Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Рейтинговая революция



Международная федерация дзюдо (IJF) с целью повысить уровень значимости побед на турнирах World Judo Tour решила значительно поднять «стоимость» зачетных баллов за успешные результаты. Если, к примеру, в прошлом цикле победа на турнирах «Большого шлема» оценивалась в 500 рейтинговых баллов, то теперь она увеличилась ровно вдвое.







Ага АСЛАНОВ



Вполне очевидно, что при нынешнем регламенте гораздо чаще, чем сейчас, будут меняться и лидеры мирового рейтинга. Яркой иллюстрацией тому стала победа японца Наохисы Такато на недавнем «Большом шлеме» в Париже. Если бронзовый призер Олимпиады до того лишь преследовал лидеров своей весовой категории в табели о рангах, то 1000 баллов за успех во Франции вывели его на вершину, позволив опередить бронзового призера того же парижского турнира Орхана Сафарова.

Вместе с тем возросла и значимость Гран-при. В предыдущем цикле победа на чемпионате континента котировалась куда выше этого турнира, включая и рейтинговый эквивалент. Но теперь все изменилось: «золото» Гран-при принесет его обладателю 700 очков, равно как и успех на континентальном первенстве. В особую статью IJF выделило турниры серии World Masters, за одно участие в котором атлеты получат по 200 очков. Что вполне объяснимо, поскольку в этих состязаниях имеют право участвовать лишь шестнадцать лучших по рейтингу атлетов, иначе говоря, звезды дзюдо. Если ранее победа на этом турнире оценивалась в 700 очков, то сейчас этот показатель будет равен 1800. Причем в нынешнем году World Masters не прописан в мировом календаре, так как олимпийский цикл пока не стартовал.

Все эти изменения призваны сделать борьбу за рейтинг еще более интересным. И можно предположить, что дзюдоисты отныне будут делать более резкие скачки в табели о рангах, учитывая сложившиеся реалии.

Международная федерация дзюдо (IJF) с целью повысить уровень значимости побед на турнирах World Judo Tour решила значительно поднять «стоимость» зачетных баллов за успешные результаты. Если, к примеру, в прошлом цикле победа на турнирах «Большого шлема» оценивалась в 500 рейтинговых баллов, то теперь она увеличилась ровно вдвое.Вполне очевидно, что при нынешнем регламенте гораздо чаще, чем сейчас, будут меняться и лидеры мирового рейтинга. Яркой иллюстрацией тому стала победа японца Наохисы Такато на недавнем «Большом шлеме» в Париже. Если бронзовый призер Олимпиады до того лишь преследовал лидеров своей весовой категории в табели о рангах, то 1000 баллов за успех во Франции вывели его на вершину, позволив опередить бронзового призера того же парижского турнира Орхана Сафарова.Вместе с тем возросла и значимость Гран-при. В предыдущем цикле победа на чемпионате континента котировалась куда выше этого турнира, включая и рейтинговый эквивалент. Но теперь все изменилось: «золото» Гран-при принесет его обладателю 700 очков, равно как и успех на континентальном первенстве. В особую статью IJF выделило турниры серии World Masters, за одно участие в котором атлеты получат по 200 очков. Что вполне объяснимо, поскольку в этих состязаниях имеют право участвовать лишь шестнадцать лучших по рейтингу атлетов, иначе говоря, звезды дзюдо. Если ранее победа на этом турнире оценивалась в 700 очков, то сейчас этот показатель будет равен 1800. Причем в нынешнем году World Masters не прописан в мировом календаре, так как олимпийский цикл пока не стартовал.Все эти изменения призваны сделать борьбу за рейтинг еще более интересным. И можно предположить, что дзюдоисты отныне будут делать более резкие скачки в табели о рангах, учитывая сложившиеся реалии. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.02.17 | Просмотров : 65

