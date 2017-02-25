Новости » Политика Введите слово для поиска : Политика Конфликт в трех измерениях



Первые шаги администрации Трампа по отношению к Китаю вселяют немало тревог







Как бы ни казалось, что основная линия глобального конфликта развернута между США и Россией, в Вашингтоне, похоже, роль соперника «номер один» зарезервирована за Китаем. Одновременное сдерживание обоих — чрезмерная задача даже для такой супердержавы, как США.







Юлия КУРНЫШОВА



Замес прагматизма

и идеологии



Первые шаги администрации Трампа по отношению к Китаю вселяют немало тревог. Причиной тому — пренебрежение нового президента здравым смыслом и намерение идти на серьезное ухудшение отношений с Китаем — достаточно сильным противником, которого, к тому же, с США связывает экономическая взаимозависимость. Но кто станет утверждать, что конфликт — это всегда наиболее логичный выбор? Самой серьезной причиной, объясняющей жесткий подход США к Китаю, является тот факт, что за последнее десятилетие Китай в экономическом и военном отношении окреп настолько, что способен бросить вызов их лидерству. Промедление в сдерживании даст ему время накопить сил еще больше. Китай подходит на роль основного соперника еще и потому, что сегодня, в отличие от ситуации двадцатилетней давности, между двумя странами существует гораздо более длинный список проблем во взаимоотношениях, разрешение которых посредством дипломатии вряд ли возможно: конфликты в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, Северная Корея, непрозрачность военной модернизации Китая, особенно в сегментах стратегического, космического и кибероружия.

Формирующаяся сейчас внешнеполитическая стратегия Трампа увязывает геополитические вопросы с торговыми связями Америки. Новая администрация намерена рассматривать поведение других стран по вопросам обороны и безопасности в увязке с экономическими отношениями. Хотя в данном случае можно заметить, что повозка ставится впереди лошади. Конфликтом с Китаем еще только угрожают, а у Пентагона уже есть новые амбициозные планы по увеличению военно-морских сил США. Согласно им, в ближайшие годы общее количество кораблей американского флота возрастет до 355 единиц.

В мире найдется не так уж много стран, против которых такое военное наращивание может быть адекватным. С точки зрения китайского руководства, внутриполитическая ситуация также является определяющей. С той только разницей, что рулевые Поднебесной прежде всего стремятся сохранить стабильность и укрепить свою власть перед осенним XIX съездом Коммунистической партии Китая, который определит ключевые цели развития на следующие пять лет. Стремительное ухудшение отношений с США не будет выигрышной позицией для китайского лидера Си Цзиньпиня. Ведь стремительный рост Китая — прямой результат открытости китайской экономики и конструктивных отношений с Западом. Нарастание торговых конфликтов с США может даже в кратковременной перспективе повлиять на устойчивость китайского режима. А в долгосрочной — приведет к усиливающейся изоляции от Запада.

Конечно, первый вариант выглядит более опасным ввиду того, что касается военной сферы. Но очевидно также, что эти очаги напряженности могут подпитывать друг друга.



Хрупкий

региональный мир



Одной из опор внешней политики США десятилетиями было нераспространение ядерного оружия, и, судя по всему — это единственное, что Трамп не собирается пересматривать в своих подходах. Применительно к отношениям с Китаем речь идет, в первую очередь, о минимизации ядерной угрозы Северной Кореи. Трамп считает, что Китай делает недостаточно для того, чтобы поставить на место зарвавшийся режим, стремящийся в ближайшие годы получить на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты.

Контроль над акваторией Южно-Китайского моря — наиболее взрывоопасный вопрос и место возможного столкновения вооруженных сил США и КНР. Суть разногласий сводится к тому, что Вашингтон отстаивает принцип свободной навигации, обеспечивающий США как наиболее сильной морской державе стратегическое преимущество, а Китай пытается отстоять свои эксклюзивные права на очень важную для него акваторию. Наращивание им здесь военной активности стало особенно заметно в последние годы. КНР ускоренными темпами строит собственный военно-морской флот, а для обоснования своих территориальных претензий насыпает искусственные острова.

Для сохранения баланса сил в регионе США периодически посылают свои эсминцы для обеспечения свободы навигации. Их союзник Япония оснащает Филиппины и Вьетнам военными кораблями для укрепления их морской обороноспособности перед лицом потенциального конфликта с Китаем. Проблема, однако, в том, что обе юго-восточные страны намерены больше дружить с Китаем, чем воевать.

Среди других острых вопросов — ситуация в Восточно-Китайском море, а именно — спор между Китаем и Японией о территориальной принадлежности островов Сэнкаку. Таким образом даже случайный инцидент может вовлечь США в военное противостояние с Китаем.



Высокая цена,

низкие ожидания



В Азии, в отличие от Европы, не существует системы коллективной безопасности. Вместо нее международный порядок держится на двусторонних союзах США с Японией, Республикой Корея, Филиппинами, Австралией, Таиландом. Главный недостаток этих союзов для США в том, что в случае регионального конфликта Штаты должны будут вмешаться, а вот если дойдет до конфликта Вашингтона с Пекином — их союзники могут воздержаться. Согласно положениям Североатлантического договора, статья 5 действует здесь только для самих США.

