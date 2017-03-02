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Азербайджанские нефтяники продолжают планомерное

бурение новых скважин на Каспии







Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обнародовала информацию о завершении бурения и вводе в эксплуатацию новой скважины на Каспийском шельфе. В сообщении говорится, что ежесуточный дебит скважины, пробуренной на месторождении «Гюнешли», составляет 170 тысяч кубометров газа и порядка двух тонн конденсата.







Ильгар РАГИМОВ



Месторождение «Гюнешли» играет довольно значимую роль в нефтегазовой отрасли Азербайджана. Ее мелководную часть SOCAR разрабатывает самостоятельно, а залежи, находящиеся под более глубокой толщей воды, входят в состав блока «Азери–Чираг–Гюнешли», который осваивается совместно с иностранными партнерами в рамках «Контракта века». Годовой дебит упомянутой скважины, по подсчетам специалистов, оценивается в 62,05 млн кубометров газа. Кстати, в январе текущего года азербайджанские нефтяники добыли на оффшорных и оншорных месторождениях страны более 508 млн кубометров газа. А за весь прошлый год суммарный объем газа добытого, на контрактных и разрабатываемых самостоятельно месторождениях, составил 29,37 млрд кубометров — на 320 млн кубометров больше, чем в году предыдущем.

Между тем планы SOCAR по бурению новых скважин на морских месторождениях, судя по всему, приобретают новый размах. На днях официальный сайт компании сообщил, что на площади «Остров Пираллахи» началась проходка двух новых нефтеносных скважин, отдача которых, по прогнозам геологов, должна составлять в годовом объеме порядка 3,5 тысячи тонн. Только за январь текущего года на различных нефтегазоносных месторождениях страны SOCAR пробурила свыше 11 тысяч метров. А за весь прошлый год общая проходка скважин, пробуренных специалистами компании, составила более 105 тысяч метров.

Внесена ясность и в объемы предстоящих в марте нынешнего года поставок азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан. По данным, полученным агентством Trend из источников на нефтегазовом рынке, весь объем отгрузки составит 2,6 миллиона тонн, из которых 2,05 млн тонн приходится на долю SOCAR. Остальную часть составляют доли Chevron, Exxon и совместные объемы. К этому следует также добавить, что в марте из грузинского порта Супса ожидается отгрузка, как минимум, еще около 160 тысяч тонн азербайджанской нефти.

На минувшей неделе произошло еще одно знаковое событие в рабочем распорядке главного нефтяного ведомства страны: SOCAR и японская компания Itochu Oil Exploration Co/LTD подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества. Вице-президент SOCAR по разработке нефтегазоносных месторождений Яшар Лятифов информировал гостей о деятельности японских компаний различного профиля в нашей стране, о проектах, реализуемых ими совместно с азербайджанскими деловыми кругами, дал высокую оценку работе японских компаний, сотрудничающих с азербайджанскими коллегами в нефтегазовом секторе. Лятифов напомнил, что компания Itochu присоединилась к «Контракту века» в 1996 году и уже более двух десятилетий успешно сотрудничает с SOCAR.

Выразив признательность за теплый прием, глава японской делегации, вице-президент корпорации Itochu Йоичи Кобаяши сказал, что выгодное географическое расположение Азербайджана повышает значимость роль страны в качестве нового энергетического хаба. Японские компании всегда внимательно следят за проектами, реализуемыми SOCAR, и заинтересованы в расширении сотрудничества как в сфере добычи нефти и газа, так и в перерабатывающей области, по вопросам трейдинга и т.д.



































Перенасыщение идет на убыль



Нефтетрейдеры уже продали более 10 миллионов баррелей нефти, хранящейся в танкерах у берегов Азии. Это можно рассматривать как начало сокращения огромного избытка предложения и переориентации рынка на фоне сделки стран — членов ОПЕК по сокращению объемов производства. Согласно данным об отгрузках нефти, предоставленным Thomson Reuters Eikon, в общей сложности 6,8 млн баррелей нефти продано из танкерных хранилищ у западного побережья Малайзии в этом месяце. Еще 4,1 миллиона баррелей были отгружены из танкеров-хранилищ у побережья Сингапура. Кроме того, дополнительные 1,2 млн баррелей продано из танкеров, стоящих на якоре в Индонезии.

В ближайшей перспективе отгрузки из танкеров-хранилищ увеличат объем поставок нефти в Азию из других регионов, помимо Ближнего Востока. Сокращение поставок ОПЕК привело к росту цен на ближневосточную марку неочищенной нефти Dubai и сокращению спреда между Brent/Dubai и WTI/Dubai, в результате чего отгрузка сортов нефти, цена которых связана с Brent, а также американской нефти в Азию стала более выгодной. Однако нефть, продаваемая из танкеров на побережье Азии, может подорвать стратегию ОПЕК, цель которой — сбалансировать рынок к середине текущего года.

Reuters приводит мнение аналитика Energy Aspects Вирендра Чаучана: «Стратегия ОПЕК ориентирована на запасы в хранилищах. Учитывая масштаб перенасыщения, рынок не сможет восстановить равновесие в течение шести месяцев. В связи с этим мы ожидаем продление стратегии на вторую половину 2017 года. В конечном счете цель уменьшить избыточное предложение будет достигнута».

