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Развитие движения фриланса —

неизбежный процесс







В условиях экономического кризиса происходят не только реструктуризация и перепрофилирование производства, оптимизация персонала в связи с финансовыми трудностями, но вводятся новые формы занятости. Оптимизация затрат на персонал не всегда означает сокращение штата, уменьшение зарплаты. Сегодня виртуальная (или дистанционная) занятость, надомный труд, работа по гибкому графику стали новым трендом кадровой политики многих холдингов и компании.







Ирада ГАСАНОВА



Речь идет о практике удаленной работе, или фрилансе, когда сотрудник выполняет необходимый объем работы не в офисе, а дома. Сегодня в мире количество сотрудников, работающих удаленно вне офиса работодателя, продолжает стабильно расти. Как подсчитали эксперты Международной организации труда, проведших исследования совместно с Европейским фондом по улучшению условий жизни и труда, в развитых странах доля таких сотрудников на рынке труда составляет 17%, а в ряде стран, в частности в Японии и США, уже достигает почти 40%.

Как отмечается в докладе МОТ, в большинстве случаев сотрудники, работающие удаленно, занимают позиции менеджеров или специалистов и при этом соответствуют критериям самозанятых. Так, в странах ЕС около 10% сотрудников в 2015-2016 годах работали удаленно время от времени, 5% работают фактически вне привязки к офису, 3% — ежедневно.

Наибольший уровень таких сотрудников зафиксирован в Дании (9% работающих из дома, 10% — вне офиса в различных местах, 15-18% — время от времени), Швеции (5%, 10% и 18% соответственно) и Нидерландах (6%, 10% и 14%), наименьший — в Чехии (2%,3% и 5%), Греции (2%,3% и 4%) и Италии (1%, 2%, 6%). Наиболее высокие показатели удаленной работы за пределами Европы демонстрируют США и Япония — 37% и 32% работников соответственно. Сегодня около 4 млн японцев уже работают на дому, что составляет почти 6% от общего количества трудоспособного населения страны.

Исследования выявили и гендерные различия подобной формы занятости: женщины предпочитают работать из дома несколько чаще мужчин. Это и понятно: можно запланировать рабочий день таким образом, чтобы хватило времени на домашние дела.

Какова ситуация в этой сфере в Азербайджане? Движение фриланса в нашей стране постепенно набирает обороты: все больше людей через Интернет предлагают услуги, не требующие передвижения в другой конец города. В основном это репетиторские, переводческие услуги, компьютерный дизайн, оператор на телефоне, дающий информацию о различных косметических товарах и изделиях бытовой химии. С недавних пор и некоторые редакции газет стали нанимать журналистов-фрилансеров, которые готовят статьи дома и электронной почтой посылают материал редактору. Всем хорошо — не нужно арендовать большое помещение для всех сотрудников, оплачивать коммунальные расходы, а для самих фрилансеров нет надобности каждый день ездить на работу. Задание можно обсудить с шефом и по телефону.

Как заявил «Азербайджанским известиям» глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, у фриланса, как и у любой другой формы занятий, есть свои особенности. К его преимуществам относятся значительная экономия на организацию рабочего места отдельного сотрудника, широкие возможности поиска работников независимо от их места проживания, расчет за выполненный объем работы, а не по затраченному времени.

Однако, как показывает практика, некоторые азербайджанские работодатели не приемлют такого вида деятельности, считая, что только деловая атмосфера офиса способна заставить сотрудников работать максимально эффективно. Кроме того, многие руководители морально не готовы к отсутствию ежедневного контроля над выполнением заданий. Стереотип ненадежности подобного рода деятельности плотно засел в умах работодателей и соискателей. Отсюда и объяснение ситуации, когда нередко в роли фрилансеров азербайджанских компаний можно заметить зарубежных граждан, часто России, Украины. Люди, соглашающиеся на удаленную работу, выглядят «рисковыми смельчаками» в глазах азербайджанского общества. Близкие и друзья, по возможности, их отговаривают от фрилансерства, рекомендуя найти себе «нормальную» работу. В результате получается, что страх одних тормозит развитие других.

Очевидно, что пока рано ожидать изменения подходов к фрилансу в Азербайджане, но лучше верить, что их такое случится. В любом случае фриланс по-азербайджански уже существует, а для того, чтобы он начал расти, нужно всего лишь перестать бояться.

В развитых странах драйверами роста сейчас выступают предпринимательские, ИТ-компании, для которых удаленная форма работы даже желательна, так как позволяет привлечь талантливых людей независимо от их месторасположения, констатирует исполнительный директор Российской ассоциации независимых директоров Игорь Розанов. Вместе с тем в России это направление трудовой занятности развивается сегментированно: если в сфере IT-бизнеса и IT-услуг, копирайтинга оно получило широкое распространение, то, например, в сфере юриспруденции, где зачастую важны личный контакт с людьми и личное участие в процессах, удаленный тип занятости сведен к минимуму.

