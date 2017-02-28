Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Положить конец агрессии





Армянские оккупанты предприняли очередную попытку обострения ситуации на линии соприкосновения войск. Их провокация была предотвращена Вооруженными силами Азербайджана, заставившими врага отступить с большими потерями.





Натиг НАЗИМОГЛУ



Как сообщило Министерство обороны Азербайджана, в ночь с 24 на 25 февраля подразделения ВС Армении с целью осуществления крупномасштабной провокации по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции азербайджанской армии в различных направлениях. В частности, они предприняли попытку захвата стратегических позиций на Ходжавенд-Физулинском направлении фронта. В результате ожесточенных боестолкновений подразделения ВС Азербайджана, отразив натиск противника, заставили его отступить, отстреливаясь из тяжелой артиллерии. Кроме того, азербайджанская армия уничтожила подвергавшую обстрелам наши позиции долговременную огневую точку ВС Армении, а также беспилотный летательный аппарат, пытавшийся совершать полеты разведывательного характера в направлении села Талыш.

К сожалению, в ходе боев понесли потери и доблестные Вооруженные силы Азербайджана. 26 февраля при посредничестве ОБСЕ и Международного Комитета Красного креста планировалась эвакуация с поля боя тел погибших азербайджанских воинов — Агшина Абдуллаева, Шахлара Назарова, Турала Гашимли, Зульфи Гадимова и Закира Джафарова. Однако армянская сторона воспрепятствовала реализации согласованных по данному вопросу мер, продолжая подвергать обстрелу из тяжелой артиллерии позиции ВС Азербайджана.

Обращает на себя внимание тот факт, что Ереван вновь обострил ситуацию на линии соприкосновения войск в дни, когда Азербайджан поминает жертв Ходжалинского геноцида — военного преступления, прямая ответственность за совершение которого лежит на руководстве Армении, включая ее нынешнего президента Сержа Саргсяна. Вместе с тем последние провокации армянских войск на линии фронта — явный сигнал того, что Ереван категорично не намерен следовать духу мирных переговоров, предлагаемых международными посредниками мер по урегулированию конфликта, основополагающим из которых является вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Как заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, армянская сторона осуществляет провокации с целью помешать субстантивным переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, отвлечь внимание международного сообщества от ответственности, которую несет Армения за совершение Ходжалинского геноцида. Он напомнил о неоднократных заявлениях официального Баку относительно того, что причиной напряженности на линии соприкосновения войск является присутствие ВС Армении на оккупированных азербайджанских территориях. Поэтому для обеспечения устойчивого мира в регионе необходим вывод армянских войск из оккупированных азербайджанских территорий согласно резолюциям Совета Безопасности ООН.

Между тем следует констатировать, что международные посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ вновь не указали на агрессивную Армении как на виновника продолжающегося конфликта. Они ограничились лишь выражением обеспокоенности в связи с эскалацией напряженности в зоне карабахского конфликта, призвав стороны «отвести тяжелую технику от линии соприкосновения войск». Тогда как куда более соответствующим сути конфликта могло бы стать требование со стороны сопредседателей к Армении вывести ее войска в целом с международно-признанной территории Азербайджана. Однако, к сожалению, этого требования так и не было озвучено сопредседателями, ни разу за весь многолетний период их посреднической миссии!

В отличие от международных посредников, принципиальную позицию относительно нынешней эскалации напряженности в регионе карабахского конфликта выразила Турция. МИД Турции осудил наступательные действия армянских войск в ночь с 24 на 25 февраля, призвал Ереван придерживаться режима прекращения огня и положить конец агрессии против Азербайджана.

Армянские оккупанты предприняли очередную попытку обострения ситуации на линии соприкосновения войск. Их провокация была предотвращена Вооруженными силами Азербайджана, заставившими врага отступить с большими потерями.Как сообщило Министерство обороны Азербайджана, в ночь с 24 на 25 февраля подразделения ВС Армении с целью осуществления крупномасштабной провокации по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции азербайджанской армии в различных направлениях. В частности, они предприняли попытку захвата стратегических позиций на Ходжавенд-Физулинском направлении фронта. В результате ожесточенных боестолкновений подразделения ВС Азербайджана, отразив натиск противника, заставили его отступить, отстреливаясь из тяжелой артиллерии. Кроме того, азербайджанская армия уничтожила подвергавшую обстрелам наши позиции долговременную огневую точку ВС Армении, а также беспилотный летательный аппарат, пытавшийся совершать полеты разведывательного характера в направлении села Талыш.К сожалению, в ходе боев понесли потери и доблестные Вооруженные силы Азербайджана. 26 февраля при посредничестве ОБСЕ и Международного Комитета Красного креста планировалась эвакуация с поля боя тел погибших азербайджанских воинов — Агшина Абдуллаева, Шахлара Назарова, Турала Гашимли, Зульфи Гадимова и Закира Джафарова. Однако армянская сторона воспрепятствовала реализации согласованных по данному вопросу мер, продолжая подвергать обстрелу из тяжелой артиллерии позиции ВС Азербайджана.Обращает на себя внимание тот факт, что Ереван вновь обострил ситуацию на линии соприкосновения войск в дни, когда Азербайджан поминает жертв Ходжалинского геноцида — военного преступления, прямая ответственность за совершение которого лежит на руководстве Армении, включая ее нынешнего президента Сержа Саргсяна. Вместе с тем последние провокации армянских войск на линии фронта — явный сигнал того, что Ереван категорично не намерен следовать духу мирных переговоров, предлагаемых международными посредниками мер по урегулированию конфликта, основополагающим из которых является вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.Как заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, армянская сторона осуществляет провокации с целью помешать субстантивным переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, отвлечь внимание международного сообщества от ответственности, которую несет Армения за совершение Ходжалинского геноцида. Он напомнил о неоднократных заявлениях официального Баку относительно того, что причиной напряженности на линии соприкосновения войск является присутствие ВС Армении на оккупированных азербайджанских территориях. Поэтому для обеспечения устойчивого мира в регионе необходим вывод армянских войск из оккупированных азербайджанских территорий согласно резолюциям Совета Безопасности ООН.Между тем следует констатировать, что международные посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ вновь не указали на агрессивную Армении как на виновника продолжающегося конфликта. Они ограничились лишь выражением обеспокоенности в связи с эскалацией напряженности в зоне карабахского конфликта, призвав стороны «отвести тяжелую технику от линии соприкосновения войск». Тогда как куда более соответствующим сути конфликта могло бы стать требование со стороны сопредседателей к Армении вывести ее войска в целом с международно-признанной территории Азербайджана. Однако, к сожалению, этого требования так и не было озвучено сопредседателями, ни разу за весь многолетний период их посреднической миссии!В отличие от международных посредников, принципиальную позицию относительно нынешней эскалации напряженности в регионе карабахского конфликта выразила Турция. МИД Турции осудил наступательные действия армянских войск в ночь с 24 на 25 февраля, призвал Ереван придерживаться режима прекращения огня и положить конец агрессии против Азербайджана. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.02.17 | Просмотров : 71

