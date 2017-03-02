Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Стас ПЬЕХА, член жюри конкурса «Ты супер!»:«Девочки из Азербайджана — настоящие самородки»



Стартовавший две недели назад на НТВ детский музыкальный проект «Ты супер!», собравший детей со всех уголков России и стран СНГ, уже горячо полюбился зрителям. В интервью «Москва–Баку» член жюри конкурса, певец Стас ПЬЕХА рассказал о том, почему ему близки все конкурсанты, и признался, что еще никогда ему не было так сложно судить вокалистов.









— Стас, вы сказали, что ни секунды не раздумывали, принимая предложение стать членом жюри конкурса. Но при этом признаетесь, что вам невероятно сложно. Почему?

— Узнав о передаче, о той миссии, которую она несет, я просто не мог остаться в стороне. Это ведь не обычное телешоу, это еще и социальный, мотивирующий проект. Он больше, чем о музыке. Мне всегда хотелось быть полезным в своей профессии, и когда появился такой шанс, с радостью ухватился за него. Я могу быть наставником для детей, подсказать, вдохновить — это очень ценно. Но в то же время мне невероятно трудно. Жизненные истории детей настолько душераздирающие, что тяжело им говорить что-либо негативное, применять какие-то профессиональные термины. Когда ты читаешь биографию ребенка, узнаешь его судьбу, язык не поворачивается делать замечания.

Но я сделал усилие и выбрал для себя, считаю, правильную позицию — быть максимально полезным. Я пришел сюда не жалеть ребят, не сюсюкать с ними, а говорить им правильные вещи, которые пригодятся в жизни. Настоящая поддержка для конкурсантов — честность. Ребятам не надо, чтобы их жалели, они нормальные дети, даже более сильные, чем многие в их возрасте. Поэтому лучшее, что могу сделать — говорить все от души, честно и по существу.

— Вы говорите, что вам очень близки переживания конкурсантов. Хотя, слава Богу, у вас есть и папа, и мама. Что же общего?

— Я понимаю их, потому что рос практически без родителей, при этом все живы и никто не отказывался от меня. У меня артистическая семья и достаточно долгий период времени я жил в квартире бабушки Эдиты Пьехи один. Она была на гастролях практически всегда, дома мы виделись крайне редко. Мама жила в Москве, а отец в Вильнюсе. С отцом я не виделся почти никогда, с мамой — урывками. А ребенку ведь не важно, папа у него в Америке или в соседнем городе, пьет он или просто его нет. Главное, что родители не рядом, не чувствуешь той острой любви, семейной поддержки. В детстве такого удовольствия, как полноценная семья, у меня не было. Я сам себе принадлежал. За мной присматривала домоуправляющая. Она, кстати, была директором детского дома, куда я часто наведывался и проводил там очень много времени. Не потому, что меня туда сдавали, а потому, что была такая возможность. Дружил с ребятами, знаю, как они живут и как там все устроено. В детдомах дети сильные, быстрее взрослеют, чем обычные ребятишки. Но им, как и мне, не хватало мамы и папы.

— В раннем детстве вы никогда не стремились быть артистом, петь, выходить на сцену. А на шоу «Ты супер!» все дети мечтают об этом...

— И правильно, что мечтают. И пусть к этому стремятся, если действительно видят в музыке свое призвание и отдушину. А мы поможем! Я лично не хотел, потому что у меня в семье все пели. Казалось, что это как-то неоригинально даже. Вообще думал, что пение — не мужское дело, хотелось более брутальной профессии. Но при этом судьба сложилась так, что я стал певцом и ни капли не жалею об этом. Теперь, наоборот, очень поддерживаю тех, кто хочет быть артистом, готов делиться знаниями и помогать. Хотя многие дети, выходящие на сцену, уже практически готовые артисты. Они талантливы от природы.

Девочки из Азербайджана, к примеру, — самородки. Очень понравился голос Парваны, в нем есть народная мелизматика, именно восточная, азербайджанская, что меня особенно порадовало. Я был один раз в Баку, там очень много талантливых людей. Мне кажется, что дальше девчонки еще больше раскроются и не раз поразят нас.

— Как вы считаете, какой самый важный урок получат дети из проекта «Ты супер!», кроме путевки на большую сцену?

— Думаю, самый главный урок — никогда нельзя сомневаться в себе и нужно, что бы ни случилось, верить в собственные силы. Мы все хотим, чтобы ребята на шоу это поняли. И еще очень важно понимать, что музыка — это не спорт, и, по большому счету, тут не может быть соревнования. Все оценки музыки и пения, все, что связано с творчеством, — очень субъективная величина. Сколько людей, столько мнений и вкусов. Поэтому не надо ни на кого ориентироваться, это не имеет смысла. Самое главное — то, что ты делаешь, должно нравиться в первую очередь тебе. Это — основа основ, фундамент. Ты должен получать удовольствие от своего дела, иначе грош тебе цена как артисту. А если получаешь удовольствие, это на 100 процентов передается публике. Делай все от сердца и души и тогда обязательно найдешь своего слушателя. Наших маленьких артистов уже услышали и полюбили, не сомневаюсь, что их ждет большое будущее.

