого ниже $1,6 тыс. в месяц) выделяется определенная сумма, как правило, не превышающая $200 ежемесячно, однако на эти деньги нельзя покупать алкоголь, табак, лекарства, оплачивать жилищные и транспортные услуги. На такие программы выделяются десятки миллиардов долларов ежегодно. Это, помимо прочего, поддерживает американских фермеров.

Пока в Госдуме и правительстве РФ продолжаются обсуждения механизмов реализации подобных шагов. Но инициатива соседей привлекла внимание экспертов в Азербайджане. Возможно ли внедрение системы продуктовых карточек для малоимущих в нашей стране?

По мнению главы Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиба Мамедова, в стране не так уж мало нуждающихся людей, которым не всегда хватает средств на самые необходимые продукты питания. Продуктовые карточки помогли бы в определенной мере улучшить их материальное положение.

«Такая инициатива, — считает он, — будет поддержана в обществе. Но ее реализация потребует больших технических и организационных мер, так как нужно определить, сколько в стране социально незащищенных граждан, нуждающихся в продуктовой помощи. К тому же нужно еще во всех магазинах внедрить информационную систему для использования этих карточек».

Однако с его точкой зрения не согласен доктор экономических наук Вюгар Байрамов, считая нецелесообразным введение продуктовых карточек в Азербайджане. По его мнению, это может привести к различным спекуляциям и обману. Не секрет, что в прошлые годы адресную помощь получали семьи, не относящиеся в категории малоимущих, по фиктивным документам. Такое может повториться и с продкарточками. Лучше повысить размеры пособий и пенсий, как это сделано в случае с вынужденными переселенцами в Азербайджане. Напомним, что, согласно указу президента, с

1 января 2017 года для каждого вынужденного переселенца и приравненных к ним лиц установлено единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов вместо выплаты из госбюджета пособия на продукты питания, а также коммунальные и другие услуги.

Не одобряет предложение по внедрению карточной системы покупки набора продуктов питания и директор Международной школы экономики Азербайджанского государственного экономического университета Анар Рзаев. «Мне кажется, нет необходимости перехода на карточную систему помощи малоимущим. Лучше помочь финансами, чтобы люди могли свободно распоряжаться деньгами — покупать хлеб, кефир, гречку или лекарство. В Азербайджане поступили разумно, когда ввели систему адресной социальной помощи. Человек сам решает, на что ему потратить эти средства. Во всех странах есть бедные, но международные институты рекомендуют государствам выделять им адресную социальную помощь, а не продукты.

Другое дело, — уточняет он, — что сегодня размер адресной социальной помощи не настолько велик, как хотелось бы, но надо исходить из финансовых возможностей бюджета. С развитием экономики и увеличением доходов бюджета ситуация изменится. К тому же для борьбы с бедностью используются различные проекты, один из которых программа «Самоподдержка». Малоимущим семьям выдается определенная сумма под открытие собственного дела. Создание мини-бизнеса помогает обеспечить занятость людей и улучшить материальное положение семей. Это наиболее эффективный способ помощи бедным категориям населения.

Итак, мнения по поводу нового механизма поддержки социально уязвимых категорий населения полярно разделились. Но все наши собеседники едины в одном: этим семьям нужно помогать в той или иной форме, используя новые идеи или опыт зарубежных стран.

