Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Президент Азербайджана Ильxам AЛИEВ:«Прежде всего должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана»



Как уже сообщалось, 8 февраля президент Азербайджана Ильxам Aлиeв дал интервью телеканалу «Аль-Джазира». Предлагаем вниманию читателей данное интервью, распространенное агентством АЗЕРТАДЖ.







— Господин президент, здравствуйте. Начнем с карабахской проблемы. Эта проблема вызывает напряженность в регионе и оказывает влияние на все сферы жизни Азербайджана. На какой стадии находятся попытки ее урегулирования, как вы их оцениваете?

— Прежде всего, конечно, хочу проинформировать аудиторию об истории данного вопроса. Карабах является древней и исторической частью Азербайджана. Азербайджанцы на протяжении многих веков жили и творили на этой земле. В начале XIX века в результате русско-персидской войны северная часть Азербайджана вошла в состав Российской империи. Армяне же были переселены из Ирана и Восточной Анатолии на азербайджанские земли, территорию, ныне именуемую Нагорным Карабахом. В начале ХХ века в результате большевистской революции Азербайджан стал частью Советского Союза, после чего советское правительство приняло решение о создании Нагорно-Карабахской автономной области, так как после переселения в XIX веке

70 процентов населения этой области составляли армяне, а 30 процентов — азербайджанцы. Таким образом, эта древняя и неотъемлемая часть Азербайджана получила статус автономии, и накануне распада Советского Союза армянские сепаратисты при поддержке Армении развернули в Нагорном Карабахе сепаратистское движение, совершили нападения на мирное азербайджанское население, сожгли наши села, разрушили дома и оккупировали не только Нагорный Карабах, но и семь районов, прилегающих к Нагорно-Карабахской автономной области. В результате этой агрессии и оккупации более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами на собственных землях. Международные организации приняли множество постановлений и резолюций, в частности, Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие безотлагательного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских земель. К сожалению, те, кто приняли эти резолюции, не уважают своих решений, потому что уже более 20 лет они остаются на бумаге, не исполняются, и здесь мы становимся свидетелями политики двойных стандартов в отношении Азербайджана. Ведь в ряде случаев постановления Совета Безопасности ООН исполняются в течение нескольких дней. Что же касается нашего вопроса, то прошло уже более

20 лет. Армения игнорирует эти резолюции, а также постановления других международных организаций. Аналогичные постановления были приняты также Организацией исламского сотрудничества, Европейским парламентом, Парламентской ассамблеей Совета Европы, Движением неприсоединения. Все эти постановления и резолюции требуют восстановления территориальной целостности Азербайджана. Каким же нам видится путь урегулирования конфликта? Эта позиция основана не только на наших взглядах, но и на международном праве, связанном с урегулированием конфликта. Прежде всего должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана, армянские оккупационные силы должны быть выведены с захваченных территорий, азербайджанцы должны иметь право вернуться на все оккупированные территории, в том числе в Нагорный Карабах. После этого в регионе установится мир. Вне рамок территориальной целостности Азербайджана не может быть принято никакое решение. Азербайджан никогда не согласится на независимость Нагорного Карабаха.

Хочу также добавить, что ни одна страна в мире, в том числе Армения, совершившая геноцид против азербайджанцев, не признает Нагорный Карабах как независимую страну. Кроме того, армяне разрушили все наши исторические памятники, музеи, мечети. Разрушение мечетей в Агдаме и Шуше является сегодня наглядным подтверждением армянских зверств. Это — атаки не только на историческое наследие Азербайджана, но и на исламские ценности, исламское историческое наследие. Поэтому попытки Армении, направленные порой на укрепление или нормализацию отношений с некоторыми мусульманскими странами, вызывают большое удивление. Считаем, что резолюции Организации исламского сотрудничества, открыто признающей Армению агрессором, должны стать основным посланием для всех мусульманских стран, намеренных развивать отношения с Арменией.

— Азербайджан обладает богатыми энергетическими источниками в области нефти и газа. За последние

10 лет Азербайджан добился большого экономического скачка и развития в этой сфере. Однако падение в последние годы цен на нефть отразилось на бюджете, создало некоторые проблемы для экономики и уровня доходов. Какие меры в связи с этим принимает и какие еще меры планирует принять Азербайджан, в частности, для устранения в будущем влияния цен на нефть и газ?

— Наша политика всегда была основана на таком очень важном факторе, что нефть является для нас не целью, а средством для развития страны. Поэтому в период, когда цены на нефть были очень высокими, мы использовали доходы от продажи нефти для вложения инвестиций в инфраструктуру. За минувшие более чем десять лет была модернизирована, можно сказать, вся инфраструктура Азербайджана. Проложены новые дороги, построены шесть международных аэропортов. Строится крупнейший на Каспии морской порт, введены в строй 26 электростанций, 3000 школ, более 600 больниц, в сельское хозяйство вложены инвестиции на сумму, исчисляющуюся сотнями миллионов долларов. Общая сумма вложенных в Азербайджан как иностранных, так и местных инвестиций составляет примерно 200 миллиардов долларов. Поэтому мы создали прочную базу для развития, не зависящего от нефтяного и газового факторов, и возможности для инвестирования частного сектора, оказания содействия диверсификации экономики страны. С падением цен на нефть в 3-4 раза, конечно, как вы правильно отметили, сократились и наши доходы. Но благодаря предпринятым нами шагам по диверсификации экономики и с помощью финансовых ресурсов, накопленных в Нефтяном фонде, нам удалось избежать больших последствий кризиса. Должен также сказать, что в бюджете прошлого года цена барреля нефти была взята в размере 25 долларов и в то время цена одного барреля составляла около 40 долларов. В бюджете этого года цена барреля нефти заложена на уровне 40 долларов, а сейчас эта цена составляет примерно 55 долларов. Поэтому мы смогли застраховаться от рисков с точки зрения бюджетной политики. В то же время нынешняя ситуация требует от нас уделять больше внимания диверсификации. Прежде всего мы используем наше географическое положение для того, чтобы стать глобальным транспортным узлом. Мы создаем железнодорожное сообщение между соседними регионами — Восток–Запад, Север–Юг. Азербайджан уже превратился в важную транзитную страну. Мы также вкладываем крупные инвестиции в сельское хозяйство и в предстоящие годы намерены, по меньшей мере, вдвое увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. В минувший период мы также вкладывали инвестиции в сферу высоких технологий, и сегодня Азербайджан является страной-членом космического клуба. Мы создали космическую промышленность, и современные технологии позволят нам сократить зависимость от нефти и газа. Большая работа проделана и в области образования. Грамотность у нас составляет, можно сказать, 100 процентов, у нас очень грамотное население, способное внести и уже вносящее значительный вклад в экономическое развитие страны.



