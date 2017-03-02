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Виновные в несогласованном демонтаже памятника

Микаилу Мушвигу понесли наказание







В последние дни и прессу, и социальные сети буквально взорвало сообщение о варварском сносе памятника одному из самых выдающихся азербайджанских поэтов Микаилу Мушвигу. Как такое могло произойти? Кому не угодил монумент поэту, в 37 лет погибшему в сталинских застенках? Кто виноват в подобном акте вандализма?







Кямаля МУРАДОВА



Этими вопросами, требуя незамедлительного расследования и самого строгого наказания виновных, задавались как рядовые пользователи соцсетей, так и видные деятели культуры и общественности. «Это вандализм и варварство. Это грех и надругательство, совершенное над памятью великого поэта», — заявила ректор Бакинского филиала МГУ им. М.В.Ломоносова профессор Наргиз Пашаева. «Если уж снесли памятник Микаилу Мушвигу, то чего останавливаться-то — надо продолжить этот процесс в отношении и других поэтов и писателей», — с горькой иронией прокомментировал ситуацию президент ПЕН-клуба Азербайджана, секретарь Союза писателей Чингиз Абдуллаев.

Отреагировало на произошедшее и Министерство культуры, в чьем ведении находятся памятники страны, в том числе и Микаилу Мушвигу, внесенный в Список охраняемых государством недвижимых памятников истории и культуры, находящихся на территории Азербайджанской Республики. Министр Абульфас Гараев резко осудил снос монумента, расценив этот акт как грубое нарушение законодательства страны.

Так кто же эти злоумышленники, посягнувшие на память великого поэта? Министерство внесло ясность и в этот вопрос. Как сообщил прессе начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов, разрушило памятник выдающемуся азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу ОAО «Aзеравтойол». Причем сделано это было без согласования с Министерством культуры и исполнительной властью города Баку. «Памятник разрушили без какого-либо разрешения. В связи с этим вопиющим случаем мы намерены обратиться в судебные инстанции», — заявил он.

Прокомментировал ситуацию и сам министр. «Памятник Мушфигу, — пояснил он, — входит в список памятников государственного значения Азербайджана. Поэтому его снос обязательно должен был быть согласован с соответствующими государственными органами. Мы очень обеспокоены и провели серьезный разговор с руководством «Aзеравтойол». Все восстановительные работы будут проводиться за их счет. Уверен, что те, кто сделал это, должны быть привлечены к ответственности. Мы хотим заверить общественность в том, что серьезно контролируем все процессы. Памятник Мушфигу обязательно будет восстановлен».

К тому времени отозвались, наконец, и сами виновники происшествия. Пресс-служба ОАО «Азеравтойол», опровергнув вызвавшую справедливую бурю негодования в обществе информацию, заявила, что памятник вовсе не разрушен, а временно демонтирован, его части надежно упакованы и хранятся на складе в целости и сохранности.

«Просто в рамках работ по реконструкции территории бывшей «Советской» и расширения проспекта Наримана Нариманова, — сообщил глава пресс-службы Анар Наджафли, — памятник, установленный на пересечении проспектов Наримана Нариманова и Строителей (близ здания ЦСУ), снят и отправлен на склад, чтобы уберечь его от возможных повреждений в ходе реконструкции. По окончании всех работ он будет возвращен на место, а рядом с ним будет разбит парк». Однако потребовалось вмешательство президента Ильxама Aлиeва, чтобы были приняты и конкретные меры в отношении виновных. Как сообщил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, глава государства серьезно обеспокоен разрушением памятника Микаилу Мушвигу. Он дал соответствующим органам поручения о всестороннем расследовании и наказании виновных. Вот тут-то и появилось заявление пресс-службы «Азеравтойол» о принятых мерах. В нем говорится, что демонтаж памятника, не уведомив руководство ОАО и собственного директора, осуществил подрядчик Рамиз Рагимов, сотрудник ООО «Эксплуатация дорог особого назначения №8». За такое грубое нарушение требований законодательства и своих служебных обязанностей Р.Рагимов уволен. Взыскания получили также директор ООО Алигейбат Ширинов и главный инженер Юрис Гусейнов — за неосуществление должного контроля над ходом запроектированных реконструкционных работ. К тому же «Азеравтойол» попросил прощения «за несвоевременное информирование СМИ и общественности о сносе памятника выдающемуся поэту Микаилу Мушвигу».

