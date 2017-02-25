Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Имре ЛАСЛОЦКИ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Азербайджане:«Венгрия будет продвигать Азербайджан в качестве надежного партнера НАТО»



Азербайджано-венгерские отношения на протяжении всего периода, прошедшего после объявления независимости нашей страны, развиваются в атмосфере взаимоуважения и стремления к партнерству в самых различных сферах. Не случайно руководство НАТО с недавних пор наделило посольство Венгрии в Азербайджане полномочиями своего контактного посольства (КП) в нашей стране. В чем заключается миссия КП НАТО, какие задачи ставятся перед ней? Каков сегодня уровень азербайджано-венгерских отношений и что делается для их развития? На эти и другие вопросы отвечает в интервью агентству Report Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Азербайджане Имре ЛАСЛОЦКИ.







— Недавно вы посетили Брюссель для получения поручений в связи с началом деятельности дипмиссии Венгрии в качестве контактного посольства НАТО в Азербайджане. Могли бы вы дать более детальную информацию о встречах в Брюсселе? Какие задачи были поставлены перед посольством Венгрии в рамках мандата контактного посольства НАТО?

— Вначале я хотел бы дать информацию о роли контактного посольства в странах-партнерах. На самом деле мы не получаем никаких инструкций и заданий в Брюсселе. Основываясь на открытости, прозрачности и демократичности Альянса, «принятие мандата КП является добровольным делом». Имеются четыре основных принципа КП. Я отметил первый принцип — добровольную основу КП. Второй принцип — «КП подвергаются ротации». Это означает, что текущий мандат КП посольства Венгрии в Азербайджане будет длиться два года, до конца 2018 года. Хотя он может быть продлен на еще один срок. Третий принцип — «равенство при подходах». Это означает, что все члены НАТО имеют равные шансы на представление своих предложений между странами-партнерами и НАТО. Наконец, принцип прозрачности процесса избрания КП. Эти принципы были приняты всеми членами НАТО в 2004 году и были дополнены Кругом обязанностей контактных посольств (КОКП). Как известно, Венгрия и Азербайджан являются стратегическими партнерами с отличными рабочими отношениями в различных сферах, Венгрия доверяет азербайджанскому народу, его политическому руководству, мы и дальше работаем над развитием продуктивных отношений между нашими странами. Венгерское правительство, политическое руководство и соответствующие государственные структуры и организации уверены, что Венгрия может быть надежным и хорошим проводником между НАТО и Азербайджаном.

У нас были различные брифинги и обсуждения в Брюсселе, по многим темам.



Мы обсуждали основные миссии НАТО в изменяющейся стратегической среде безопасности, оборону и политику сдерживания НАТО, партнерство НАТО, стратегии коммуникации. Два последних пункта больше подходят нашей миссии КП НАТО. Конечно, мы также обсуждали региональный аспект партнерства, касающегося Кавказского региона. Я также встретился с послом Азербайджана в НАТО Хазаром Ибрагимом, и мы поделились видением того, как воспринимаем роль Венгрии в качестве контактного посольства НАТО в Азербайджане. Мы с удовлетворением отметили, что должны действовать вместе со всеми вовлеченными сторонами: МИД, Минобороны, другими государственными структурами и институтами, а также НПО и СМИ Азербайджана.

— Какой вклад может внести Венгрия в укрепление отношений между НАТО и Азербайджаном?