Одним из основных направлений нашей экономической политики была экономическая независимость, так как иначе трудно было бы проводить независимую политику. Сохранение внешнего долга на низком уровне –примерно 20 процентов — позволяет нам рассчитывать только на собственные ресурсы. Мы не зависим от долгов и кредитов международных организаций. Поэтому считаю, что среди нефтедобывающих стран Азербайджан входит в число государств, успешно справившихся с кризисом. Но, конечно, еще многое предстоит сделать. У нас большой потенциал в области туризма, это тоже принесет нам доходы, исчисляющиеся миллиардами долларов. Сегодня нас лучше знают в мире, а благодаря телевизионному каналу «Аль-Джазира» нас лучше знают и в арабском мире, так как вы подготовили несколько передач, посвященных Азербайджану. Уже проводится работа, связанная и с диверсификацией экономики. Сегодня, можно сказать, 70 процентов валового внутреннего продукта приходятся на долю ненефтяного сектора. Очередная цель — диверсификация нашего экспорта. Что касается нефти и газа, то у нас есть ресурсы и на предстоящие десятилетия. Конечно, это станет дополнительной поддержкой нашей финансовой стабильности, принесет нам доходы, и мы вновь направим эти доходы на инвестирование инфраструктуры и человеческого капитала.

— Господин президент, Азербайджан занимает стратегическое положение в Евразии и обладает гигантскими энергетическими ресурсами. Какую работу вы планируете осуществить в настоящее время и в будущем для укрепления позиций Азербайджана в энергетической и транспортной сферах?

— Что касается наших энергетических ресурсов, то считаю, что мы успешно осуществляем энергетическую политику. У нас диверсифицированная сеть нефте- и газопроводов. Мы располагаем двумя нефтепроводами, соединяющими нас с Черным морем, и одним трубопроводом, соединяющим со Средиземным морем. Это означает диверсификацию поставок нефти, а также то, что запасы нефти будут служить Азербайджану в предстоящие несколько десятилетий. Все эти проекты, связанные с добычей нефти, уже реализованы. Таким образом мы уже на сто процентов можем быть уверены в том, что существующей инфраструктуры будет достаточно для нас и других. Кстати, мы уже транспортируем нефть из Центральной Азии через территорию Азербайджана танкерами по Каспийскому морю и по системе наших трубопроводов в Европу, на международные рынки.

Очередной этап развития начался, когда мы открыли гигантские газовые месторождения. Нам необходимо было привлечь инвестиции, а также построить газопроводы. Таким образом данный процесс начался несколько лет назад, и сегодня мы реализуем проект «Южный газовый коридор», считающийся крупнейшим или одним из крупнейших инфраструктурных проектов Европы. Он включает строительство трех трубопроводов, соединяющих Азербайджан с европейскими рынками посредством соседних с нами стран. Первый — это Южно-Кавказский трубопровод между Азербайджаном и Грузией. Второй — Трансанатолийский трубопровод — TANAP. Этот трубопровод тянется от грузино-турецкой границы до турецко-греческой границы и проходит через всю территорию Турции. Третий — Трансадриатический трубопровод — ТАР. Он тянется от греческо-турецкой границы до Албании, а затем по дну Адриатического моря идет в Италию. Таким образом, это — единый проект трубопроводов, разделенный на отдельные части.

Одновременно разработка гигантского газового месторождения в Азербайджане делает данный проект одним из крупнейших в Европе. Общий объем инвестиций оценивается в сумму примерно 40 миллиардов долларов, а может, и больше. Данный проект создаст нам возможность для разработки всех наших газовых месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также поставок газа в страны, расположенные вдоль маршрута трубопровода, и европейским потребителям. Потому что Европа больше нуждается в газе. Ее экономика потребует большего газоснабжения, а сегодня оно ограничивается имеющимися источниками. Таким образом, наш источник — новый и крупный. Мы взяли на себя лидерство в этом проекте и надеемся, что в следующем году будут осуществлены 3 из 4 сегментов Южного газового коридора. Для завершения последнего сегмента — Трансадриатического трубопровода потребуется чуть больше времени. Это — проект энергетической безопасности, и диверсификация энергии позволит нам снабжать потребителей газом на протяжении, по меньшей мере, 100 лет.

Наши энергетические проекты, по существу, придали импульс реализации транспортных проектов, так как если вы обратите внимание на маршрут транспортной сети, то увидите, что он совпадает с маршрутом газопровода. У нас благоприятное географическое положение, но без инфраструктуры оно не имеет никакого значения. Даже сама инфраструктура не имеет никакого значения без регионального сотрудничества. Поэтому наша политика заключалась, прежде всего, во вложении инвестиций в инфраструктуру.

В настоящее время мы строим крупнейший на Каспии морской порт, грузоперевалочная способность которого составляет 25 миллионов тонн, построили 6 международных аэропортов, и Азербайджан уже становится воздушным транспортным узлом. Мы построили автомагистрали, соединяющие Азербайджан со всеми соседними странами. Мы модернизируем наши железные дороги для того, чтобы добиться более быстрой доставки. Мы также построили судостроительный завод. Сейчас на этом заводе производятся суда и танкеры для наших нужд на Каспийском море.

