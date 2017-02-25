Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы «Шахдениз-2» на финишной прямой



Главы энерговедомств стран-участниц проекта ЮГК посовещались в Баку







23 февраля в Баку, в Центре Гeйдapа Aлиeва, состоялось третье министерское заседание в рамках Консультативного совета проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК). Среди участников были профильные министры стран, вовлеченных в реализацию проекта, представители правительств США и Великобритании, руководства Еврокомиссии.







Ильгар РАГИМОВ



Выступая на открытии заседания, президент Азербайджана Ильxам Aлиeв заявил, что, по его мнению, в процессе реализации проекта «Южный газовый коридор» государствам и международным структурам, включенным в это чрезвычайно важное для всей Европы дело, удалось создать уникальный формат международного сотрудничества. Глава государства выразил уверенность, что опыт продуктивного взаимодействия между различными странами, компаниями и финансовыми структурами, будучи залогом успешного претворения в жизнь планов по Южному газовому коридору, и впредь будет играть важную роль при дальнейшем сотрудничестве по другим, не менее важным проектам.

Говоря о целях и задачах нынешнего министерского заседания Консультативного совета, Ильxам Aлиeв подчеркнул, что Южный газовый коридор уже является реальностью. Сегодня предстоит рассмотреть существующие вызовы, возникшие в процессе реализации проекта. При этом глава государства отметил особое значение сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в реализации данного проекта. «В 2012 году в Стамбуле президент Эрдоган и я подписали исторический контракт по Трансанатолийскому газопроводу. На самом деле, реализация Южного газового коридора начинается с того дня… Вслед за этим было принято решение об инвестировании второй стадии проекта «Шахдениз», и если бы не было заключено соглашение по TANAP, такого решения не было бы. Затем, как продолжение проекта TANAP, был выбран проект Трансадриатического газопровода. Таким образом, церемония, состоявшаяся в 2012 году в Стамбуле, явилась поворотной точкой, наши партнеры поддержали нас, и сегодня результаты данного соглашения налицо», — сказал И.Aлиeв.

Как известно, предыдущее заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮКГ состоялось в прошлом году в Баку. Президент Азербайджана напомнил, что с той поры произошло много событий, в реализации проекта достигнут значительный прогресс. По последним данным, завершено практически 90% объема работ по «Шахдениз-2», около 80% по Южно-Кавказскому трубопроводу, 65% по ТANAP и 34% по Трансадриатическому трубопроводу. Глава государства дал высокую оценку темпам реализации работ, назвав эти результаты большим прогрессом.

Президент Ильxам Aлиeв оценил как позитивную тенденцию и тот факт, что сократились расходы, связанные со строительством TANAP. Глава государства подчеркнул, что снижение затрат является чрезвычайно важным обстоятельством, и привел полученные им последние данные: расходы уменьшились с $11,8 млрд до $8,5 млрд.

Ильxам Aлиeв выразил признательность международным финансовым институтам, откликнувшимся на реализацию ЮГК: «Хочу особо отметить Всемирный банк, — подчеркнул глава государства. — Выделив крупные средства на данный проект, эта структура дала сигнал и другим финансовым институтам. Хочу также выразить признательность Азиатскому банку развития и Азиатскому банку инфраструктуры и развития за выделение крупных финансовых средств на поддержку реализации проекта «Южный газовый коридор».

Одновременно президент Азербайджана выразил надежду, что Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк внесут свою лепту в реализацию столь важного для континента энергетического проекта. Ильxам Aлиeв не преминул довести до сведения участников заседания, что Азербайджан в свою очередь оказывает проекту большую поддержку за счет средств госбюджета и Госнефтефонда.

Южный газовый коридор может считаться проектом XXI века, заявил в своем выступлении Ильxам Aлиeв, добавив, что мы уже можем быть уверены в том, что ни одно препятствие не может помешать его реализации. Тем не менее глава государства призвал совместными усилиями предотвратить искусственные задержки по некоторым сегментам реализации ЮГК и выразил уверенность, что участники заседания подробно обсудят данную тему.

Большой интерес вызвало также выступление вице-президента Европейской комиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича, который дал высокую оценку успешному визиту президента Ильxама Aлиeва в Брюссель, открывшему новую страницу в связях Азербайджана с Евросоюзом. «Господин президент очень хорошо описал в своем выступлении процесс строительства Южного газового коридора по всей стоимостной цепочке, по всем его важным сегментам. Полагаю, что прогресс был достигнут не только за счет больших усилий и проделанной работы в странах, по территории которых проходит газопровод, но и благодаря хорошей творческой атмосфере, созданной за этим столом, регулярному обмену информацией, прилагаемым усилиям для решения проблем и вызовов, которые постоянно возникают в связи с таким широкомасштабным проектом», — сказал М.Шефчович.

Вице-президент Еврокомиссии поблагодарил главу азербайджанского государства Ильxама Aлиeва за сильное и умелое руководство реализацией проекта ЮГК и заверил, что все участники заседания готовы подчеркнуть достигнутый в этом деле большой прогресс и с нетерпением ждут доведения до 2020 года добываемого в Каспийском море газа до Европы.

