Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Николай МАКАРОВ, вице-президент Технического комитета FIG:«Организаторами проделана огромная работа»



В Баку состоялся первый в олимпийском цикле Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. В проведенных в минувший уик-энд соревнованиях принимали участие 85 батутистов и тамблингистов из 15 стран, их выступления оценивались по новым правилам, вступившим в силу в 2017 году. В преддверии соревнований «Вестник Кавказа» побеседовал с первым вице-президентом Технического комитета FIG по прыжкам на батуте, президентом Федерации прыжков на батуте России Николаем МАКАРОВЫМ.







— Каковы ваши впечатление от организации Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу?

— Первое впечатление в том, что организаторами проделана огромная работа, причем профессиональная, грамотная работа. Все новые соревнования у нас будут проводиться по измененным правилам, для нас важно видеть сетку, чтобы отмечать горизонтальные перемещения гимнастов, — и я уже послал президенту Технического комитета FIG по прыжкам на батуте фотографию того, как установлены конструкции на Бакинской арене, пояснив, что именно так их надо устанавливать везде. Сделано все великолепно, батуты отличные, маты вокруг красивые. Видно, что люди думали, как получше показать эти соревнования.

— В следующем году на этой же арене в Баку пройдет чемпионат Европы по прыжкам на батуте. На ваш взгляд, готова ли арена к этому уже сегодня или что-либо требуется улучшить?

— Это станет ясно после проведения данных соревнований по новым правилам. Нынешний старт в Баку очень интересен еще и тем, что позволяет спортсменам готовиться или планировать подготовку к 2019 году. В Баку опять пройдет Кубок мира, и этот турнир уже будет лицензионным на Олимпиаду-2020. Приехать сейчас, за два года, посмотреть, какое здесь самочувствие, как подошли к соревнованиям, — это очень важно. Пока ничего явно улучшать не надо.

— Как вы оцениваете изменения в правилах оценки выступлений — стали ли они более объективными?

— Изменения очень полезны. Они снимают нагрузку с судей, снижают число их обязанностей. Судьи больше не отвлекаются на менее значительные детали выступления — этим будут заниматься или другие судьи, или автоматы, как мы планируем, а это повысит объективность оценок. Если прежде не было видно определенных недочетов, за которые необходимо снижать оценки, то теперь благодаря новой системе мы их видим.

— Были ли какие-либо сложности в связи с введением новых правил?

— Сложности возникли с тем, что судьи не знали, могут ли они судить по новым правилам или нет, и мы долго не могли понять, как будем работать здесь с судьями — будут ли это новые судьи, которые пройдут семинары, или что-то другое. FIG не до всех донесла информацию, что мы можем использовать судей с прошлого цикла из тех, кто участвует в судейских семинарах в этом году. Это, кстати, одна из причин того, что многие страны не стали участвовать в Кубке мира, ведь сейчас, по правилам, за неявку судьи страна платит штраф, а о возможности командировать арбитра — прошлогоднего «семинариста» знали не все.

В Баку состоялся первый в олимпийском цикле Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. В проведенных в минувший уик-энд соревнованиях принимали участие 85 батутистов и тамблингистов из 15 стран, их выступления оценивались по новым правилам, вступившим в силу в 2017 году. В преддверии соревнований «Вестник Кавказа» побеседовал с первым вице-президентом Технического комитета FIG по прыжкам на батуте, президентом Федерации прыжков на батуте России Николаем МАКАРОВЫМ.— Первое впечатление в том, что организаторами проделана огромная работа, причем профессиональная, грамотная работа. Все новые соревнования у нас будут проводиться по измененным правилам, для нас важно видеть сетку, чтобы отмечать горизонтальные перемещения гимнастов, — и я уже послал президенту Технического комитета FIG по прыжкам на батуте фотографию того, как установлены конструкции на Бакинской арене, пояснив, что именно так их надо устанавливать везде. Сделано все великолепно, батуты отличные, маты вокруг красивые. Видно, что люди думали, как получше показать эти соревнования.— Это станет ясно после проведения данных соревнований по новым правилам. Нынешний старт в Баку очень интересен еще и тем, что позволяет спортсменам готовиться или планировать подготовку к 2019 году. В Баку опять пройдет Кубок мира, и этот турнир уже будет лицензионным на Олимпиаду-2020. Приехать сейчас, за два года, посмотреть, какое здесь самочувствие, как подошли к соревнованиям, — это очень важно. Пока ничего явно улучшать не надо.— Изменения очень полезны. Они снимают нагрузку с судей, снижают число их обязанностей. Судьи больше не отвлекаются на менее значительные детали выступления — этим будут заниматься или другие судьи, или автоматы, как мы планируем, а это повысит объективность оценок. Если прежде не было видно определенных недочетов, за которые необходимо снижать оценки, то теперь благодаря новой системе мы их видим.— Сложности возникли с тем, что судьи не знали, могут ли они судить по новым правилам или нет, и мы долго не могли понять, как будем работать здесь с судьями — будут ли это новые судьи, которые пройдут семинары, или что-то другое. FIG не до всех донесла информацию, что мы можем использовать судей с прошлого цикла из тех, кто участвует в судейских семинарах в этом году. Это, кстати, одна из причин того, что многие страны не стали участвовать в Кубке мира, ведь сейчас, по правилам, за неявку судьи страна платит штраф, а о возможности командировать арбитра — прошлогоднего «семинариста» знали не все. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.02.17 | Просмотров : 80

