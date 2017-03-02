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Предпринят очередной шаг по реализации пилотного проекта

обязательного медицинского страхования







Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ГАОМС) утвердило правила расчета и выплаты надбавок к заработной плате и премий врачам медучреждений в Мингячевире и Евлахском районе, где осуществляется этот проект.







Ирада АГАЕВА



Как известно, зарплата врачей, работающих в системе обязательного медстрахования, состоит из базовой и премиальной частей. Так вот, согласно информации ведомства, первая часть с февраля повышена. Для специалистов, работающих в родильном и хирургическом отделениях и в отделении эндоскопии, — на 540 манатов (была 228 манатов), составив 768 манатов, в отделении педиатрии, детском неврологическом санатории, физиотерапевтическом, терапевтическом, туберкулезном, поликлиническом отделениях, отделениях инфекционных болезней, гемодиализа — на 240 манатов. Новая разнарядка коснулась также врачей, работающих на станции скорой помощи (плюс 200 манатов), в радиологическом отделении — на 740 манатов, в Центре здоровья семьи — на 360 манатов. Кроме того, на 15% от надбавок будет увеличена и зарплата и заведующих отделениями.

Что касается премиальной части, то ее сумма зависит от количества пациентов, принимаемых врачами выше установленной ежедневной нормы. Последняя для всех специалистов, работающих в детских неврологических санаториях, отделениях физиотерапии, терапии, гемодиализа, поликлиниках и детских отделениях, составляет 10 человек, а максимальный — не более двадцати. В соответствии с законом за медуслуги, оказываемые сверх минимального норматива, будет выдаваться премия в размере 15% от утвержденного тарифа.

Врачи, работающие в отделениях хирургии и гинекологии, в течение месяца должны прооперировать не менее десяти пациентов, в том числе принять физиологические роды. Размер их премии составит 20%. Так, цена на операцию по извлечению инородного тела из желудка составляет 500 манатов без НДС. С учетом НДС агентство оплачивает 590 манатов медучреждению, где была проведена операция. Из этой суммы будут высчитываться стоимость использованных лекарств и коммунальные расходы. Оставшиеся 20% составляют более 80 манатов. Приличная надбавка к зарплате, если учесть, что в месяц хирург может прооперировать более 10 больных.

Для акушеров-гинекологов норматив не применяется. В случае, если медицинская услуга оказана незастрахованным лицам, врач будет получать премию в размере 15% от тарифа, утвержденного для этой медицинской услуги. Госагентство по истечении двух месяцев намерено проанализировать выполнение указанных нормативов. Те, кто не справился с ними, будут получать только зарплату, регулируемую нормативно-правовыми актами, то есть без надбавок, предусмотренных системой ОМС.

Как уже сообщали «Азербайджанские известия», жители Мингячевира и Евлахского района в рамках пилотного проекта обеспечены полисами медстраховки, благодаря которым они получают все виды медпомощи на бесплатной основе. Базовый пакет по ОМС включает более 1800 услуг на лечение и медобследование пациента. Речь идет о полном спектре лабораторных исследований (459 наименований), амбулаторное (580 наименований) и стационарное лечение (677 наименований), а также обеспечение скорой и неотложной помощи. Все оказываемые услуги гражданам пилотных районов, независимо от их возраста, социального статуса, занятости, оплачиваются государством.

Результаты эксперимента будут тщательно изучены и обсуждены. А в следующем году ОМС будет применяться на всей территории страны.

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ГАОМС) утвердило правила расчета и выплаты надбавок к заработной плате и премий врачам медучреждений в Мингячевире и Евлахском районе, где осуществляется этот проект.Как известно, зарплата врачей, работающих в системе обязательного медстрахования, состоит из базовой и премиальной частей. Так вот, согласно информации ведомства, первая часть с февраля повышена. Для специалистов, работающих в родильном и хирургическом отделениях и в отделении эндоскопии, — на 540 манатов (была 228 манатов), составив 768 манатов, в отделении педиатрии, детском неврологическом санатории, физиотерапевтическом, терапевтическом, туберкулезном, поликлиническом отделениях, отделениях инфекционных болезней, гемодиализа — на 240 манатов. Новая разнарядка коснулась также врачей, работающих на станции скорой помощи (плюс 200 манатов), в радиологическом отделении — на 740 манатов, в Центре здоровья семьи — на 360 манатов. Кроме того, на 15% от надбавок будет увеличена и зарплата и заведующих отделениями.Что касается премиальной части, то ее сумма зависит от количества пациентов, принимаемых врачами выше установленной ежедневной нормы. Последняя для всех специалистов, работающих в детских неврологических санаториях, отделениях физиотерапии, терапии, гемодиализа, поликлиниках и детских отделениях, составляет 10 человек, а максимальный — не более двадцати. В соответствии с законом за медуслуги, оказываемые сверх минимального норматива, будет выдаваться премия в размере 15% от утвержденного тарифа.Врачи, работающие в отделениях хирургии и гинекологии, в течение месяца должны прооперировать не менее десяти пациентов, в том числе принять физиологические роды. Размер их премии составит 20%. Так, цена на операцию по извлечению инородного тела из желудка составляет 500 манатов без НДС. С учетом НДС агентство оплачивает 590 манатов медучреждению, где была проведена операция. Из этой суммы будут высчитываться стоимость использованных лекарств и коммунальные расходы. Оставшиеся 20% составляют более 80 манатов. Приличная надбавка к зарплате, если учесть, что в месяц хирург может прооперировать более 10 больных.Для акушеров-гинекологов норматив не применяется. В случае, если медицинская услуга оказана незастрахованным лицам, врач будет получать премию в размере 15% от тарифа, утвержденного для этой медицинской услуги. Госагентство по истечении двух месяцев намерено проанализировать выполнение указанных нормативов. Те, кто не справился с ними, будут получать только зарплату, регулируемую нормативно-правовыми актами, то есть без надбавок, предусмотренных системой ОМС.Как уже сообщали «Азербайджанские известия», жители Мингячевира и Евлахского района в рамках пилотного проекта обеспечены полисами медстраховки, благодаря которым они получают все виды медпомощи на бесплатной основе. Базовый пакет по ОМС включает более 1800 услуг на лечение и медобследование пациента. Речь идет о полном спектре лабораторных исследований (459 наименований), амбулаторное (580 наименований) и стационарное лечение (677 наименований), а также обеспечение скорой и неотложной помощи. Все оказываемые услуги гражданам пилотных районов, независимо от их возраста, социального статуса, занятости, оплачиваются государством.Результаты эксперимента будут тщательно изучены и обсуждены. А в следующем году ОМС будет применяться на всей территории страны. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 02.03.17 | Просмотров : 68

