Азербайджан требует восстановления исторической справедливости
и наказания всех виновных в геноциде жителей Ходжалы
26
февраля 1992 года произошла одна из самых страшных трагедий в истории
азербайджанского народа — Ходжалинский геноцид. Память о ней вызывает в
нас чувство непомерной скорби о замученных соотечественниках. Боль
Ходжалы не утихнет в сердцах никогда!
Мехман МИРЗОЕВ
В тот холодный зимний день армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР стерли с лица земли азербайджанский город Ходжалы. Пощады не было ни детям, ни женщинам, ни старикам... Согласно официальным данным, 613 человек были убиты (из них 106 женщин и 83 ребенка), более 1275 — взяты в плен, 150 — пропали без вести, 487 — были покалечены и стали инвалидами. Эта трагедия стала самым вопиющим преступлением армян за все время карабахского конфликта, положив при этом начало широкомасштабным захватам азербайджанских земель в Нагоpном Каpабахе и вокpуг него.
Влиятельная парижская газета Le Mond, рассказывая в те дни о трагедии ходжалинцев, писала: «Иностранные журналисты видели среди убитых людей женщин и трех скальпированных детей с вбитыми в них гвоздями. Это не «азербайджанская пропаганда», это — факт и действительность!». Другое французское издание, Crual L’Eveneman, отмечало: «Армяне атаковали местность Ходжалы. Весь мир стал свидетелем обезображенных трупов». А лондонская Sunday Times с ужасом констатировала: «Армянские солдаты уничтожили сотни семей».
Однако по прошествии четверти века Ходжалинский геноцид, осуществленный армянскими оккупантами, так и не получил должного осуждения со стороны мирового сообщества. Тем не менее все чаще парламенты различных стран заявляют о признании Ходжалинского геноцида как одного из самых страшных трагедий, пережитых человечеством в ХХ веке. Большую роль в донесении до мировой общественности всей правды об этой трагедии играет кампания «Справедливость для Ходжалы», инициированная генеральным координатором по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламского сотрудничества, вице-президентом Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейлой Aлиeвой.
По случаю 25-й годовщины Ходжалинского геноцида МИД Азербайджана распространило заявление, в котором, в частности, говорится: «Общая оценка причин и последствий войны, развязанной Арменией против Азербайджана, наглядно доказывает, что намеренное истребление мирных жителей и защитников Ходжалы было не отдельным или случайным актом, а частью далеко идущей и систематичной политики Армении, основанной на печально известной этнической чистке и жестокости».
В заявлении внешнеполитического ведомства нашей страны указывается, что «военные преступления, преступления против человечества и геноцид, совершенный Арменией в ходе продолжающейся агрессии против Азербайджанской Республики, представляют собой серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека, в частности, Женевской конвенции 1949 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и Конвенции о защите прав человека и основных свобод».
В этой связи напоминается о том, что Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года пришел к важному заключению в отношении совершенного в Ходжалы преступления, квалифицировав действия тех, кто осуществил вторжение, как «особо тяжкие деяния, которые могут быть равнозначны военным преступлениям или преступлениям против человечества».
В заявлении МИД Азербайджана особый акцент делается на том, что «наряду с ответственностью Республики Армения как государства, в соответствии с международным уголовным правом такие акты, совершенные в контексте вооруженного конфликта, в том числе в городе Ходжалы, рассматриваются как международное уголовное преступление, и ответственность за них на индивидуальной основе возлагается также на тех, кто принимал участие в указанных актах, включая их сообщников и помощников».
Таким образом Азербайджан вновь требует заслуженного наказания всех виновников, организаторов и практиков Ходжалинского геноцида, учинивших уничтожение сотен людей только за то, что они были азербайджанцами по национальности. Уместно напомнить в этой связи, что во главе агрессивной Армении, оккупировавшей пятую часть территории Азербайджанской Республики, совершившей жесточайшие этнические чистки в отношении азербайджанского населения на захваченных землях, стоят военные преступники, несущие прямую ответственность за организацию массового истребления жителей Ходжалы и других азербайджанских населенных пунктов.
В феврале 1992 года враг, вооруженный до зубов, да к тому же поддержанный весомой военной мощью извне, рассчитывал, что Азербайджан, совершенно не подготовленный к ведению широкомасштабной войны и дезориентированный внутренней политической борьбой, не вынесет этот удар, сдастся на милость организаторам ходжалинской бойни и смирится с потерей Карабаха. Однако Азербайджан не просто выстоял в навязанной ему войне, но и со временем превратился в сильное государство, лидера Южно-Кавказского региона. Армения же, упорствующая в своем нежелании добровольно уйти с захваченных азербайджанских земель, обречена на поражение. И ей не остается ничего другого, кроме как прозябать в тяжелейшем кризисе, затягивать переговорный процесс и периодически устраивать бессмысленные шоу с «выборами» и «референдумами» в оккупированном Карабахе.
Однако терпение Азербайджана имеет границы, и рано или поздно армянским оккупантам придется ответить за все страдания, причиненные азербайджанскому народу, в том числе и безвинным жителям городка Ходжалы. Ибо самым лучшим памятником жертвам Ходжалинского геноцида может стать только восстановление исторической справедливости, прекращение оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами, возвращение беженцев, в том числе оставшихся в живых ходжалинцев, на свои родные земли.