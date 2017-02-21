Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная В ранге солидного партнера



С 17 по 19 февраля в немецкой Баварии состоялась очередная,

53-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности. На сей раз ее участниками стали более 30 глав государств и правительств, а также свыше 80 министров обороны и иностранных дел.







Владимир СУХОЙ



В центре внимания были такие вопросы, как глобальный миропорядок, будущее европейской безопасности, противодействие терроризму, конфликты в Сирии и Украине, миграционный кризис и изменение климата. Председатель конференции Вольфганг Ишингер обобщил глобальные современные тенденции в области безопасности словами «постправда», «пост-Запад» и «постпорядок».

17 февраля глава азербайджанской делегации на Мюнхенской конференции президент Ильxам Aлиeв принял участие в круглом столе на тему «На пути к ценовой стабильности: возвращение ОПЕК и нефтяная геополитика». В своей речи Aлиeв говорил о диверсификации как основе энергетической безопасности и о том, что Азербайджан в настоящее время — надежный поставщик нефтегазовых ресурсов на мировые рынки. Коснувшись проекта «Южного газового коридора», президент отметил, что, являясь крупнейшим инфраструктурным проектом в Европе, он формирует абсолютно новое региональное сотрудничество между странами региона: Грузией, Азербайджаном, Турцией и государствами ЕС: Грецией, Болгарией, Италией и, возможно, Албанией. По прогнозам, если удастся избежать искусственно созданных препятствий, проект будет завершен к 2020 году.

Ильxам Aлиeв выступил также на сессии «Линии разлома в Евразии», провел ряд важных встреч. Он, в частности, встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Мухаммедом Гани, президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович и министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

Необходимо отметить, что Мюнхенская конференция по безопасности рассматривается Азербайджаном как важная трибуна в деле укрепления имиджа страны как солидного партнера, надежного производителя и поставщика нефти и газа. Азербайджан не скрывает, что хочет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Сегодня некоторые европейские страны 30-40% своей потребности в нефти обеспечивают за счет Азербайджана. В целом же доля азербайджанских энергоресурсов на рынке Европы уже превышает 5%. Баку делает все возможное, чтобы добиться такого положения и в регионе, и в Европе, и в мире, чтобы все страны могли доверять ей.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялись также важные переговоры и контакты по другой, главной для Азербайджана теме — Нагорному Карабаху. В частности, состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна, организованная сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. По ее итогам посредники выступили с совместным заявлением по так называемому «референдуму» в Нагорном Карабахе.

В заявлении говорится: «Ни одна страна в мире не признает Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства. Мы не принимаем результаты референдума 20 февраля как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха. Результаты референдума ни в коей мере не предрешают окончательный статус Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров для достижения долгосрочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Ранее на вопрос портала «Москва–Баку» об отношении МИД России к предстоящему «рефендуму», а также о том, может ли «референдум» повлиять на переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию, Департамент информации и печати МИД России ответил следующее: «Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса. При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого «конституционного референдума».

В заключение данной темы хочу сделать небольшой комментарий. Руководство Азербайджана, Министерство иностранных дел страны постоянно заявляют о том, что высоко оценивают роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и ждут от Москвы решительных действий.

Не секрет, что Россия — ключевой игрок в регионе, ее мнение очень важно для всех государств. Без посреднических возможностей России данный конфликт практически невозможно решить. В Баку сегодня считают, что у России есть все возможности выйти на авансцену и предпринять усилия, которые сдвинут с мертвой точки переговорный процесс по Карабаху и будут очень высоко оценены во всем мире.

Официальная позиция России известна: она признает территориальную целостность Азербайджана. А что касается методов урегулирования, то, конечно же, никто не хочет, чтобы проливалась кровь. Необходимо обеспечить мирный вывод армянских войск из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. Это позиция Азербайджана и всех посредников в данном вопросе. Вопрос остается открытым: как этого добиться?



moscow-baku.ru

С 17 по 19 февраля в немецкой Баварии состоялась очередная,53-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности. На сей раз ее участниками стали более 30 глав государств и правительств, а также свыше 80 министров обороны и иностранных дел.В центре внимания были такие вопросы, как глобальный миропорядок, будущее европейской безопасности, противодействие терроризму, конфликты в Сирии и Украине, миграционный кризис и изменение климата. Председатель конференции Вольфганг Ишингер обобщил глобальные современные тенденции в области безопасности словами «постправда», «пост-Запад» и «постпорядок».17 февраля глава азербайджанской делегации на Мюнхенской конференции президент Ильxам Aлиeв принял участие в круглом столе на тему «На пути к ценовой стабильности: возвращение ОПЕК и нефтяная геополитика». В своей речи Aлиeв говорил о диверсификации как основе энергетической безопасности и о том, что Азербайджан в настоящее время — надежный поставщик нефтегазовых ресурсов на мировые рынки. Коснувшись проекта «Южного газового коридора», президент отметил, что, являясь крупнейшим инфраструктурным проектом в Европе, он формирует абсолютно новое региональное сотрудничество между странами региона: Грузией, Азербайджаном, Турцией и государствами ЕС: Грецией, Болгарией, Италией и, возможно, Албанией. По прогнозам, если удастся избежать искусственно созданных препятствий, проект будет завершен к 2020 году.Ильxам Aлиeв выступил также на сессии «Линии разлома в Евразии», провел ряд важных встреч. Он, в частности, встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Мухаммедом Гани, президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович и министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.Необходимо отметить, что Мюнхенская конференция по безопасности рассматривается Азербайджаном как важная трибуна в деле укрепления имиджа страны как солидного партнера, надежного производителя и поставщика нефти и газа. Азербайджан не скрывает, что хочет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Сегодня некоторые европейские страны 30-40% своей потребности в нефти обеспечивают за счет Азербайджана. В целом же доля азербайджанских энергоресурсов на рынке Европы уже превышает 5%. Баку делает все возможное, чтобы добиться такого положения и в регионе, и в Европе, и в мире, чтобы все страны могли доверять ей.На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялись также важные переговоры и контакты по другой, главной для Азербайджана теме — Нагорному Карабаху. В частности, состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна, организованная сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. По ее итогам посредники выступили с совместным заявлением по так называемому «референдуму» в Нагорном Карабахе.В заявлении говорится: «Ни одна страна в мире не признает Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства. Мы не принимаем результаты референдума 20 февраля как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха. Результаты референдума ни в коей мере не предрешают окончательный статус Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров для достижения долгосрочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».Ранее на вопрос портала «Москва–Баку» об отношении МИД России к предстоящему «рефендуму», а также о том, может ли «референдум» повлиять на переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию, Департамент информации и печати МИД России ответил следующее: «Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса. При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого «конституционного референдума».В заключение данной темы хочу сделать небольшой комментарий. Руководство Азербайджана, Министерство иностранных дел страны постоянно заявляют о том, что высоко оценивают роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и ждут от Москвы решительных действий.Не секрет, что Россия — ключевой игрок в регионе, ее мнение очень важно для всех государств. Без посреднических возможностей России данный конфликт практически невозможно решить. В Баку сегодня считают, что у России есть все возможности выйти на авансцену и предпринять усилия, которые сдвинут с мертвой точки переговорный процесс по Карабаху и будут очень высоко оценены во всем мире.Официальная позиция России известна: она признает территориальную целостность Азербайджана. А что касается методов урегулирования, то, конечно же, никто не хочет, чтобы проливалась кровь. Необходимо обеспечить мирный вывод армянских войск из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. Это позиция Азербайджана и всех посредников в данном вопросе. Вопрос остается открытым: как этого добиться? TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.02.17 | Просмотров : 76

