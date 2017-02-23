Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Достойно служить Родине



Первая леди Азербайджана заверила, что сделает все возможное, чтобы оправдать оказанное ей высокое доверие







Распоряжением президента Ильxама Aлиeва Мехрибан Aлиeва назначена первым вице-президентом Азербайджанской Республики. 21 февраля под председательством главы государства состоялось заседание Совета безопасности, на котором Ильxам Aлиeв представил Мехрибан ханым Aлиeву в ее новом ранге первого вице-президента Азербайджана.







Открывая заседание, глава государства сказал: «Сегодня моим распоряжением Мехрибан Aлиeва назначена на пост первого вице-президента Азербайджанской Республики. Вот уже долгие годы она играет важную и активную роль в общественно-политической и культурной жизни нашей страны. Мехрибан Aлиeва — заместитель председателя партии «Ени Азербайджан», с 2005 года является депутатом Милли меджлиса. Как депутат, она проделала огромную работу, направленную на решение социально-экономических проблем представляемого ею округа. Постоянно находится в контакте с избирателями… В то же время Мехрибан осуществляет очень широкую международную деятельность. Число друзей, которых мы обрели в различных странах в результате этой деятельности, значительно выросло… С 2004 года и по сегодняшний день Мехрибан Aлиeва является президентом Фонда Гeйдapа Aлиeва, носящего имя великого лидера. Под ее руководством Фонд превратился в крупнейшую и влиятельную общественную организацию не только Азербайджана, но, считаю, и региона… Мехрибан Aлиeва — член Национального олимпийского комитета и его Исполнительного комитета, и эта ее деятельность также заслуживает одобрения».

Президент отметил и большой авторитет Мехрибан Aлиeвой на международной арене. «Благодаря своей плодотворной деятельности она удостоена самых высоких государственных наград и орденов многих стран. Кроме того, Мехрибан Aлиeва более десяти лет является Послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Ее многогранная и успешная деятельность сыграла основную роль в принятии мною такого решения… Вместе с тем должен отметить, что Мехрибан Aлиeва — большой профессионал, образованный, опытный, принципиальный, очень добрый человек. Не случайно азербайджанский народ относится к ней с большой симпатией и любовью. Учитывая все эти перечисленные мною факторы, я пришел к такому решению, и сегодня в жизни Мехрибан начинается новый период. Уверен, что она и дальше будет вносить ценный вклад в развитие нашей страны. Я поздравляю ее с этим назначением и желаю ей новых успехов».

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Aлиeва в ответной речи выразила глубокую признательность за оказанное ей высокое доверие. «Я полностью осознаю серьезность возложенной на меня ответственности в связи с назначением на этот пост и верю, что смогу оправдать Ваше, господин Президент, доверие и доверие всех людей, которые мне верят. Выражаю Вам глубокую признательность за слова, высказанные Вами о моей деятельности, за данные Вами оценки. Для меня большая честь быть удостоенной этой оценки. За всеми перечисленными Вами успехами, достижениями стоит Ваша помощь, Ваша поддержка. Ваши идеи государственности, Ваш патриотизм, преданная, волевая и мужественная защита Вами интересов Азербайджанского государства, Ваше единство с людьми, азербайджанским народом в минувшие годы были примером для меня и всех работающих со мной людей… Заверяю Вас, что буду стараться строить свою дальнейшую деятельность именно на этих принципах. Буду ставить интересы нашей страны и нашего народа превыше всего, буду стараться достойно служить Азербайджану», — заявила Мехрибан Aлиeва.

Члены Совета безопасности единогласно поддержали решение президента Азербайджанской Республики и пожелали Мехрибан Aлиeвой успехов в ее деятельности на новом ответственном посту.

Распоряжением президента Ильxама Aлиeва Мехрибан Aлиeва назначена первым вице-президентом Азербайджанской Республики. 21 февраля под председательством главы государства состоялось заседание Совета безопасности, на котором Ильxам Aлиeв представил Мехрибан ханым Aлиeву в ее новом ранге первого вице-президента Азербайджана.Открывая заседание, глава государства сказал: «Сегодня моим распоряжением Мехрибан Aлиeва назначена на пост первого вице-президента Азербайджанской Республики. Вот уже долгие годы она играет важную и активную роль в общественно-политической и культурной жизни нашей страны. Мехрибан Aлиeва — заместитель председателя партии «Ени Азербайджан», с 2005 года является депутатом Милли меджлиса. Как депутат, она проделала огромную работу, направленную на решение социально-экономических проблем представляемого ею округа. Постоянно находится в контакте с избирателями… В то же время Мехрибан осуществляет очень широкую международную деятельность. Число друзей, которых мы обрели в различных странах в результате этой деятельности, значительно выросло… С 2004 года и по сегодняшний день Мехрибан Aлиeва является президентом Фонда Гeйдapа Aлиeва, носящего имя великого лидера. Под ее руководством Фонд превратился в крупнейшую и влиятельную общественную организацию не только Азербайджана, но, считаю, и региона… Мехрибан Aлиeва — член Национального олимпийского комитета и его Исполнительного комитета, и эта ее деятельность также заслуживает одобрения».Президент отметил и большой авторитет Мехрибан Aлиeвой на международной арене. «Благодаря своей плодотворной деятельности она удостоена самых высоких государственных наград и орденов многих стран. Кроме того, Мехрибан Aлиeва более десяти лет является Послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Ее многогранная и успешная деятельность сыграла основную роль в принятии мною такого решения… Вместе с тем должен отметить, что Мехрибан Aлиeва — большой профессионал, образованный, опытный, принципиальный, очень добрый человек. Не случайно азербайджанский народ относится к ней с большой симпатией и любовью. Учитывая все эти перечисленные мною факторы, я пришел к такому решению, и сегодня в жизни Мехрибан начинается новый период. Уверен, что она и дальше будет вносить ценный вклад в развитие нашей страны. Я поздравляю ее с этим назначением и желаю ей новых успехов».Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Aлиeва в ответной речи выразила глубокую признательность за оказанное ей высокое доверие. «Я полностью осознаю серьезность возложенной на меня ответственности в связи с назначением на этот пост и верю, что смогу оправдать Ваше, господин Президент, доверие и доверие всех людей, которые мне верят. Выражаю Вам глубокую признательность за слова, высказанные Вами о моей деятельности, за данные Вами оценки. Для меня большая честь быть удостоенной этой оценки. За всеми перечисленными Вами успехами, достижениями стоит Ваша помощь, Ваша поддержка. Ваши идеи государственности, Ваш патриотизм, преданная, волевая и мужественная защита Вами интересов Азербайджанского государства, Ваше единство с людьми, азербайджанским народом в минувшие годы были примером для меня и всех работающих со мной людей… Заверяю Вас, что буду стараться строить свою дальнейшую деятельность именно на этих принципах. Буду ставить интересы нашей страны и нашего народа превыше всего, буду стараться достойно служить Азербайджану», — заявила Мехрибан Aлиeва.Члены Совета безопасности единогласно поддержали решение президента Азербайджанской Республики и пожелали Мехрибан Aлиeвой успехов в ее деятельности на новом ответственном посту. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 23.02.17 | Просмотров : 89