Таким образом, это была часть работы. Вторая часть заключалась в достижении соглашения с соседями, так как для транзита товаров необходимо взаимодействие с соседями. Это был один из приоритетов нашей политики. Таким образом, мы наладили очень хорошие деловые связи с соседями и сегодня реализуем проект «Транспортный коридор Восток–Запад». Первый контейнерный поезд из Китая уже проследовал в Европу через территорию Азербайджана. Надеемся, что в этом году мы отметим открытие прямой транспортной сети из Азии в Европу. А это сократит расстояние вдвое — с 30-35 дней до 14 дней — до двух недель. Сейчас мы также работаем с соседями над коридором Юг–Север. Данный проект позволит Азербайджану стать крупной транзитной страной для Пакистана, Индии, Северной Европы. Мы уже выполнили свое обязательство, связанное с проектом коридора Юг–Север. Мы построили необходимую инфраструктуру и железнодорожные линии. Ждем, когда соседи завершат деятельность и работы на своей территории. Поэтому через несколько лет Азербайджан станет одним из важнейших транспортных пунктов назначения для транзитных перевозок, от которых мы будем получать большую прибыль. Однако речь здесь идет не только о прибыли, так как транзитная деятельность означает еще и сотрудничество. Ведь поддерживая такие отношения с соседями, вы вкладываете инвестиции в стабильность, сотрудничество, прогнозируемость. Все страны региона становятся связаны друг с другом. Это хорошо, так как такая взаимосвязь — один из факторов стабильности.

— Расскажите, пожалуйста, о совместных проектах с Турцией.

— Конечно, мы реализуем энергетические и транспортные проекты в условиях тесного сотрудничества с Турцией. Турция — братская для нас страна. У нас очень тесные отношения. Турция и Азербайджан, в том числе наша дружба, являются фактором, представляющим не только региональное, но и глобальное значение, так как энергетические ресурсы Азербайджана первым делом обеспечивают дополнительной энергией Турцию, в то же время эти энергетические ресурсы поставляются через Турцию на международные рынки. Наш основной нефтепровод ведет в Джейхан, на побережье Средиземного моря. Так же как и TANAP — Трансанатолийский трубопровод. Это название само по себе свидетельствует о сути трубопровода. Поэтому турецко-азербайджанское партнерство в транспортном и энергетическом секторах очень важно для реализации этих гигантских проектов, а политические связи высокого уровня между нашими странами и братские отношения между двумя народами являются основным фактором для успешной реализации проекта.

— Азербайджан уже более 25 лет как восстановил свою независимость. За эти годы, благодаря крупным проектам, он превратился из малоизвестной страны в важное государство региона, и не учитывать это невозможно.Что Вы думаете о будущем Азербайджана? Каким бы Вы хотели его видеть?

— Прежде всего хочу сказать, что эти 25 лет были годами успешного развития. Возможно, за исключением первых двух лет, когда ситуация была очень сложной, шла гражданская война, — в эти годы мы столкнулись с экономическими трудностями, большими проблемами. Но после избрания в 1993 году азербайджанским народом Гeйдapа Aлиeва президентом ситуация изменилась. С 1993 года мы стали развиваться как по-настоящему независимая страна. Нам многое предстояло сделать, так как экономическое положение Азербайджана было очень тяжелым. Наша промышленность находилась в стагнации, инфляция превышала 1000 процентов, царила бедность, не было никаких инвестиций, средств, прервались традиционные связи со всеми рынками бывшего Советского Союза. Вдобавок армянская агрессия, оккупация наших земель, 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев. В тот период Азербайджан находился в очень сложном положении. Но с 1993 года каждый год можно считать успешным. Сегодня наша страна пользуется уважением на международной арене. Несколько лет назад абсолютным большинством членов ООН, 155 странами мы были избраны членом Совета Безопасности ООН. Это стало самым высоким показателем поддержки, оказанной миром Азербайджану, уважения к нему. Таким образом, работа, проделанная в годы независимости, действительно очень значима. Наши планы на будущее, связанные как с политическим, так и экономическим развитием, очень ясны, и это известно общественности. Мы и дальше будем идти по пути развития, модернизации. Устойчивое развитие Азербайджана должно быть основано не на нефти и газе, а на знаниях, технологиях, образовании, ненефтяном секторе. Мы полностью изменим энергетическую и транспортную карту региона, что, в свою очередь, создаст большие возможности для народов региона, потому что инициированные нами проекты как в транспортном, так и энергетическом секторах создают тысячи, десятки тысяч рабочих мест не только в Азербайджане, но и во всех странах, привлеченных к данному проекту. Мы и дальше будем привержены нашим традиционным ценностям, ценностям, доставшимся нам в наследство от предков. В этом и заключается источник нашей силы, и мы очень активно оберегаем наши традиционные ценности от любых внешних воздействий, попыток посредством глобализации оказать влияние на политическое или экономическое развитие Азербайджана. Мы и дальше будем беречь нашу идентичность, независимость и построим более могущественное государство, чье мнение будет даже более важным, чем сегодня. Мы живем достойно. Мы гордимся нашей страной и намерены в будущем еще более усилить эти позитивные тенденции.

— Господин президент, 2017 год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности». Как это событие отразится на Азербайджане и связях с исламскими странами?

— Азербайджан — часть исламской цивилизации, и мы гордимся этим. Мы гордимся нашими историческими, религиозными памятниками. Могу вам сказать, что во времена Советского Союза в Азербайджане функционировало менее 20 мечетей, так как в период атеизма подавляющее большинство наших храмов было разрушено. А сегодня у нас более 2000 мечетей. Они построены в годы независимости. Мы не только построили их, но и отреставрировали наши исторические места, все мечети. Одна из древнейших мечетей мусульманского мира находится в Азербайджане, древнем городе Шамахе. Шамахинская мечеть построена в 743 году. Таковы наша история и культура. Наша цель заключается, прежде всего, в укреплении единства в мусульманском мире. Объявление «Года исламской солидарности» означает именно это.

