 
    Сделать стартовой    Добавить в избранное   Главная   Архив номеров   Пишите нам!  
Разделы
 
Меню
 
Инфо-партнеры
















 
RSS / РСС
 
 


 
 
Обмен кнопками
получить код:
 
Новости » Наука и образование
Введите слово для поиска :
Наука и образование Обеспечивая равные возможности


Финансирование проведения вступительных экзаменов
в вузы страны государство берет на себя



В Азербайджане приемные экзамены в высшие и среднеспециальные учебные заведения будут бесплатными. Соответствующее распоряжение на днях подписал президент Ильxам Aлиeв. Как отмечается в документе, развитие человеческого капитала, будучи одним из важнейших условий успешной интеграции экономики в глобальную систему и получения пользы от международной конкуренции, является главной задачей национальной системы образования.



Ирада АГАЕВА

В стратегических дорожных картах по развитию национальной экономики и основных секторов экономики в качестве главных стратегических целей и приоритетов определены применение новых моделей подготовки кадров с учетом международного опыта, формирование конкурентоспособной системы, выявляющей и привлекающей потенциально талантливую молодежь, обеспечивающей ведущие секторы инновационной рабочей силой с высокой производительностью труда. Именно этот подход и предопределил нынешнее решение президента, согласно которому организация и проведение такой масштабной кампании, как вступительные экзамены, будут профинансированы из бюджета.
Дискуссии о введении платных приемных экзаменов на бакалавриат и магистратуру вузов начались с конца прошлого года, когда председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде заявила о предстоящих новшествах в их организации. Затем на утверждение Тарифного совета был направлен и список платных услуг по проведению вступительных и иных видов экзаменов (за исключением школьных выпускных), что в обществе было воспринято весьма негативно. Пользователи соцсетей высказывали недовольство коммерциализацией вступительных экзаменов, полагая, что тем самым снижается доступ к высшему образованию для детей из малоимущих семей.
С другой стороны, по оценкам ГЭЦ, вступительные экзамены весьма затратное мероприятие: оно обходится в 25 манатов на человека. Если учесть, что в этой акции ежегодно принимают участие порядка 100 тысяч абитуриентов, то нетрудно подсчитать расходы на их проведение. К тому же у ГЭЦ новый правовой статус. Согласно утвержденному в апреле уставу, он стал юридическим лицом (а не центральным органом исполнительной власти, как Госкомиссия по приему студентов) публичного права, что, по сути, означает деятельность на хозрасчетной основе и оказание платных услуг.
И вот теперь найден выход из создавшегося положения. В соответствии с распоряжением президента экзамены в высшую школу будут бесплатными для абитуриентов текущего года. Данное решение имеет политическое значение: для нашего государства образование остается приоритетной сферой и оно гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального образования в государственных вузах. Оно имеет и важный социальный аспект, поскольку создает равные возможности для всех категорий населения в получении высшего образования.
Как отмечает эксперт по образованию Шахлар Аскеров, в последние годы в стране предприняты ряд важных шагов, направленных на обеспечение соответствия системы образования вызовам развития человеческого капитала, а хозяйственных показателей общего образования — европейским стандартам, усовершенствована нормативно-правовая база, в значительной степени расширилось применение информационно-коммуникационных технологий в учебных заведениях. Иными словами, нынешний потенциал Азербайджана, открывая широкие возможности для совершенствования современной и инновационной системы образования, обеспечивает превращение образования в важный фактор экономического развития.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 28.02.17 | Просмотров : 70

Архив материалов
Выбрать год
Выбор месяца
« Фев.2017»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Новости партнеров

Исландия в лунном свете с высоты птичьего полёта

G

Rusiyal

2 h


Суперлига Азербайджана. Крупные победы "Нефтчи" и "Локомотива"

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в вечере памяти Ходжалинского геноцида в Москве

Азербайджанская волейболистка стала самой результативной в Польше

На заводе Samsung произошла массовая драка

Гороскоп на среду: Лев сумеет убедить кого угодно, Козерог будет рассеян

Невероятно красивая традиция: в Австрии состоялся легендарный Венский бал

Bak

Челентано опасается за свою жизнь

“Daim qarda

Европарламент согласовал с Советом ЕС отмену виз для украинцев


Ham

D

Чешская армия избавляется от внедорожников УАЗ-469

Бахтияр Эркимбаев: Задача США - оторвать Центральную Азию от России

Erm

"Alov evimiz

В Исламабаде состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции

Президент Ильхам Алиев присутствовал на ужине, данном от имени главы Пакистана

"Мой Баку": Парламентский - статусный проспект столицы
 

© 2017 www.azerizv.az. Powered by Danneo

Адрес редакции: г.Баку, ул. Шарифзаде, 3. Телефон для справок: 4973424. Тел./факс: 4973125. E-mail: izvestia@azeurotel.com