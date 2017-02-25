Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Озобич бьет в десятку



Полузащитник «Габалы» лидирует в споре бомбардиров

чемпионата Азербайджана







Хорватский полузащитник Филип Озобич претендует на звание лучшего голеадора чемпионата Азербайджана. Он уверенно возглавляет гонку лучших снайперов, забив на первенстве страны уже одиннадцать мячей. А его ближайшими преследователями являются партнер по команде Багали Дабо и Рауф Aлиeв из «Интера», отличившиеся по семь раз.







Вадим АЛЕКСАНДРОВ



В четырех последних турах Озобич отличился четырежды. Вначале он оформил дубль в ворота AZAL, а затем записал свою фамилию на табло в поединках с «Зиря» и «Гарабахом». Во многом благодаря его результативной игре «радисты» обосновались на вершине турнирной таблицы и делят лидерство с агдамцами.

Примечательно, что, пытаясь усилить атакующую линию команды, главный тренер «Габалы» Роман Григорчук пригласил Даниэля Суботича. Форвард со швейцарским паспортом забил победный гол в ворота «Нефтчи», а вот в дальнейших встречах на авансцену вышел Озобич. При этом по своему игровому амплуа он вовсе не является нападающим, однако результативная игра на чемпионате Азербайджана раскрыла новые грани его таланта. Недаром хорват был вызван в свою национальную сборную — игра Филипа не осталась незамеченной на родине.

Что касается азербайджанских футболистов, то в плане игры в нападении больше других своих партнеров по сборной преуспел Рауф Aлиeв. Форвард «Интера» в пяти последних поединках отличился четырежды, но при этом команда действует крайне нестабильно. За последние недели она проиграла «Нефтчи» (1:3), затем победила AZAL (1:0) и сыграла вничью с «Зиря» — 1:1. Тем не менее пока у «Интера» вполне солидный запас прочности — команда на восемь очков опережает идущий следом «Сумгайыт».

Что касается «Гарабаха», то надо отметить, что лучшим снайпером команды является Дино Ндлову — пять мячей. На первый взгляд кажется, что не так уж и много голов провел южноафриканец. Но если принимать во внимание игровую модель чемпиона, где угроза воротам может исходить практически от каждого, то показатель Ндлову очень даже неплох. Особенно учитывая неизменную ротацию в составе, где Дино далеко не всегда удается выйти в основе.

Стоит также заметить, что пока больше всех голов на чемпионате на счету «Габалы». Команда забила в ворота соперников 38 мячей, из которых восемнадцать провели Озобич на пару с Багали Дабо. По этому показателю «радисты» опережают «Гарабах» на шесть точных выстрелов. А в графе «пропущенные мячи» показатели у команд идентичные — по десять раз голкиперы клубов вынимали снаряды из сетки своих ворот. Впрочем, вся борьба еще впереди, ведь до конца чемпионата осталось девять туров.

Хорватский полузащитник Филип Озобич претендует на звание лучшего голеадора чемпионата Азербайджана. Он уверенно возглавляет гонку лучших снайперов, забив на первенстве страны уже одиннадцать мячей. А его ближайшими преследователями являются партнер по команде Багали Дабо и Рауф Aлиeв из «Интера», отличившиеся по семь раз.В четырех последних турах Озобич отличился четырежды. Вначале он оформил дубль в ворота AZAL, а затем записал свою фамилию на табло в поединках с «Зиря» и «Гарабахом». Во многом благодаря его результативной игре «радисты» обосновались на вершине турнирной таблицы и делят лидерство с агдамцами.Примечательно, что, пытаясь усилить атакующую линию команды, главный тренер «Габалы» Роман Григорчук пригласил Даниэля Суботича. Форвард со швейцарским паспортом забил победный гол в ворота «Нефтчи», а вот в дальнейших встречах на авансцену вышел Озобич. При этом по своему игровому амплуа он вовсе не является нападающим, однако результативная игра на чемпионате Азербайджана раскрыла новые грани его таланта. Недаром хорват был вызван в свою национальную сборную — игра Филипа не осталась незамеченной на родине.Что касается азербайджанских футболистов, то в плане игры в нападении больше других своих партнеров по сборной преуспел Рауф Aлиeв. Форвард «Интера» в пяти последних поединках отличился четырежды, но при этом команда действует крайне нестабильно. За последние недели она проиграла «Нефтчи» (1:3), затем победила AZAL (1:0) и сыграла вничью с «Зиря» — 1:1. Тем не менее пока у «Интера» вполне солидный запас прочности — команда на восемь очков опережает идущий следом «Сумгайыт».Что касается «Гарабаха», то надо отметить, что лучшим снайпером команды является Дино Ндлову — пять мячей. На первый взгляд кажется, что не так уж и много голов провел южноафриканец. Но если принимать во внимание игровую модель чемпиона, где угроза воротам может исходить практически от каждого, то показатель Ндлову очень даже неплох. Особенно учитывая неизменную ротацию в составе, где Дино далеко не всегда удается выйти в основе.Стоит также заметить, что пока больше всех голов на чемпионате на счету «Габалы». Команда забила в ворота соперников 38 мячей, из которых восемнадцать провели Озобич на пару с Багали Дабо. По этому показателю «радисты» опережают «Гарабах» на шесть точных выстрелов. А в графе «пропущенные мячи» показатели у команд идентичные — по десять раз голкиперы клубов вынимали снаряды из сетки своих ворот. Впрочем, вся борьба еще впереди, ведь до конца чемпионата осталось девять туров. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 25.02.17 | Просмотров : 30