Считаю, что сегодня мусульманский мир нуждается в единстве больше, чем когда-либо. Думаю, что Азербайджан играет важную роль в этом направлении. Именно об этом свидетельствует организация

IV Исламских игр солидарности, так как это не только спорт, не только праздник спортсменов, это объединит молодежь мусульманского мира. Она приедет в Баку, увидит нашу страну, наладит связи, которые помогут всей мусульманской молодежи укрепить связи между странами. Мы очень обеспокоены ростом исламофобских тенденций, преподнесением Ислама некоторыми международными медиа-органами как религии террора. Больше всех от террора пострадали именно мусульмане. У нас древняя цивилизация, ценности, заслуги перед миром. Мы должны продемонстрировать это. Азербайджан проводит в европейских странах большую работу, мы организуем выставки, презентации, пропагандируем исламскую культуру, показывая таким образом, что обладаем древней цивилизацией, и одновременно укрепляем тем самым мусульманскую солидарность в Азербайджане. Вообще, в Азербайджане между представителями всех религий есть прочное единство. Мы живем в условиях мира и никогда не допускаем дискриминации. Вот путь, ведущий вперед. Мусульманские страны относятся к нам с огромным уважением. Организация исламского сотрудничества неоднократно проводила в Азербайджане многочисленные мероприятия. Она полностью поддерживает нас в армяно-азербайджанском конфликте. Таковы наши планы. Тем самым мы хотим сделать еще больше, чтобы достичь различных целей, внести вклад в укрепление единства в мусульманском мире, еще больше усилить солидарность в Азербайджане и преподнести всему миру Ислам как религию мира и культуры.

— В ближайшее время Вы совершите визит в Катар. Какова цель визита? В налаживании более тесных связей с арабскими странами? Может ли данный визит считаться началом более тесных связей с арабскими и исламскими странами?

— Азербайджан стремится к хорошим отношениям со всеми соседями, и считаю, что мы добились этого, так как это важно для любой страны. Мы живем в окружении соседей и не являемся изолированной страной. У нас очень активные отношения со всеми соседями, кроме Армении. Как я уже отметил, мы имеем многочисленные проекты с Турцией, являющейся нашим самым крупным партнером. У нас также много проектов с Грузией, Россией, Ираном.

Считаю, что эти годы независимости отчетливо показали всем странам, в том числе нашим соседям, что мы намерены укреплять дружбу и сотрудничество. Однако мы не хотим, чтобы кто-то пытался вмешиваться в наши внутренние дела. Если такое происходит, мы демонстрируем очень жесткую позицию. Но, к счастью, сегодня в мире и регионе в широком смысле уже принимается, что Азербайджан проводит свою политику. Эта политика основана на наших национальных интересах. Если наши интересы совпадают с интересами наших соседей, то это хорошо. Если не совпадают, то главное для нас — собственные интересы. Это касается и наших отношений с отмеченными вами соседними странами, а также европейскими странами и Западом в целом. Мы поддерживаем очень хорошие деловые отношения со многими европейскими странами. Мы подписали с 9 государствами — членами Европейского союза соглашения о стратегическом партнерстве и в ближайшее время приступим к переговорам с Европейским союзом в связи с новым соглашением. На Западе также хорошо понимают, что у Азербайджана свой путь, и эта политика не направлена против кого-либо. Напротив, считаю, что большинство наших инициатив позволило ослабить напряженность в регионе.

В последние годы и месяцы в отношениях некоторых стран региона возникли сложности. Однако наша политика всегда основана на том, как смягчить эти трудности, как помочь этим странам нормализовать отношения. Мы видим, что это оправдывает себя.

Что касается отношений с арабским миром, должен сказать, что эти отношения всегда были приоритетом для нас. Я совершил официальные визиты во многие арабские страны. У нас отличные политические отношения. Могу вам сказать, что Организация исламского сотрудничества продемонстрировала большую солидарность по вопросу оккупированных территорий Азербайджана, и мы высоко ценим это. Отношения с Катаром для нас также имеют большое значение, и вы верно отметили, что это — двусторонний формат, а также формат сотрудничества со странами Залива. Мои успешные визиты в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и многие другие арабские страны и запланированный визит в Катар усилят это сотрудничество. Мы хотим, чтобы к нам приезжало больше людей из арабских стран. Вам, наверное, известно, что недавно мы отменили все визовые требования для граждан Совета сотрудничества стран Залива. Его величество Эмир Катара посетил Азербайджан с официальным визитом. А сейчас моя очередь. У нас очень хорошие, я бы сказал, дружеские личные отношения с Его величеством. Мы работаем над многими экономическими проектами. В ходе визита Его величества в Баку мы пришли к договоренности о создании совместной экономической комиссии, которая уже приступила к деятельности. Недавно с визитом в Баку находился министр иностранных дел Катара, и они провели эту встречу. Основное внимание комиссия сосредоточит на практических вопросах экономического сотрудничества. Мы хотим повысить уровень взаимной торговли. Мы хотим больше экспортировать в Катар продукцию, которую вы покупаете в других странах, а также больше импортировать. Одновременно мы ведем переговоры о сотрудничестве, связанном с совместными инвестиционными проектами. Наверное, можно создать совместную структуру для инвестиций, так как порой бывает, что Катар и Азербайджан являются соинвесторами в некоторых странах, но это не делается путем координированной политики, а, как говорится, осуществляется посредством индивидуальных шагов. Однако мы можем координировать это и вместе выйти на новые рынки со своими инвестициями.

Мы — сильные страны, и, конечно, важным фактором сотрудничества с нашими арабскими братьями являются связи между народами. Потому что мы хотим, чтобы нас лучше узнали в арабском мире. Мы — молодая страна, нам всего 25 лет. Мы были отделены от мусульманского мира железным занавесом Советского Союза. 25 лет — это хороший, но молодой возраст, нас должны узнать, и мы можем добиться этого посредством политических, экономических, культурных связей. Это будет хорошо для нас и, считаю, для наших арабских партнеров и еще раз послужит нашим экономическим, политическим интересам, усилит единство мусульманского мира. Считаю, что объявленный нами в этом году «Год исламской солидарности» окажет содействие в осуществлении данной работы.

— Господин президент, хотели бы Вы обратиться к арабскому миру? Что бы Вы хотели сказать арабскому народу?

