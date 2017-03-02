Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Сергей МАРКОВ, политолог (РФ):«Уверенность, что армянская армия сильнее азербайджанской, явно пошатнулась»



Очередное обострение на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана вновь показало, что процесс урегулирования карабахского конфликта еще очень далек от своего завершения. Что стоит за нынешними боестолкновениями между Ереваном и Баку? Ситуацию в регионе специально для портала KM.RU прокомментировал известный российский политолог Сергей МАРКОВ.







— Какая из двух сторон сейчас ответственна за обострение ситуации?

— Как представляется, на этот раз инициатива скорее принадлежала Еревану. Да, мы всей полноты картины не знаем, но, судя по заявлениям военных представителей Армении, все-таки это они затеяли. Напомню, что в апреле прошлого года было наоборот, и тогда Армения потеряла несколько высот и одну деревню.

— В чем причины нынешнего обострения?

— Сейчас, судя по всему, Ереван решил вернуть утраченное. Так, по крайней мере, представляется, глядя со стороны. Соответственно первая цель — восстановить единство линии обороны, которая была создана в прошлые годы, но в ее конфигурации, как я уже сказал, в апреле 2016 года возникло изменение. Вторая цель — укрепить позиции нынешнего президента Армении, чья популярность в последнее время заметно упала. Вот, собственно, в ход и пошла «маленькая победоносная война». К тому же война позволяет Армении ответить на международную критику относительно неисполнения Ереваном известной дипломатической формулы, ранее предложенной обеим сторонам конфликта.

— В чем суть этой «формулы»?

— Армения возвращает Азербайджану оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха, а Азербайджан в свою очередь обязуется провести демилитаризацию этих территорий. Понятно, что факт войны дает Еревану возможность сказать: «ну как же идти на такой обмен, если у нас тут война?!» То есть Армения получает обоснование ужесточить свою позицию на переговорах в целом.

— Вы назвали три причины. Это всё?

— Есть и еще один момент. Долгое время считалось, что армия Армении сильнее азербайджанской, но апрельские боестолкновения показали, что это не так. Думаю, желание поднять боевой дух армянской армии и восстановить уверенность армянского народа в силе своей армии — тоже одна из задач нынешнего обострения конфликта.

— Теперь перейдем к вопросу о том, какой должна быть позиция Москвы.

— «Мирим всех» — вот наш принцип.

— Не совсем понятно, что может Москва предложить Еревану и Баку.

— Кто не остановится, тот не получит поддержки России, — это рычаг воздействия, который есть у Москвы. Пока Россия взяла тайм-аут и немного выжидает. Надо собрать всю информацию, разобраться в деталях и тонкостях нынешнего военного эпизода и только потом действовать.

Очередное обострение на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана вновь показало, что процесс урегулирования карабахского конфликта еще очень далек от своего завершения. Что стоит за нынешними боестолкновениями между Ереваном и Баку? Ситуацию в регионе специально для портала KM.RU прокомментировал известный российский политолог Сергей МАРКОВ.— Как представляется, на этот раз инициатива скорее принадлежала Еревану. Да, мы всей полноты картины не знаем, но, судя по заявлениям военных представителей Армении, все-таки это они затеяли. Напомню, что в апреле прошлого года было наоборот, и тогда Армения потеряла несколько высот и одну деревню.— Сейчас, судя по всему, Ереван решил вернуть утраченное. Так, по крайней мере, представляется, глядя со стороны. Соответственно первая цель — восстановить единство линии обороны, которая была создана в прошлые годы, но в ее конфигурации, как я уже сказал, в апреле 2016 года возникло изменение. Вторая цель — укрепить позиции нынешнего президента Армении, чья популярность в последнее время заметно упала. Вот, собственно, в ход и пошла «маленькая победоносная война». К тому же война позволяет Армении ответить на международную критику относительно неисполнения Ереваном известной дипломатической формулы, ранее предложенной обеим сторонам конфликта.— Армения возвращает Азербайджану оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха, а Азербайджан в свою очередь обязуется провести демилитаризацию этих территорий. Понятно, что факт войны дает Еревану возможность сказать: «ну как же идти на такой обмен, если у нас тут война?!» То есть Армения получает обоснование ужесточить свою позицию на переговорах в целом.— Есть и еще один момент. Долгое время считалось, что армия Армении сильнее азербайджанской, но апрельские боестолкновения показали, что это не так. Думаю, желание поднять боевой дух армянской армии и восстановить уверенность армянского народа в силе своей армии — тоже одна из задач нынешнего обострения конфликта.— «Мирим всех» — вот наш принцип.— Кто не остановится, тот не получит поддержки России, — это рычаг воздействия, который есть у Москвы. Пока Россия взяла тайм-аут и немного выжидает. Надо собрать всю информацию, разобраться в деталях и тонкостях нынешнего военного эпизода и только потом действовать. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 02.03.17 | Просмотров : 73

