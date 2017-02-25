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Азербайджан требует восстановления исторической справедливости

и наказания всех виновных в геноциде жителей Ходжалы







26 февраля 1992 года произошла одна из самых страшных трагедий в истории азербайджанского народа — Ходжалинский геноцид. Память о ней вызывает в нас чувство непомерной скорби о замученных соотечественниках. Боль Ходжалы не утихнет в сердцах никогда!







Мехман МИРЗОЕВ



В тот холодный зимний день армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР стерли с лица земли азербайджанский город Ходжалы. Пощады не было ни детям, ни женщинам, ни старикам... Согласно официальным данным, 613 человек были убиты (из них 106 женщин и 83 ребенка), более 1275 — взяты в плен, 150 — пропали без вести, 487 — были покалечены и стали инвалидами. Эта трагедия стала самым вопиющим преступлением армян за все время карабахского конфликта, положив при этом начало широкомасштабным захватам азербайджанских земель в Нагоpном Каpабахе и вокpуг него.

Влиятельная парижская газета Le Mond, рассказывая в те дни о трагедии ходжалинцев, писала: «Иностранные журналисты видели среди убитых людей женщин и трех скальпированных детей с вбитыми в них гвоздями. Это не «азербайджанская пропаганда», это — факт и действительность!». Другое французское издание, Crual L’Eveneman, отмечало: «Армяне атаковали местность Ходжалы. Весь мир стал свидетелем обезображенных трупов». А лондонская Sunday Times с ужасом констатировала: «Армянские солдаты уничтожили сотни семей».

Однако по прошествии четверти века Ходжалинский геноцид, осуществленный армянскими оккупантами, так и не получил должного осуждения со стороны мирового сообщества. Тем не менее все чаще парламенты различных стран заявляют о признании Ходжалинского геноцида как одного из самых страшных трагедий, пережитых человечеством в ХХ веке. Большую роль в донесении до мировой общественности всей правды об этой трагедии играет кампания «Справедливость для Ходжалы», инициированная генеральным координатором по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламского сотрудничества, вице-президентом Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейлой Aлиeвой.

По случаю 25-й годовщины Ходжалинского геноцида МИД Азербайджана распространило заявление, в котором, в частности, говорится: «Общая оценка причин и последствий войны, развязанной Арменией против Азербайджана, наглядно доказывает, что намеренное истребление мирных жителей и защитников Ходжалы было не отдельным или случайным актом, а частью далеко идущей и систематичной политики Армении, основанной на печально известной этнической чистке и жестокости».

В заявлении внешнеполитического ведомства нашей страны указывается, что «военные преступления, преступления против человечества и геноцид, совершенный Арменией в ходе продолжающейся агрессии против Азербайджанской Республики, представляют собой серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека, в частности, Женевской конвенции 1949 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

В этой связи напоминается о том, что Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года пришел к важному заключению в отношении совершенного в Ходжалы преступления, квалифицировав действия тех, кто осуществил вторжение, как «особо тяжкие деяния, которые могут быть равнозначны военным преступлениям или преступлениям против человечества».

В заявлении МИД Азербайджана особый акцент делается на том, что «наряду с ответственностью Республики Армения как государства, в соответствии с международным уголовным правом такие акты, совершенные в контексте вооруженного конфликта, в том числе в городе Ходжалы, рассматриваются как международное уголовное преступление, и ответственность за них на индивидуальной основе возлагается также на тех, кто принимал участие в указанных актах, включая их сообщников и помощников».

Таким образом Азербайджан вновь требует заслуженного наказания всех виновников, организаторов и практиков Ходжалинского геноцида, учинивших уничтожение сотен людей только за то, что они были азербайджанцами по национальности. Уместно напомнить в этой связи, что во главе агрессивной Армении, оккупировавшей пятую часть территории Азербайджанской Республики, совершившей жесточайшие этнические чистки в отношении азербайджанского населения на захваченных землях, стоят военные преступники, несущие прямую ответственность за организацию массового истребления жителей Ходжалы и других азербайджанских населенных пунктов.

В феврале 1992 года враг, вооруженный до зубов, да к тому же поддержанный весомой военной мощью извне, рассчитывал, что Азербайджан, совершенно не подготовленный к ведению широкомасштабной войны и дезориентированный внутренней политической борьбой, не вынесет этот удар, сдастся на милость организаторам ходжалинской бойни и смирится с потерей Карабаха. Однако Азербайджан не просто выстоял в навязанной ему войне, но и со временем превратился в сильное государство, лидера Южно-Кавказского региона. Армения же, упорствующая в своем нежелании добровольно уйти с захваченных азербайджанских земель, обречена на поражение. И ей не остается ничего другого, кроме как прозябать в тяжелейшем кризисе, затягивать переговорный процесс и периодически устраивать бессмысленные шоу с «выборами» и «референдумами» в оккупированном Карабахе.

Однако терпение Азербайджана имеет границы, и рано или поздно армянским оккупантам придется ответить за все страдания, причиненные азербайджанскому народу, в том числе и безвинным жителям городка Ходжалы. Ибо самым лучшим памятником жертвам Ходжалинского геноцида может стать только восстановление исторической справедливости, прекращение оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами, возвращение беженцев, в том числе оставшихся в живых ходжалинцев, на свои родные земли.