— Я желаю нашим арабским братьям мира, стабильности, прогресса, успехов. В арабском мире есть прекрасные примеры современного развития, созидания, и братская для нас страна — Катар служит одним из таких примеров. Вы очень привязаны к своим традициям, корням. В то же время вы превратили страну в одно из ведущих государств мира с точки зрения показателей экономического развития, внутреннего валового продукта на душу населения. Ваша страна оказывает содействие многим мусульманам и мусульманским странам помощью, кредитами и инвестициями. Считаю, что все мы, представители мусульманских стран, можем воспользоваться этим замечательным примером развития. Хочу сказать, что Азербайджан — ваш брат, мы привержены исламской солидарности и единству и проводим большую работу в этом направлении. Одновременно, обращаясь к многомиллионной зрительской аудитории канала «Аль-Джазира», хотел бы пригласить всех наших братьев в Азербайджан.

Как уже сообщалось, 8 февраля президент Азербайджана Ильxам Aлиeв дал интервью телеканалу «Аль-Джазира». Предлагаем вниманию читателей данное интервью, распространенное агентством АЗЕРТАДЖ.— Прежде всего, конечно, хочу проинформировать аудиторию об истории данного вопроса. Карабах является древней и исторической частью Азербайджана. Азербайджанцы на протяжении многих веков жили и творили на этой земле. В начале XIX века в результате русско-персидской войны северная часть Азербайджана вошла в состав Российской империи. Армяне же были переселены из Ирана и Восточной Анатолии на азербайджанские земли, территорию, ныне именуемую Нагорным Карабахом. В начале ХХ века в результате большевистской революции Азербайджан стал частью Советского Союза, после чего советское правительство приняло решение о создании Нагорно-Карабахской автономной области, так как после переселения в XIX веке70 процентов населения этой области составляли армяне, а 30 процентов — азербайджанцы. Таким образом, эта древняя и неотъемлемая часть Азербайджана получила статус автономии, и накануне распада Советского Союза армянские сепаратисты при поддержке Армении развернули в Нагорном Карабахе сепаратистское движение, совершили нападения на мирное азербайджанское население, сожгли наши села, разрушили дома и оккупировали не только Нагорный Карабах, но и семь районов, прилегающих к Нагорно-Карабахской автономной области. В результате этой агрессии и оккупации более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами на собственных землях. Международные организации приняли множество постановлений и резолюций, в частности, Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие безотлагательного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских земель. К сожалению, те, кто приняли эти резолюции, не уважают своих решений, потому что уже более 20 лет они остаются на бумаге, не исполняются, и здесь мы становимся свидетелями политики двойных стандартов в отношении Азербайджана. Ведь в ряде случаев постановления Совета Безопасности ООН исполняются в течение нескольких дней. Что же касается нашего вопроса, то прошло уже более20 лет. Армения игнорирует эти резолюции, а также постановления других международных организаций. Аналогичные постановления были приняты также Организацией исламского сотрудничества, Европейским парламентом, Парламентской ассамблеей Совета Европы, Движением неприсоединения. Все эти постановления и резолюции требуют восстановления территориальной целостности Азербайджана. Каким же нам видится путь урегулирования конфликта? Эта позиция основана не только на наших взглядах, но и на международном праве, связанном с урегулированием конфликта. Прежде всего должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана, армянские оккупационные силы должны быть выведены с захваченных территорий, азербайджанцы должны иметь право вернуться на все оккупированные территории, в том числе в Нагорный Карабах. После этого в регионе установится мир. Вне рамок территориальной целостности Азербайджана не может быть принято никакое решение. Азербайджан никогда не согласится на независимость Нагорного Карабаха.Хочу также добавить, что ни одна страна в мире, в том числе Армения, совершившая геноцид против азербайджанцев, не признает Нагорный Карабах как независимую страну. Кроме того, армяне разрушили все наши исторические памятники, музеи, мечети. Разрушение мечетей в Агдаме и Шуше является сегодня наглядным подтверждением армянских зверств. Это — атаки не только на историческое наследие Азербайджана, но и на исламские ценности, исламское историческое наследие. Поэтому попытки Армении, направленные порой на укрепление или нормализацию отношений с некоторыми мусульманскими странами, вызывают большое удивление. Считаем, что резолюции Организации исламского сотрудничества, открыто признающей Армению агрессором, должны стать основным посланием для всех мусульманских стран, намеренных развивать отношения с Арменией.— Наша политика всегда была основана на таком очень важном факторе, что нефть является для нас не целью, а средством для развития страны. Поэтому в период, когда цены на нефть были очень высокими, мы использовали доходы от продажи нефти для вложения инвестиций в инфраструктуру. За минувшие более чем десять лет была модернизирована, можно сказать, вся инфраструктура Азербайджана. Проложены новые дороги, построены шесть международных аэропортов. Строится крупнейший на Каспии морской порт, введены в строй 26 электростанций, 3000 школ, более 600 больниц, в сельское хозяйство вложены инвестиции на сумму, исчисляющуюся сотнями миллионов долларов. Общая сумма вложенных в Азербайджан как иностранных, так и местных инвестиций составляет примерно 200 миллиардов долларов. Поэтому мы создали прочную базу для развития, не зависящего от нефтяного и газового факторов, и возможности для инвестирования частного сектора, оказания содействия диверсификации экономики страны. С падением цен на нефть в 3-4 раза, конечно, как вы правильно отметили, сократились и наши доходы. Но благодаря предпринятым нами шагам по диверсификации экономики и с помощью финансовых ресурсов, накопленных в Нефтяном фонде, нам удалось избежать больших последствий кризиса. Должен также сказать, что в бюджете прошлого года цена барреля нефти была взята в размере 25 долларов и в то время цена одного барреля составляла около 40 долларов. В бюджете этого года цена барреля нефти заложена на уровне 40 долларов, а сейчас эта цена составляет примерно 55 долларов. Поэтому мы смогли