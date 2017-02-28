Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Тернистый путь в плей-офф



Сильнейший волейбольный клуб Азербайджана может остаться

за бортом решающего этапа Лиги чемпионов







Групповой этап Лиги чемпионов по женскому волейболу близок к своему завершению, командам осталось отыграть последний тур. Для кого-то он будет носить формальный характер, учитывая досрочный выход в плей-офф, для остальных клубов заключительная встреча основной сетки будет сродни финальной. К последним относится и лидер азербайджанской Суперлиги «АзерРейл», который продолжает бороться за путевку в плей-офф, но пока проигрывает конкурентам в заочной борьбе.







Ниджат ЗАКИЕВ



За последние годы многие любители волейбола привыкли к тому, что из предварительных групп в плей-офф выходили, как правило, первые две команды, плюс еще одна по лучшим показателям среди занявших третьи места. Однако в нынешнем сезоне регламент изменился — количество групп укоротилось с шести до четырех, зато добавились квалификационные раунды за право попасть в основную сетку. В результате отбор в стадию плей-офф стал куда жестче — в нее попадают исключительно победители предварительных групп и лучшие две команды со вторых мест. И борьба на выбывание начинается сразу же с Раунда шести, по итогам которого определяются участники Финала четырех. Один из которых в нынешнем розыгрыше уже известен — итальянский «Конельяно», являющийся соперником нашего «Телекома», принимает в этом году решающие матчи еврокубка.

Вся эта вводная часть понадобилась для того, чтобы было понятно, отчего отбор в плей-офф столь резко ужесточился в этом сезоне. На сегодняшний день победу в группах обеспечили себе стамбульские клубы «Фенербахче» и «Вакифбанк», тогда как борьба за победу в других подгруппах продолжается. Что касается вторых мест, то хотя «АзерРейл» и сохраняет за собой данную позицию, но по набранным очкам все же уступает заочным конкурентам. Так, в активе подопечных Фамиля Агаева на сегодняшний день 9 очков, равно как и у польского «Чемик Полис». Тогда как у швейцарского «Волеро» 11 баллов, а у турецкой «Эдзаджибаши» — 10.

В сложившейся ситуации «АзерРейл» непременно надо добиться крупной победы над польским «Тауроном» в последнем туре и ждать результатов параллельных матчей. Безусловно, шансы у нашей команды есть, но обстановка выглядит так, что сейчас далеко не все зависит только от нее. Ведь при условии гостевой победы многое будет зависеть от того, как сыграют конкуренты. А они будут не менее мотивированы. Тем более что в заключительном туре «Эдзаджибаши» играет у себя дома с аутсайдером в лице немецкого «Дрезднера», а «Волеро» также на своей площадке сыграет с краснодарским «Динамо», идущим на третьей позиции с семиочковым отставанием от чемпиона Швейцарии.

Групповой этап Лиги чемпионов по женскому волейболу близок к своему завершению, командам осталось отыграть последний тур. Для кого-то он будет носить формальный характер, учитывая досрочный выход в плей-офф, для остальных клубов заключительная встреча основной сетки будет сродни финальной. К последним относится и лидер азербайджанской Суперлиги «АзерРейл», который продолжает бороться за путевку в плей-офф, но пока проигрывает конкурентам в заочной борьбе.За последние годы многие любители волейбола привыкли к тому, что из предварительных групп в плей-офф выходили, как правило, первые две команды, плюс еще одна по лучшим показателям среди занявших третьи места. Однако в нынешнем сезоне регламент изменился — количество групп укоротилось с шести до четырех, зато добавились квалификационные раунды за право попасть в основную сетку. В результате отбор в стадию плей-офф стал куда жестче — в нее попадают исключительно победители предварительных групп и лучшие две команды со вторых мест. И борьба на выбывание начинается сразу же с Раунда шести, по итогам которого определяются участники Финала четырех. Один из которых в нынешнем розыгрыше уже известен — итальянский «Конельяно», являющийся соперником нашего «Телекома», принимает в этом году решающие матчи еврокубка.Вся эта вводная часть понадобилась для того, чтобы было понятно, отчего отбор в плей-офф столь резко ужесточился в этом сезоне. На сегодняшний день победу в группах обеспечили себе стамбульские клубы «Фенербахче» и «Вакифбанк», тогда как борьба за победу в других подгруппах продолжается. Что касается вторых мест, то хотя «АзерРейл» и сохраняет за собой данную позицию, но по набранным очкам все же уступает заочным конкурентам. Так, в активе подопечных Фамиля Агаева на сегодняшний день 9 очков, равно как и у польского «Чемик Полис». Тогда как у швейцарского «Волеро» 11 баллов, а у турецкой «Эдзаджибаши» — 10.В сложившейся ситуации «АзерРейл» непременно надо добиться крупной победы над польским «Тауроном» в последнем туре и ждать результатов параллельных матчей. Безусловно, шансы у нашей команды есть, но обстановка выглядит так, что сейчас далеко не все зависит только от нее. Ведь при условии гостевой победы многое будет зависеть от того, как сыграют конкуренты. А они будут не менее мотивированы. Тем более что в заключительном туре «Эдзаджибаши» играет у себя дома с аутсайдером в лице немецкого «Дрезднера», а «Волеро» также на своей площадке сыграет с краснодарским «Динамо», идущим на третьей позиции с семиочковым отставанием от чемпиона Швейцарии. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.02.17 | Просмотров : 69