— Венгрия и конкретно ее посольство в Баку будут продвигать Азербайджан в качестве надежного партнера НАТО, что и есть на самом деле. Мы оставим открытыми каналы коммуникаций между НАТО и Азербайджаном, будем поддерживать политический обмен на высоком уровне, организуем встречи, семинары и окажем поддержку визитам представителей НАТО в Азербайджан. Более того, мы будем поддерживать и организовывать визиты азербайджанских институтов, вузов и медиа в штаб-квартиру НАТО, представлять информацию о стратегии Альянса. Должен сказать, что на саммите в Варшаве в 2016 году союзники НАТО подчеркнули важность наращивания усилий для укрепления стабильности и безопасности. Партнерство НАТО показало себя в качестве бесценного средства в достижении этих целей и будет продолжать быть важным в построении широкой сети безопасности. Азербайджан же является важным центром этой сети. КП играют важную роль в этом плане, способствуя распространению усилий НАТО по всему миру. Должен подчеркнуть, что КП НАТО и партнеры идут рука об руку, их сотрудничество и вклад в усилия НАТО по безопасности невозможны без партнеров. Я очень надеюсь, что Азербайджан будет продолжать сотрудничать с НАТО в той же мере, в которой он это делает последние четверть века после подписания программы НАТО «Партнерство ради мира» в марте 1992 года.

— На каком уровне находится сотрудничество НАТО и Азербайджана в рамках IPAP? Ожидаются ли визиты высокопоставленных официальных лиц НАТО в Азербайджан?

— Азербайджан присоединился к Индивидуальному плану партнерства (IPAP) в 2004 году. Но и до этого страна была готова к уникальному сотрудничеству с НАТО. Азербайджан успешно выполнил четыре раунда IPAP, начиная с 2005 года. В результате их успешного завершения азербайджанские Вооруженные силы способны выполнять национальные обязанности, участвовать в руководимых НАТО операциях и сотрудничать с другими армиями ПРМ. Это значительный прогресс, основывающийся на реформах в ВС. Народ Азербайджана заслуженно гордится своими национальными Вооруженными силами. Часть этих сил выполняет обязанности в соответствии со стандартами НАТО, участвует в руководимых НАТО операциях, обеспечении энергобезопасности, устранении возникающих опасностей. Да, Азербайджан может рассчитывать на визит высокопоставленных делегаций НАТО в 2017 году. Мы планируем пригласить старших должностных лиц НАТО в Баку для участия в различных мероприятиях. Кроме того, мы также ожидаем визиты команды экспертов в Баку и первый из этих визитов состоится в марте. Он поможет азербайджанским ВС улучшить свои возможности и увеличить количество армейских подразделений, прошедших тренинги в соответствии со стандартами НАТО. Североатлантический альянс имеет большую «корзину» для развития способных сил НАТО путем сотрудничества стран-партнеров с членами НАТО. Такая «корзина» состоит из примерно 1600 мероприятий в год. Азербайджан и азербайджанские военные ежегодно участвуют в порядка 200 таких мероприятий в рамках программы «Партнерство ради мира». В качестве КП НАТО в Азербайджане мы планируем также большую конференцию по вопросам региональной безопасности во второй половине 2017 года.

— Как Венгрия, в качестве члена НАТО, оценивает участие Азербайджана в операциях в Афганистане?

— Политическое и военное руководство НАТО, а также все члены Альянса высоко оценивают вклад Азербайджана в руководимой НАТО операции, выражали удовлетворение участием Азербайджана в миссиях в Косово и Афганистане. Генсек НАТО Расмуссен поблагодарил президента Ильxама Aлиeва во время его визита в штаб-квартиру НАТО в 2014 году, а генсек Столтенберг выразил благодарность главе МИД Эльмару Мамедъярову во время встречи миссии «Решительная поддержка» в Брюсселе в декабре прошлого года. В настоящее время 94 солдата Азербайджана служат в рамках миссии «Решительная поддержка» в Афганистане для тренировки афганских войск. Помимо этого Азербайджан проявляет солидарность с Альянсом в плане Трастового фонда НАТО по Афганистану.

— Ожидаются ли визиты либо мероприятия между Венгрией и Азербайджаном?

— Мы прорабатываем визит президента Азербайджана Ильxама Aлиeва в Будапешт в этом году и проведение следующей сессии межправительственной комиссии в Венгрии.

