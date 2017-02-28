Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Георгий СЕПТА, экс-начальник КГБ НКАО:«На встрече с Зорием Балаяном я понял, что это психически больной человек»







Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивное интервью интернет-агентству Azeri.Today бывшего начальника отдела КГБ Азербайджанской ССР по Нагорно-Карабахской автономной области (1983-1988 г.г.), генерал-майора в отставке Георгия СЕПТЫ, ныне проживающего в городе Ставрополе (РФ).



— Георгий Иванович, расскажите о себе.

— Я родился 16 мая 1939 года в азербайджанском городе Нахчыване. Так что со всей уверенностью могу сказать: «Mяn naxчыvanlыyam!» Мой отец был офицером спецслужб и погиб за неделю до моего рождения. В документах, выданных нашей семье, указывалось, что Иван Септа трагически погиб 10 мая 1939 года при исполнении служебных обязанностей. Он похоронен в Нахчыване. После гибели отца мама с грудным ребенком на руках выехала в Баку. В документе, выданном ей, партийным, советским и государственным органам предписывалось обеспечить нашу семью жильем и работой. Она окончила Высшую партийную школу, а затем долгие годы проработала директором школы №211 в Октябрьском районе (ныне Ясамальский) Баку.

— А вы пошли по стопам отца?

— Не совсем и не сразу. Сначала я был инструктором политотдела по комсомольской работе, закончил Бакинский педагогический институт. После демобилизации из армии был на комсомольской работе в Бакинском горкоме и ЦК ЛКСМ Азербайджана. В 1968 году, после того, как я выступил на пленуме ЦК комсомола Азербайджана, причем часть выступления была на азербайджанском языке, меня заметил тогдашний председатель КГБ Азербайджанской ССР Гeйдap Aлиeв. Он вызвал меня к себе и спросил, есть ли у меня желание работать в органах госбезопасности, готов ли я пойти по стопам своего отца, которого он хорошо помнил. Я, естественно, растерялся, и стал говорить, что не был готов к такому предложению, что мне нужно посоветоваться с мамой. Гeйдap Aлиeвич успокоил меня, сказав, что мама не будет против. На следующий день я пришел и сообщил, что готов к работе в КГБ. По распоряжению Гeйдapа Aлиeва мне присвоили звание старшего лейтенанта и назначили заместителем начальника первого отделения пятого отдела (отдел по борьбе с идеологическими диверсиями). Потом я работал начальником второго отделения пятого отдела, курировал вопросы культуры и искусства. В последующем меня назначили начальником отдела кадров КГБ Азербайджанской ССР. В начале 80-х годов, с учетом моих знаний (я все-таки рос в «Арменикенде»), тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР Кямран Багиров направил меня начальником отдела КГБ Азербайджана по НКАО.



— Какая ситуация была на тот момент в области? Замечали ли вы подготовку к сепаратистскому восстанию?

— Брожение среди армян в Карабахе началось задолго до моего там появления. Карабахские армяне ездили учиться в армянские вузы, а потом возвращались в Карабах уже основательно «подкованными». Конечно, ко мне поступала определенная информация, которой я незамедлительно делился сначала с Баку, а потом с Москвой, с центральным аппаратом КГБ СССР. Но никакой реакции на мои тревожные сигналы не было.

Здесь в разговор вступила супруга Георгия Септы — Лариса Алексеевна, которая преподавала в 1983-1988 годах в Степанакертском пединституте.

— В Степанакерте (Ханкенди. — Ред.) мы жили в доме прямо над квартирой Бориса Кеворкова — тогдашнего первого секретаря обкома. Жена у него была азербайджанка. Хочу сказать, что приехавшие в Степанакерт из Баку армяне были более лояльными к азербайджанцам, чем карабахские армяне. Я преподавала русский язык на филологическом факультете. Наши студентки-армянки были очень словоохотливыми девочками и все разговоры, подслушанные ими на кухне у родителей, пересказывали потом мне. Естественно, что потом я это все пересказывала Георгию Ивановичу. Так вот, примерно с 1985 года девочки начали рассказывать, что, мол, их родители воодушевились избранием Михаила Горбачева генсеком ЦК КПСС. По их словам, еще со времен Сталина они просили Москву передать Карабах от Азербайджана к Армении. Однако ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев никак не реагировали на их мольбы. Так было до 1985 года, и особенно до того, пока чета Горбачевых не съездила в США, где Раису Максимовну армянская диаспора Америки одарила бриллиантами. «Лариса Алексеевна, Сталин, Хрущев и Брежнев отказывали нам, а вот Раиса Максимовна отреагировала положительно. Скоро вопрос Карабаха будет решен», — рассказывали мне студентки.

Понимаете, они даже не говорили, что, мол, Горбачев нам поможет. Нет, они говорили именно о Раисе Максимовне, что она их стена и защита в вопросе Карабаха. Мне тогда казалось, что это просто бабские разговоры. Последующие события показали, что это были не простые разговоры или сплетни.

— Георгий Иванович, как вы боролись с армянским сепаратизмом в области?

