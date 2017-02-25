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Многочисленные акции наших соотечественников за рубежом

нацелены на донесение правды о Ходжалинском геноциде







25 лет, прошедших со времени Ходжалинского геноцида, ни на йоту не ослабили боль азербайджанского народа, поскольку его виновники хоть и известны, но не наказаны. Требование наказать виновных высказывают не только наши сограждане и соотечественники, живущие за рубежом. Среди них и иностранные журналисты, рассказавшие в своих статьях о том, что они видели своими глазами. Наше государство, народ, общественные организации и соотечественники за рубежом многое делают, чтобы виновники ходжалинской резни были наказаны и осуждены судом — уголовным и моральным.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Вчера в Милли меджлисе состоялось пленарное заседание, посвященное предстоящему 25-летию геноцида в Ходжалы. По его итогам принято обращение к парламентам мира с призывом осудить и призвать к ответственности виновников Ходжалинской трагедии.

В качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН распространено и письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Aлиeва, адресованное генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу. В нем говорится о массовых убийствах, совершенных армянской стороной, и о серьезных нарушениях норм международного гуманитарного права в ходе агрессии.

Генеральному секретарю ООН сообщается о широкой практике, применяемой вооруженными силами Армении в ходе конфликта, — захвата и удержания заложников, жестокого обращения с ними и военнопленными, отказа прояснить судьбу тысяч пропавших без вести в результате конфликта азербайджанцев и многих других преступлениях. Кроме того, отмечается в письме, к обязательным условиям обеспечения устойчивого мира и долгосрочной стабильности относятся установление истины в отношении имевших место в ходе конфликта серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, предоставление адекватной и реальной компенсации потерпевшим, а также принятие необходимых институциональных мер во избежание повторения подобных нарушений.

Выступая на международной конференции «Ходжалинский геноцид, преступления против человечности и терроризм», министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров привел факты признания миром того, что Ходжалинская трагедия является геноцидом. Это нашло отражение в постановлениях и резолюциях многих стран мира и международных организаций. Парламенты Мексики, Колумбии, Перу, Пакистана, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии, Словении, Иордании, Гондураса, Гватемалы, Панамы, Судана, Джибути, а также законодательные органы десятков штатов США приняли документы, признающие и осуждающие Ходжалинский геноцид. А Организация Исламского сотрудничества стала первой международной организацией, признавшей Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию — геноцидом.

Эту же цель — донесение правды о Ходжалинском геноциде — преследуют и многочисленные акции наших соотечественников за рубежом. В обращении, подготовленном Сетью азербайджанцев США и адресованном конгрессменам этой страны, законодателям парламентов и администрации штатов, Госдепартаменту США и американским СМИ, приводятся статистические данные о погибших и фактах зверств, совершенных армянскими подразделениями во время оккупации Ходжалы. Сеть азербайджанцев США отмечает, что более 30 американских штатов уже признали Ходжалинскую резню на уровне своих парламентов и губернаторских прокламаций.

В Кишиневе, в Бюро межэтнических отношений правительства Молдовы состоялось международное мероприятие, посвященное 25-летию Ходжалинского геноцида. Депутат парламента Молдовы, вице-председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Сергей Стати отметил, что Ходжалинская трагедия дает возможность мировому сообществу задуматься, какова стоимость политических, националистических амбиций и захватнических деяний. «Наши страны объединяют наличие неразрешенных территориальных конфликтов и ужасы пережитых войн. И последствия этих событий одинаковы: многочисленные ни в чем не повинные человеческие жизни», — отметил депутат.

Кельн и Екатеринбург, Москва и Лондон — все не перечислить. В историческом зале Strangers’ Dining Room парламента Великобритании перед международной аудиторией состоялась презентация премии мира Ходжалы-2017, организованная обществом Европа-Азербайджан (TEAS) в рамках международной пропагандистской кампании «Справедливость для Ходжалы».

Первого места в конкурсе, в котором приняли участие 70 работ, была удостоена картина студентки Норвежского университета искусств, британки Луизы Мариотт под названием «Спокойствие движения» (Tranquillity of Movement).

