Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Неудавшийся «мюнхен» Налбандяна



В интервью агентству «Немецкая волна» глава МИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос о возможных формах компромисса с Азербайджаном в территориальном споре вокруг Нагорного Карабаха, решил вдруг «подправить» корреспондента Жанну Немцову, которая, по его словам, «недостаточно хорошо подготовилась» к беседе, и пояснить ей мнение «мирового сообщества» (!) о сути конфликта не как территориального, как, впрочем, совершенно справедливо охарактеризовала еe журналист, а сводящегося... внимание! — к «правам человека»!







Вугар СЕИДОВ



К абсурдности самой трактовки сути армяно-азербайджанского противостояния как «правозащитной» добавляется также то обстоятельство, что о «правах человека» как сердцевине конфликта глаголет вдруг глава МИД страны, насильственно лишившей Нагорный Карабах целой трети ее населения, сопровождая подобное «уважение» их прав действиями геноцидального характера, четвертьвековую годовщину которых планета отмечает в эти дни.

Попытку устроить «ликбез» журналистке Налбандян продолжил тем, что стал интерпретировать предложенные сопредседателями МГ ОБСЕ Мадридские принципы как всегда по-своему. Естественно, из всех элементов он тут же выделил принцип «права на самоопределение», очевидно, полагая, что это право является привилегией исключительно армян. Иначе ему пришлось бы объяснять допытливой журналистке, как вообще возможно добиться самоопределения «нации» (если, конечно, считать жителей Нагорного Карабаха отдельной «нацией») в отсутствие целой трети ее состава и в какой части мира подобное странное «самоопределение» до сих пор имело место быть.

Переходя к двум остальным принципам, на основе которых сопредседатели базировали свои предложения, армянский министр сперва назвал «неприменение силы и отказ от угрозы применения силы», добавив, что Азербайджан «каждый день грешит этим». Однако он вновь скрыл от журналистки, что данный принцип предполагалось ввести не с момента публикации предложений посредников, а носил он универсальный, то есть в контексте данного конфликта ретроактивный характер. Стало быть, все территориальные захваты и оккупация, произошедшие в результате применения силы, считаются недействительными, незаконными, и ситуация подлежит возвращению к точке ДО применения силы. Одним словом, это называется «деоккупация». О чем министр, естественно, умолчал.

Касаясь принципа территориальной целостности, Налбандян сказал, что в Мадридских принципах говорится о том, что «окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть решен путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха (!), которое будет иметь международно-правовую силу».

Однако взявшийся провести для журналиста «ликбез» глава МИД Армении, очевидно, сам нуждается в устранении пробелов в своем образовании, потому как явно не знаком с разными условиями самоопределения наций, предполагающими, в зависимости от контекста, либо внешнее самоопределение, либо внутреннее. Многие государства стали членами ООН в результате реализации права на самоопределение не в интерпретации Э.Налбандяна, а в контексте распада империй и деколонизации порабощенных народов. Армянское население Нагорного-Карабахского региона Азербайджана к таковым не относится и никогда не относилось. Во всех остальных контекстах, особенно в отношениях центр — нацменьшинство, внешнее самоопределение допускается только с согласия центрального правительства, как это произошло в Южном Судане и не произошло в Шотландии. В случае, когда центральное правительство возражает против сецессии (как в случаях с Чечней, Квебеком, Каталонией и, похоже, в скором времени с Калифорнией), международное право допускает лишь внутреннее самоопределение и не признает односторонних сецессий.

«Международное сообщество говорит, что население Нагорного Карабаха должно само решать, как им жить и какую судьбу для себя выбрать», — заявил в интервью армянский министр, но, опять же, не уточнив, что выбираемая «судьба» должна быть строго правовой, и именно это слово (legal) является ключевым в Мадридских принципах. И никак не может быть правовой односторонняя сецессия при возражении центрального правительства вне колониального контекста.

Стало быть, да, международное сообщество позволяет Нагорному Карабаху решать вопросы своего внутреннего самоуправления, но без права на отделение от государства, если на то нет его согласия. Из всего вышеизложенного вытекает, что тормозом для урегулирования затянувшегося конфликта является хроническая болезнь в стенах МИД Армении, сотрудники которого до сих по не уяснили, что планета состоит не из одних только армян, у которых могут быть какие-то исключительные права. А журналист Жанна Немцова заслуживает только похвалы. Хочется ее поддержать — к интервью с министром она подготовилась действительно хорошо, для чего совершенно необязательно черпать материал из азербайджанских источников.