26 февраля 1992 года произошла одна из самых страшных трагедий в истории азербайджанского народа — Ходжалинский геноцид. Память о ней вызывает в нас чувство непомерной скорби о замученных соотечественниках. Боль Ходжалы не утихнет в сердцах никогда!В тот холодный зимний день армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР стерли с лица земли азербайджанский город Ходжалы. Пощады не было ни детям, ни женщинам, ни старикам... Согласно официальным данным, 613 человек были убиты (из них 106 женщин и 83 ребенка), более 1275 — взяты в плен, 150 — пропали без вести, 487 — были покалечены и стали инвалидами. Эта трагедия стала самым вопиющим преступлением армян за все время карабахского конфликта, положив при этом начало широкомасштабным захватам азербайджанских земель в Нагоpном Каpабахе и вокpуг него.Влиятельная парижская газета Le Mond, рассказывая в те дни о трагедии ходжалинцев, писала: «Иностранные журналисты видели среди убитых людей женщин и трех скальпированных детей с вбитыми в них гвоздями. Это не «азербайджанская пропаганда», это — факт и действительность!». Другое французское издание, Crual L’Eveneman, отмечало: «Армяне атаковали местность Ходжалы. Весь мир стал свидетелем обезображенных трупов». А лондонская Sunday Times с ужасом констатировала: «Армянские солдаты уничтожили сотни семей».Однако по прошествии четверти века Ходжалинский геноцид, осуществленный армянскими оккупантами, так и не получил должного осуждения со стороны мирового сообщества. Тем не менее все чаще парламенты различных стран заявляют о признании Ходжалинского геноцида как одного из самых страшных трагедий, пережитых человечеством в ХХ веке. Большую роль в донесении до мировой общественности всей правды об этой трагедии играет кампания «Справедливость для Ходжалы», инициированная генеральным координатором по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламского сотрудничества, вице-президентом Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейлой Aлиeвой.По случаю 25-й годовщины Ходжалинского геноцида МИД Азербайджана распространило заявление, в котором, в частности, говорится: «Общая оценка причин и последствий войны, развязанной Арменией против Азербайджана, наглядно доказывает, что намеренное истребление мирных жителей и защитников Ходжалы было не отдельным или случайным актом, а частью далеко идущей и систематичной политики Армении, основанной на печально известной этнической чистке и жестокости».В заявлении внешнеполитического ведомства нашей страны указывается, что «военные преступления, преступления против человечества и геноцид, совершенный Арменией в ходе продолжающейся агрессии против Азербайджанской Республики, представляют собой серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека, в частности, Женевской конвенции 1949 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и Конвенции о защите прав человека и основных свобод».В этой связи напоминается о том, что Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года пришел к важному заключению в отношении совершенного в Ходжалы преступления, квалифицировав действия тех, кто осуществил вторжение, как «особо тяжкие деяния, которые могут быть равнозначны военным преступлениям или преступлениям против человечества».В заявлении МИД Азербайджана особый акцент делается на том, что «наряду с ответственностью Республики Армения как государства, в соответствии с международным уголовным правом такие акты, совершенные в контексте вооруженного конфликта, в том числе в городе Ходжалы, рассматриваются как международное уголовное преступление, и ответственность за них на индивидуальной основе возлагается также на тех, кто принимал участие в указанных актах, включая их сообщников и помощников».Таким образом Азербайджан вновь требует заслуженного наказания всех виновников, организаторов и практиков Ходжалинского геноцида, учинивших уничтожение сотен людей только за то, что они были азербайджанцами по национальности. Уместно напомнить в этой связи, что во главе агрессивной Армении, оккупировавшей пятую часть территории Азербайджанской Республики, совершившей жесточайшие этнические чистки в отношении азербайджанского населения на захваченных землях, стоят военные преступники, несущие прямую ответственность за организацию массового истребления жителей Ходжалы и других азербайджанских населенных пунктов.В феврале 1992 года враг, вооруженный до зубов, да к тому же поддержанный весомой военной мощью извне, рассчитывал, что Азербайджан, совершенно не подготовленный к ведению широкомасштабной войны и дезориентированный внутренней политической борьбой, не вынесет этот удар, сдастся на милость организаторам ходжалинской бойни и смирится с потерей Карабаха. Однако Азербайджан не просто выстоял в навязанной ему войне, но и со временем превратился в сильное государство, лидера Южно-Кавказского региона. Армения же, упорствующая в своем нежелании добровольно уйти с захваченных азербайджанских земель, обречена на поражение. И ей не остается ничего другого, кроме как прозябать в тяжелейшем кризисе, затягивать переговорный процесс и периодически устраивать бессмысленные шоу с «выборами» и «референдумами» в оккупированном Карабахе.Однако терпение Азербайджана имеет границы, и рано или поздно армянским оккупантам придется ответить за все страдания, причиненные азербайджанскому народу, в том числе и безвинным жителям городка Ходжалы. Ибо самым лучшим памятником жертвам Ходжалинского геноцида может стать только восстановление исторической справедливости, прекращение оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами, возвращение беженцев, в том числе оставшихся в живых ходжалинцев, на свои родные земли. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 25.02.17 | Просмотров : 51

