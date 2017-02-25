Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Рашад САДИГОВ, футболист ФК «Габала»:«Наши матчи с «Гарабахом» можно отнести к категории принципиальных»





Интрига в футбольной премьер-лиге Азербайджана закрутилась с новой силой. После того, как в минувшем туре «Габала» обыграла «Гарабах» со счетом 2:0, команды сравнялись по очам. И совершенно очевидно, что именно эти два клуба разыграют между собой чемпионский титул. Впечатлениями от прошедшей встречи с агдамцами и шансами на победу на первенстве страны в интервью корреспонденту «Азербайджанских известий» Ниджату ЗАКИЕВУ рассказал один из ведущих игроков «Габалы» Рашад САДИГОВ.





— Матчи между «Гарабахом» и «Габалой» называют «большой игрой», придавая им особую значимость. Согласны с таким статусом?

— Думаю, что наши встречи вполне подходят под это определение. Помню, как ранее «большой игрой» называли противостояние «Нефтчи» и «Хазар-Лянкярана». В свое время, когда защищал цвета бакинского клуба, я не раз принимал участие в подобных матчах. «Габала» и «Гарабах» достойны друг друга — сегодня они главные претенденты на титул. К тому же оба клуба на протяжении последних лет выступали на групповом этапе Лиги Европы. И наши матчи по накалу ничем не уступают дерби «Нефтчи» и «Хазара», которые сохранились в памяти любителей футбола.

— Несмотря на принципиальность поединка в Габале, он проходил довольно корректно, что приятно удивило…

— Перед началом встречи мы в команде договорились, что не будем вносить излишнюю напряженность в игру. Просто надо было выйти на поле и сыграть в свой футбол. К тому же все знают, что в «Гарабахе» выступают джентльмены. Поэтому и на поле все прошло спокойно и без конфликтов.

— Как вы себя чувствовали на позиции центрального защитника?

— Это амплуа для меня не новое. Еще выступая за «Нефтчи», я несколько раз действовал в центре обороны. Был опыт и в сборной Азербайджана при Берти Фогтсе. Немецкий специалист использовал меня на данной позиции в тренировочных матчах на сборах в Дубае. Так что ничего необычного не испытывал, спокойно отыграл против «Гарабаха».

— То есть некоторой неуверенности не было?

— Возможно, она была в начале матча, но это нормальное явление. Даже у самых опытных игроков бывает волнение. А потом игра тебя затягивает и забываешь обо всем. В матче с «Гарабахом» надо было очень внимательно действовать в обороне, так как любая ошибка могла стать роковой. Но мы справились.

— Ну и напоследок вопрос, который волнует всех болельщиков. Кто выиграет чемпионат?

— Кто потеряет меньше очков на финише первенства, тот и выиграет титул. Не обыграй мы «Гарабах», то шансы на «золото» у нас были бы ниже. А сейчас обе команды идут вровень, поэтому вся борьба еще впереди.

Интрига в футбольной премьер-лиге Азербайджана закрутилась с новой силой. После того, как в минувшем туре «Габала» обыграла «Гарабах» со счетом 2:0, команды сравнялись по очам. И совершенно очевидно, что именно эти два клуба разыграют между собой чемпионский титул. Впечатлениями от прошедшей встречи с агдамцами и шансами на победу на первенстве страны в интервью корреспонденту «Азербайджанских известий» Ниджату ЗАКИЕВУ рассказал один из ведущих игроков «Габалы» Рашад САДИГОВ.— Думаю, что наши встречи вполне подходят под это определение. Помню, как ранее «большой игрой» называли противостояние «Нефтчи» и «Хазар-Лянкярана». В свое время, когда защищал цвета бакинского клуба, я не раз принимал участие в подобных матчах. «Габала» и «Гарабах» достойны друг друга — сегодня они главные претенденты на титул. К тому же оба клуба на протяжении последних лет выступали на групповом этапе Лиги Европы. И наши матчи по накалу ничем не уступают дерби «Нефтчи» и «Хазара», которые сохранились в памяти любителей футбола.— Перед началом встречи мы в команде договорились, что не будем вносить излишнюю напряженность в игру. Просто надо было выйти на поле и сыграть в свой футбол. К тому же все знают, что в «Гарабахе» выступают джентльмены. Поэтому и на поле все прошло спокойно и без конфликтов.— Это амплуа для меня не новое. Еще выступая за «Нефтчи», я несколько раз действовал в центре обороны. Был опыт и в сборной Азербайджана при Берти Фогтсе. Немецкий специалист использовал меня на данной позиции в тренировочных матчах на сборах в Дубае. Так что ничего необычного не испытывал, спокойно отыграл против «Гарабаха».— Возможно, она была в начале матча, но это нормальное явление. Даже у самых опытных игроков бывает волнение. А потом игра тебя затягивает и забываешь обо всем. В матче с «Гарабахом» надо было очень внимательно действовать в обороне, так как любая ошибка могла стать роковой. Но мы справились.— Кто потеряет меньше очков на финише первенства, тот и выиграет титул. Не обыграй мы «Гарабах», то шансы на «золото» у нас были бы ниже. А сейчас обе команды идут вровень, поэтому вся борьба еще впереди. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 25.02.17 | Просмотров : 30