Казалось бы, инцидент исчерпан. Однако есть несколько соображений, о которых нельзя не сказать. О первом из них упомянули в Минкультуры — о необходимости согласования подобных действий с соответствующими органами. Второе обстоятельство — тоже очень важное: о подобных намерениях непременно следует оповестить общественность, дабы избежать кривотолков — с одной стороны, и взять тем самым на себя ответственность за сохранность памятника, находящегося под госохраной — с другой. И, наконец, последнее — даже при соблюдении двух первых условий демонтаж монумента не мог быть произведен столь варварским образом: сам памятник, хочется думать, и в самом деле сохранен, но вот постамент его полностью разрушен, между тем, как справедливо отмечает Наргиз Пашаева, и то, и другое — единая художественная композиция. И тут никакие ссылки на благие намерения браться в расчет не могут.



































НАША СПРАВКА



Работу над проектом памятника Микаилу Мушвигу скульптор Минаввер Рзаева и архитектор Шафига Рзаева начали в сентябре 1968 года, в год 60-летнего юбилея поэта. Было создано четыре рабочих варианта. Творческая и практическая работа над окончательным вариантом самого памятника и всего проекта продолжались почти в течение двух лет. Одобренный комиссией окончательный вариант памятника был воплощен в цельном розовом граните. Официальное открытие памятника Микаилу Мушвигу в сквере, носящем его имя, состоялось 9 июня 1970 года. На торжественном митинге, посвященном открытию памятника, выступили народный поэт Азербайджана Расул Рза, первый секретарь правления Союза писателей Азербайджана, народный писатель Мирза Ибрагимов, народный поэт Сулейман Рустам (он прочитал стихотворение, посвященное памяти Мушвига), писатель Гюльгусейн Гусейноглу. Свои стихи о Мушвиге прочитали поэты Мамед Ибрагим, Хикмет Зия, Алекпер Зиятай. Первоначально постамент памятника имел скромные размеры. Затем в результате реконструкции, реставрации и благоустройства сквера местоположение памятника было изменено и одновременно он получил новый, улучшенный в художественном и архитектурном отношении постамент в виде ступенчатого широкого основания-плоскости и стелу-пьедестал, с облицовкой из зеркально отшлифованных плит розового гранита. Скульптор изобразила поэта в момент глубокого раздумья. Выделяющиеся рельефно детали скульптуры — задумчивое лицо поэта и рука, как бы прижимающая к телу книгу, — завораживают зрителя. Обновленный монументальный памятник Мушвигу достойно увековечивает образ поэта в исторической памяти уже не одного поколения азербайджанцев.