застраховаться от рисков с точки зрения бюджетной политики. В то же время нынешняя ситуация требует от нас уделять больше внимания диверсификации. Прежде всего мы используем наше географическое положение для того, чтобы стать глобальным транспортным узлом. Мы создаем железнодорожное сообщение между соседними регионами — Восток–Запад, Север–Юг. Азербайджан уже превратился в важную транзитную страну. Мы также вкладываем крупные инвестиции в сельское хозяйство и в предстоящие годы намерены, по меньшей мере, вдвое увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. В минувший период мы также вкладывали инвестиции в сферу высоких технологий, и сегодня Азербайджан является страной-членом космического клуба. Мы создали космическую промышленность, и современные технологии позволят нам сократить зависимость от нефти и газа. Большая работа проделана и в области образования. Грамотность у нас составляет, можно сказать, 100 процентов, у нас очень грамотное население, способное внести и уже вносящее значительный вклад в экономическое развитие страны.Одним из основных направлений нашей экономической политики была экономическая независимость, так как иначе трудно было бы проводить независимую политику. Сохранение внешнего долга на низком уровне –примерно 20 процентов — позволяет нам рассчитывать только на собственные ресурсы. Мы не зависим от долгов и кредитов международных организаций. Поэтому считаю, что среди нефтедобывающих стран Азербайджан входит в число государств, успешно справившихся с кризисом. Но, конечно, еще многое предстоит сделать. У нас большой потенциал в области туризма, это тоже принесет нам доходы, исчисляющиеся миллиардами долларов. Сегодня нас лучше знают в мире, а благодаря телевизионному каналу «Аль-Джазира» нас лучше знают и в арабском мире, так как вы подготовили несколько передач, посвященных Азербайджану. Уже проводится работа, связанная и с диверсификацией экономики. Сегодня, можно сказать, 70 процентов валового внутреннего продукта приходятся на долю ненефтяного сектора. Очередная цель — диверсификация нашего экспорта. Что касается нефти и газа, то у нас есть ресурсы и на предстоящие десятилетия. Конечно, это станет дополнительной поддержкой нашей финансовой стабильности, принесет нам доходы, и мы вновь направим эти доходы на инвестирование инфраструктуры и человеческого капитала.— Что касается наших энергетических ресурсов, то считаю, что мы успешно осуществляем энергетическую политику. У нас диверсифицированная сеть нефте- и газопроводов. Мы располагаем двумя нефтепроводами, соединяющими нас с Черным морем, и одним трубопроводом, соединяющим со Средиземным морем. Это означает диверсификацию поставок нефти, а также то, что запасы нефти будут служить Азербайджану в предстоящие несколько десятилетий. Все эти проекты, связанные с добычей нефти, уже реализованы. Таким образом мы уже на сто процентов можем быть уверены в том, что существующей инфраструктуры будет достаточно для нас и других. Кстати, мы уже транспортируем нефть из Центральной Азии через территорию Азербайджана танкерами по Каспийскому морю и по системе наших трубопроводов в Европу, на международные рынки.Очередной этап развития начался, когда мы открыли гигантские газовые месторождения. Нам необходимо было привлечь инвестиции, а также построить газопроводы. Таким образом данный процесс начался несколько лет назад, и сегодня мы реализуем проект «Южный газовый коридор», считающийся крупнейшим или одним из крупнейших инфраструктурных проектов Европы. Он включает строительство трех трубопроводов, соединяющих Азербайджан с европейскими рынками посредством соседних с нами стран. Первый — это Южно-Кавказский трубопровод между Азербайджаном и Грузией. Второй — Трансанатолийский трубопровод — TANAP. Этот трубопровод тянется от грузино-турецкой границы до турецко-греческой границы и проходит через всю территорию Турции. Третий — Трансадриатический трубопровод — ТАР. Он тянется от греческо-турецкой границы до Албании, а затем по дну Адриатического моря идет в Италию. Таким образом, это — единый проект трубопроводов, разделенный на отдельные части.Одновременно разработка гигантского газового месторождения в Азербайджане делает данный проект одним из крупнейших в Европе. Общий объем инвестиций оценивается в сумму примерно 40 миллиардов долларов, а может, и больше. Данный проект создаст нам возможность для разработки всех наших газовых месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также поставок газа в страны, расположенные вдоль маршрута трубопровода, и европейским потребителям. Потому что Европа больше нуждается в газе. Ее экономика потребует большего газоснабжения, а сегодня оно ограничивается имеющимися источниками. Таким образом, наш источник — новый и крупный. Мы взяли на себя лидерство в этом проекте и надеемся, что в следующем году будут осуществлены 3 из 4 сегментов Южного газового коридора. Для завершения последнего сегмента — Трансадриатического трубопровода потребуется чуть больше времени. Это — проект энергетической безопасности, и диверсификация энергии позволит нам снабжать потребителей газом на протяжении, по меньшей мере, 100 лет.Наши энергетические проекты, по существу, придали импульс реализации транспортных проектов, так как если вы обратите внимание на маршрут транспортной сети, то увидите, что он совпадает с маршрутом газопровода. У нас благоприятное географическое положение, но без инфраструктуры оно не имеет никакого значения. Даже сама инфраструктура не имеет никакого значения без регионального сотрудничества. Поэтому наша политика заключалась, прежде всего, во вложении инвестиций в инфраструктуру.В настоящее время мы строим крупнейший на Каспии морской порт, грузоперевалочная способность которого составляет 25 миллионов тонн, построили 6 международных аэропортов, и Азербайджан уже становится воздушным транспортным узлом. Мы построили автомагистрали, соединяющие Азербайджан со всеми соседними странами. Мы модернизируем наши железные дороги для того, чтобы добиться более быстрой доставки. Мы также построили судостроительный завод. Сейчас на этом заводе производятся суда и танкеры для наших нужд на Каспийском море.