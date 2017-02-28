Новости » Наука и образование Введите слово для поиска : Наука и образование Обеспечивая равные возможности



Финансирование проведения вступительных экзаменов

в вузы страны государство берет на себя







В Азербайджане приемные экзамены в высшие и среднеспециальные учебные заведения будут бесплатными. Соответствующее распоряжение на днях подписал президент Ильxам Aлиeв. Как отмечается в документе, развитие человеческого капитала, будучи одним из важнейших условий успешной интеграции экономики в глобальную систему и получения пользы от международной конкуренции, является главной задачей национальной системы образования.







Ирада АГАЕВА



В стратегических дорожных картах по развитию национальной экономики и основных секторов экономики в качестве главных стратегических целей и приоритетов определены применение новых моделей подготовки кадров с учетом международного опыта, формирование конкурентоспособной системы, выявляющей и привлекающей потенциально талантливую молодежь, обеспечивающей ведущие секторы инновационной рабочей силой с высокой производительностью труда. Именно этот подход и предопределил нынешнее решение президента, согласно которому организация и проведение такой масштабной кампании, как вступительные экзамены, будут профинансированы из бюджета.

Дискуссии о введении платных приемных экзаменов на бакалавриат и магистратуру вузов начались с конца прошлого года, когда председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде заявила о предстоящих новшествах в их организации. Затем на утверждение Тарифного совета был направлен и список платных услуг по проведению вступительных и иных видов экзаменов (за исключением школьных выпускных), что в обществе было воспринято весьма негативно. Пользователи соцсетей высказывали недовольство коммерциализацией вступительных экзаменов, полагая, что тем самым снижается доступ к высшему образованию для детей из малоимущих семей.

С другой стороны, по оценкам ГЭЦ, вступительные экзамены весьма затратное мероприятие: оно обходится в 25 манатов на человека. Если учесть, что в этой акции ежегодно принимают участие порядка 100 тысяч абитуриентов, то нетрудно подсчитать расходы на их проведение. К тому же у ГЭЦ новый правовой статус. Согласно утвержденному в апреле уставу, он стал юридическим лицом (а не центральным органом исполнительной власти, как Госкомиссия по приему студентов) публичного права, что, по сути, означает деятельность на хозрасчетной основе и оказание платных услуг.

И вот теперь найден выход из создавшегося положения. В соответствии с распоряжением президента экзамены в высшую школу будут бесплатными для абитуриентов текущего года. Данное решение имеет политическое значение: для нашего государства образование остается приоритетной сферой и оно гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального образования в государственных вузах. Оно имеет и важный социальный аспект, поскольку создает равные возможности для всех категорий населения в получении высшего образования.

Как отмечает эксперт по образованию Шахлар Аскеров, в последние годы в стране предприняты ряд важных шагов, направленных на обеспечение соответствия системы образования вызовам развития человеческого капитала, а хозяйственных показателей общего образования — европейским стандартам, усовершенствована нормативно-правовая база, в значительной степени расширилось применение информационно-коммуникационных технологий в учебных заведениях. Иными словами, нынешний потенциал Азербайджана, открывая широкие возможности для совершенствования современной и инновационной системы образования, обеспечивает превращение образования в важный фактор экономического развития.

В Азербайджане приемные экзамены в высшие и среднеспециальные учебные заведения будут бесплатными. Соответствующее распоряжение на днях подписал президент Ильxам Aлиeв. Как отмечается в документе, развитие человеческого капитала, будучи одним из важнейших условий успешной интеграции экономики в глобальную систему и получения пользы от международной конкуренции, является главной задачей национальной системы образования.В стратегических дорожных картах по развитию национальной экономики и основных секторов экономики в качестве главных стратегических целей и приоритетов определены применение новых моделей подготовки кадров с учетом международного опыта, формирование конкурентоспособной системы, выявляющей и привлекающей потенциально талантливую молодежь, обеспечивающей ведущие секторы инновационной рабочей силой с высокой производительностью труда. Именно этот подход и предопределил нынешнее решение президента, согласно которому организация и проведение такой масштабной кампании, как вступительные экзамены, будут профинансированы из бюджета.Дискуссии о введении платных приемных экзаменов на бакалавриат и магистратуру вузов начались с конца прошлого года, когда председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде заявила о предстоящих новшествах в их организации. Затем на утверждение Тарифного совета был направлен и список платных услуг по проведению вступительных и иных видов экзаменов (за исключением школьных выпускных), что в обществе было воспринято весьма негативно. Пользователи соцсетей высказывали недовольство коммерциализацией вступительных экзаменов, полагая, что тем самым снижается доступ к высшему образованию для детей из малоимущих семей.С другой стороны, по оценкам ГЭЦ, вступительные экзамены весьма затратное мероприятие: оно обходится в 25 манатов на человека. Если учесть, что в этой акции ежегодно принимают участие порядка 100 тысяч абитуриентов, то нетрудно подсчитать расходы на их проведение. К тому же у ГЭЦ новый правовой статус. Согласно утвержденному в апреле уставу, он стал юридическим лицом (а не центральным органом исполнительной власти, как Госкомиссия по приему студентов) публичного права, что, по сути, означает деятельность на хозрасчетной основе и оказание платных услуг.И вот теперь найден выход из создавшегося положения. В соответствии с распоряжением президента экзамены в высшую школу будут бесплатными для абитуриентов текущего года. Данное решение имеет политическое значение: для нашего государства образование остается приоритетной сферой и оно гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального образования в государственных вузах. Оно имеет и важный социальный аспект, поскольку создает равные возможности для всех категорий населения в получении высшего образования.Как отмечает эксперт по образованию Шахлар Аскеров, в последние годы в стране предприняты ряд важных шагов, направленных на обеспечение соответствия системы образования вызовам развития человеческого капитала, а хозяйственных показателей общего образования — европейским стандартам, усовершенствована нормативно-правовая база, в значительной степени расширилось применение информационно-коммуникационных технологий в учебных заведениях. Иными словами, нынешний потенциал Азербайджана, открывая широкие возможности для совершенствования современной и инновационной системы образования, обеспечивает превращение образования в важный фактор экономического развития. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.02.17 | Просмотров : 70