23 февраля в Баку, в Центре Гeйдapа Aлиeва, состоялось третье министерское заседание в рамках Консультативного совета проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК). Среди участников были профильные министры стран, вовлеченных в реализацию проекта, представители правительств США и Великобритании, руководства Еврокомиссии.Выступая на открытии заседания, президент Азербайджана Ильxам Aлиeв заявил, что, по его мнению, в процессе реализации проекта «Южный газовый коридор» государствам и международным структурам, включенным в это чрезвычайно важное для всей Европы дело, удалось создать уникальный формат международного сотрудничества. Глава государства выразил уверенность, что опыт продуктивного взаимодействия между различными странами, компаниями и финансовыми структурами, будучи залогом успешного претворения в жизнь планов по Южному газовому коридору, и впредь будет играть важную роль при дальнейшем сотрудничестве по другим, не менее важным проектам.Говоря о целях и задачах нынешнего министерского заседания Консультативного совета, Ильxам Aлиeв подчеркнул, что Южный газовый коридор уже является реальностью. Сегодня предстоит рассмотреть существующие вызовы, возникшие в процессе реализации проекта. При этом глава государства отметил особое значение сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в реализации данного проекта. «В 2012 году в Стамбуле президент Эрдоган и я подписали исторический контракт по Трансанатолийскому газопроводу. На самом деле, реализация Южного газового коридора начинается с того дня… Вслед за этим было принято решение об инвестировании второй стадии проекта «Шахдениз», и если бы не было заключено соглашение по TANAP, такого решения не было бы. Затем, как продолжение проекта TANAP, был выбран проект Трансадриатического газопровода. Таким образом, церемония, состоявшаяся в 2012 году в Стамбуле, явилась поворотной точкой, наши партнеры поддержали нас, и сегодня результаты данного соглашения налицо», — сказал И.Aлиeв.Как известно, предыдущее заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮКГ состоялось в прошлом году в Баку. Президент Азербайджана напомнил, что с той поры произошло много событий, в реализации проекта достигнут значительный прогресс. По последним данным, завершено практически 90% объема работ по «Шахдениз-2», около 80% по Южно-Кавказскому трубопроводу, 65% по ТANAP и 34% по Трансадриатическому трубопроводу. Глава государства дал высокую оценку темпам реализации работ, назвав эти результаты большим прогрессом.Президент Ильxам Aлиeв оценил как позитивную тенденцию и тот факт, что сократились расходы, связанные со строительством TANAP. Глава государства подчеркнул, что снижение затрат является чрезвычайно важным обстоятельством, и привел полученные им последние данные: расходы уменьшились с $11,8 млрд до $8,5 млрд.Ильxам Aлиeв выразил признательность международным финансовым институтам, откликнувшимся на реализацию ЮГК: «Хочу особо отметить Всемирный банк, — подчеркнул глава государства. — Выделив крупные средства на данный проект, эта структура дала сигнал и другим финансовым институтам. Хочу также выразить признательность Азиатскому банку развития и Азиатскому банку инфраструктуры и развития за выделение крупных финансовых средств на поддержку реализации проекта «Южный газовый коридор».Одновременно президент Азербайджана выразил надежду, что Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк внесут свою лепту в реализацию столь важного для континента энергетического проекта. Ильxам Aлиeв не преминул довести до сведения участников заседания, что Азербайджан в свою очередь оказывает проекту большую поддержку за счет средств госбюджета и Госнефтефонда.Южный газовый коридор может считаться проектом XXI века, заявил в своем выступлении Ильxам Aлиeв, добавив, что мы уже можем быть уверены в том, что ни одно препятствие не может помешать его реализации. Тем не менее глава государства призвал совместными усилиями предотвратить искусственные задержки по некоторым сегментам реализации ЮГК и выразил уверенность, что участники заседания подробно обсудят данную тему.Большой интерес вызвало также выступление вице-президента Европейской комиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича, который дал высокую оценку успешному визиту президента Ильxама Aлиeва в Брюссель, открывшему новую страницу в связях Азербайджана с Евросоюзом. «Господин президент очень хорошо описал в своем выступлении процесс строительства Южного газового коридора по всей стоимостной цепочке, по всем его важным сегментам. Полагаю, что прогресс был достигнут не только за счет больших усилий и проделанной работы в странах, по территории которых проходит газопровод, но и благодаря хорошей творческой атмосфере, созданной за этим столом, регулярному обмену информацией, прилагаемым усилиям для решения проблем и вызовов, которые постоянно возникают в связи с таким широкомасштабным проектом», — сказал М.Шефчович.Вице-президент Еврокомиссии поблагодарил главу азербайджанского государства Ильxама Aлиeва за сильное и умелое руководство реализацией проекта ЮГК и заверил, что все участники заседания готовы подчеркнуть достигнутый в этом деле большой прогресс и с нетерпением ждут доведения до 2020 года добываемого в Каспийском море газа до Европы. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 25.02.17 | Просмотров : 30