Социальная защита граждан страны в условиях экономического кризиса остается в числе приоритетных направлений деятельности правительства. Несмотря на реструктуризацию бюджетных расходов, финансирование социальных программ сохранено в полном объеме. Как заявил президент Ильxам Aлиeв на последнем заседании Кабинета министров, стратегическая цель Азербайджана как социального государства остается, невзирая на кризис, неизменной — подтянуть национальные социальные стандарты до лучших европейских и мировых образцов.Для обеспечения социальной стабильности предпринимаются конкретные меры. С начала года проиндексирована страховая часть трудовых пенсий граждан. Индексация коснулась 94% пенсионеров, или 1,24 млн человек. На реализацию этой акции из бюджета выделено 122,5 млн манатов (10,21 млн манатов ежемесячно). Кроме того, повышены минимальные зарплаты, прожиточный минимум, зарплаты школьных педагогов, успешно прошедших диагностическое оценивание, а также сумма критерия нуждаемости для выплаты социальной адресной помощи малоимущим семьям. Важным событием стало и начало строительства социального жилья для молодых семей. Одновременно создаются новые рабочие места в различных сферах экономики.Все эти и другие меры направлены на социальную защиту людей, минимизацию последствий экономического кризиса, сопровождающегося инфляцией, повышением цен на продукты питания, одежду, лекарства, услуги, что привело к росту расходов граждан. По данным Госкомстата, в прошлом году уровень инфляции в Азербайджане составил 12,4%. Продукты питания подорожали на 14,7%. За отчетный период население приобрело потребительских товаров на сумму 30,2 млрд манатов, что на 1,5% превышает показатель 2015-го. Расходы населения на непродовольственные товары составили 15,1 млрд манатов (рост по сравнению с 2015 годом — 0,8%), на фармацевтические и медицинские товары — 700 млн манатов.В соседней России наблюдается аналогичная ситуация: высокая инфляция, рост цен на продукты питания, услуги. Примечательно, что задачи и планы правительств двух стран в этой ситуации схожи: не допустить повышения уровня бедности, обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Для этого вырабатываются антикризисные меры социальной защиты граждан. Скажем, в России недавно анонсирована новая программа адресной продовольственной помощи.В рамках программы нуждающиеся получат пластиковые карты российской платежной системы «Мир», на которые ежемесячно будут начисляться баллы (эквивалент денежных средств). Ими можно будет расплатиться за еду. В перечень продуктов войдут такие отечественные товары, как хлеб, крупы, яйца, растительное масло, мясо, рыба, молочные и макаронные изделия, овощи, фрукты, сахар, соль, саженцы, корма для животных и другие товары. Купить их можно будет в любом магазине, который будет оснащен терминалом, принимающим карточки «Мир».Окончательно сумма ежемесячной помощи не определена, но предположительно она может составить 1200 баллов (1200 рублей). Простые подсчеты показывают: если эти предположения окажутся близки к действительности, государству на реализацию программы потребуется более 290 млрд рублей в год.Кстати, подобная практика поддержки бедных граждан существует на Западе. Есть американская Food Stamp Program (программа льготной покупки продуктов), когда дают ограниченные по потреблению талоны, по которым можно купить продукты. Суть программы в том, что на каждого малоимущего (то есть живущего ниже черты бедности, доход которого ниже $1,6 тыс. в месяц) выделяется определенная сумма, как правило, не превышающая $200 ежемесячно, однако на эти деньги нельзя покупать алкоголь, табак, лекарства, оплачивать жилищные и транспортные услуги. На такие программы выделяются десятки миллиардов долларов ежегодно. Это, помимо прочего, поддерживает американских фермеров.Пока в Госдуме и правительстве РФ продолжаются обсуждения механизмов реализации подобных шагов. Но инициатива соседей привлекла внимание экспертов в Азербайджане. Возможно ли внедрение системы продуктовых карточек для малоимущих в нашей стране?По мнению главы Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиба Мамедова, в стране не так уж мало нуждающихся людей, которым не всегда хватает средств на самые необходимые продукты питания. Продуктовые карточки помогли бы в определенной мере улучшить их материальное положение.«Такая инициатива, — считает он, — будет поддержана в обществе. Но ее реализация потребует больших технических и организационных мер, так как нужно определить, сколько в стране социально незащищенных граждан, нуждающихся в продуктовой помощи. К тому же нужно еще во всех магазинах внедрить информационную систему для использования этих карточек».Однако с его точкой зрения не согласен доктор экономических наук Вюгар Байрамов, считая нецелесообразным введение продуктовых карточек в Азербайджане. По его мнению, это может привести к различным спекуляциям и обману. Не секрет, что в прошлые годы адресную помощь получали семьи, не относящиеся в категории малоимущих, по фиктивным документам. Такое может повториться и с продкарточками. Лучше повысить размеры пособий и пенсий, как это сделано в случае с вынужденными переселенцами в Азербайджане. Напомним, что, согласно указу президента, с1 января 2017 года для каждого вынужденного переселенца и приравненных к ним лиц установлено единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов вместо выплаты из госбюджета пособия на продукты питания, а также коммунальные и другие услуги.Не одобряет предложение по внедрению карточной системы покупки набора продуктов питания и директор Международной школы экономики Азербайджанского государственного экономического университета Анар Рзаев. «Мне кажется, нет необходимости перехода на карточную систему помощи малоимущим. Лучше помочь финансами, чтобы люди могли свободно распоряжаться деньгами — покупать хлеб, кефир, гречку или лекарство. В Азербайджане поступили разумно, когда ввели систему адресной социальной помощи. Человек сам решает, на что ему потратить эти средства. Во всех странах есть бедные, но международные институты рекомендуют государствам выделять им адресную социальную помощь, а не продукты.Другое дело, — уточняет он, — что сегодня размер адресной социальной помощи не настолько велик, как хотелось бы, но надо исходить из финансовых возможностей бюджета. С развитием экономики и увеличением доходов бюджета ситуация изменится. К тому же для борьбы с бедностью используются различные проекты, один из которых программа «Самоподдержка». Малоимущим семьям выдается определенная сумма под открытие собственного дела. Создание мини-бизнеса помогает обеспечить занятость людей и улучшить материальное положение семей. Это наиболее эффективный способ помощи бедным категориям населения.Итак, мнения по поводу нового механизма поддержки социально уязвимых категорий населения полярно разделились. Но все наши собеседники едины в одном: этим семьям нужно помогать в той или иной форме, используя новые идеи или опыт зарубежных стран. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.02.17 | Просмотров : 77