Таким образом, это была часть работы. Вторая часть заключалась в достижении соглашения с соседями, так как для транзита товаров необходимо взаимодействие с соседями. Это был один из приоритетов нашей политики. Таким образом, мы наладили очень хорошие деловые связи с соседями и сегодня реализуем проект «Транспортный коридор Восток–Запад». Первый контейнерный поезд из Китая уже проследовал в Европу через территорию Азербайджана. Надеемся, что в этом году мы отметим открытие прямой транспортной сети из Азии в Европу. А это сократит расстояние вдвое — с 30-35 дней до 14 дней — до двух недель. Сейчас мы также работаем с соседями над коридором Юг–Север. Данный проект позволит Азербайджану стать крупной транзитной страной для Пакистана, Индии, Северной Европы. Мы уже выполнили свое обязательство, связанное с проектом коридора Юг–Север. Мы построили необходимую инфраструктуру и железнодорожные линии. Ждем, когда соседи завершат деятельность и работы на своей территории. Поэтому через несколько лет Азербайджан станет одним из важнейших транспортных пунктов назначения для транзитных перевозок, от которых мы будем получать большую прибыль. Однако речь здесь идет не только о прибыли, так как транзитная деятельность означает еще и сотрудничество. Ведь поддерживая такие отношения с соседями, вы вкладываете инвестиции в стабильность, сотрудничество, прогнозируемость. Все страны региона становятся связаны друг с другом. Это хорошо, так как такая взаимосвязь — один из факторов стабильности.— Конечно, мы реализуем энергетические и транспортные проекты в условиях тесного сотрудничества с Турцией. Турция — братская для нас страна. У нас очень тесные отношения. Турция и Азербайджан, в том числе наша дружба, являются фактором, представляющим не только региональное, но и глобальное значение, так как энергетические ресурсы Азербайджана первым делом обеспечивают дополнительной энергией Турцию, в то же время эти энергетические ресурсы поставляются через Турцию на международные рынки. Наш основной нефтепровод ведет в Джейхан, на побережье Средиземного моря. Так же как и TANAP — Трансанатолийский трубопровод. Это название само по себе свидетельствует о сути трубопровода. Поэтому турецко-азербайджанское партнерство в транспортном и энергетическом секторах очень важно для реализации этих гигантских проектов, а политические связи высокого уровня между нашими странами и братские отношения между двумя народами являются основным фактором для успешной реализации проекта.— Прежде всего хочу сказать, что эти 25 лет были годами успешного развития. Возможно, за исключением первых двух лет, когда ситуация была очень сложной, шла гражданская война, — в эти годы мы столкнулись с экономическими трудностями, большими проблемами. Но после избрания в 1993 году азербайджанским народом Гeйдapа Aлиeва президентом ситуация изменилась. С 1993 года мы стали развиваться как по-настоящему независимая страна. Нам многое предстояло сделать, так как экономическое положение Азербайджана было очень тяжелым. Наша промышленность находилась в стагнации, инфляция превышала 1000 процентов, царила бедность, не было никаких инвестиций, средств, прервались традиционные связи со всеми рынками бывшего Советского Союза. Вдобавок армянская агрессия, оккупация наших земель, 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев. В тот период Азербайджан находился в очень сложном положении. Но с 1993 года каждый год можно считать успешным. Сегодня наша страна пользуется уважением на международной арене. Несколько лет назад абсолютным большинством членов ООН, 155 странами мы были избраны членом Совета Безопасности ООН. Это стало самым высоким показателем поддержки, оказанной миром Азербайджану, уважения к нему. Таким образом, работа, проделанная в годы независимости, действительно очень значима. Наши планы на будущее, связанные как с политическим, так и экономическим развитием, очень ясны, и это известно общественности. Мы и дальше будем идти по пути развития, модернизации. Устойчивое развитие Азербайджана должно быть основано не на нефти и газе, а на знаниях, технологиях, образовании, ненефтяном секторе. Мы полностью изменим энергетическую и транспортную карту региона, что, в свою очередь, создаст большие возможности для народов региона, потому что инициированные нами проекты как в транспортном, так и энергетическом секторах создают тысячи, десятки тысяч рабочих мест не только в Азербайджане, но и во всех странах, привлеченных к данному проекту. Мы и дальше будем привержены нашим традиционным ценностям, ценностям, доставшимся нам в наследство от предков. В этом и заключается источник нашей силы, и мы очень активно оберегаем наши традиционные ценности от любых внешних воздействий, попыток посредством глобализации оказать влияние на политическое или экономическое развитие Азербайджана. Мы и дальше будем беречь нашу идентичность, независимость и построим более могущественное государство, чье мнение будет даже более важным, чем сегодня. Мы живем достойно. Мы гордимся нашей страной и намерены в будущем еще более усилить эти позитивные тенденции.— Азербайджан — часть исламской цивилизации, и мы гордимся этим. Мы гордимся нашими историческими, религиозными памятниками. Могу вам сказать, что во времена Советского Союза в Азербайджане функционировало менее 20 мечетей, так как в период атеизма подавляющее большинство наших храмов было разрушено. А сегодня у нас более 2000 мечетей. Они построены в годы независимости. Мы не только построили их, но и отреставрировали наши исторические места, все мечети. Одна из древнейших мечетей мусульманского мира находится в Азербайджане, древнем городе Шамахе. Шамахинская мечеть построена в 743 году. Таковы наша история и культура. Наша цель заключается, прежде всего, в укреплении единства в мусульманском мире. Объявление «Года исламской солидарности» означает именно это.Считаю, что сегодня мусульманский мир нуждается в единстве больше, чем когда-либо. Думаю, что Азербайджан играет важную роль в этом направлении. Именно об этом свидетельствует организацияIV Исламских игр солидарности, так как это не только спорт, не только праздник спортсменов, это объединит молодежь мусульманского мира. Она приедет в Баку, увидит нашу страну, наладит связи, которые помогут всей мусульманской молодежи укрепить связи между странами. Мы очень обеспокоены ростом исламофобских тенденций, преподнесением Ислама некоторыми международными медиа-органами как религии террора. Больше всех от террора пострадали именно мусульмане. У нас древняя цивилизация, ценности, заслуги перед миром. Мы должны продемонстрировать это. Азербайджан проводит в европейских странах большую работу, мы организуем выставки, презентации, пропагандируем исламскую культуру, показывая таким образом, что обладаем древней цивилизацией, и одновременно укрепляем тем самым мусульманскую солидарность в Азербайджане. Вообще, в Азербайджане между представителями всех религий есть прочное единство. Мы живем в условиях мира и никогда не допускаем дискриминации. Вот путь, ведущий вперед. Мусульманские страны относятся к нам с огромным уважением. Организация исламского сотрудничества неоднократно проводила в Азербайджане многочисленные мероприятия. Она полностью поддерживает нас в армяно-азербайджанском конфликте. Таковы наши планы. Тем самым мы хотим сделать еще больше, чтобы достичь различных целей, внести вклад в укрепление единства в мусульманском мире, еще больше усилить солидарность в Азербайджане и преподнести всему миру Ислам как религию мира и культуры.