Еще одна причина, по которой трейдеры продают нефть, хранимую на танкерах, — бэквордация на кривой фьючерсов. То есть рыночная ситуация, при которой цены на нефть с немедленной отгрузкой становятся выше котировок будущих поставок. Это признак того, что разница между краткосрочным спросом и предложением уменьшается.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обнародовала информацию о завершении бурения и вводе в эксплуатацию новой скважины на Каспийском шельфе. В сообщении говорится, что ежесуточный дебит скважины, пробуренной на месторождении «Гюнешли», составляет 170 тысяч кубометров газа и порядка двух тонн конденсата.Месторождение «Гюнешли» играет довольно значимую роль в нефтегазовой отрасли Азербайджана. Ее мелководную часть SOCAR разрабатывает самостоятельно, а залежи, находящиеся под более глубокой толщей воды, входят в состав блока «Азери–Чираг–Гюнешли», который осваивается совместно с иностранными партнерами в рамках «Контракта века». Годовой дебит упомянутой скважины, по подсчетам специалистов, оценивается в 62,05 млн кубометров газа. Кстати, в январе текущего года азербайджанские нефтяники добыли на оффшорных и оншорных месторождениях страны более 508 млн кубометров газа. А за весь прошлый год суммарный объем газа добытого, на контрактных и разрабатываемых самостоятельно месторождениях, составил 29,37 млрд кубометров — на 320 млн кубометров больше, чем в году предыдущем.Между тем планы SOCAR по бурению новых скважин на морских месторождениях, судя по всему, приобретают новый размах. На днях официальный сайт компании сообщил, что на площади «Остров Пираллахи» началась проходка двух новых нефтеносных скважин, отдача которых, по прогнозам геологов, должна составлять в годовом объеме порядка 3,5 тысячи тонн. Только за январь текущего года на различных нефтегазоносных месторождениях страны SOCAR пробурила свыше 11 тысяч метров. А за весь прошлый год общая проходка скважин, пробуренных специалистами компании, составила более 105 тысяч метров.Внесена ясность и в объемы предстоящих в марте нынешнего года поставок азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан. По данным, полученным агентством Trend из источников на нефтегазовом рынке, весь объем отгрузки составит 2,6 миллиона тонн, из которых 2,05 млн тонн приходится на долю SOCAR. Остальную часть составляют доли Chevron, Exxon и совместные объемы. К этому следует также добавить, что в марте из грузинского порта Супса ожидается отгрузка, как минимум, еще около 160 тысяч тонн азербайджанской нефти.На минувшей неделе произошло еще одно знаковое событие в рабочем распорядке главного нефтяного ведомства страны: SOCAR и японская компания Itochu Oil Exploration Co/LTD подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества. Вице-президент SOCAR по разработке нефтегазоносных месторождений Яшар Лятифов информировал гостей о деятельности японских компаний различного профиля в нашей стране, о проектах, реализуемых ими совместно с азербайджанскими деловыми кругами, дал высокую оценку работе японских компаний, сотрудничающих с азербайджанскими коллегами в нефтегазовом секторе. Лятифов напомнил, что компания Itochu присоединилась к «Контракту века» в 1996 году и уже более двух десятилетий успешно сотрудничает с SOCAR.Выразив признательность за теплый прием, глава японской делегации, вице-президент корпорации Itochu Йоичи Кобаяши сказал, что выгодное географическое расположение Азербайджана повышает значимость роль страны в качестве нового энергетического хаба. Японские компании всегда внимательно следят за проектами, реализуемыми SOCAR, и заинтересованы в расширении сотрудничества как в сфере добычи нефти и газа, так и в перерабатывающей области, по вопросам трейдинга и т.д.Нефтетрейдеры уже продали более 10 миллионов баррелей нефти, хранящейся в танкерах у берегов Азии. Это можно рассматривать как начало сокращения огромного избытка предложения и переориентации рынка на фоне сделки стран — членов ОПЕК по сокращению объемов производства. Согласно данным об отгрузках нефти, предоставленным Thomson Reuters Eikon, в общей сложности 6,8 млн баррелей нефти продано из танкерных хранилищ у западного побережья Малайзии в этом месяце. Еще 4,1 миллиона баррелей были отгружены из танкеров-хранилищ у побережья Сингапура. Кроме того, дополнительные 1,2 млн баррелей продано из танкеров, стоящих на якоре в Индонезии.В ближайшей перспективе отгрузки из танкеров-хранилищ увеличат объем поставок нефти в Азию из других регионов, помимо Ближнего Востока. Сокращение поставок ОПЕК привело к росту цен на ближневосточную марку неочищенной нефти Dubai и сокращению спреда между Brent/Dubai и WTI/Dubai, в результате чего отгрузка сортов нефти, цена которых связана с Brent, а также американской нефти в Азию стала более выгодной. Однако нефть, продаваемая из танкеров на побережье Азии, может подорвать стратегию ОПЕК, цель которой — сбалансировать рынок к середине текущего года.Reuters приводит мнение аналитика Energy Aspects Вирендра Чаучана: «Стратегия ОПЕК ориентирована на запасы в хранилищах. Учитывая масштаб перенасыщения, рынок не сможет восстановить равновесие в течение шести месяцев. В связи с этим мы ожидаем продление стратегии на вторую половину 2017 года. В конечном счете цель уменьшить избыточное предложение будет достигнута».Еще одна причина, по которой трейдеры продают нефть, хранимую на танкерах, — бэквордация на кривой фьючерсов. То есть рыночная ситуация, при которой цены на нефть с немедленной отгрузкой становятся выше котировок будущих поставок. Это признак того, что разница между краткосрочным спросом и предложением уменьшается. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 02.03.17 | Просмотров : 67

