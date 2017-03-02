Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Упор — на молодые семьи



Успешно реализуется масштабная программа

по строительству социального жилья







Основной темой нынешнего бизнес-форума, организованного Caspian European Club и Caspian American Club, открывшегося 1 марта в Баку, стала реализация масштабной программы по строительству социального жилья в Азербайджане. Основным докладчиком форума стал директор Госагентства жилищного строительства Самир Нуриев, который подробно рассказал о предпринимаемых мерах в этой сфере.







Ирада ГАСАНОВА



В этом году в Ясамальском районе Баку началось строительство первого девятиэтажного здания и школы, которые входят в новый жилой комплекс, относящийся к категории «социальное жилье». Он охватывает более 11 гектаров площади, на нем разместятся 29 жилых домов, 12 из которых будут 12-этажными одноблочными, а 17 — девятиэтажными двухблочными зданиями. Кроме того, планируется построить школы и детский сад, а также торговый центр. Сдача в эксплуатацию первого дома планируется в конце следующего года. Второй подобный комплекс возводится на территории Сураханского района, в поселке Говсан. Инфраструктура городка включает также магазины, детсады, школы, объекты бытового сервиса. Безусловно, учтена транспортная доступность, чтобы людям было легче добираться до центра столицы. Одновременно специалисты изучают возможности строительства социального жилья и в других районах страны.

По словам Нуриева, реализация первого этапа программы в Баку обусловлена большой потребностью в социальном жилье именно в столице. Определены правила реализации льготного жилья, в которых указаны механизм его покупки гражданами и категории населения, которые имеют право приобретать жилье. В основном упор делается на молодые семьи. Для обеспечения прозрачности в этой сфере создается электронный портал «Льготное жилье». Суть заключается в том, чтобы люди без лишних хлопот могли зарегистрироваться онлайн, пройти авторизацию в качестве соискателей льготного жилья и приобрести подходящую им квартиру.

Преимуществ у программы, как минимум, две. Первое — цены на квартиры будут ниже рыночной, второе — возможность долгосрочной оплаты через программу социальной ипотеки Азербайджанского ипотечного фонда с годовой ставкой 4%. Подсчеты показывают, что с использованием 30-летнего кредита по социальной ипотеке 1-комнатные квартиры могут обходиться не более чем в 130-150 манатов в месяц, 2-комнатные — около 200-250 манатов, а 3-комнатные — порядка 300-350 манатов. Фактически, оплачивая сумму, которая не превышает цену за аренду аналогичных квартир, люди будут иметь возможность стать собственниками имущества. Данный проект доступного жилья имеет и другую цель — чисто экономическую. Для того чтобы увеличить устойчивость и долгосрочность проекта, нужно привлечь в эту сферу частный бизнес. Вчерашний бизнес-форум, как отметил Нуриев, стал площадкой для эффективного диалога между государством и предпринимателями. Строительный сектор, будучи одним из движущих сегментов экономики, имеет большое влияние на рост ВВП. Привлечение к сотрудничеству большего количества частных компаний приведет к увеличению рабочих мест в сфере строительства. Параллельно, конечно, будут развиваться сопутствующие сферы, в первую очередь производство стройматериалов.

Основной темой нынешнего бизнес-форума, организованного Caspian European Club и Caspian American Club, открывшегося 1 марта в Баку, стала реализация масштабной программы по строительству социального жилья в Азербайджане. Основным докладчиком форума стал директор Госагентства жилищного строительства Самир Нуриев, который подробно рассказал о предпринимаемых мерах в этой сфере.В этом году в Ясамальском районе Баку началось строительство первого девятиэтажного здания и школы, которые входят в новый жилой комплекс, относящийся к категории «социальное жилье». Он охватывает более 11 гектаров площади, на нем разместятся 29 жилых домов, 12 из которых будут 12-этажными одноблочными, а 17 — девятиэтажными двухблочными зданиями. Кроме того, планируется построить школы и детский сад, а также торговый центр. Сдача в эксплуатацию первого дома планируется в конце следующего года. Второй подобный комплекс возводится на территории Сураханского района, в поселке Говсан. Инфраструктура городка включает также магазины, детсады, школы, объекты бытового сервиса. Безусловно, учтена транспортная доступность, чтобы людям было легче добираться до центра столицы. Одновременно специалисты изучают возможности строительства социального жилья и в других районах страны.По словам Нуриева, реализация первого этапа программы в Баку обусловлена большой потребностью в социальном жилье именно в столице. Определены правила реализации льготного жилья, в которых указаны механизм его покупки гражданами и категории населения, которые имеют право приобретать жилье. В основном упор делается на молодые семьи. Для обеспечения прозрачности в этой сфере создается электронный портал «Льготное жилье». Суть заключается в том, чтобы люди без лишних хлопот могли зарегистрироваться онлайн, пройти авторизацию в качестве соискателей льготного жилья и приобрести подходящую им квартиру.Преимуществ у программы, как минимум, две. Первое — цены на квартиры будут ниже рыночной, второе — возможность долгосрочной оплаты через программу социальной ипотеки Азербайджанского ипотечного фонда с годовой ставкой 4%. Подсчеты показывают, что с использованием 30-летнего кредита по социальной ипотеке 1-комнатные квартиры могут обходиться не более чем в 130-150 манатов в месяц, 2-комнатные — около 200-250 манатов, а 3-комнатные — порядка 300-350 манатов. Фактически, оплачивая сумму, которая не превышает цену за аренду аналогичных квартир, люди будут иметь возможность стать собственниками имущества. Данный проект доступного жилья имеет и другую цель — чисто экономическую. Для того чтобы увеличить устойчивость и долгосрочность проекта, нужно привлечь в эту сферу частный бизнес. Вчерашний бизнес-форум, как отметил Нуриев, стал площадкой для эффективного диалога между государством и предпринимателями. Строительный сектор, будучи одним из движущих сегментов экономики, имеет большое влияние на рост ВВП. Привлечение к сотрудничеству большего количества частных компаний приведет к увеличению рабочих мест в сфере строительства. Параллельно, конечно, будут развиваться сопутствующие сферы, в первую очередь производство стройматериалов. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 02.03.17 | Просмотров : 71

