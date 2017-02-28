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Нынешний визит главы азербайджанского государства Ильxама Aлиeва в Катар — второй после более чем десятилетнего перерыва. Однако политические и дипломатические связи за прошедший период не только крепли, но и активно расширялись. Свидетельство тому — высокий уровень межгосударственного сотрудничества, а также многочисленные встречи официальных лиц Катара в Баку, и особенно прошлогодний мартовский визит в Баку эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.



Элеонора АБАСКУЛИЕВА

Сопредседатель азербайджано-катарской комиссии по экономическому сотрудничеству, глава МЧС Кямаладдин Гeйдapов, выступая 3 декабря 2016 года в посольстве Катара в Баку на официальном приеме по случаю национального праздника этой страны, отметил конкретику углубления сотрудничества между двумя странами: «Фундамент связей был заложен с установлением дипломатических отношений в 1994 году. Взаимные визиты на высоком уровне вносят значительный вклад в развитие этих отношений. Первый официальный визит президента Азербайджана в Катар в 2004 году стимулировал развитие экономических, политических и культурных связей. Визит эмира Катара в Азербайджан в текущем году и подписание двусторонних соглашений создали благоприятную почву для расширения связей. Обе страны оказывают друг другу поддержку в международных организациях. Мы высоко оцениваем поддержку Катара азербайджанской позиции в вопросе армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта».
Между тем на встречах в Баку и Катаре неоднократно подчеркивалось, что имеется большой потенциал для углубления связей. Президент Азербайджана Ильxам Aлиeв на прошлогодних переговорах с эмиром Катара заявил: «Мы видим хорошие возможности в области энергетического сотрудничества, туризма, сельского хозяйства, технологий, перевозок и инвестирования. Считаю, что все эти сферы привлекательны для сотрудничества. Ваша страна известна в мире как очень динамичная, экономически стабильная и процветающая. Мы должны создать этот экономический мост между нашими народами. Считаю, что одной из важнейших целей на ближайшее будущее должно стать повышение уровня взаимного товарооборота, и для этого имеются хорошие возможности», — заявил глава азербайджанского государства.
Нынешней встрече в Дохе президента Ильxама Aлиeва и эмира Тамима бен Хамада Аль Тани предшествовали переговоры президента Азербайджана с руководителем компании Al Faisal Holding и председателем Ассоциации деловых людей Катара шейхом Файсалом бин Касимом бин Файсалом Аль Тани и с президентом и исполнительным директором «Катар Петролеум» Саадом Шерида аль-Кааби. В ходе бесед обсуждались перспективы сотрудничества. В частности по вопросам совместного участия «Катар Петролеум» в проектах, реализуемых в Каспийском море, либо проектах, осуществляемых SOCAR в других странах.
Целям развития партнерства служит и то, что обе страны объединяет и экономическая составляющая — богатые нефтегазовые ресурсы, роль которых одинаково важна как для Азербайджана, так и Катара. Имеющаяся сегодня правовая база плюс подписанные вчера в Дохе азербайджано-катарские документы способствуют выведению партнерских отношений на качественно новый уровень. Нынешний визит президента Ильxама Aлиeва в Катар — импульс, позволяющий сделать азербайджано-катарское сотрудничество более плодотворным.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 28.02.17 | Просмотров : 65

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