Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Под знаком политкорректности

Самая престижная кинопремия «Оскар» обрела новых лауреатов







26 февраля, когда в восточном полушарии уже наступила глубокая ночь, в Лос-Анджелесе проходило главное кинособытие зимнего сезона — вручение премии «Оскар». Мировые кинозвезды собрались в театре Dolby, где объявили новых обладателей статуэток. Церемония не обошлась без слез, политики и обидных накладок. Главную награду — за лучший фильм — ведущие по ошибке вручили картине «Ла-Ла Ленд», настоящим же победителем оказалась лента Барри Дженкинса «Лунный свет».







Сабина ГАСАНОВА



Именно этот казус оказался в центре внимания агентств, сообщающих о церемонии в Лос-Анджелесе. И в самом деле подобного рода ошибка — нечто из ряда выходящее. Но, по сути, она, возможно, и знаменательна. Ибо прелестный мюзикл, уже отмеченный множеством других тоже весьма престижных наград, была номинирована 14 категориям — своего рода рекорд в истории Оскара. По шести из них, включая приз за лучшие режиссуру (Дэмьен Шазелл), актрису (Эмма Стоун), оператора (Линус Сандгрен), песню (City of Stars) и др. все же вручены заветные статуэтки. Однако на главный приз — за лучший фильм года «Ла-Ла Ленд», как и предполагали некоторые критики, рассчитывать вряд ли мог из-за соображений поликорректности.

Как известно, в прошлом году ряд кинодеятелей предлагали бойкотировать церемонию «Оскар» из-за того, что ни в одной из актерских номинаций не было чернокожих исполнителей. Так что решение киноакадемиков, позволившее фильму о чернокожем гее обойти «Ла-Ла Ленд», оказалось вполне предсказуемым. Более того, как пишет один из критиков, «спустя год после «слишком белого «Оскара» на награды в актерских категориях претендовали сразу шесть афроамериканцев — рекордное количество за всю историю премии». Двое из них, в том числе Махершал Али, сыгравший хорошего наркодилера в фильме Барри Дженкинса «Лунный свет» (лучший актер второго плана), взяли главные призы.

Еще одна интрига была связана c иранской картиной «Коммивояжер», ставшей главной в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Ни ее режиссер Асгар Фархади, ни актриса Таране Алидусти в знак протеста против намерения Дональда Трампа приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением на оскаровскую церемонию не приехали. «Мое отсутствие — знак уважения жителям моей страны и еще шести других стран, к которым проявили неуважение», — говорится в заявлении Фархади, которое зачитали со сцены. Примечательно, что и сам Трамп с супругой Меланией, у которых складываются непростые отношения с голливудскими кинодеятелями, присутствовать на церемонии вручения золотых статуэток также не захотели.

Среди других награжденных: лучшие актер — Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), композитор Джастин Гурвиц — «Ла-Ла Ленд», адаптированный сценарий Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), визуальные эффекты («Книга джунглей»), анимационный фильм («Зверополис»), документальная лента «О.Джей: сделано в Америке» и др.

26 февраля, когда в восточном полушарии уже наступила глубокая ночь, в Лос-Анджелесе проходило главное кинособытие зимнего сезона — вручение премии «Оскар». Мировые кинозвезды собрались в театре Dolby, где объявили новых обладателей статуэток. Церемония не обошлась без слез, политики и обидных накладок. Главную награду — за лучший фильм — ведущие по ошибке вручили картине «Ла-Ла Ленд», настоящим же победителем оказалась лента Барри Дженкинса «Лунный свет».Именно этот казус оказался в центре внимания агентств, сообщающих о церемонии в Лос-Анджелесе. И в самом деле подобного рода ошибка — нечто из ряда выходящее. Но, по сути, она, возможно, и знаменательна. Ибо прелестный мюзикл, уже отмеченный множеством других тоже весьма престижных наград, была номинирована 14 категориям — своего рода рекорд в истории Оскара. По шести из них, включая приз за лучшие режиссуру (Дэмьен Шазелл), актрису (Эмма Стоун), оператора (Линус Сандгрен), песню (City of Stars) и др. все же вручены заветные статуэтки. Однако на главный приз — за лучший фильм года «Ла-Ла Ленд», как и предполагали некоторые критики, рассчитывать вряд ли мог из-за соображений поликорректности.Как известно, в прошлом году ряд кинодеятелей предлагали бойкотировать церемонию «Оскар» из-за того, что ни в одной из актерских номинаций не было чернокожих исполнителей. Так что решение киноакадемиков, позволившее фильму о чернокожем гее обойти «Ла-Ла Ленд», оказалось вполне предсказуемым. Более того, как пишет один из критиков, «спустя год после «слишком белого «Оскара» на награды в актерских категориях претендовали сразу шесть афроамериканцев — рекордное количество за всю историю премии». Двое из них, в том числе Махершал Али, сыгравший хорошего наркодилера в фильме Барри Дженкинса «Лунный свет» (лучший актер второго плана), взяли главные призы.Еще одна интрига была связана c иранской картиной «Коммивояжер», ставшей главной в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Ни ее режиссер Асгар Фархади, ни актриса Таране Алидусти в знак протеста против намерения Дональда Трампа приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением на оскаровскую церемонию не приехали. «Мое отсутствие — знак уважения жителям моей страны и еще шести других стран, к которым проявили неуважение», — говорится в заявлении Фархади, которое зачитали со сцены. Примечательно, что и сам Трамп с супругой Меланией, у которых складываются непростые отношения с голливудскими кинодеятелями, присутствовать на церемонии вручения золотых статуэток также не захотели.Среди других награжденных: лучшие актер — Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), композитор Джастин Гурвиц — «Ла-Ла Ленд», адаптированный сценарий Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), визуальные эффекты («Книга джунглей»), анимационный фильм («Зверополис»), документальная лента «О.Джей: сделано в Америке» и др. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.02.17 | Просмотров : 72