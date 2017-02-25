Многочисленные акции наших соотечественников за рубежом
нацелены на донесение правды о Ходжалинском геноциде
25
лет, прошедших со времени Ходжалинского геноцида, ни на йоту не
ослабили боль азербайджанского народа, поскольку его виновники хоть и
известны, но не наказаны. Требование наказать виновных высказывают не
только наши сограждане и соотечественники, живущие за рубежом. Среди них
и иностранные журналисты, рассказавшие в своих статьях о том, что они
видели своими глазами. Наше государство, народ, общественные организации
и соотечественники за рубежом многое делают, чтобы виновники
ходжалинской резни были наказаны и осуждены судом — уголовным и
моральным.
Элеонора АБАСКУЛИЕВА
Вчера в Милли меджлисе состоялось пленарное заседание, посвященное предстоящему 25-летию геноцида в Ходжалы. По его итогам принято обращение к парламентам мира с призывом осудить и призвать к ответственности виновников Ходжалинской трагедии.
В качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН распространено и письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Aлиeва, адресованное генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу. В нем говорится о массовых убийствах, совершенных армянской стороной, и о серьезных нарушениях норм международного гуманитарного права в ходе агрессии.
Генеральному секретарю ООН сообщается о широкой практике, применяемой вооруженными силами Армении в ходе конфликта, — захвата и удержания заложников, жестокого обращения с ними и военнопленными, отказа прояснить судьбу тысяч пропавших без вести в результате конфликта азербайджанцев и многих других преступлениях. Кроме того, отмечается в письме, к обязательным условиям обеспечения устойчивого мира и долгосрочной стабильности относятся установление истины в отношении имевших место в ходе конфликта серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, предоставление адекватной и реальной компенсации потерпевшим, а также принятие необходимых институциональных мер во избежание повторения подобных нарушений.
Выступая на международной конференции «Ходжалинский геноцид, преступления против человечности и терроризм», министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров привел факты признания миром того, что Ходжалинская трагедия является геноцидом. Это нашло отражение в постановлениях и резолюциях многих стран мира и международных организаций. Парламенты Мексики, Колумбии, Перу, Пакистана, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии, Словении, Иордании, Гондураса, Гватемалы, Панамы, Судана, Джибути, а также законодательные органы десятков штатов США приняли документы, признающие и осуждающие Ходжалинский геноцид. А Организация Исламского сотрудничества стала первой международной организацией, признавшей Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию — геноцидом.
Эту же цель — донесение правды о Ходжалинском геноциде — преследуют и многочисленные акции наших соотечественников за рубежом. В обращении, подготовленном Сетью азербайджанцев США и адресованном конгрессменам этой страны, законодателям парламентов и администрации штатов, Госдепартаменту США и американским СМИ, приводятся статистические данные о погибших и фактах зверств, совершенных армянскими подразделениями во время оккупации Ходжалы. Сеть азербайджанцев США отмечает, что более 30 американских штатов уже признали Ходжалинскую резню на уровне своих парламентов и губернаторских прокламаций.
В Кишиневе, в Бюро межэтнических отношений правительства Молдовы состоялось международное мероприятие, посвященное 25-летию Ходжалинского геноцида. Депутат парламента Молдовы, вице-председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Сергей Стати отметил, что Ходжалинская трагедия дает возможность мировому сообществу задуматься, какова стоимость политических, националистических амбиций и захватнических деяний. «Наши страны объединяют наличие неразрешенных территориальных конфликтов и ужасы пережитых войн. И последствия этих событий одинаковы: многочисленные ни в чем не повинные человеческие жизни», — отметил депутат.
Кельн и Екатеринбург, Москва и Лондон — все не перечислить. В историческом зале Strangers’ Dining Room парламента Великобритании перед международной аудиторией состоялась презентация премии мира Ходжалы-2017, организованная обществом Европа-Азербайджан (TEAS) в рамках международной пропагандистской кампании «Справедливость для Ходжалы».
Первого места в конкурсе, в котором приняли участие 70 работ, была удостоена картина студентки Норвежского университета искусств, британки Луизы Мариотт под названием «Спокойствие движения» (Tranquillity of Movement).