— Вы знаете, когда все уже заварилось, бороться было поздно. Вернусь потом к вашему вопросу, а сейчас расскажу, что когда Кямран Багиров приехал наводить порядок в области, он уволил все руководство обкома, в том числе Кеворкова и председателя облисполкома. Было уволено все бюро обкома, Багиров не тронул только меня. Это указывает на то, что в Баку мне доверяли. Но почему тогда не принимали меры по моим сигналам, по моим аналитическим запискам? Я вообще не встречал понимания ни со стороны КГБ Азербайджана, ни со стороны КГБ СССР. Они делали вид, что принимают к сведению, и все, дальше этого дело не шло. Как-то я поехал в Ереван на встречу с Зорием Балаяном. Буду откровенен: главным мутильщиком в области был именно Зорий Балаян. На встрече он мне открыто заявил, что мечтает об Армении «от моря до моря», что Баку это армянский город. Это психически больной человек. У них болезнь такая — создать «Великую Армению». Азербайджанский Кяльбаджар зачем нужен был армянам? Из-за золота. Вот так и остальные районы.

— А что бы вы предприняли для искоренения армянского сепаратизма в Карабахе, если бы у вас была такая возможность?

— По численности армянское население в Карабахе преобладало над азербайджанским. Большинство азербайджанцев были только в Шуше. Плюс Ходжалы был населен азербайджанцами. Значит, нужно было менять демографический состав области, увеличивая постепенно азербайджанское население. Я не говорю, что армян нужно было изгонять из своих домов. Ни в коем случае. Но увеличивать численность азербайджанцев в области нужно было. Хочу также особо подчеркнуть, что никакого притеснения армян в Азербайджане не было. Взять, к примеру, бакинских армян. Их ведь никто не притеснял. Армяне были секретарями райкомов партии в Баку, занимали хорошие посты в ЦК и Совете министров Азербайджана. В Карабахе тоже занимали руководящие посты. Разве это притеснение? Почему же до сих пор бакинские армяне с теплотой вспоминают свою жизнь в Баку? Если бы человека притесняли по национальному признаку, вряд ли бы он скучал по прошлой жизни.

— Когда вас отозвали из Карабаха?

— В марте 1988 года. Я был назначен начальником 7-го отдела (наружное наблюдение) КГБ Азербайджана. В 1990 году я переехал в Ставрополь.

— Бывали ли вы в Азербайджане после 1990 года?

— Увы, нет. Хотя в Нахчыване, повторюсь, похоронен мой отец. Когда все эти события начинались в Карабахе, нужен был Гeйдap Aлиeв. Но он тогда был в опале у Горбачева. Я до сих пор с огромным уважением отношусь к Гeйдapу Aлиeвичу. Моя семья безмерно благодарна ему за то, что он помог нам в жизни. Я всегда говорил и буду говорить, что Гeйдap Aлиeв был нашим аксакалом и невероятно порядочным человеком.

Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивное интервью интернет-агентству Azeri.Today бывшего начальника отдела КГБ Азербайджанской ССР по Нагорно-Карабахской автономной области (1983-1988 г.г.), генерал-майора в отставке Георгия СЕПТЫ, ныне проживающего в городе Ставрополе (РФ).— Я родился 16 мая 1939 года в азербайджанском городе Нахчыване. Так что со всей уверенностью могу сказать: «Mяn naxчыvanlыyam!» Мой отец был офицером спецслужб и погиб за неделю до моего рождения. В документах, выданных нашей семье, указывалось, что Иван Септа трагически погиб 10 мая 1939 года при исполнении служебных обязанностей. Он похоронен в Нахчыване. После гибели отца мама с грудным ребенком на руках выехала в Баку. В документе, выданном ей, партийным, советским и государственным органам предписывалось обеспечить нашу семью жильем и работой. Она окончила Высшую партийную школу, а затем долгие годы проработала директором школы №211 в Октябрьском районе (ныне Ясамальский) Баку.— Не совсем и не сразу. Сначала я был инструктором политотдела по комсомольской работе, закончил Бакинский педагогический институт. После демобилизации из армии был на комсомольской работе в Бакинском горкоме и ЦК ЛКСМ Азербайджана. В 1968 году, после того, как я выступил на пленуме ЦК комсомола Азербайджана, причем часть выступления была на азербайджанском языке, меня заметил тогдашний председатель КГБ Азербайджанской ССР Гeйдap Aлиeв. Он вызвал меня к себе и спросил, есть ли у меня желание работать в органах госбезопасности, готов ли я пойти по стопам своего отца, которого он хорошо помнил. Я, естественно, растерялся, и стал говорить, что не был готов к такому предложению, что мне нужно посоветоваться с мамой. Гeйдap Aлиeвич успокоил меня, сказав, что мама не будет против. На следующий день я пришел и сообщил, что готов к работе в КГБ. По распоряжению Гeйдapа Aлиeва мне присвоили звание старшего лейтенанта и назначили заместителем начальника первого отделения пятого отдела (отдел по борьбе с идеологическими диверсиями). Потом я работал начальником второго отделения пятого отдела, курировал вопросы культуры и искусства. В последующем меня назначили начальником отдела кадров КГБ Азербайджанской ССР. В начале 80-х годов, с учетом моих знаний (я все-таки рос в «Арменикенде»), тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР Кямран Багиров направил меня начальником отдела КГБ Азербайджана по НКАО.— Брожение среди армян в Карабахе началось задолго до моего там появления. Карабахские армяне ездили учиться в армянские вузы, а потом возвращались в Карабах уже основательно «подкованными». Конечно, ко мне поступала определенная информация, которой я незамедлительно делился сначала с Баку, а потом с Москвой, с центральным аппаратом КГБ СССР. Но никакой реакции на мои тревожные сигналы не было.Здесь в разговор вступила супруга Георгия Септы — Лариса Алексеевна, которая преподавала в 1983-1988 годах в Степанакертском пединституте.— В Степанакерте (Ханкенди. — Ред.) мы жили в доме прямо над квартирой Бориса Кеворкова — тогдашнего первого секретаря обкома. Жена у него была азербайджанка. Хочу сказать, что приехавшие в Степанакерт из Баку армяне были более лояльными к азербайджанцам, чем карабахские армяне. Я преподавала русский язык на филологическом факультете. Наши студентки-армянки были очень словоохотливыми девочками и все разговоры, подслушанные ими на кухне у родителей, пересказывали потом мне. Естественно, что потом я это все пересказывала Георгию Ивановичу. Так вот, примерно с 1985 года девочки начали рассказывать, что, мол, их родители воодушевились избранием Михаила Горбачева генсеком ЦК КПСС. По их словам, еще со времен Сталина они просили Москву передать Карабах от Азербайджана к Армении. Однако ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев никак не реагировали на их мольбы. Так было до 1985 года, и особенно до того, пока чета Горбачевых не съездила в США, где Раису Максимовну армянская диаспора Америки одарила бриллиантами. «Лариса Алексеевна, Сталин, Хрущев и Брежнев отказывали нам, а вот Раиса Максимовна отреагировала положительно. Скоро вопрос Карабаха будет решен», — рассказывали мне студентки.Понимаете, они даже не говорили, что, мол, Горбачев нам поможет. Нет, они говорили именно о Раисе Максимовне, что она их стена и защита в вопросе Карабаха. Мне тогда казалось, что это просто бабские разговоры. Последующие события показали, что это были не простые разговоры или сплетни.— Вы знаете, когда все уже заварилось, бороться было поздно. Вернусь потом к вашему вопросу, а сейчас расскажу, что когда Кямран Багиров приехал наводить порядок в области, он уволил все руководство обкома, в том числе Кеворкова и председателя облисполкома. Было уволено все бюро обкома, Багиров не тронул только меня. Это указывает на то, что в Баку мне доверяли. Но почему тогда не принимали меры по моим сигналам, по моим аналитическим запискам? Я вообще не встречал понимания ни со стороны КГБ Азербайджана, ни со стороны КГБ СССР. Они делали вид, что принимают к сведению, и все, дальше этого дело не шло. Как-то я поехал в Ереван на встречу с Зорием Балаяном. Буду откровенен: главным мутильщиком в области был именно Зорий Балаян. На встрече он мне открыто заявил, что мечтает об Армении «от моря до моря», что Баку это армянский город. Это психически больной человек. У них болезнь такая — создать «Великую Армению». Азербайджанский Кяльбаджар зачем нужен был армянам? Из-за золота. Вот так и остальные районы.— По численности армянское население в Карабахе преобладало над азербайджанским. Большинство азербайджанцев были только в Шуше. Плюс Ходжалы был населен азербайджанцами. Значит, нужно было менять демографический состав области, увеличивая постепенно азербайджанское население. Я не говорю, что армян нужно было изгонять из своих домов. Ни в коем случае. Но увеличивать численность азербайджанцев в области нужно было. Хочу также особо подчеркнуть, что никакого притеснения армян в Азербайджане не было. Взять, к примеру, бакинских армян. Их ведь никто не притеснял. Армяне были секретарями райкомов партии в Баку, занимали хорошие посты в ЦК и Совете министров Азербайджана. В Карабахе тоже занимали руководящие посты. Разве это притеснение? Почему же до сих пор бакинские армяне с теплотой вспоминают свою жизнь в Баку? Если бы человека притесняли по национальному признаку, вряд ли бы он скучал по прошлой жизни.— В марте 1988 года. Я был назначен начальником 7-го отдела (наружное наблюдение) КГБ Азербайджана. В 1990 году я переехал в Ставрополь.— Увы, нет. Хотя в Нахчыване, повторюсь, похоронен мой отец. Когда все эти события начинались в Карабахе, нужен был Гeйдap Aлиeв. Но он тогда был в опале у Горбачева. Я до сих пор с огромным уважением отношусь к Гeйдapу Aлиeвичу. Моя семья безмерно благодарна ему за то, что он помог нам в жизни. Я всегда говорил и буду говорить, что Гeйдap Aлиeв был нашим аксакалом и невероятно порядочным человеком. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.02.17 | Просмотров : 75

