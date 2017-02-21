С 17 по 19 февраля в немецкой Баварии состоялась очередная,
53-я
по счету Мюнхенская конференция по безопасности. На сей раз ее
участниками стали более 30 глав государств и правительств, а также свыше
80 министров обороны и иностранных дел.
Владимир СУХОЙ
В центре внимания были такие вопросы, как глобальный миропорядок, будущее европейской безопасности, противодействие терроризму, конфликты в Сирии и Украине, миграционный кризис и изменение климата. Председатель конференции Вольфганг Ишингер обобщил глобальные современные тенденции в области безопасности словами «постправда», «пост-Запад» и «постпорядок».
17 февраля глава азербайджанской делегации на Мюнхенской конференции президент Ильxам Aлиeв принял участие в круглом столе на тему «На пути к ценовой стабильности: возвращение ОПЕК и нефтяная геополитика». В своей речи Aлиeв говорил о диверсификации как основе энергетической безопасности и о том, что Азербайджан в настоящее время — надежный поставщик нефтегазовых ресурсов на мировые рынки. Коснувшись проекта «Южного газового коридора», президент отметил, что, являясь крупнейшим инфраструктурным проектом в Европе, он формирует абсолютно новое региональное сотрудничество между странами региона: Грузией, Азербайджаном, Турцией и государствами ЕС: Грецией, Болгарией, Италией и, возможно, Албанией. По прогнозам, если удастся избежать искусственно созданных препятствий, проект будет завершен к 2020 году.
Ильxам Aлиeв выступил также на сессии «Линии разлома в Евразии», провел ряд важных встреч. Он, в частности, встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Мухаммедом Гани, президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович и министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.
Необходимо отметить, что Мюнхенская конференция по безопасности рассматривается Азербайджаном как важная трибуна в деле укрепления имиджа страны как солидного партнера, надежного производителя и поставщика нефти и газа. Азербайджан не скрывает, что хочет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Сегодня некоторые европейские страны 30-40% своей потребности в нефти обеспечивают за счет Азербайджана. В целом же доля азербайджанских энергоресурсов на рынке Европы уже превышает 5%. Баку делает все возможное, чтобы добиться такого положения и в регионе, и в Европе, и в мире, чтобы все страны могли доверять ей.
На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялись также важные переговоры и контакты по другой, главной для Азербайджана теме — Нагорному Карабаху. В частности, состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна, организованная сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. По ее итогам посредники выступили с совместным заявлением по так называемому «референдуму» в Нагорном Карабахе.
В заявлении говорится: «Ни одна страна в мире не признает Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства. Мы не принимаем результаты референдума 20 февраля как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха. Результаты референдума ни в коей мере не предрешают окончательный статус Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров для достижения долгосрочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».
Ранее на вопрос портала «Москва–Баку» об отношении МИД России к предстоящему «рефендуму», а также о том, может ли «референдум» повлиять на переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию, Департамент информации и печати МИД России ответил следующее: «Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса. При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого «конституционного референдума».
В заключение данной темы хочу сделать небольшой комментарий. Руководство Азербайджана, Министерство иностранных дел страны постоянно заявляют о том, что высоко оценивают роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и ждут от Москвы решительных действий.
Не секрет, что Россия — ключевой игрок в регионе, ее мнение очень важно для всех государств. Без посреднических возможностей России данный конфликт практически невозможно решить. В Баку сегодня считают, что у России есть все возможности выйти на авансцену и предпринять усилия, которые сдвинут с мертвой точки переговорный процесс по Карабаху и будут очень высоко оценены во всем мире.
Официальная позиция России известна: она признает территориальную целостность Азербайджана. А что касается методов урегулирования, то, конечно же, никто не хочет, чтобы проливалась кровь. Необходимо обеспечить мирный вывод армянских войск из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. Это позиция Азербайджана и всех посредников в данном вопросе. Вопрос остается открытым: как этого добиться?moscow-baku.ru