В сотрудничестве с Фондом Гeйдapа Aлиeва и МИД Венгрии посольство организует 16-17 марта серию культурных и научных мероприятий в рамках Дней культуры Венгрии в Азербайджане. Будут организованы презентации книг и кино, показ мод, выставка искусств, концерты, гастрономические мероприятия. Осенью мы также организуем культурные и научные мероприятия, посвященные Золтану Кодали — великому венгерскому композитору и учителю, а также мероприятия, посвященные «великому венгру» Иштвану Сеченьи.

Азербайджано-венгерские отношения на протяжении всего периода, прошедшего после объявления независимости нашей страны, развиваются в атмосфере взаимоуважения и стремления к партнерству в самых различных сферах. Не случайно руководство НАТО с недавних пор наделило посольство Венгрии в Азербайджане полномочиями своего контактного посольства (КП) в нашей стране. В чем заключается миссия КП НАТО, какие задачи ставятся перед ней? Каков сегодня уровень азербайджано-венгерских отношений и что делается для их развития? На эти и другие вопросы отвечает в интервью агентству Report Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Азербайджане Имре ЛАСЛОЦКИ.— Вначале я хотел бы дать информацию о роли контактного посольства в странах-партнерах. На самом деле мы не получаем никаких инструкций и заданий в Брюсселе. Основываясь на открытости, прозрачности и демократичности Альянса, «принятие мандата КП является добровольным делом». Имеются четыре основных принципа КП. Я отметил первый принцип — добровольную основу КП. Второй принцип — «КП подвергаются ротации». Это означает, что текущий мандат КП посольства Венгрии в Азербайджане будет длиться два года, до конца 2018 года. Хотя он может быть продлен на еще один срок. Третий принцип — «равенство при подходах». Это означает, что все члены НАТО имеют равные шансы на представление своих предложений между странами-партнерами и НАТО. Наконец, принцип прозрачности процесса избрания КП. Эти принципы были приняты всеми членами НАТО в 2004 году и были дополнены Кругом обязанностей контактных посольств (КОКП). Как известно, Венгрия и Азербайджан являются стратегическими партнерами с отличными рабочими отношениями в различных сферах, Венгрия доверяет азербайджанскому народу, его политическому руководству, мы и дальше работаем над развитием продуктивных отношений между нашими странами. Венгерское правительство, политическое руководство и соответствующие государственные структуры и организации уверены, что Венгрия может быть надежным и хорошим проводником между НАТО и Азербайджаном.У нас были различные брифинги и обсуждения в Брюсселе, по многим темам.Мы обсуждали основные миссии НАТО в изменяющейся стратегической среде безопасности, оборону и политику сдерживания НАТО, партнерство НАТО, стратегии коммуникации. Два последних пункта больше подходят нашей миссии КП НАТО. Конечно, мы также обсуждали региональный аспект партнерства, касающегося Кавказского региона. Я также встретился с послом Азербайджана в НАТО Хазаром Ибрагимом, и мы поделились видением того, как воспринимаем роль Венгрии в качестве контактного посольства НАТО в Азербайджане. Мы с удовлетворением отметили, что должны действовать вместе со всеми вовлеченными сторонами: МИД, Минобороны, другими государственными структурами и институтами, а также НПО и СМИ Азербайджана.