Очередное
обострение на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана вновь
показало, что процесс урегулирования карабахского конфликта еще очень
далек от своего завершения. Что стоит за нынешними боестолкновениями
между Ереваном и Баку? Ситуацию в регионе специально для портала KM.RU
прокомментировал известный российский политолог Сергей МАРКОВ.
— Какая из двух сторон сейчас ответственна за обострение ситуации?
— Как представляется, на этот раз инициатива скорее принадлежала Еревану. Да, мы всей полноты картины не знаем, но, судя по заявлениям военных представителей Армении, все-таки это они затеяли. Напомню, что в апреле прошлого года было наоборот, и тогда Армения потеряла несколько высот и одну деревню.— В чем причины нынешнего обострения?
— Сейчас, судя по всему, Ереван решил вернуть утраченное. Так, по крайней мере, представляется, глядя со стороны. Соответственно первая цель — восстановить единство линии обороны, которая была создана в прошлые годы, но в ее конфигурации, как я уже сказал, в апреле 2016 года возникло изменение. Вторая цель — укрепить позиции нынешнего президента Армении, чья популярность в последнее время заметно упала. Вот, собственно, в ход и пошла «маленькая победоносная война». К тому же война позволяет Армении ответить на международную критику относительно неисполнения Ереваном известной дипломатической формулы, ранее предложенной обеим сторонам конфликта.— В чем суть этой «формулы»?
— Армения возвращает Азербайджану оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха, а Азербайджан в свою очередь обязуется провести демилитаризацию этих территорий. Понятно, что факт войны дает Еревану возможность сказать: «ну как же идти на такой обмен, если у нас тут война?!» То есть Армения получает обоснование ужесточить свою позицию на переговорах в целом.— Вы назвали три причины. Это всё?
— Есть и еще один момент. Долгое время считалось, что армия Армении сильнее азербайджанской, но апрельские боестолкновения показали, что это не так. Думаю, желание поднять боевой дух армянской армии и восстановить уверенность армянского народа в силе своей армии — тоже одна из задач нынешнего обострения конфликта.— Теперь перейдем к вопросу о том, какой должна быть позиция Москвы.
— «Мирим всех» — вот наш принцип.— Не совсем понятно, что может Москва предложить Еревану и Баку.
— Кто не остановится, тот не получит поддержки России, — это рычаг воздействия, который есть у Москвы. Пока Россия взяла тайм-аут и немного выжидает. Надо собрать всю информацию, разобраться в деталях и тонкостях нынешнего военного эпизода и только потом действовать.