Удаленная занятость развивается первостепенно в тех странах, где специально поддерживается правительством для улучшения условий труда или вовлечения женщин к трудовой деятельности. В этих странах на должном уровне находится IT-сектор, происходит модернизация экономики, внедряются новые типы производства и экономических отношений. Россия в этом плане несколько отстает от развитых стран Европы и США.

С точки зрения культурного контекста в России, да в целом на постсоветском пространстве пока остаются пережитки контроля за процессом, нежели результатом — вероятно, это одна из причин, по которым этот мировой тренд нас пока касается минимально. При этом в ИТ-сфере в последние годы такой тренд определенно есть. Это может быть вызвано не только «лучшими практиками» западных компаний, но и дефицитом сотрудников (что только не предложишь, лишь бы привлечь редкого специалиста!) и психологическими особенностями представителей определенных профессий — ни для кого из рекрутеров не секрет, что мотивировать айтишника при подборе на вакансию стоит совершенно иными «плюшками», нежели финансового контролера.

Необходимо учитывать и тот факт, продолжает эксперт Дмитрий Ларин, что для крупных компаний крайне важное значение имеет защита корпоративных данных и коммерческой тайны. Это касается не только флэш-накопителей, но и передачи/доступа к данным сотрудником, не находящимся непосредственно в стенах компании. Поэтому тренд на «удаленку» логичнее для стартапов, а также небольших и средних компаний.

Потенциальным преимуществом и возможностью для большего развития этой тенденции для России, например, является и количество часовых поясов: это позволяет людям выполнять работу для заказчиков, которые находятся на значительном удалении в удобное для конкретного часового пояса время.

В целом, заключает Дмитрий Ларин, тенденции в сторону как удаленной работы (зачастую она бывает проектной, а иногда это обычный freelance), так и предоставления сотрудникам определенного числа дней работы из дома (home office), в последние несколько лет в Интеркомп фиксируют. Но явного поворота всего рынка труда в странах СНГ в этом направлении пока нет и, с учетом малого притока международного бизнеса, скорее всего, в ближайший год не будет — пока столь интересный тренд больше касается отдельных сфер и прогрессивных компаний.

