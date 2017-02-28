Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Кровь шехидов будет отмщена



Многотысячное шествие продемонстрировало

решимость азербайджанского народа восстановить

территориальную целостность страны







26 февраля в Баку состоялось всенародное шествие в связи с 25-й годовщиной кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества в ХХ столетии как Ходжалинский геноцид. В шествии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильxам Aлиeв и первый вице-президент





Мехрибан Aлиeва.



Участники всенародного шествия держали в руках портреты невинных жертв кровавой резни — убитых с особой жестокостью детей, женщин и стариков, фотоснимки, отражающие страшные сцены событий, произошедших 25 лет назад, плакаты и транспаранты на азербайджанском, русском, английском и французском языках с требованиями призвать к ответу виновников трагедии, наказать их, на международном уровне дать политико-правовую оценку геноциду, именами и фамилиями жертв геноцида. На мониторах, фасадах зданий и балконах вдоль всего маршрута были вывешены призывы и плакаты «Мир должен признать Ходжалинский геноцид!», «Справедливость к Ходжалы!», «Не забывайте Ходжалы!», «Долой армянский фашизм!», «Ходжалы — геноцид ХХ века», «Преступники не уйдут от наказания!», «Ходжалинский геноцид — 25 лет» и пр.

Глядя на скорбные лица людей, можно было убедиться в том, что минувшие четверть века не стерли из памяти людской ужасы кровавой расправы армянских головорезов над мирными жителями Ходжалы. Название этого азербайджанского города, в одну ночь стертого с лица земли, сегодня упоминается в одном ряду с Хатынью, Лидицей и Сонгми.

В целом нынешнее всенародное шествие следует расценивать как очередной этап широкомасштабной работы, проводимой Азербайджаном в связи с Ходжалинским геноцидом. Мир должен знать правду о Ходжалинской резне, должен понимать, что безучастность к этому злодеянию, совершенному в конце ХХ века на глазах всего цивилизованного человечества, безнаказанность лиц, виновных в гибели сотен мирных людей, может привести к повторению таких трагедий в любой точке планеты. Это шествие также продемонстрировало тесное единство азербайджанского народа, его уважение к памяти шехидов, решимость сделать все возможное для освобождения оккупированных земель и восстановления территориальной целостности страны.

Вокруг памятника жертвам Ходжалинского геноцида был выстроен почетный караул и разложены живые цветы. Президент Ильxам Aлиeв возложил венок к мемориалу, почтил память жертв Ходжалинской трагедии. Первый вице-президент Мехрибан Aлиeва, премьер-министр Артур Расизаде, председатель Милли меджлиса Огтай Асадов, руководитель администрации президента Рамиз Мехтиев, вице-президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейла Aлиeва, Арзу Aлиeва, Гeйдap Aлиeв возложили к памятнику живые цветы.

Цветы к памятнику возложили также официальные представители государства и правительства, депутаты Милли меджлиса, министры, руководители комитетов и компаний, представители дипломатического корпуса, главы религиозных конфессий, а также жители Ходжалы, которым удалось спастись от резни.

Ходжалинский геноцид, отличавшийся жестокостью и беспощадностью, является одной из самых кровавых страниц агрессорской политики армянских националистов.



В распоряжении президента Азербайджана «О двадцать пятой годовщине Ходжалинского геноцида» от 24 января 2017 года говорится: «В результате политики этнической чистки, проведенной Арменией, которая, учинив Ходжалинский геноцид, еще более расширила масштабы военной агрессии против Азербайджана и, выйдя за пределы Нагорного Карабаха, оккупировала Лачинский, Кяльбаджарский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский, Губадлинский, Зангиланский районы, погибли 20 тысяч наших соотечественников, более 50 тысяч человек получили ранения и стали инвалидами, 20 процентов наших земель подверглись оккупации».

Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для доведения до мира правды о Ходжалинской резне, для того, чтобы добиться признания этой трагедии как акта геноцида против нашего народа. Целенаправленная деятельность в этой области началась после возвращения общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва к политической власти в Азербайджане. По инициативе великого лидера Ходжалинскому геноциду была дана политико-правовая оценка, 26 февраля объявлено Днем Ходжалинского геноцида. Международная кампания «Справедливость к Ходжалы!», начатая в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейлы Aлиeвой, еще более активизировала пропагандистскую работу в этом направлении. До широкой международной общественности были доведены чудовищные факты, связанные с трагедией, миллионы людей во всех уголках планеты узнали подлинное лицо армянских националистов и убедились в том, что армяне во имя осуществления своих абсурдных идей не брезгуют ничем, в том числе убийством детей.

Как результат системной работы, направленной на достижение признания Ходжалинского геноцида в мировом масштабе, в соответствующих документах Парламентского союза Организации исламского сотрудничества, парламентов Мексики, Пакистана, Чехии, Перу, Колумбии, Панамы, Гондураса, Судана, Гватемалы и Джибути подтверждено, что совершенные в Ходжалы массовые убийства являются актом геноцида. Парламенты Румынии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Иордании, Словении, Шотландии, а также исполнительные и законодательные органы 22 штатов США осудили Ходжалинскую трагедию, оценив ее как резню.

В этом году, как и каждый год, при поддержке Фонда Гeйдapа Aлиeва в различных странах мира проведены церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Нынешнее шествие стало еще одним месседжем мировой общественности о том, что Азербайджан не позволит создать на своих землях второе армянское государство, наша страна во чтобы то ни стало восстановит свою территориальную целостность. Каждый должен понимать, что безнаказанность зачинщиков Ходжалинского геноцида, неразрешенность конфликта представляют угрозу миру и стабильности не только в регионе Южного Кавказа, но и во всем мире. События, произошедшие в начале апреля минувшего года на линии фронта, еще раз подтверждают это. Армянские вооруженные силы, прибегнув к очередным провокациям, подвергли интенсивному обстрелу населенные пункты, расположенные вдоль линии фронта. Для обеспечения безопасности мирных жителей Вооруженные силы Азербайджана вынуждены были принять ответные меры. В результате широкомасштабных военных операций Азербайджан очистил часть своих земель от оккупантов. Эта победа, подтверждающая непоколебимость боевого духа нашего народа, государства, армии, доказала, что наша земля будет освобождена от заклятого врага, кровь наших шехидов будет отмщена.