Стартовавший две недели назад на НТВ детский музыкальный проект «Ты супер!», собравший детей со всех уголков России и стран СНГ, уже горячо полюбился зрителям. В интервью «Москва–Баку» член жюри конкурса, певец Стас ПЬЕХА рассказал о том, почему ему близки все конкурсанты, и признался, что еще никогда ему не было так сложно судить вокалистов.— Узнав о передаче, о той миссии, которую она несет, я просто не мог остаться в стороне. Это ведь не обычное телешоу, это еще и социальный, мотивирующий проект. Он больше, чем о музыке. Мне всегда хотелось быть полезным в своей профессии, и когда появился такой шанс, с радостью ухватился за него. Я могу быть наставником для детей, подсказать, вдохновить — это очень ценно. Но в то же время мне невероятно трудно. Жизненные истории детей настолько душераздирающие, что тяжело им говорить что-либо негативное, применять какие-то профессиональные термины. Когда ты читаешь биографию ребенка, узнаешь его судьбу, язык не поворачивается делать замечания.Но я сделал усилие и выбрал для себя, считаю, правильную позицию — быть максимально полезным. Я пришел сюда не жалеть ребят, не сюсюкать с ними, а говорить им правильные вещи, которые пригодятся в жизни. Настоящая поддержка для конкурсантов — честность. Ребятам не надо, чтобы их жалели, они нормальные дети, даже более сильные, чем многие в их возрасте. Поэтому лучшее, что могу сделать — говорить все от души, честно и по существу.— Я понимаю их, потому что рос практически без родителей, при этом все живы и никто не отказывался от меня. У меня артистическая семья и достаточно долгий период времени я жил в квартире бабушки Эдиты Пьехи один. Она была на гастролях практически всегда, дома мы виделись крайне редко. Мама жила в Москве, а отец в Вильнюсе. С отцом я не виделся почти никогда, с мамой — урывками. А ребенку ведь не важно, папа у него в Америке или в соседнем городе, пьет он или просто его нет. Главное, что родители не рядом, не чувствуешь той острой любви, семейной поддержки. В детстве такого удовольствия, как полноценная семья, у меня не было. Я сам себе принадлежал. За мной присматривала домоуправляющая. Она, кстати, была директором детского дома, куда я часто наведывался и проводил там очень много времени. Не потому, что меня туда сдавали, а потому, что была такая возможность. Дружил с ребятами, знаю, как они живут и как там все устроено. В детдомах дети сильные, быстрее взрослеют, чем обычные ребятишки. Но им, как и мне, не хватало мамы и папы.— И правильно, что мечтают. И пусть к этому стремятся, если действительно видят в музыке свое призвание и отдушину. А мы поможем! Я лично не хотел, потому что у меня в семье все пели. Казалось, что это как-то неоригинально даже. Вообще думал, что пение — не мужское дело, хотелось более брутальной профессии. Но при этом судьба сложилась так, что я стал певцом и ни капли не жалею об этом. Теперь, наоборот, очень поддерживаю тех, кто хочет быть артистом, готов делиться знаниями и помогать. Хотя многие дети, выходящие на сцену, уже практически готовые артисты. Они талантливы от природы.Девочки из Азербайджана, к примеру, — самородки. Очень понравился голос Парваны, в нем есть народная мелизматика, именно восточная, азербайджанская, что меня особенно порадовало. Я был один раз в Баку, там очень много талантливых людей. Мне кажется, что дальше девчонки еще больше раскроются и не раз поразят нас.— Думаю, самый главный урок — никогда нельзя сомневаться в себе и нужно, что бы ни случилось, верить в собственные силы. Мы все хотим, чтобы ребята на шоу это поняли. И еще очень важно понимать, что музыка — это не спорт, и, по большому счету, тут не может быть соревнования. Все оценки музыки и пения, все, что связано с творчеством, — очень субъективная величина. Сколько людей, столько мнений и вкусов. Поэтому не надо ни на кого ориентироваться, это не имеет смысла. Самое главное — то, что ты делаешь, должно нравиться в первую очередь тебе. Это — основа основ, фундамент. Ты должен получать удовольствие от своего дела, иначе грош тебе цена как артисту. А если получаешь удовольствие, это на 100 процентов передается публике. Делай все от сердца и души и тогда обязательно найдешь своего слушателя. Наших маленьких артистов уже услышали и полюбили, не сомневаюсь, что их ждет большое будущее. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 02.03.17 | Просмотров : 64