— Венгрия и конкретно ее посольство в Баку будут продвигать Азербайджан в качестве надежного партнера НАТО, что и есть на самом деле. Мы оставим открытыми каналы коммуникаций между НАТО и Азербайджаном, будем поддерживать политический обмен на высоком уровне, организуем встречи, семинары и окажем поддержку визитам представителей НАТО в Азербайджан. Более того, мы будем поддерживать и организовывать визиты азербайджанских институтов, вузов и медиа в штаб-квартиру НАТО, представлять информацию о стратегии Альянса. Должен сказать, что на саммите в Варшаве в 2016 году союзники НАТО подчеркнули важность наращивания усилий для укрепления стабильности и безопасности. Партнерство НАТО показало себя в качестве бесценного средства в достижении этих целей и будет продолжать быть важным в построении широкой сети безопасности. Азербайджан же является важным центром этой сети. КП играют важную роль в этом плане, способствуя распространению усилий НАТО по всему миру. Должен подчеркнуть, что КП НАТО и партнеры идут рука об руку, их сотрудничество и вклад в усилия НАТО по безопасности невозможны без партнеров. Я очень надеюсь, что Азербайджан будет продолжать сотрудничать с НАТО в той же мере, в которой он это делает последние четверть века после подписания программы НАТО «Партнерство ради мира» в марте 1992 года.— Азербайджан присоединился к Индивидуальному плану партнерства (IPAP) в 2004 году. Но и до этого страна была готова к уникальному сотрудничеству с НАТО. Азербайджан успешно выполнил четыре раунда IPAP, начиная с 2005 года. В результате их успешного завершения азербайджанские Вооруженные силы способны выполнять национальные обязанности, участвовать в руководимых НАТО операциях и сотрудничать с другими армиями ПРМ. Это значительный прогресс, основывающийся на реформах в ВС. Народ Азербайджана заслуженно гордится своими национальными Вооруженными силами. Часть этих сил выполняет обязанности в соответствии со стандартами НАТО, участвует в руководимых НАТО операциях, обеспечении энергобезопасности, устранении возникающих опасностей. Да, Азербайджан может рассчитывать на визит высокопоставленных делегаций НАТО в 2017 году. Мы планируем пригласить старших должностных лиц НАТО в Баку для участия в различных мероприятиях. Кроме того, мы также ожидаем визиты команды экспертов в Баку и первый из этих визитов состоится в марте. Он поможет азербайджанским ВС улучшить свои возможности и увеличить количество армейских подразделений, прошедших тренинги в соответствии со стандартами НАТО. Североатлантический альянс имеет большую «корзину» для развития способных сил НАТО путем сотрудничества стран-партнеров с членами НАТО. Такая «корзина» состоит из примерно 1600 мероприятий в год. Азербайджан и азербайджанские военные ежегодно участвуют в порядка 200 таких мероприятий в рамках программы «Партнерство ради мира». В качестве КП НАТО в Азербайджане мы планируем также большую конференцию по вопросам региональной безопасности во второй половине 2017 года.— Политическое и военное руководство НАТО, а также все члены Альянса высоко оценивают вклад Азербайджана в руководимой НАТО операции, выражали удовлетворение участием Азербайджана в миссиях в Косово и Афганистане. Генсек НАТО Расмуссен поблагодарил президента Ильxама Aлиeва во время его визита в штаб-квартиру НАТО в 2014 году, а генсек Столтенберг выразил благодарность главе МИД Эльмару Мамедъярову во время встречи миссии «Решительная поддержка» в Брюсселе в декабре прошлого года. В настоящее время 94 солдата Азербайджана служат в рамках миссии «Решительная поддержка» в Афганистане для тренировки афганских войск. Помимо этого Азербайджан проявляет солидарность с Альянсом в плане Трастового фонда НАТО по Афганистану.— Мы прорабатываем визит президента Азербайджана Ильxама Aлиeва в Будапешт в этом году и проведение следующей сессии межправительственной комиссии в Венгрии.В сотрудничестве с Фондом Гeйдapа Aлиeва и МИД Венгрии посольство организует 16-17 марта серию культурных и научных мероприятий в рамках Дней культуры Венгрии в Азербайджане. Будут организованы презентации книг и кино, показ мод, выставка искусств, концерты, гастрономические мероприятия. Осенью мы также организуем культурные и научные мероприятия, посвященные Золтану Кодали — великому венгерскому композитору и учителю, а также мероприятия, посвященные «великому венгру» Иштвану Сеченьи. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 25.02.17 | Просмотров : 29