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на сайте АЗЕРТАДЖ

26 февраля в Баку состоялось всенародное шествие в связи с 25-й годовщиной кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества в ХХ столетии как Ходжалинский геноцид. В шествии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильxам Aлиeв и первый вице-президентУчастники всенародного шествия держали в руках портреты невинных жертв кровавой резни — убитых с особой жестокостью детей, женщин и стариков, фотоснимки, отражающие страшные сцены событий, произошедших 25 лет назад, плакаты и транспаранты на азербайджанском, русском, английском и французском языках с требованиями призвать к ответу виновников трагедии, наказать их, на международном уровне дать политико-правовую оценку геноциду, именами и фамилиями жертв геноцида. На мониторах, фасадах зданий и балконах вдоль всего маршрута были вывешены призывы и плакаты «Мир должен признать Ходжалинский геноцид!», «Справедливость к Ходжалы!», «Не забывайте Ходжалы!», «Долой армянский фашизм!», «Ходжалы — геноцид ХХ века», «Преступники не уйдут от наказания!», «Ходжалинский геноцид — 25 лет» и пр.Глядя на скорбные лица людей, можно было убедиться в том, что минувшие четверть века не стерли из памяти людской ужасы кровавой расправы армянских головорезов над мирными жителями Ходжалы. Название этого азербайджанского города, в одну ночь стертого с лица земли, сегодня упоминается в одном ряду с Хатынью, Лидицей и Сонгми.В целом нынешнее всенародное шествие следует расценивать как очередной этап широкомасштабной работы, проводимой Азербайджаном в связи с Ходжалинским геноцидом. Мир должен знать правду о Ходжалинской резне, должен понимать, что безучастность к этому злодеянию, совершенному в конце ХХ века на глазах всего цивилизованного человечества, безнаказанность лиц, виновных в гибели сотен мирных людей, может привести к повторению таких трагедий в любой точке планеты. Это шествие также продемонстрировало тесное единство азербайджанского народа, его уважение к памяти шехидов, решимость сделать все возможное для освобождения оккупированных земель и восстановления территориальной целостности страны.Вокруг памятника жертвам Ходжалинского геноцида был выстроен почетный караул и разложены живые цветы. Президент Ильxам Aлиeв возложил венок к мемориалу, почтил память жертв Ходжалинской трагедии. Первый вице-президент Мехрибан Aлиeва, премьер-министр Артур Расизаде, председатель Милли меджлиса Огтай Асадов, руководитель администрации президента Рамиз Мехтиев, вице-президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейла Aлиeва, Арзу Aлиeва, Гeйдap Aлиeв возложили к памятнику живые цветы.Цветы к памятнику возложили также официальные представители государства и правительства, депутаты Милли меджлиса, министры, руководители комитетов и компаний, представители дипломатического корпуса, главы религиозных конфессий, а также жители Ходжалы, которым удалось спастись от резни.Ходжалинский геноцид, отличавшийся жестокостью и беспощадностью, является одной из самых кровавых страниц агрессорской политики армянских националистов.В распоряжении президента Азербайджана «О двадцать пятой годовщине Ходжалинского геноцида» от 24 января 2017 года говорится: «В результате политики этнической чистки, проведенной Арменией, которая, учинив Ходжалинский геноцид, еще более расширила масштабы военной агрессии против Азербайджана и, выйдя за пределы Нагорного Карабаха, оккупировала Лачинский, Кяльбаджарский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский, Губадлинский, Зангиланский районы, погибли 20 тысяч наших соотечественников, более 50 тысяч человек получили ранения и стали инвалидами, 20 процентов наших земель подверглись оккупации».Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для доведения до мира правды о Ходжалинской резне, для того, чтобы добиться признания этой трагедии как акта геноцида против нашего народа. Целенаправленная деятельность в этой области началась после возвращения общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва к политической власти в Азербайджане. По инициативе великого лидера Ходжалинскому геноциду была дана политико-правовая оценка, 26 февраля объявлено Днем Ходжалинского геноцида. Международная кампания «Справедливость к Ходжалы!», начатая в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейлы Aлиeвой, еще более активизировала пропагандистскую работу в этом направлении. До широкой международной общественности были доведены чудовищные факты, связанные с трагедией, миллионы людей во всех уголках планеты узнали подлинное лицо армянских националистов и убедились в том, что армяне во имя осуществления своих абсурдных идей не брезгуют ничем, в том числе убийством детей.Как результат системной работы, направленной на достижение признания Ходжалинского геноцида в мировом масштабе, в соответствующих документах Парламентского союза Организации исламского сотрудничества, парламентов Мексики, Пакистана, Чехии, Перу, Колумбии, Панамы, Гондураса, Судана, Гватемалы и Джибути подтверждено, что совершенные в Ходжалы массовые убийства являются актом геноцида. Парламенты Румынии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Иордании, Словении, Шотландии, а также исполнительные и законодательные органы 22 штатов США осудили Ходжалинскую трагедию, оценив ее как резню.В этом году, как и каждый год, при поддержке Фонда Гeйдapа Aлиeва в различных странах мира проведены церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида.Нынешнее шествие стало еще одним месседжем мировой общественности о том, что Азербайджан не позволит создать на своих землях второе армянское государство, наша страна во чтобы то ни стало восстановит свою территориальную целостность. Каждый должен понимать, что безнаказанность зачинщиков Ходжалинского геноцида, неразрешенность конфликта представляют угрозу миру и стабильности не только в регионе Южного Кавказа, но и во всем мире. События, произошедшие в начале апреля минувшего года на линии фронта, еще раз подтверждают это. Армянские вооруженные силы, прибегнув к очередным провокациям, подвергли интенсивному обстрелу населенные пункты, расположенные вдоль линии фронта. Для обеспечения безопасности мирных жителей Вооруженные силы Азербайджана вынуждены были принять ответные меры. В результате широкомасштабных военных операций Азербайджан очистил часть своих земель от оккупантов. Эта победа, подтверждающая непоколебимость боевого духа нашего народа, государства, армии, доказала, что наша земля будет освобождена от заклятого врага, кровь наших шехидов будет отмщена. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.02.17 | Просмотров : 179