25 лет, прошедших со времени Ходжалинского геноцида, ни на йоту не ослабили боль азербайджанского народа, поскольку его виновники хоть и известны, но не наказаны. Требование наказать виновных высказывают не только наши сограждане и соотечественники, живущие за рубежом. Среди них и иностранные журналисты, рассказавшие в своих статьях о том, что они видели своими глазами. Наше государство, народ, общественные организации и соотечественники за рубежом многое делают, чтобы виновники ходжалинской резни были наказаны и осуждены судом — уголовным и моральным.Вчера в Милли меджлисе состоялось пленарное заседание, посвященное предстоящему 25-летию геноцида в Ходжалы. По его итогам принято обращение к парламентам мира с призывом осудить и призвать к ответственности виновников Ходжалинской трагедии.В качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН распространено и письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Aлиeва, адресованное генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу. В нем говорится о массовых убийствах, совершенных армянской стороной, и о серьезных нарушениях норм международного гуманитарного права в ходе агрессии.Генеральному секретарю ООН сообщается о широкой практике, применяемой вооруженными силами Армении в ходе конфликта, — захвата и удержания заложников, жестокого обращения с ними и военнопленными, отказа прояснить судьбу тысяч пропавших без вести в результате конфликта азербайджанцев и многих других преступлениях. Кроме того, отмечается в письме, к обязательным условиям обеспечения устойчивого мира и долгосрочной стабильности относятся установление истины в отношении имевших место в ходе конфликта серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, предоставление адекватной и реальной компенсации потерпевшим, а также принятие необходимых институциональных мер во избежание повторения подобных нарушений.Выступая на международной конференции «Ходжалинский геноцид, преступления против человечности и терроризм», министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров привел факты признания миром того, что Ходжалинская трагедия является геноцидом. Это нашло отражение в постановлениях и резолюциях многих стран мира и международных организаций. Парламенты Мексики, Колумбии, Перу, Пакистана, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии, Словении, Иордании, Гондураса, Гватемалы, Панамы, Судана, Джибути, а также законодательные органы десятков штатов США приняли документы, признающие и осуждающие Ходжалинский геноцид. А Организация Исламского сотрудничества стала первой международной организацией, признавшей Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию — геноцидом.Эту же цель — донесение правды о Ходжалинском геноциде — преследуют и многочисленные акции наших соотечественников за рубежом. В обращении, подготовленном Сетью азербайджанцев США и адресованном конгрессменам этой страны, законодателям парламентов и администрации штатов, Госдепартаменту США и американским СМИ, приводятся статистические данные о погибших и фактах зверств, совершенных армянскими подразделениями во время оккупации Ходжалы. Сеть азербайджанцев США отмечает, что более 30 американских штатов уже признали Ходжалинскую резню на уровне своих парламентов и губернаторских прокламаций.В Кишиневе, в Бюро межэтнических отношений правительства Молдовы состоялось международное мероприятие, посвященное 25-летию Ходжалинского геноцида. Депутат парламента Молдовы, вице-председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Сергей Стати отметил, что Ходжалинская трагедия дает возможность мировому сообществу задуматься, какова стоимость политических, националистических амбиций и захватнических деяний. «Наши страны объединяют наличие неразрешенных территориальных конфликтов и ужасы пережитых войн. И последствия этих событий одинаковы: многочисленные ни в чем не повинные человеческие жизни», — отметил депутат.Кельн и Екатеринбург, Москва и Лондон — все не перечислить. В историческом зале Strangers’ Dining Room парламента Великобритании перед международной аудиторией состоялась презентация премии мира Ходжалы-2017, организованная обществом Европа-Азербайджан (TEAS) в рамках международной пропагандистской кампании «Справедливость для Ходжалы».Первого места в конкурсе, в котором приняли участие 70 работ, была удостоена картина студентки Норвежского университета искусств, британки Луизы Мариотт под названием «Спокойствие движения» (Tranquillity of Movement). TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 25.02.17 | Просмотров : 29