В последние дни и прессу, и социальные сети буквально взорвало сообщение о варварском сносе памятника одному из самых выдающихся азербайджанских поэтов Микаилу Мушвигу. Как такое могло произойти? Кому не угодил монумент поэту, в 37 лет погибшему в сталинских застенках? Кто виноват в подобном акте вандализма?Этими вопросами, требуя незамедлительного расследования и самого строгого наказания виновных, задавались как рядовые пользователи соцсетей, так и видные деятели культуры и общественности. «Это вандализм и варварство. Это грех и надругательство, совершенное над памятью великого поэта», — заявила ректор Бакинского филиала МГУ им. М.В.Ломоносова профессор Наргиз Пашаева. «Если уж снесли памятник Микаилу Мушвигу, то чего останавливаться-то — надо продолжить этот процесс в отношении и других поэтов и писателей», — с горькой иронией прокомментировал ситуацию президент ПЕН-клуба Азербайджана, секретарь Союза писателей Чингиз Абдуллаев.Отреагировало на произошедшее и Министерство культуры, в чьем ведении находятся памятники страны, в том числе и Микаилу Мушвигу, внесенный в Список охраняемых государством недвижимых памятников истории и культуры, находящихся на территории Азербайджанской Республики. Министр Абульфас Гараев резко осудил снос монумента, расценив этот акт как грубое нарушение законодательства страны.Так кто же эти злоумышленники, посягнувшие на память великого поэта? Министерство внесло ясность и в этот вопрос. Как сообщил прессе начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов, разрушило памятник выдающемуся азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу ОAО «Aзеравтойол». Причем сделано это было без согласования с Министерством культуры и исполнительной властью города Баку. «Памятник разрушили без какого-либо разрешения. В связи с этим вопиющим случаем мы намерены обратиться в судебные инстанции», — заявил он.Прокомментировал ситуацию и сам министр. «Памятник Мушфигу, — пояснил он, — входит в список памятников государственного значения Азербайджана. Поэтому его снос обязательно должен был быть согласован с соответствующими государственными органами. Мы очень обеспокоены и провели серьезный разговор с руководством «Aзеравтойол». Все восстановительные работы будут проводиться за их счет. Уверен, что те, кто сделал это, должны быть привлечены к ответственности. Мы хотим заверить общественность в том, что серьезно контролируем все процессы. Памятник Мушфигу обязательно будет восстановлен».К тому времени отозвались, наконец, и сами виновники происшествия. Пресс-служба ОАО «Азеравтойол», опровергнув вызвавшую справедливую бурю негодования в обществе информацию, заявила, что памятник вовсе не разрушен, а временно демонтирован, его части надежно упакованы и хранятся на складе в целости и сохранности.«Просто в рамках работ по реконструкции территории бывшей «Советской» и расширения проспекта Наримана Нариманова, — сообщил глава пресс-службы Анар Наджафли, — памятник, установленный на пересечении проспектов Наримана Нариманова и Строителей (близ здания ЦСУ), снят и отправлен на склад, чтобы уберечь его от возможных повреждений в ходе реконструкции. По окончании всех работ он будет возвращен на место, а рядом с ним будет разбит парк». Однако потребовалось вмешательство президента Ильxама Aлиeва, чтобы были приняты и конкретные меры в отношении виновных. Как сообщил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, глава государства серьезно обеспокоен разрушением памятника Микаилу Мушвигу. Он дал соответствующим органам поручения о всестороннем расследовании и наказании виновных. Вот тут-то и появилось заявление пресс-службы «Азеравтойол» о принятых мерах. В нем говорится, что демонтаж памятника, не уведомив руководство ОАО и собственного директора, осуществил подрядчик Рамиз Рагимов, сотрудник ООО «Эксплуатация дорог особого назначения №8». За такое грубое нарушение требований законодательства и своих служебных обязанностей Р.Рагимов уволен. Взыскания получили также директор ООО Алигейбат Ширинов и главный инженер Юрис Гусейнов — за неосуществление должного контроля над ходом запроектированных реконструкционных работ. К тому же «Азеравтойол» попросил прощения «за несвоевременное информирование СМИ и общественности о сносе памятника выдающемуся поэту Микаилу Мушвигу».Казалось бы, инцидент исчерпан. Однако есть несколько соображений, о которых нельзя не сказать. О первом из них упомянули в Минкультуры — о необходимости согласования подобных действий с соответствующими органами. Второе обстоятельство — тоже очень важное: о подобных намерениях непременно следует оповестить общественность, дабы избежать кривотолков — с одной стороны, и взять тем самым на себя ответственность за сохранность памятника, находящегося под госохраной — с другой. И, наконец, последнее — даже при соблюдении двух первых условий демонтаж монумента не мог быть произведен столь варварским образом: сам памятник, хочется думать, и в самом деле сохранен, но вот постамент его полностью разрушен, между тем, как справедливо отмечает Наргиз Пашаева, и то, и другое — единая художественная композиция. И тут никакие ссылки на благие намерения браться в расчет не могут.Работу над проектом памятника Микаилу Мушвигу скульптор Минаввер Рзаева и архитектор Шафига Рзаева начали в сентябре 1968 года, в год 60-летнего юбилея поэта. Было создано четыре рабочих варианта. Творческая и практическая работа над окончательным вариантом самого памятника и всего проекта продолжались почти в течение двух лет. Одобренный комиссией окончательный вариант памятника был воплощен в цельном розовом граните. Официальное открытие памятника Микаилу Мушвигу в сквере, носящем его имя, состоялось 9 июня 1970 года. На торжественном митинге, посвященном открытию памятника, выступили народный поэт Азербайджана Расул Рза, первый секретарь правления Союза писателей Азербайджана, народный писатель Мирза Ибрагимов, народный поэт Сулейман Рустам (он прочитал стихотворение, посвященное памяти Мушвига), писатель Гюльгусейн Гусейноглу. Свои стихи о Мушвиге прочитали поэты Мамед Ибрагим, Хикмет Зия, Алекпер Зиятай. Первоначально постамент памятника имел скромные размеры. Затем в результате реконструкции, реставрации и благоустройства сквера местоположение памятника было изменено и одновременно он получил новый, улучшенный в художественном и архитектурном отношении постамент в виде ступенчатого широкого основания-плоскости и стелу-пьедестал, с облицовкой из зеркально отшлифованных плит розового гранита. Скульптор изобразила поэта в момент глубокого раздумья. Выделяющиеся рельефно детали скульптуры — задумчивое лицо поэта и рука, как бы прижимающая к телу книгу, — завораживают зрителя. Обновленный монументальный памятник Мушвигу достойно увековечивает образ поэта в исторической памяти уже не одного поколения азербайджанцев. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 02.03.17 | Просмотров : 68