Такое одностороннее потребление безопасности не могло оставить равнодушным Трампа. Отсюда его давление на азиатских союзников с требованием не только удешевить сотрудничество, но и пересмотреть сам характер отношений. Однако ответ на вопрос «поддержат ли союзники американские усилия против Китая?» зависит от того, из-за чего именно начнется конфликт. Но в целом эскалация напряженности в регионе невыгодна ни одной из региональных стран, поскольку все они более сосредоточены на развитии и углублении экономических связей как между собой, так и с Китаем.



Протекционизм, целящийся себе в ногу



Начиная с первых дней, в офисе Трампа и его команды используют довольно агрессивную риторику в отношении Китая. Происходит реанимация сошедшей было на нет в период Обамы «китайской угрозы», возвращения идеи сдерживания Китая.

Указом о выходе США из Транстихоокеанского партнерства Трамп уже расправился с договором, воплощавшим азиатский поворот Обамы. Решение Трампа выйти из ТТП было воспринято в Пекине со смешанными чувствами. С одной стороны, очевидно, что без США ТТП теряет смысл, а значит, Китаю нечего опасаться, что региональная экономическая интеграция будет происходить без его участия. С другой, хотя протекционистские меры использовались двумя странами и ранее, нынешний этап торговой конфронтации может оказаться переломным. Оценить масштаб возможных последствий для региональной, да и глобальной торговли можно по следующим данным. В прошлом году товаропоток между США и Китаем составил $660 млрд. Совершенно очевидно, что торговая война ударит как по американскому производителю, так и по покупателю.

Ухудшение отношений коснется не только торговли. Наибольшее количество иностранных студентов в США сегодня приходится именно на китайцев. Их отзыв станет ощутимым ударом по американским вузам. Рост протекционизма и растущее политическое недоверие усиливают потенциал для конфликта между США и Китаем, делают мирное разрешение споров проблематичным. Если США будут отстаивать максималистскую позицию, — наступая одновременно и на экономическом, и на военно-морском фронтах, — разногласия будут нарастать, пока не приведут к прямому конфликту. Китай будет делать все возможное, чтобы не допустить формирования широкой региональной коалиции против него, его тактика будет заключаться в попытках «оторвать» от США как можно больше стран или заручиться их нейтралитетом. При этом обе страны не смогут избежать соблазна использовать нарастающий конфликт во внутренней политике, что приведет к еще большему национализму.