— Азербайджан стремится к хорошим отношениям со всеми соседями, и считаю, что мы добились этого, так как это важно для любой страны. Мы живем в окружении соседей и не являемся изолированной страной. У нас очень активные отношения со всеми соседями, кроме Армении. Как я уже отметил, мы имеем многочисленные проекты с Турцией, являющейся нашим самым крупным партнером. У нас также много проектов с Грузией, Россией, Ираном.Считаю, что эти годы независимости отчетливо показали всем странам, в том числе нашим соседям, что мы намерены укреплять дружбу и сотрудничество. Однако мы не хотим, чтобы кто-то пытался вмешиваться в наши внутренние дела. Если такое происходит, мы демонстрируем очень жесткую позицию. Но, к счастью, сегодня в мире и регионе в широком смысле уже принимается, что Азербайджан проводит свою политику. Эта политика основана на наших национальных интересах. Если наши интересы совпадают с интересами наших соседей, то это хорошо. Если не совпадают, то главное для нас — собственные интересы. Это касается и наших отношений с отмеченными вами соседними странами, а также европейскими странами и Западом в целом. Мы поддерживаем очень хорошие деловые отношения со многими европейскими странами. Мы подписали с 9 государствами — членами Европейского союза соглашения о стратегическом партнерстве и в ближайшее время приступим к переговорам с Европейским союзом в связи с новым соглашением. На Западе также хорошо понимают, что у Азербайджана свой путь, и эта политика не направлена против кого-либо. Напротив, считаю, что большинство наших инициатив позволило ослабить напряженность в регионе.В последние годы и месяцы в отношениях некоторых стран региона возникли сложности. Однако наша политика всегда основана на том, как смягчить эти трудности, как помочь этим странам нормализовать отношения. Мы видим, что это оправдывает себя.Что касается отношений с арабским миром, должен сказать, что эти отношения всегда были приоритетом для нас. Я совершил официальные визиты во многие арабские страны. У нас отличные политические отношения. Могу вам сказать, что Организация исламского сотрудничества продемонстрировала большую солидарность по вопросу оккупированных территорий Азербайджана, и мы высоко ценим это. Отношения с Катаром для нас также имеют большое значение, и вы верно отметили, что это — двусторонний формат, а также формат сотрудничества со странами Залива. Мои успешные визиты в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и многие другие арабские страны и запланированный визит в Катар усилят это сотрудничество. Мы хотим, чтобы к нам приезжало больше людей из арабских стран. Вам, наверное, известно, что недавно мы отменили все визовые требования для граждан Совета сотрудничества стран Залива. Его величество Эмир Катара посетил Азербайджан с официальным визитом. А сейчас моя очередь. У нас очень хорошие, я бы сказал, дружеские личные отношения с Его величеством. Мы работаем над многими экономическими проектами. В ходе визита Его величества в Баку мы пришли к договоренности о создании совместной экономической комиссии, которая уже приступила к деятельности. Недавно с визитом в Баку находился министр иностранных дел Катара, и они провели эту встречу. Основное внимание комиссия сосредоточит на практических вопросах экономического сотрудничества. Мы хотим повысить уровень взаимной торговли. Мы хотим больше экспортировать в Катар продукцию, которую вы покупаете в других странах, а также больше импортировать. Одновременно мы ведем переговоры о сотрудничестве, связанном с совместными инвестиционными проектами. Наверное, можно создать совместную структуру для инвестиций, так как порой бывает, что Катар и Азербайджан являются соинвесторами в некоторых странах, но это не делается путем координированной политики, а, как говорится, осуществляется посредством индивидуальных шагов. Однако мы можем координировать это и вместе выйти на новые рынки со своими инвестициями.Мы — сильные страны, и, конечно, важным фактором сотрудничества с нашими арабскими братьями являются связи между народами. Потому что мы хотим, чтобы нас лучше узнали в арабском мире. Мы — молодая страна, нам всего 25 лет. Мы были отделены от мусульманского мира железным занавесом Советского Союза. 25 лет — это хороший, но молодой возраст, нас должны узнать, и мы можем добиться этого посредством политических, экономических, культурных связей. Это будет хорошо для нас и, считаю, для наших арабских партнеров и еще раз послужит нашим экономическим, политическим интересам, усилит единство мусульманского мира. Считаю, что объявленный нами в этом году «Год исламской солидарности» окажет содействие в осуществлении данной работы.— Я желаю нашим арабским братьям мира, стабильности, прогресса, успехов. В арабском мире есть прекрасные примеры современного развития, созидания, и братская для нас страна — Катар служит одним из таких примеров. Вы очень привязаны к своим традициям, корням. В то же время вы превратили страну в одно из ведущих государств мира с точки зрения показателей экономического развития, внутреннего валового продукта на душу населения. Ваша страна оказывает содействие многим мусульманам и мусульманским странам помощью, кредитами и инвестициями. Считаю, что все мы, представители мусульманских стран, можем воспользоваться этим замечательным примером развития. Хочу сказать, что Азербайджан — ваш брат, мы привержены исламской солидарности и единству и проводим большую работу в этом направлении. Одновременно, обращаясь к многомиллионной зрительской аудитории канала «Аль-Джазира», хотел бы пригласить всех наших братьев в Азербайджан. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.02.17 | Просмотров : 269