Полный текст

на сайте АЗЕРТАДЖ

В интервью агентству «Немецкая волна» глава МИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос о возможных формах компромисса с Азербайджаном в территориальном споре вокруг Нагорного Карабаха, решил вдруг «подправить» корреспондента Жанну Немцову, которая, по его словам, «недостаточно хорошо подготовилась» к беседе, и пояснить ей мнение «мирового сообщества» (!) о сути конфликта не как территориального, как, впрочем, совершенно справедливо охарактеризовала еe журналист, а сводящегося... внимание! — к «правам человека»!К абсурдности самой трактовки сути армяно-азербайджанского противостояния как «правозащитной» добавляется также то обстоятельство, что о «правах человека» как сердцевине конфликта глаголет вдруг глава МИД страны, насильственно лишившей Нагорный Карабах целой трети ее населения, сопровождая подобное «уважение» их прав действиями геноцидального характера, четвертьвековую годовщину которых планета отмечает в эти дни.Попытку устроить «ликбез» журналистке Налбандян продолжил тем, что стал интерпретировать предложенные сопредседателями МГ ОБСЕ Мадридские принципы как всегда по-своему. Естественно, из всех элементов он тут же выделил принцип «права на самоопределение», очевидно, полагая, что это право является привилегией исключительно армян. Иначе ему пришлось бы объяснять допытливой журналистке, как вообще возможно добиться самоопределения «нации» (если, конечно, считать жителей Нагорного Карабаха отдельной «нацией») в отсутствие целой трети ее состава и в какой части мира подобное странное «самоопределение» до сих пор имело место быть.Переходя к двум остальным принципам, на основе которых сопредседатели базировали свои предложения, армянский министр сперва назвал «неприменение силы и отказ от угрозы применения силы», добавив, что Азербайджан «каждый день грешит этим». Однако он вновь скрыл от журналистки, что данный принцип предполагалось ввести не с момента публикации предложений посредников, а носил он универсальный, то есть в контексте данного конфликта ретроактивный характер. Стало быть, все территориальные захваты и оккупация, произошедшие в результате применения силы, считаются недействительными, незаконными, и ситуация подлежит возвращению к точке ДО применения силы. Одним словом, это называется «деоккупация». О чем министр, естественно, умолчал.Касаясь принципа территориальной целостности, Налбандян сказал, что в Мадридских принципах говорится о том, что «окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть решен путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха (!), которое будет иметь международно-правовую силу».Однако взявшийся провести для журналиста «ликбез» глава МИД Армении, очевидно, сам нуждается в устранении пробелов в своем образовании, потому как явно не знаком с разными условиями самоопределения наций, предполагающими, в зависимости от контекста, либо внешнее самоопределение, либо внутреннее. Многие государства стали членами ООН в результате реализации права на самоопределение не в интерпретации Э.Налбандяна, а в контексте распада империй и деколонизации порабощенных народов. Армянское население Нагорного-Карабахского региона Азербайджана к таковым не относится и никогда не относилось. Во всех остальных контекстах, особенно в отношениях центр — нацменьшинство, внешнее самоопределение допускается только с согласия центрального правительства, как это произошло в Южном Судане и не произошло в Шотландии. В случае, когда центральное правительство возражает против сецессии (как в случаях с Чечней, Квебеком, Каталонией и, похоже, в скором времени с Калифорнией), международное право допускает лишь внутреннее самоопределение и не признает односторонних сецессий.«Международное сообщество говорит, что население Нагорного Карабаха должно само решать, как им жить и какую судьбу для себя выбрать», — заявил в интервью армянский министр, но, опять же, не уточнив, что выбираемая «судьба» должна быть строго правовой, и именно это слово (legal) является ключевым в Мадридских принципах. И никак не может быть правовой односторонняя сецессия при возражении центрального правительства вне колониального контекста.Стало быть, да, международное сообщество позволяет Нагорному Карабаху решать вопросы своего внутреннего самоуправления, но без права на отделение от государства, если на то нет его согласия. Из всего вышеизложенного вытекает, что тормозом для урегулирования затянувшегося конфликта является хроническая болезнь в стенах МИД Армении, сотрудники которого до сих по не уяснили, что планета состоит не из одних только армян, у которых могут быть какие-то исключительные права. А журналист Жанна Немцова заслуживает только похвалы. Хочется ее поддержать — к интервью с министром она подготовилась действительно хорошо, для чего совершенно необязательно черпать материал из азербайджанских источников. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 25.02.17 | Просмотров : 32

