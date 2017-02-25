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Спорт Рашад САДИГОВ, футболист ФК «Габала»:«Наши матчи с «Гарабахом» можно отнести к категории принципиальных»



  Интрига в футбольной премьер-лиге Азербайджана закрутилась с новой силой. После того, как в минувшем туре «Габала» обыграла «Гарабах» со счетом 2:0, команды сравнялись по очам. И совершенно очевидно, что именно эти два клуба разыграют между собой чемпионский титул. Впечатлениями от прошедшей встречи с агдамцами и шансами на победу на первенстве страны в интервью корреспонденту «Азербайджанских известий» Ниджату ЗАКИЕВУ рассказал один из ведущих игроков «Габалы» Рашад САДИГОВ.


— Матчи между «Гарабахом» и «Габалой» называют «большой игрой», придавая им особую значимость. Согласны с таким статусом?
— Думаю, что наши встречи вполне подходят под это определение. Помню, как ранее «большой игрой» называли противостояние «Нефтчи» и «Хазар-Лянкярана». В свое время, когда защищал цвета бакинского клуба, я не раз принимал участие в подобных матчах. «Габала» и «Гарабах» достойны друг друга — сегодня они главные претенденты на титул. К тому же оба клуба на протяжении последних лет выступали на групповом этапе Лиги Европы. И наши матчи по накалу ничем не уступают дерби «Нефтчи» и «Хазара», которые сохранились в памяти любителей футбола.
— Несмотря на принципиальность поединка в Габале, он проходил довольно корректно, что приятно удивило…
— Перед началом встречи мы в команде договорились, что не будем вносить излишнюю напряженность в игру. Просто надо было выйти на поле и сыграть в свой футбол. К тому же все знают, что в «Гарабахе» выступают джентльмены. Поэтому и на поле все прошло спокойно и без конфликтов.
— Как вы себя чувствовали на позиции центрального защитника?
— Это амплуа для меня не новое. Еще выступая за «Нефтчи», я несколько раз действовал в центре обороны. Был опыт и в сборной Азербайджана при Берти Фогтсе. Немецкий специалист использовал меня на данной позиции в тренировочных матчах на сборах в Дубае. Так что ничего необычного не испытывал, спокойно отыграл против «Гарабаха».
— То есть некоторой неуверенности не было?
— Возможно, она была в начале матча, но это нормальное явление. Даже у самых опытных игроков бывает волнение. А потом игра тебя затягивает и забываешь обо всем. В матче с «Гарабахом» надо было очень внимательно действовать в обороне, так как любая ошибка могла стать роковой. Но мы справились.
— Ну и напоследок вопрос, который волнует всех болельщиков. Кто выиграет чемпионат?
— Кто потеряет меньше очков на финише первенства, тот и выиграет титул. Не обыграй мы «Гарабах», то шансы на «золото» у нас были бы ниже. А сейчас обе команды идут вровень, поэтому вся борьба еще впереди.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 25.02.17 | Просмотров : 30

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