В условиях экономического кризиса происходят не только реструктуризация и перепрофилирование производства, оптимизация персонала в связи с финансовыми трудностями, но вводятся новые формы занятости. Оптимизация затрат на персонал не всегда означает сокращение штата, уменьшение зарплаты. Сегодня виртуальная (или дистанционная) занятость, надомный труд, работа по гибкому графику стали новым трендом кадровой политики многих холдингов и компании.Речь идет о практике удаленной работе, или фрилансе, когда сотрудник выполняет необходимый объем работы не в офисе, а дома. Сегодня в мире количество сотрудников, работающих удаленно вне офиса работодателя, продолжает стабильно расти. Как подсчитали эксперты Международной организации труда, проведших исследования совместно с Европейским фондом по улучшению условий жизни и труда, в развитых странах доля таких сотрудников на рынке труда составляет 17%, а в ряде стран, в частности в Японии и США, уже достигает почти 40%.Как отмечается в докладе МОТ, в большинстве случаев сотрудники, работающие удаленно, занимают позиции менеджеров или специалистов и при этом соответствуют критериям самозанятых. Так, в странах ЕС около 10% сотрудников в 2015-2016 годах работали удаленно время от времени, 5% работают фактически вне привязки к офису, 3% — ежедневно.Наибольший уровень таких сотрудников зафиксирован в Дании (9% работающих из дома, 10% — вне офиса в различных местах, 15-18% — время от времени), Швеции (5%, 10% и 18% соответственно) и Нидерландах (6%, 10% и 14%), наименьший — в Чехии (2%,3% и 5%), Греции (2%,3% и 4%) и Италии (1%, 2%, 6%). Наиболее высокие показатели удаленной работы за пределами Европы демонстрируют США и Япония — 37% и 32% работников соответственно. Сегодня около 4 млн японцев уже работают на дому, что составляет почти 6% от общего количества трудоспособного населения страны.Исследования выявили и гендерные различия подобной формы занятости: женщины предпочитают работать из дома несколько чаще мужчин. Это и понятно: можно запланировать рабочий день таким образом, чтобы хватило времени на домашние дела.Какова ситуация в этой сфере в Азербайджане? Движение фриланса в нашей стране постепенно набирает обороты: все больше людей через Интернет предлагают услуги, не требующие передвижения в другой конец города. В основном это репетиторские, переводческие услуги, компьютерный дизайн, оператор на телефоне, дающий информацию о различных косметических товарах и изделиях бытовой химии. С недавних пор и некоторые редакции газет стали нанимать журналистов-фрилансеров, которые готовят статьи дома и электронной почтой посылают материал редактору. Всем хорошо — не нужно арендовать большое помещение для всех сотрудников, оплачивать коммунальные расходы, а для самих фрилансеров нет надобности каждый день ездить на работу. Задание можно обсудить с шефом и по телефону.Как заявил «Азербайджанским известиям» глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, у фриланса, как и у любой другой формы занятий, есть свои особенности. К его преимуществам относятся значительная экономия на организацию рабочего места отдельного сотрудника, широкие возможности поиска работников независимо от их места проживания, расчет за выполненный объем работы, а не по затраченному времени.Однако, как показывает практика, некоторые азербайджанские работодатели не приемлют такого вида деятельности, считая, что только деловая атмосфера офиса способна заставить сотрудников работать максимально эффективно. Кроме того, многие руководители морально не готовы к отсутствию ежедневного контроля над выполнением заданий. Стереотип ненадежности подобного рода деятельности плотно засел в умах работодателей и соискателей. Отсюда и объяснение ситуации, когда нередко в роли фрилансеров азербайджанских компаний можно заметить зарубежных граждан, часто России, Украины. Люди, соглашающиеся на удаленную работу, выглядят «рисковыми смельчаками» в глазах азербайджанского общества. Близкие и друзья, по возможности, их отговаривают от фрилансерства, рекомендуя найти себе «нормальную» работу. В результате получается, что страх одних тормозит развитие других.Очевидно, что пока рано ожидать изменения подходов к фрилансу в Азербайджане, но лучше верить, что их такое случится. В любом случае фриланс по-азербайджански уже существует, а для того, чтобы он начал расти, нужно всего лишь перестать бояться.В развитых странах драйверами роста сейчас выступают предпринимательские, ИТ-компании, для которых удаленная форма работы даже желательна, так как позволяет привлечь талантливых людей независимо от их месторасположения, констатирует исполнительный директор Российской ассоциации независимых директоров Игорь Розанов. Вместе с тем в России это направление трудовой занятности развивается сегментированно: если в сфере IT-бизнеса и IT-услуг, копирайтинга оно получило широкое распространение, то, например, в сфере юриспруденции, где зачастую важны личный контакт с людьми и личное участие в процессах, удаленный тип занятости сведен к минимуму.Удаленная занятость развивается первостепенно в тех странах, где специально поддерживается правительством для улучшения условий труда или вовлечения женщин к трудовой деятельности. В этих странах на должном уровне находится IT-сектор, происходит модернизация экономики, внедряются новые типы производства и экономических отношений. Россия в этом плане несколько отстает от развитых стран Европы и США.С точки зрения культурного контекста в России, да в целом на постсоветском пространстве пока остаются пережитки контроля за процессом, нежели результатом — вероятно, это одна из причин, по которым этот мировой тренд нас пока касается минимально. При этом в ИТ-сфере в последние годы такой тренд определенно есть. Это может быть вызвано не только «лучшими практиками» западных компаний, но и дефицитом сотрудников (что только не предложишь, лишь бы привлечь редкого специалиста!) и психологическими особенностями представителей определенных профессий — ни для кого из рекрутеров не секрет, что мотивировать айтишника при подборе на вакансию стоит совершенно иными «плюшками», нежели финансового контролера.Необходимо учитывать и тот факт, продолжает эксперт Дмитрий Ларин, что для крупных компаний крайне важное значение имеет защита корпоративных данных и коммерческой тайны. Это касается не только флэш-накопителей, но и передачи/доступа к данным сотрудником, не находящимся непосредственно в стенах компании. Поэтому тренд на «удаленку» логичнее для стартапов, а также небольших и средних компаний.Потенциальным преимуществом и возможностью для большего развития этой тенденции для России, например, является и количество часовых поясов: это позволяет людям выполнять работу для заказчиков, которые находятся на значительном удалении в удобное для конкретного часового пояса время.В целом, заключает Дмитрий Ларин, тенденции в сторону как удаленной работы (зачастую она бывает проектной, а иногда это обычный freelance), так и предоставления сотрудникам определенного числа дней работы из дома (home office), в последние несколько лет в Интеркомп фиксируют. Но явного поворота всего рынка труда в странах СНГ в этом направлении пока нет и, с учетом малого притока международного бизнеса, скорее всего, в ближайший год не будет — пока столь интересный тренд больше касается отдельных сфер и прогрессивных компаний. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.02.17 | Просмотров : 71