Полный текст

на сайте zn.ua

Как бы ни казалось, что основная линия глобального конфликта развернута между США и Россией, в Вашингтоне, похоже, роль соперника «номер один» зарезервирована за Китаем. Одновременное сдерживание обоих — чрезмерная задача даже для такой супердержавы, как США.Первые шаги администрации Трампа по отношению к Китаю вселяют немало тревог. Причиной тому — пренебрежение нового президента здравым смыслом и намерение идти на серьезное ухудшение отношений с Китаем — достаточно сильным противником, которого, к тому же, с США связывает экономическая взаимозависимость. Но кто станет утверждать, что конфликт — это всегда наиболее логичный выбор? Самой серьезной причиной, объясняющей жесткий подход США к Китаю, является тот факт, что за последнее десятилетие Китай в экономическом и военном отношении окреп настолько, что способен бросить вызов их лидерству. Промедление в сдерживании даст ему время накопить сил еще больше. Китай подходит на роль основного соперника еще и потому, что сегодня, в отличие от ситуации двадцатилетней давности, между двумя странами существует гораздо более длинный список проблем во взаимоотношениях, разрешение которых посредством дипломатии вряд ли возможно: конфликты в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, Северная Корея, непрозрачность военной модернизации Китая, особенно в сегментах стратегического, космического и кибероружия.Формирующаяся сейчас внешнеполитическая стратегия Трампа увязывает геополитические вопросы с торговыми связями Америки. Новая администрация намерена рассматривать поведение других стран по вопросам обороны и безопасности в увязке с экономическими отношениями. Хотя в данном случае можно заметить, что повозка ставится впереди лошади. Конфликтом с Китаем еще только угрожают, а у Пентагона уже есть новые амбициозные планы по увеличению военно-морских сил США. Согласно им, в ближайшие годы общее количество кораблей американского флота возрастет до 355 единиц.В мире найдется не так уж много стран, против которых такое военное наращивание может быть адекватным. С точки зрения китайского руководства, внутриполитическая ситуация также является определяющей. С той только разницей, что рулевые Поднебесной прежде всего стремятся сохранить стабильность и укрепить свою власть перед осенним XIX съездом Коммунистической партии Китая, который определит ключевые цели развития на следующие пять лет. Стремительное ухудшение отношений с США не будет выигрышной позицией для китайского лидера Си Цзиньпиня. Ведь стремительный рост Китая — прямой результат открытости китайской экономики и конструктивных отношений с Западом. Нарастание торговых конфликтов с США может даже в кратковременной перспективе повлиять на устойчивость китайского режима. А в долгосрочной — приведет к усиливающейся изоляции от Запада.Конечно, первый вариант выглядит более опасным ввиду того, что касается военной сферы. Но очевидно также, что эти очаги напряженности могут подпитывать друг друга.Одной из опор внешней политики США десятилетиями было нераспространение ядерного оружия, и, судя по всему — это единственное, что Трамп не собирается пересматривать в своих подходах. Применительно к отношениям с Китаем речь идет, в первую очередь, о минимизации ядерной угрозы Северной Кореи. Трамп считает, что Китай делает недостаточно для того, чтобы поставить на место зарвавшийся режим, стремящийся в ближайшие годы получить на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты.Контроль над акваторией Южно-Китайского моря — наиболее взрывоопасный вопрос и место возможного столкновения вооруженных сил США и КНР. Суть разногласий сводится к тому, что Вашингтон отстаивает принцип свободной навигации, обеспечивающий США как наиболее сильной морской державе стратегическое преимущество, а Китай пытается отстоять свои эксклюзивные права на очень важную для него акваторию. Наращивание им здесь военной активности стало особенно заметно в последние годы. КНР ускоренными темпами строит собственный военно-морской флот, а для обоснования своих территориальных претензий насыпает искусственные острова.Для сохранения баланса сил в регионе США периодически посылают свои эсминцы для обеспечения свободы навигации. Их союзник Япония оснащает Филиппины и Вьетнам военными кораблями для укрепления их морской обороноспособности перед лицом потенциального конфликта с Китаем. Проблема, однако, в том, что обе юго-восточные страны намерены больше дружить с Китаем, чем воевать.Среди других острых вопросов — ситуация в Восточно-Китайском море, а именно — спор между Китаем и Японией о территориальной принадлежности островов Сэнкаку. Таким образом даже случайный инцидент может вовлечь США в военное противостояние с Китаем.В Азии, в отличие от Европы, не существует системы коллективной безопасности. Вместо нее международный порядок держится на двусторонних союзах США с Японией, Республикой Корея, Филиппинами, Австралией, Таиландом. Главный недостаток этих союзов для США в том, что в случае регионального конфликта Штаты должны будут вмешаться, а вот если дойдет до конфликта Вашингтона с Пекином — их союзники могут воздержаться. Согласно положениям Североатлантического договора, статья 5 действует здесь только для самих США.Такое одностороннее потребление безопасности не могло оставить равнодушным Трампа. Отсюда его давление на азиатских союзников с требованием не только удешевить сотрудничество, но и пересмотреть сам характер отношений. Однако ответ на вопрос «поддержат ли союзники американские усилия против Китая?» зависит от того, из-за чего именно начнется конфликт. Но в целом эскалация напряженности в регионе невыгодна ни одной из региональных стран, поскольку все они более сосредоточены на развитии и углублении экономических связей как между собой, так и с Китаем.Начиная с первых дней, в офисе Трампа и его команды используют довольно агрессивную риторику в отношении Китая. Происходит реанимация сошедшей было на нет в период Обамы «китайской угрозы», возвращения идеи сдерживания Китая.Указом о выходе США из Транстихоокеанского партнерства Трамп уже расправился с договором, воплощавшим азиатский поворот Обамы. Решение Трампа выйти из ТТП было воспринято в Пекине со смешанными чувствами. С одной стороны, очевидно, что без США ТТП теряет смысл, а значит, Китаю нечего опасаться, что региональная экономическая интеграция будет происходить без его участия. С другой, хотя протекционистские меры использовались двумя странами и ранее, нынешний этап торговой конфронтации может оказаться переломным. Оценить масштаб возможных последствий для региональной, да и глобальной торговли можно по следующим данным. В прошлом году товаропоток между США и Китаем составил $660 млрд. Совершенно очевидно, что торговая война ударит как по американскому производителю, так и по покупателю.Ухудшение отношений коснется не только торговли. Наибольшее количество иностранных студентов в США сегодня приходится именно на китайцев. Их отзыв станет ощутимым ударом по американским вузам. Рост протекционизма и растущее политическое недоверие усиливают потенциал для конфликта между США и Китаем, делают мирное разрешение споров проблематичным. Если США будут отстаивать максималистскую позицию, — наступая одновременно и на экономическом, и на военно-морском фронтах, — разногласия будут нарастать, пока не приведут к прямому конфликту. Китай будет делать все возможное, чтобы не допустить формирования широкой региональной коалиции против него, его тактика будет заключаться в попытках «оторвать» от США как можно больше стран или заручиться их нейтралитетом. При этом обе страны не смогут избежать соблазна использовать нарастающий конфликт во внутренней политике, что приведет к еще большему национализму. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 25.02.17 | Просмотров : 30

