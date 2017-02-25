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«Манчестер Сити» и «Монако» выдали один из самых

ярких матчей Лиги чемпионов







Вторая неделя плей-офф Лиги чемпионов выдалась столь же результативной, как и первая. Достаточно упомянуть лишь один результат: 5:3 — с таким счетом «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Монако» в полной драматизма игре. Голевая перестрелка в Леверкузене между «Байером» и «Атлетико» завершилась итоговыми 4:2 в пользу гостей, а «Ювентус» на выезде обыграл «Порту» — 2:0. «Лестер» хоть и проиграл в гостях «Севилье» (1:2), но сохраняет неплохие шансы на выход в четвертьфинал.





Вадим АЛЕКСАНДРОВ



Матч на манчестерском стадионе «Этихад» стал настоящим подарком для болельщиков. Поединок в исполнении «Сити» и «Монако» перенес зрителей в эпоху футбольного романтизма, когда главенствовала ее величество игра, а не тактические схемы. Мяч, как правило, не задерживался в середине поля, соперники искали счастья в нападении. В составе обоих клубов солировали латиноамериканские звезды — Серхио Агуэро и Радамель Фалькао записали в актив по дублю. При этом аргентинец присовокупил к этому голевой пас, а колумбиец — незабитый пенальти. «Сумасшедший вечер», — сказал после игры Агуэро, с которым трудно не согласиться.

Обычно, когда команда пропускает пять мячей за игру, тренеры приходят на пресс-конференцию с понурым либо грозным видом, и вопросы им надо задавать как можно более точно и обстоятельно. Рулевой «Монако» Леонарду Жардим, напротив, был расслаблен и рассуждал о чести принять участие в «одной из самых невероятных встреч в этом розыгрыше Лиге чемпионов», добавив, что поблагодарил футболистов за игру.

Тренер не стал распинать свою команду после головокружительного поединка в Манчестере, не винил Даниела Субашича за редкую вратарскую ошибку, которая привела к первому из двух голов Агуэро, и не предъявлял претензии обороне, позволившей хозяевам забить два мяча с угловых. Вместо этого португалец говорил лишь о мелких огрехах. Куда более строги к себе были сами футболисты. «Мы могли избежать двух голов с угловых. Не пропусти их, мы могли бы еще сказать свое слово в этой встрече», — считает полузащитник «Монако» Бернарду Силва.

Жардим больше говорил о развлекательной составляющей одного из самых результативных поединков в истории плей-офф Лиги чемпионов. «Матч был прекрасен для болельщиков на трибунах и телезрителей. Уверен, они получили большое удовольствие от столь качественных атак и восьми забитых мячей, — заявил португалец. — Мы играли здорово, и я поздравил своих футболистов с этим. Мы допустили ряд небольших ошибок в обороне, а ключевым моментом стал нереализованный пенальти, после которого счет должен был стать 3:1».

Жардим поставил в состав 18-летнего Килиана Мбаппе, который впервые вышел на поле в Лиге чемпионов с первых минут матча, и риск себя оправдал. Юный футболист забил потрясающий мяч в концовке первого тайма, благодаря чему «Монако» довел количество своих голов в сезоне до 111. Яркая атакующая игра монегасков и наличие в их рядах суперголеадора Радамеля Фалькао, пусть тот и не забил пенальти, позволяют клубу всерьез рассчитывать на выход в четвертьфинал по итогам ответной встречи.

К ответной встрече 15 марта дисквалификацию отбудет бразильский защитник «Монако» Жемерсон, и команда Жардима получит шанс пробиться в 1/4 финала второй раз за три сезона, только если строже сыграет в обороне. А в том, что «Монако» сможет забить в родных стенах, не сомневается даже наставник «Сити». «Если какая-то команда и способна наколотить тысячу голов, то это «Монако», — сказал Хосеп Гвардиола. — Если мы в ответном матче не забьем сами, то вылетим».

Вторая неделя плей-офф Лиги чемпионов выдалась столь же результативной, как и первая. Достаточно упомянуть лишь один результат: 5:3 — с таким счетом «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Монако» в полной драматизма игре. Голевая перестрелка в Леверкузене между «Байером» и «Атлетико» завершилась итоговыми 4:2 в пользу гостей, а «Ювентус» на выезде обыграл «Порту» — 2:0. «Лестер» хоть и проиграл в гостях «Севилье» (1:2), но сохраняет неплохие шансы на выход в четвертьфинал.Матч на манчестерском стадионе «Этихад» стал настоящим подарком для болельщиков. Поединок в исполнении «Сити» и «Монако» перенес зрителей в эпоху футбольного романтизма, когда главенствовала ее величество игра, а не тактические схемы. Мяч, как правило, не задерживался в середине поля, соперники искали счастья в нападении. В составе обоих клубов солировали латиноамериканские звезды — Серхио Агуэро и Радамель Фалькао записали в актив по дублю. При этом аргентинец присовокупил к этому голевой пас, а колумбиец — незабитый пенальти. «Сумасшедший вечер», — сказал после игры Агуэро, с которым трудно не согласиться.Обычно, когда команда пропускает пять мячей за игру, тренеры приходят на пресс-конференцию с понурым либо грозным видом, и вопросы им надо задавать как можно более точно и обстоятельно. Рулевой «Монако» Леонарду Жардим, напротив, был расслаблен и рассуждал о чести принять участие в «одной из самых невероятных встреч в этом розыгрыше Лиге чемпионов», добавив, что поблагодарил футболистов за игру.Тренер не стал распинать свою команду после головокружительного поединка в Манчестере, не винил Даниела Субашича за редкую вратарскую ошибку, которая привела к первому из двух голов Агуэро, и не предъявлял претензии обороне, позволившей хозяевам забить два мяча с угловых. Вместо этого португалец говорил лишь о мелких огрехах. Куда более строги к себе были сами футболисты. «Мы могли избежать двух голов с угловых. Не пропусти их, мы могли бы еще сказать свое слово в этой встрече», — считает полузащитник «Монако» Бернарду Силва.Жардим больше говорил о развлекательной составляющей одного из самых результативных поединков в истории плей-офф Лиги чемпионов. «Матч был прекрасен для болельщиков на трибунах и телезрителей. Уверен, они получили большое удовольствие от столь качественных атак и восьми забитых мячей, — заявил португалец. — Мы играли здорово, и я поздравил своих футболистов с этим. Мы допустили ряд небольших ошибок в обороне, а ключевым моментом стал нереализованный пенальти, после которого счет должен был стать 3:1».Жардим поставил в состав 18-летнего Килиана Мбаппе, который впервые вышел на поле в Лиге чемпионов с первых минут матча, и риск себя оправдал. Юный футболист забил потрясающий мяч в концовке первого тайма, благодаря чему «Монако» довел количество своих голов в сезоне до 111. Яркая атакующая игра монегасков и наличие в их рядах суперголеадора Радамеля Фалькао, пусть тот и не забил пенальти, позволяют клубу всерьез рассчитывать на выход в четвертьфинал по итогам ответной встречи.К ответной встрече 15 марта дисквалификацию отбудет бразильский защитник «Монако» Жемерсон, и команда Жардима получит шанс пробиться в 1/4 финала второй раз за три сезона, только если строже сыграет в обороне. А в том, что «Монако» сможет забить в родных стенах, не сомневается даже наставник «Сити». «Если какая-то команда и способна наколотить тысячу голов, то это «Монако», — сказал Хосеп Гвардиола. — Если мы в ответном матче не забьем сами, то вылетим». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 25.02.17 | Просмотров : 29

